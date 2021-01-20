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январь 2021

Одноклубниками Зайнутдинова могут стать хавбек «Ниццы» и звезда «Фенербахче» ®

Чтобы бороться за медали в чемпионате России армейцам необходимо усилить состав. Под новых футболистов армейцы уже освобождают место.
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Казахстанский полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов уже стал одним из ведущих игроков команды. Однако, чтобы бороться за медали в чемпионате России армейцам необходимо усилить состав. Под новых футболистов армейцы уже освобождают место. Именно поэтому ЦСКА может покинуть Кристиян Бистрович. Как сообщают новости спорта, 22-летний хорватский не отправился с командой в Испанию в связи с переговорами о переходе в другой клуб. Им может стать пражская «Спарта», которая заинтересована в аренде одноклубника Зайнутдинова.

Однако ЦСКА нужно что-то менять. Осенью клуб провалил свое выступление в Лиге Европы и не смог выйти из группы в плей-офф. А весной рискует вновь не выиграть золото РПЛ. В букмекерской конторе 1хБет фаворитом идет «Зенит», на его победу дают коэффициент 1.40. ЦСКА идет следом, но с большим отрывом – коэффициент 4.50. Подробнее – на официальном сайте букмекера, при регистрации на котором можно получить бонус за первый депозит, используя промокод 1хБет.

Кто вслед за Бистровичем?

ЦСКА может покинуть и Адольфо Гайч. Этот нападающий провел тринадцать матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу. Можно сказать, что пока он не вписался в игру московского клуба. По данным TMW, в игроке заинтересована итальянская «Дженоа», которая ведет активные переговоры с московским клубом по поводу перехода форварда. Более того, за Гайчем следит и берлинский «Унион», который не прочь приобрести 21-летнего аргентинца.

 

Что по новичкам?

А вот новым партнером Бахтиера Зайнутдинова вряд ли станет звезда «Ювентуса» и «Баварии» Марио Манджукич. Хорватский футболист осенью мог оказаться в «Локомотиве», а зимой его хотел видеть у себя ЦСКА. Но известный инсайдер Николо Скира огорчил фанатов красно-синих – Манджукич отклонил все предложения из России, и теперь может стать игроком «Милана». Отметим, что последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль».

Более реальный вариант для ЦСКА – полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан. В Турции пишут, что армейцы уже сделали первое официальное предложение по 25-летнему игроку. Лично главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заинтересован в подписании игрока сборной Турции. В прессе говорят про ценник в десять миллионов евро, однако «Фенербахче» сообщил всем клубам, что не продаст Туфана дешевле пятнадцати миллионов евро. Отметим, что срок контракта хавбека рассчитан до 2023-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в шестнадцати встречах.

Также ЦСКА следит за хавбеком «Ниццы» Данило Барбозой. Армейцы ведут переговоры по трансферу этого футболиста и даже готовят резервный вариант. Предполагается, что, если «Ницца» не продаст Барбозу, ЦСКА попробует договориться с «Миланом» о переходе 27-летнего полузащитника Раде Крунича. В текущем сезоне этот футболист провел за «Милан» двенадцать матчей в Серии А.

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Одноклубниками Зайнутдинова могут стать хавбек «Ниццы» и звезда «Фенербахче» ®

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