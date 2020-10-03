Эльман Пашаев - «Кругозору»: “Мы тебя посадим!” - угрожали мне за помощь Михаилу Ефремову
На фото — Эльман Пашаев.
Уважаемые читатели "Круозора"!
Пока это интервью с Эльманом Пашаевым готовилось к выпуску, неизвестные в Москве совершили на него нападение в тот момент, когда адвокат входил в студию ТВ канала 360, чтобы назвать журналистам имя высокопоставленного российского сановника - одного из заказчиков ДТП с участием Ефремова и дальнейшего судебного процесса против артиста. Вот, что об этом рассказал сам Пашаев сразу после инцидента.
… А интервью Эльмана нашему независимому журналу - поистине исповедальный рассказ адвоката о том, что в действительности творится как с "делом Михаила Ефремова" , так и в "суде" над человеком, виновным лишь в том, что отлично исполнял крамольные стихи о власть предержащих. Эльман возлагает надежду на справедливость президента России Владимира Путина и министра МВД Александра Бастрыкина... Ох, как хотелось бы верить, что надежда на доброго царя умирает последней...
… А интервью Эльмана нашему независимому журналу - поистине исповедальный рассказ адвоката о том, что в действительности творится как с "делом Михаила Ефремова" , так и в "суде" над человеком, виновным лишь в том, что отлично исполнял крамольные стихи о власть предержащих. Эльман возлагает надежду на справедливость президента России Владимира Путина и министра МВД Александра Бастрыкина... Ох, как хотелось бы верить, что надежда на доброго царя умирает последней...
- Эльман, здравствуйте. Можно задавать острые вопросы?
- Любые острые вопросы. Пожалуйста.
- Я освещаю дело Ефремова в нашем журнале с 9 июня. Пишу о заказном характере этого дела. А вы, когда брались за дело Ефремова, понимали, что это заказ и заказ политический?
- Политизировать не стану. Но я знал, что это заказ. Меня сразу предупредили, что в этом деле я должен с ними сотрудничать, выполняя поручение правоохранительных органов - или я должен уйти, отказаться от дела.
Я, конечно, послал их куда подальше, отказался. На это мне ответили, что как только дело закончится, оставят меня без адвокатского статуса. "Мы тебя посадим..." - вот что я услышал. И всё, что они обещали - к этому дело идёт.
- Скажите, ещё до суда на Вас и на Михаила оказывалось давление со стороны властей?
- На меня. На Михаила не могли. Они выбрали следующую тактику: когда поняли, что у меня есть все шансы развалить это уголовное дело и получить оправдательный приговор - задействовали все СМИ. Настроили их против меня. С утра до вечера происходило копание в грязном белье. С намереньем найти и откопать всё , что угодно, лишь бы очернить меня и показать Михаилу, какой я "никудышний" адвокат. Этого не получилось. Когда они поняли, что номер не проходит, принялись искать людей, которые согласились бы писать на меня заявления в связи с прежними делами моих клиентов.
Люди им отказали. Тогда они подняли всех и вся. Везде копали, где у меня были судебные заседания. И на следующий день очные ставки проходили.
- Против вас работала целая бригада. Несколько адвокатов. Обвинители. Насколько мне известно, такого нет ни в одном правовом государстве, когда дело касается случаев с ДТП. Это всё было срежиссировано?
- Нет. У меня с этим проблем не было. Я работал против пятерых адвокатов. Двух гособвинителей.
И против суда. Но я обещал, что выложу в открытый доступ аудиозапись судебных заседаний. Скоро я это сделаю. Я на суде заявил ходатайство , чтобы суд разрешил прямую трасляцию заседаний. Открытые слушанья. На что нам и суд отказал , и гос.обвинители были против, и даже пятеро адвокатов в категорической форме возражали. То есть речь шла о том, будет ли доступна правда о происходящем на судебных заседаниях или общественность не будет ничего об этом знать.
В зал суда пускали специальных аккредитованных журналистов - по списку. Одних и тех же. Они не фиксировали и не записывали то, что происходило в зале заседания. Но выискивали какие -то вырванные из контекста фразы - мои и Михаила. И во всём обвиняли только нас, несмотря на происходящее в суде.
И что сделали дальше чиновники правоохранительных органов: они же понимали, что если по этому пути мы пойдем до конца - то приговор отменят при любых раскладах. Вынесут оправдательный. Там столько было нарушений...
И знаете, что они проделали сейчас? Это только у нас в государстве возможно. Всех журналистов федеральных каналов подняли. Работать против меня. Чтобы умалять мой авторитет. Якобы по моей вине прокурор просил 11 лет , а суд дал 8 лет. Из -за некомпетентности адвоката . То есть сперва умалить мой авторитет, унизить меня в глазах народа, дескать, по моей вине Ефремова посадили ( они не стесняются это произносить), а потом, когда меня посадят, чтобы общественность не встала на мою защиту, чтобы народ не всполошился: " а за что адвоката посадили?"
Пытаются взять у людей, проходивших по делам с моим участием , показания против меня.
Слава богу, у людей ещё есть совесть. Они в категоричной форме отказались это делать.
Следователь звонит моим знакомым, моим клиентам бывшим и просит дать показания против меня. Причем не стесняется сообщать им об этом в смс. Скриншоты слать. Даже тем людям, чьи дела я выигрывал.
Когда я следователям говорю : "Вам не стыдно? Чем вы заниметесь?" - им до лампочки.
Начальник следственного отдела, временно исполняющий обязанности начальника УВД Арбатского района, ключевому моему свидетелю говорит: "Против Пашаева не дашь показания — СЯДЕШЬ".
Хорошо, что там был адвокат и записал весь разговор. Понимаете, что там творится?
Мы тут же подали в следственный комитет Мещанского района.
Я предоставляю документ. Следователь смотрит на документ и говорит: "Это подделка".
Я - говорю - вообще-то ещё из ума не выжил. Если я таким образом заявил ходатайство на проведение экспертизы - как можно мне сказать такое?
- А я - говорит - вижу, что это подделка.
Но быстро его на место поставил: "Если ты такой умный - иди работать почерковедом, а не расследуй уголовные дела"...
Знаете, никто там не стесняется творить беззаконие в открытую. Никто.
И открытым текстом сказали мне: "ВСЁ РАВНО МЫ ТЕБЯ ЗАКРОЕМ".
Получается, что в нынешней России адвокат не может быть высоким профессионалом. Но должен идти на поводу у чиновников, правоохранительных органов, судов.
Но я себе не могу этого позволить.
Мы - как врачи. Люди нам доверились, а мы должны их предать? Как это возможно?
- Скажите , Эльман, правильно ли я понимаю, что на самом процессе все ваши ходатайства были отклонены - и по поводу биоэкспертиз, и на счёт проверки видеокамер с места аварии, и на счет видеосвидетельств, свидетельств очевидцев - практически всё было отклонено судьей Абрамовой. Это так?
- Да, полностью.
А доказательства другой стороны, предоставленные со всеми возможными нарушениями - предоставления такого рода доказательств, были признаны судьей...
По поводу биологической экспертизы. Прошу суд назначить биоэкспертизу водительского сиденья, оно вообще не исследовано. Сработала подушка безопасности.
Государственный обвинитель говорит: "Исследовано".
- Назовите - отвечаю — том дела, страницу документа, где это исследовано.
Судья смотрит. Видит, что это не исследовано. Ни подушка безопасности, ни сиденье.
И вдруг она говорит: "Государственный обвинитель отвечает так, как может"!?
- Я отвечаю: "Не понял. Это разве гособвинитель, который может отвечать как ему угодно? Обычно только свидетели отвечают в меру своего понимания...
Вы себе не представляете - с чем мы столкнулись. Что происходило в зале судебного заседания.
Ежедневно затягивали заседания с утра до 11 часов ночи почти. Доводили до изнеможения. А когда я выходил из зала суда на улицу, журналисты СМИ выворачивали всё наизнанку, как будто меня на судебном заседании не было, передавали в эфир совсем другую информацию.
- Если будет возможна апелляция, кассация, все ваши ходатайства в других, высших инстанциях могут принять? Все ваши веские аргументы в пользу невиновности Ефремова, уже предоставленные суду первой инстанции, вы можете предъявить и выиграть?
- Апелляцию - нет. Это в юрисдикции мосгорсуда. Там сбросят максимум года полтора с 8-ми полученных лет .
А вот кассация в Верховном суде должна отменять приговор и выносить оправдательный. Все прямые доказательства невиновности Ефремова дают основания полагать, что приговор первой инстанции будет Верховным судом отменён.
- Правда ли, что сверху было дано указание всем медэкспертным учреждениям не принимать запросов по делу Ефремова?
- Не только медицинские экспертизы, но и психологические, автотехнические, трассологические, судебные экспертизы мы нигде не смогли провести. Куда бы мы ни приезжали - везде нам отвечали:
"Извините, мы получили мы получили указание ничего по вашему делу не проводить. Даже в платных учреждениях - Питера, Новосибирска, Тверской области - нам было отказано в проведении экспертиз.
Я заявил об этом судье Абрамовой: "Разрешите провести экспертизы. Нам отказывают. У нас нет шансов".
Отказала во всём. Она ответила: "При вынесении приговора я сама всё исследую".
Я говорю: "У вас есть лицензия эксперта? Мы не знаем, как это делать, а как собираетесь делать это вы? В кабинете своём труп исследовать? Машину? И кто вам это предоставит?"
...Всё это было бесполезно. Машина Захарова не была исследована. Его везли в Склифосовского, до которого пять минут езды, полтора часа. Спрашиваю медэкспертов: отчего он умер?
- От болевого шока.
- Что должна была делать скорая, чтобы этого не произошло? Ему ввели плазменные уколы, обезболивающие, чтобы этого не произошло? У вас имеется такой материал?
- Нет, говорят, не имеется.
- В этом случае статья должна переквалифицироваться на другую - "нанесение тяжких телесных повреждений". Но всё - как горох об стенку.
- Правда ли, что отпечатки пальцев на руле и на подушке безопасности Ефремову не принадлежали?
- Да. Это правда. Отпечатки пальцев на руле и ДНК на подушке безопасности не принадлежали Ефремову. Как и отпечатки пальцев на дверной ручке со стороны водителя.
Отпечатки пальцев Ефремова есть только с пассажирской стороны. Но полноценную экспертизу суд провести не дал.
- Правда ли , что вашим свидетелям, свидетелям защиты угрожали, что их преследовали государственные органы - полиция et cetera?
- Да. Когда первый свидетель - очевидец - из зала суда вышел, пытались его выкрасть, им это не удалось, тогда они поехали к нему в гостиницу, засели там и ждали его.
Мне позвонили, сообщили об этом.
Я тотчас в зале суда заявляю обвинителям и судье: "Что вы творите! Это беспредел. Возьмите его мобильный, проведите экспертизу на биллинг - где он находился во время происшествия. Прекратите беспредел!.. Суд отказывает.
А в приговоре сказано, что всё установлено...
У второго свидетеля удалось получить показания, но тут они послали полицию на место его работы. Те стали давить на людей - мол, пишите, что он 8-го июня вечером якобы работал. И в городе в момент аварии его не было...
С какими проблемами мы сталкивались, вы себе не представляете. Суд делал всё возможное, чтобы второй свидетель не дал показания. Но у них не получилось. И он это сделал.
- Насколько серьезны угрозы в ваш адрес со стороны неизвестных лиц? Правильно ли я понимаю, что угроза уголовного преследования вас со стороны властей - это попытка отвлечь общественное мнение и отвести подозрение от истинных заказчиков процесса?
- Конечно. Безусловно. Ни в одном правовом государстве не может быть ситуации, при которой судья выносит суровый приговор, а в этом обвиняют адвоката.
У суда не было ни одного основания выносить суровый приговор.
Отец двоих несовершеннолетних детей, одного малолетнего. Лауреат Государственной премии. Занимается благотворительностью. Наследственная тяжелая болезнь. В таких случаях максимум, что обычно дают - колонию-поселение. В исключительных случаях дают колонию общего режима. А какой Ефремов исключительный случай? Он что - педофил? Вам понятна ситуация?
И под шумок по всем ТВ каналам обливают меня грязью - во всем виноват, дескать, Пашаев.
Для того, чтобы - если меня посадят - никто не реагировал бы на это. "Хорошую" позицию выбрали.
- Меня поражает, что даже многие как бы оппозиционные люди, некоторые журналисты и публицисты "Эха Москвы", телеканала "Дождь" выбрали такую позицию. То есть мне абсолютно ясно, что они вынуждены это делать для того, чтобы продолжать существовать в прежнем качестве. Какие -то договорняки с государством, коллективный тотальный информационный заговор - и всё ради того, чтобы Ефремов оказался без вас? Чтобы вы не вели этот процесс? Не завершили своё дело как нужно?..
- Так власти это уже сделали. Но я понимаю людей. Их сильно душили.
И я закончил суд первой инстанции. На апелляцию надо заключать новое соглашение.
Сейчас Ефремов в изоляторе. Он сделает всё, что ему скажут. Его друзья наняли ему других адвокатов. По закону я закончил суд первой инстанции. Это не отказ от меня. Я закончил работу.
- Правда ли то , что заявление Ефремова якобы об отказе от Вас - это обычный вброс?
- Да. Я же с ним разговаривал. Но к нему пришли люди. И он потом был вынужден сказать. Там заставили. Он там может сказать всё, что им угодно.
Вот говорят, что якобы я Ефремова подставил. На 8 лет. Это неправда. Я с самого начала знал - сколько дадут. И говорил ему об этом. И журналистам говорил - дадут 8 лет.
- Это, возможно, вбросы мнимых правозащитников? Чтобы ввести в заблуждение общественность?
- Да. Истину не хотят показывать. Они судили не гражданина. Они судили Ефремова. Как будто для Ефремова существует отдельная статья.
- Верите ли вы, что всё-таки удастся вытащить Ефремова оттуда, и что с ним под шумок ничего там не сделают? А потом объявят... Вы понимаете о чём я?
- Они могут сделать всё, что угодно. Они всё, что обещали мне заранее - всё делают. Придумали красивый ход - минюстиции отправило в палату адвокатов запрос - прекратить мне адвокатский статус. Якобы мы с Добровинским нарушили адвокатскую этику. При этом у Добровинского всего лишь дисциплинарное производство дела. А у меня - лишение статуса. То есть для отвода глаз это придумали, чтобы никто ничего не заподозрил.
- Это говорит о заказном характере процесса.
- Меня с 2015 года трижды лишали статуса. Без всяких оснований. По громким делам. Я у них как кость в горле. Как кошмарный сон. Единственный раз в истории России современной случилось, когда я подал в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности начальника минюста по Москве за незаконную попытку лишить меня адвокатского статуса. Такого прецедента в России не было. Никто не осмеливался...
Вы знаете, они настолько обнаглели... Адвокат Бутырина, лишенная адвокатского статуса, моя бывшая помошница, а на процессе помошница Добровинского вела переписку со своим знакомым, чтобы мне за 30-40 тысяч долларов США в МВД России торпедировали процесс привлечения к уголовной ответственности. Я получил эту переписку. Обратился по этому поводу в Следственный комитет. Пока — тишина.
- Все , сказанное вами, оптимизма не прибавляет. И всё-таки, верите ли вы, что несмотря на все препоны, удастся вытащить это дело через кассацию?
- Если новые адвокаты пойдут по моему пути, это дело будет выиграно в Верховном суде. А они по закону ничего нового добавить не могут. Только доказательства, взятые из суда первой инстанции.
- А они не могут отнестись сквозь пальцы к этому вопросу, не используя ваши доказательства?
- Мне бы не хотелось обсуждать коллег заранее. Поживем — увидим.
- Спасибо Эльман. Мы все, болеющие за вас и за Михаила вне РФ, желаем вам победы в этой нелёгкой борьбе. Уверен, что и многие граждане России на вашей стороне.
- Спасибо. Я вас уверяю, что если это дело дойдёт до Министра внутренних дел Бастрыкина и до Президента - всё решится в один день. Мы любим обвинять. Но это занятые люди. У них много забот. Но есть и обязанности. Уверен, если они разберутся - быстро дадут точную юридическую оценку этому делу.
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