Великая Европейская Война. Неоконченная хроника

История переписки с моим полтавским другом (который в начале 93-го года уехал окончательно в Россию) очень драматична, и в то же время трагикомична. Я уже понял на момент ее (2015 год, лето), что мой друг - уже не друг мне, что он окончательно зомбирован как приверженец путинского режима и украинофоб... Но все- таки, как документ эпохи, я позволю себе тут цитирование фрагментов этой переписки. Для меня это был шок. Хотя я пытался мрачно шутить и выпытать у Никиты, откуда столько ненависти у Украине, которая его по сути вскормила и где он сделал такую-сякую, но все ж такие военную карьеру...

ПОЧТИ ФИНАЛЬНЫЕ, МИНОРНЫЕ АККОРДЫ

Никита:

– Я забесплатно глаза не открываю. Никому. Даже тебе.

– Знаешь, друган, а ты меня таки спас от слепоты! Особенно мне строки вот эти открыли глаза:

"Стеною встали русские ребята,

Как их отцы, закрыв фашизму путь".

Меня эти поэтические строки так взволновали, что… что… слов не нахожу даже!

– Да, у нас русских (не только бурятских русских) много дорог. Много дорог, – а вот у вас всего одна - в жопу! Укры просрали страну свою! бездарно просрали!

– Две дороги и у вас, на самом деле! Одна к китайцам, другая к корейцам, к Ким ир Сену ихнему… (О! Как же я тогда был прав! – ремарка из сегодняшнего, ВЦ.)

– Алло! Никита! Слышишь ли ты меня? Причем уж тут мы, друзья старые? Я с тобой уж не спорю! Я за мамку Расею радею! В жопу укропов!

– Тепло, тепло… Уже лучше! Но это ты сейчас так говоришь! А если вдруг где-то у вас там завоняет жареным, то это, скажешь потом, что москали виноваты. А вот Эдик – который мой друг в Израиле, так он говорит, что всех полтавских демократов 90-х надо было удавить. Давно. Сразу же, когда за Незалежну бороться стали. Это Эдик сказал, еврей!

– Так ты же антисемитом был?

– Бу- го -га!!! У меня среди полтавских друзей - три еврея…

И да – заканчивай кривляться, придурок. Ведь я умный и интеллигентный и таких как ты насквозь вижу. У тебя нет по-настоящему, ни родины, ни национальности! Укры – не национальность, а Украина – не страна!

– А кто ты такой?

– Меня же уважают люди и любят женщины, мои тексты читают взахлеб по всему миру, а юные девицы переписывают их в заветные тетрадки

Последнее лирическое ретро-отступление.

Стих Н. Гургуца тех лет:

Подайте бедному сиротке и пролетарию всех стран,

Во рту, ей Богу, кроме водки,

Ни крошки не было с утра. Я пасынок Верховной Рады!

Подайте, братцы, Христа ради! Зачем рожала меня мать?

Отказываюсь понимать...

Когда пропью свой крест нательный, и рот мне проволкой зашьют,

В муниципальной богодельне найду последний свой приют.

И не заплачут надо мною ни государство, чи родня.

И смерть костлявою рукою приватизирует меня!

Кстати! Никита во времена трудного и веселого нашего молодцеватого жития в Полтаве 90-х очень сильно запивал.

Прямо он реально часто падал с ног в запоях! Чем он зарабатывал на жизнь когда его увоили с армии? А именно – когда уже оказался в России? Он бедствовал. Да. Пил водку и бедствовал… Он, правда и работал. Где придется. Даже в порту грузчиком… Трудно вообразить: такой хиляк как этот мой дружочек – и грузчик в порту!

Однажды он дал объявление в газету: «Пишу стихи на заказ. На любую тему. Без претензии на авторство». Так Никита чуть не стал всенародным… ну, по крайне мере, всеполтавским Сирано де Бержераком.

Но таки не стал. Его талант стихотворца не понадобился даже тем, кто готов был заплатить 500 тысяч тогдашних рублей за одно исполнение под гитару песни «Крестный отец».

– Пожалуй, надо было тебе, Никитушка, быть ближе к неньке-Украине, когда у нас Майдан начинался! Вот почему о сожженном Доме Профсоюзов в центре Киева никто не вспоминает из ваших? Кацапы морды воротят, это для них не событие! А это ведь было на глазах всей Украины!

– Так это вы же и жгли… И стреляли! Ох-еть! Цинизм запредельный! М-да. Ведь всем понятно, откуда у вас, у этого Майдана ноги ростуть! Весь мир сосет у ваших США! Быть вам, украинцам, у америкосов разменной монетой… Подстилкой Америки вам быть! США ведь воюет с Россией вашими же руками.

– Если бы россия не имела Бомбы, да срать бы на нее все хотели и не обсуждали бы вас даже, а так вы как обезьяна с гранатой

– Какая я обезьяна? Где граната? Я, например, тружусь всю жизнь. Учитель, слесарь, сисадмин… Офицером был, наконец. Всегда занимался делом. А не пиздел как некоторые журналисты в интернетиках. Ведь вот ты – тебя взять, так ты всю жизнь ведь тунеядец! Говоришь, журналист? Писатель даже? Говоришь, дом у тебя? Сам, говоришь, построил? Откуда? На гонорары? Нет! Воровал ты!

– Я свою квартиру продал – свою, заработанную и кровную. Потом дом построил для своей же семьи!!

– А-а-а-а, Виталя! Ты не просто вор, ты еще, может, и убийца? Вобщем так: Виталя, окстись! Не стебись! Нищие обокраденные старушки без пенсии из-за тебя остались.

– Никитушка! Я напечатаю наш этот «диалог» в одной из газет... гм... европейских!

– Только гонорар не забудь мне перекинуть! Вы, укры – простые как рваная гривна ваша. Вы ручные мартышки Обамы! И вас убивают за интересы заокеанского мулата. А вы еще козлами скачете! И тебя, иуду, не только я проклинаю, но и наши общие знакомые: Патя Бродский, Ирка Кохликян, Эдик из Израиля – все вам огнестрельные приветы шлют!

И пала ночь — пора иуд и мразей,

И пробил час предательства и лжи

И с хищным хрипом обнажились вражьи

Бандеровские черные ножи.

Но заступая путь колонне пятой,

Блок-пост Славянска, прямо грудь на грудь, стеною

встали русские ребята,

Как их отцы, закрыв фашизму путь…

И так далее. На этом, на этих патриотических строках Н. Гургуца, наши с ним разговоры закончились навсегда.

ПОДЫТОЖУ эту всю трагедию, которую психиатры называют часто трансформацией личности, ЦИТАТОЙ КЛАССИКА:

«Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться».

Салтыков-Щедрин: «Нечего грустить из-за идиотов — они созданы для того, чтобы при их виде другие веселились».

Афоризм неизвестного автора

Воспоминания и размышления мамы: «Как же мы выжили после войны?»

Мама продолжает вспоминать эпизоды второй мировой войны:

«Это была уже зима 1943-го, и тогда я впервые отморозила щеки. Потому что отец возил меня и других детей то в Чаплиевку, то в Малу Вовчу (не знали, где спрятаться от бомб и снарядов). Фронт надвигался то на нас, то от нас…Ведь в районе Волчанска, – там проходила «Курская дуга» так называемая. И этот фронт был сущее пекло! В 1943-м, в кульминацию той войны, бои в нашем регионе шли несколько месяцев очень упорные. И город наш, нашу «Вовчу», – то брали немцы, то снова её отбивали у оккупантов наши войска.

Когда не было уже никаких военных действий, но территория вокруг была усеяна бомбами снарядами, пулями, и было много жертв – среди населения, и особенно среди детей! Мальчики, дети войны теперь бы сказали, были очень любопытны – как во все времена бывает! Но ведь им тогда попадалось в руки что-то «военное»… Реально военное, хуже некуда! Так наши мальчики с ним, с этим опасным наследием войны «экспериментировали».

Вся улица часто у нас вдруг «взрывалась» от воплей родителей, когда был покалечен либо погибал какой-то мальчик!

Вот, например, у нас соседский был мальчик, Борис его звали. Он нашел большой патрон. Мать спрашивает, заподозрив неладное: «Что ты там стучишь, Борька?» А он сказал: «а … капсюль… тут один…»

Когда же «капсюль» тот взорвался, ему пробило по роковому совпадению как раз сонную артерию (наверное сильно склонил лицо над боеприпасом), и Борька еще после этого пробежал несколько сот метров в горячке к нам – видно, надеялся на спасение. Пробежал эти метры, но уже у палисадника, где наши цветы под домом, он на глазах моих упал, истекая кровью. И умер. Такое было одно из моих самых страшных и сильных детских воспоминаний.

***

А вот еще случай такой был. На выгоне у нас бывало такое – только коров выгнали на луга, только утром родители пошли на работу, слышен взрыв! Это был шок для всех тогда! Все кричали и плакали, и женщины голосили! И я своими глазами видела, как на тачке везли с выгона коровьего этого останки разорвавшихся на снаряде мальчишек. Женщины кричали жутко…

И вот еще, что именно нашей семьи коснулось: в Салтове под Харьковом был случай с твоим дядей Вовой. Брат Володя мой был учителем школьным и выводил иногда экскурсии детишек в лес, на природу. Дети эти однажды собрали незаметно, на одной из этих экскурсий, кучу снарядов.

Когда дядя Вова твой пошел в очередную экскурсию-поход, случилось несчастье. Погибло одиннадцать мальчишек. Двое из класса, где руководителем классным был как раз наш брат Володя. Страшно было. Всем было от самого факта жутко. А Володя чуть не сошел с ума.

Мы его еле-еле выходили. У него действительно психика чуть не «поехала». Он мог сидеть часами с остановившимся взглядом, и молчал. Еле вывели его из этого состояния. Вины его не было в этом страшном случае никакой. Иначе, его бы… его бы просто разорвали родители тех детей.

***

Последние дни оккупации были суровы. Войной было все разрушено… А вот сами немцы были нам не страшные, многие из них уже и давали нам, детям, конфеты наподобие монпансье. Немцы тушили пожары в городе, на нашей улице. Иногда приходили брали у нас молоко. Но не грабили. Корова нас кормила тогда на все сто… Если бы не молоко, то мы не знали бы, чем питаться! Многие тогда умирали в войну с голоду.

Наша же корова была себе ничего, упитанная. И вдруг эта замечательная красавица заболела и начала издыхать – прямо на глазах! Немцы озаботились нашей проблемой. Из управы старосты на улице Широкой к нам пришли уполномоченные от немецкой власти – и именно по нашей просьбе забрали корову на мясокомбинат. Но они же сказали, что дадут при первой возможности отбившуюся от стада корову.

И эти немцы, как бы фашисты и оккупанты, дали нам спасительницу! Не взрослую корову, правда, но стельную телку. Мама ее, телушку эту, кормила как ребенка – всем, чем были «богаты», отходами кукурузы и всякими отрубями, – из рук кормила, как младенца…

И вот фронт откатил на Запад. Немцы ушли. Недалеко от нашего дома остановилась воинская часть. Оттуда приходит однажды солдат. Под ружьем и бравый такой. Солдат сообщает: всю семью, мол, нашу вызывают в райисполком. Пошли мы. Пришли и ждем… Почти полдня. Не вызывают. А когда осмелились спросить, то нам ответили: никто, мол, не вызывал, это либо ошибка, либо… Идите бегом домой, говорят! Может там случилось что!

Бегом туда – а там действительно! Нашу телку забрали красные бойцы и зарезали. Они видели, семью оставляют без кормилицы, а все же вели себя как бандиты. Оставили семью из пятерых детей без куска хлеба и глотка молока. Как мы выжили?»

***

Я этот рассказ мамы привел здесь, имея ввиду очень похожие перспективы и испытания, которые ждут украинцев в ближайшем будущем.

Нам светит и множество… скажем так… неприятных, жутких вещей, в связи с минированием обширных территорий, кучами не разорвавшихся вражеских (да и своих) снарядов.

Вот официальная инфа по вопросу.

Нужно будет разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это – включая и оккупированные территории.

То есть, ранее были заминированы дороги между населенными пунктами, и сами города и селения…Ну, а полное разминирование, – а это еще и лесополосы, водоемы – займет годы.

Я добавлю от себя: в Одессе и не только в ней, побережье и пляжы также заминировали. И как печально пошутил мой двоюродный брат Олег (одессит) «только бы они не потеряли планов минирования». Кроме моря, – также и в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться теперь небезопасно…

Что касается способа выживания в оккупации и в прифронтовых зонах, то это тема отдельная. В Полтаве было вполне терпимо до нашего отъезда. Зато в Николаеве, где тоже одна близкая родственница моя живет, и я с ней перезваниваюсь, на 106- день войны было фактически осадное положение: без электрики, без воды и при крайне бедном снабжении людей элементарными продуктами питания.

Сейчас там стало лучше (по словам той же родственницы, моей тетки). Но она мне рассказывала, со слов уже своей подруги, которая в оккупированном Херсоне оказалась, – та боится больше всего не русских даже, а … дэнээровцев. Русские лютуют, но не так как свои же «шахтеры». Они, в прошлом наши украинские граждане, говорят: «мы сидели восемь лет в подвалах, теперь вы посидите»,

Хотя если вдуматься глубже, никто не засаживал граждан «квази республик» в подвалы, это русские пришли со своим порядком и желанием внедрить в жизнь старый лозунг ленинцев-сталинцев «кто был никем, тот станет всем…»

Очень много свидетельств моих знакомых и близких о том, что происходит в Украине сейчас. Вроде даже более чем достаточно для трех таких книг, типа что я затеял… И хоть я (ввиду такого изобилия информационного материала) и воздерживаюсь от цитирования текстов из наших СМИ, но вот эти абзацы из «Украинской правды» не могу удержаться, чтоб не пересказать… Хоть пару абзацев.

"Беженцы" это не от слова "бегать", это от слова "беда"

– говорит один из них, – тех, кого и я тут видел, в Литве, довольно часто. Но речь пока о внутренних переселенцах.

О себе эти несчастные украинцы говорят: «мы не беженцы, мы переселенцы, – но это все равно».

С виду это крепкие мужчины. Или женщины, вполне молодые себе. Прилично одетые. Стоят в очереди за одеждой. Часто мужчины стоят за одеждой женской. Мужскую потому как мало где в Украине выдают. Женскую одежду отдают женщинам, но бывает и унисекс. Под рубашкой навыпуск не видно, с какой стороны пуговицы на брюках.

Кстати (прерву пересказ) я тоже бывал в таких пунктах в Каунасе, и однажды приобрел (почти не глядя) брюки – обрадовался, что большого размера, а мне нужны такие как раз, – а потом оказалось, что брюки эти женские и я отдал их жене.

Чувство унижения – подавлено.

Ведь многие из беженцев-переселенцев еще недавно жили в подвале, где все ходили на одно ведро. И все, что требовалось от остальных, – отвернуться.

За вещами люди приходят и стоят всякие. Например. В Каунасе я наблюдал однажды как в генделыке местные полубомжи-литовцы хвастались бесплатно приобретенными в раздаточном пункте носильными вещами. Это в Каунасе. В Украине иначе.

Вот свидетельство беженца: дорогие рестораны бесплатно кормят переселенцев. По справке и паспорту. Иногда и без них... И в Украине, в «тихих ее местах», тоже похоже на заграницу. В смысле отношения волонтеров и простых граждан к обездоленным и бездомным.

Приходят разные, эти «эвакуанты», на пункты кормления... И нищие бомжи и те, кто за углом оставляет машину, пахнет бензином и одеколоном. Запахи по-соседски смешиваются. Люди смешиваются за столиками в Вавилон XXI.

Представители религиозных организаций (чаще адвентисты и баптисты) раздают батоны. Атеистам, всем. Именно батоны. Но вкусные очень.

Батоны раздают и пекарни. Справку переселенца не спрашивают.

Приходят за едой в основном пожилые беженцы. Пожилые приносят домой молодым. Дома молодым не стыдно. Если пожилые приносят много, сушат сухари.

Вот так и выживают беженцы ХХI века. Внутренние и «внешние». В центре Европы. И в центральной и самой большой стране континента.

***

Что касается беженцев «внешних». Я на днях ездил рано утром на поезде из Каунаса в Вильнюс, и крайне был удивлен, что все вагоны были забиты украинцами с детьми. Знаю, что билеты для беженцев в Литве на любой вид транспорта бесплатные… поэтому и подумал: а куда это они? На какую-нибудь экскурсию? Уик-энд? Дело ведь в субботу было… Оказалось, проще.

К вечеру, когда я возвращался домой, поезд опять был набит украинцами. Но на этот раз, они кроме детей своих, тащили в руках еще и кульки с продуктами – видимо, ездили в другой город за раздачей гуманитарки…

Это и ужасно, и стыдно. А главное: от этого накатывает горькая ненависть, в мозгу кипят проклятья.

Я себя именно так и чувствую, хотя моя тетушка из Николаева вчера в телефонном разговоре говорила – нельзя, мол, проклинать, надо терпеть и молиться. У тетки депрессия, но она держится, еще и меня учит жить.

Философия вопроса

Хотелось бы эту странную, фантасмагорическую картину, усугубленную воспоминаниями мамы, хоть сколь-нибудь убедительно прокомментировать. Приглашу в помощники философов ХХ века. Это Иван Ефремов, мой любимый писатель-фантаст, ученый-палеонтолог, футуролог и Карл Рэ́нсом Ро́джерс один из создателей и лидеров так называемой гуманистической психологии.

Ефремов, в частности, настойчиво в свое время указывал на некоторые характерные черты упадочного мирового общества. Имея ввиду, конечно же и свое, тогда субъективно отдельный советский континуум:

«Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это, мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны».

Правда Ефремова в том, что развязанная Путиным война – плод как раз этой самой некомпетентности и дезинформации. Об этом много сейчас говорят. И на самом деле: обладай вождь РФ адекватной информацией и будь он компетентным правителем, не отчаялся на свой безумный шаг.

Вторит Ефремову и Роджерс: «массовая некомпетентность якобы специалистов нашего времени уже привела к описанию эффекта Даннинга-Крюгера. Он состоит в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения. Но при этом они не способны осознавать свои ошибки – и как раз опять же, в силу своего низкого уровня квалификации».

Как следствие подобных проявлений – милитаризация и агрессия «безумной России», а в так сказать, развитых странах и в то же время исследователи фиксируют массовый рост всевозможных суеверий, магического мышления… Кстати, магическое мышление присуще россиянам – если вспомнить, насколько серьёзно в том же кремле относятся к шаманам и шаманизму. И если все российское православие, погрязшее в грехах и похоти – тоже не отнести к суеверию, а не к религии.

Об этих проблемах писали не только Роджерс с Ефремовым. Философы Бердяев и Саровский задолго до этих двух описали тенденции. И собственно говоря – не только Великая Европейская война, но и другие крупные мировые военные конфликты последних десятилетий происходили из-за двух причин и явлений. О первой причине сказал. Вторая, которую политики чаще выдают за истощение земных ресурсов и за мировую борьбу (всеми доступными методами) за углеводороды, – так вот, эта причина не в «истощении», а в другом. Экономика как Востока (Китай и РФ, претендующие сегодня на лидерство), так и Запада по сути своей аморальна. Просто у Запада большие преимущества в овладении технологиями. Высокими технологиями…

Так вот: эта аморальность в том, что экономику направили даже не на создание материальных благ, а на получение прибыли. Это стало самоцелью.

Но это все – то, что касается экономики и высокой политики, – пусть останется дальнейшим предметом исследования экспертов. Я позволил себе лишь общие выводы.

***

Почитал пророчество Серафима Полтавского, православного старца, жившего почти ровно сто лет назад в ХХ веке. Он также был не только проповедником и святителем – он был воспитателем царской семьи (Николая II) Там много проклятий в адрес народа русского, видно святитель знал цену этим человекам. Он пишет: «Бесы вселились в души людей и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. И все то, что мы слышим ужасного о том, что творилось и творится в России: о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, – все это происходит от одержимости бесами. Но одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божией, народ исцелится…» Исцелится? Столько веков бесился и исцелится?

Я не дискутирую со святителями и старцами. Я позволю себе только процитировать еще Святое Евангелие (от Луки в данном случае).

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

Евангелие от Луки. Глава VIII, 32—36»

Кстати, этот отрывок – есть эпиграф к Бесам Достоевского… Но речь тут, в этой притче даже не в удивительном стадле свинском и еще более удивительном исцелении бесноватого! Суть притчи в ее окончании: «… и они нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Ужаснулись люди... Но отчего же?

Ведь перед ними сидел как раз вроде как НОРМАЛЬНЫЙ индивидуум!

Возможно русский народ как раз и есть ТОТ бесноватый тип и он, даже «обесбешенный», приводит увидевших его в ужас!

Меня очень беспокоит буквально спать не дает вопрос: откуда этот сорт бесноватости?

Ну, вот взять немецких фашистов – так они примитивно и тупо исповедовали философию суперменов, сверх-человеков. Они были расисты. Они думали, что их человеческая порода выше и совершеннее прочих пород и рас. И подобные думы-теории были и ранее распространены в цивилизованном мире. Во все времена и у всех народов.

Русский же «образ» собственной непревзойденности и гордыни, – он иной. Он даже отличается от еврейского тысячелетнего национализма и любого другого. Их, русских, лицемерие оказалось совершенного и уникального качества. Говорить «вот это наши братья» – и не только об украинцах, но и о других народах окружающих «титульную» нацию, – и этих братьев, при любом удобном случае мочить в сортире? Даже немцы, будучи фашистами, не опускались до такого бесстыдства!

Мне рассказывали такую историю. Один дальний родственник моего близкого родственника приехал в Полтаву погостить. Напился, – но вовсе чуть-чуть. Не сильно. И вот он вдруг спрашивает моего родного украинца:

– Стас, а ты отдашь за меня жизнь?

Тот опешил и молчит. Потом начал как-то выкручиваться и уходить от прямого вопроса. Не хотел обидеть собеседника. Да и то: с чего ради всякого встречного-поперечного жертвовать собой? И вот тогда дальний и не сильно пьяный родственник изрекает:

– А вот я бы свою жизнь за тебя отдал!

Это тоже важная притча. Русскому человеку похуюмороз, за кого отдать свою драгоценную жизнь. Как цинически сказал еще один мой друг юности: «этому типу дай только девушку, любу, даже уродину – и он ее полюбит…»

Русский человек жертвенный глубоко в душе своей, – вот только он не разборчив в своей жертвенности и охотно идет убивать ни в чем не повинных перед ним соседей, стоит ему только сказать, что этот его поступок будет освящен православной церковью. Или Папой Римским. Или царем Всея Руси Петром Великим. Или президентом Путиным. Или генералиссимусом Сталиным. Похуюмороз, кем…

А нашем случае, с «украинской войной-ХХI», москалей не надо было даже слишком уж уговаривать и науськивать. К хохлам у них

вековая зависть и вражда. К европейцам (к которым себя относят издавна и украинцы) русское народонаселение питает давнюю и не слишком мотивированную… Ну, просто она давня-я-я! Ненависть эта зашкаливает, хоть и застарелая, и даже малообъяснимая.

Еще одна важная причина, мотивировавшая русских на эту наглую агрессию (абсолютно безумную и неадекватную во всех бредовых целях ее) лежит в еще одной черте, природе русской ментальности. Так называемый «русский характер», понятие «Святая Русь», «миролюбивый народ», – и прочие из этого ряда – все они мифологизированы и лживы изначально. Они культивировались десятилетиями и даже веками. В эру телевидения одна фобия, органичная для русских, переросла в другую, еще более мощную и извращенную.

Ученый-палеонтолог Иван Ефремов где-то в середине прошлого века писал о советской (а по сути изначально русской) социальной психологии: «… социалистические и коммунистические лозунги уже давно скрывают банальную мещанскую, обывательскую алчность и зависть, и стремление к лёгким деньгам и вещам». Было сказано еще до эры телевидения и изощренных методов манипулирования массовым сознанием.

Роджерс: революция в России, которая произошла в 1917 году, опередила революцию в сознании человеческой цивилизации ХХ века. Но в результате – невероятно мощный откат назад, деградация во всех слоях и категориях общества. А выродившаяся бюрократия (еще в российской Империи, много раньше основания СССР) уже не была заинтересована в формировании «человека нового типа», ницшеанского «сверхчеловека», а вполне сознательно выращивала потребителей. Тупых рабов режима и его подножный корм…»

Но это до сих пор я пытался обрисовать одни только объективные, общие черты и причины всего происходящего в 20-е годы нынешнего столетия.

На самом деле, есть причины глубинные и субъективные при том! Реально! Сегодня уже много говорят об этом. Кричат! Но гласом вопиющего в пустыне – причем, именно в русской «пустыне», не внемлющего истине и боли целого народа, и целой соседней с русским миром цивилизации!

Начну разговор все равно с "мамонтов", поскольку этот «руський мир» довольно искусно апеллирует к своим гражданам некоторыми историческими "истинами".

Украина - это не Окраина (как многие московские историки считают, – в свою конечно же, пользу). Украина уже ТЫСЯЧУ лет есть государственное и этническое объединение, которое называлось по-разному: и королевством даже и потом Сечью, и до 1709-года она на равных конфедеративных началах входила в Речь Посполитую.

На стенах тысячелетнего собора Софии Киевской есть граффити и "росписи частных лиц на "мове" - на языке практически идентичном украинском современному. В Чернигове, который интенсивно бомбят брутальные наши соседи русские, есть ряд храмов той эпохи.

Вот взять лишь Спасо-Преображенский собор, Успенский собор Елецкого монастыря – оба еще ХІ века, Антониевы пещеры (ХІ—ХVІІ вв.), Ильинская церковь, Борисоглебский собор, Пятницкая церковь – эти три из ХІІ века.

Москвы и Московии не было еще и в проекте, а храмы эти стояли. Они были расписаны удивительными живописцами той эпохи. Я сам там был и это видел... Так что Московия украла у нас не только название РУСЬ, но и заодно историю. И себе, родной и любимой, ее присвоила... НО ХРАМЫ ТО СТОЯТ! В Украине Киевской стоят! Их потому надо тоже разбомбить, чтобы потом вовсю трындеть, на весь мир, что укры, мол, это не нация не народ и не государство.

Всю эту историческую антимонию и философию я развел, чтобы эти записки были основательней. Но в данном случае, я пытался апеллировать к душе и совести моего друга детства и одноклассника, Юры Вакуленко.

* * *

Юра уехал в россию еще в конце прошлого века, живет в Геленджике, но перед этим он сделал блестящую карьеру в Полтаве. Ему не было тридцати, когда он стал проректором полтавского педуниверситета – это еще при знаменитом ректоре Иване Зязюне! А Зязюн это был Личность в педагогической отрасли. Не какой-нибудь хухры-мухры, Зязюна еще при СССР почитали как великого педагога Макаренко.

И вот мой Юра, защитивши при таком могучем шефе диссертацию и добившись должности проректора, вдруг уехал навсегда в РФ.

Там он дожил до пенсии и ударился в религию (хотя был ученым –технарем, физиком). Он «воцерквился» по его же словам… А когда началась война 22-го года мы с ним некоторое время общались, пока я не убедился, что мой Юра так же как и мой Никитушка свихнулся на почве руського патриотизьма-путинизьма (хотя именно к Путину у него было о-очень еретично-критическое отношение).

Удивительный факт. Я на этот раз в целом докопался до причины обид Юры на свою, выкормившею его неньку-Украину. Оказывается, во время служения его еще полтавской Альма Матери, кто-то из коллег, из высших по должности товарищей сделал ему замечание: почему мол, вы, Юрий Анатольевич лекции студентам читаете на русском языке? Юра обиделся. И даже затаил большую злость.

Потом эта злость – она сам мне сказал об этом – вылилась в неприятие «бандеровской страны». Украину он не то что возненавидел, но отдался всей душе русском православию и утвердился в мысли, что правда о текущей Великой войне в равной почти степени принадлежит и русским и украинцам. В общем – чудовищная тупость для столь рафинированного интеллигента и интеллектуала.

Вот чем, кроме всего прочего бесчинства и адских грехов, занимается "православная Русь-московская" – охмуряет и зомбирует вполне порядочных людей и исконных, изначальных украинцев в том числе.

Вернусь еще немного к истории. Ведь на самом-то деле православная церковь Кремля – это как в "Королевстве кривых зеркал", это кривое отражение правды, а значит это КРИВДА.

Украина и Московия никогда не были друзьями-закадычными и взасос не целовались. Однажды, во времена гетманства, это был военный союз. А в политике смена векторов интересов никогда не называли предательством.

Итак, Мазепа не предатель. Его сделали предателем москали, потому как у них и тогда, и сейчас болезненная гордыня, – и имперское понятие о дружбе и любви взасос.

Царь Петр однажды потаскал Мазепу за его роскошные усы и тот – понятное дело – еще и на это "дружески-братское отношение затаил обиду.

Уже тогда московиты претендовали быть империей зла. Ведь только империя зла занимается убиением своих братьев (конечно и бесспорно в москалях есть часть и славянской крови). Только злая имперская, псевдославянская цивилизация убивает и морит мором своих же граждан – из-за царских прихотей и амбиций. Царь Петр за 20 лет Северной войны угрохал более трети своего населения. Собственного! Есть переписи, документы: до войны со Шведами Московия имела 12 млн. жителей, а после - 8 млн. Это еще задолго до Сталина так было заведено.

Правило русских: убивать своих, чтобы чужие боялись. Это ведь так просто! Безотказный метод управления империей и расширения ее пределов.

И еще. Что касается истории времен полтавской битвы.

Пока Петр воевал за величие державы, попутно избивая «своих», Мазепа в это же время строил храмы. Наш гетман прославился благотворительностью. Петр был царь-садист, который рубил собственноручно головы стрельцам и пытал собственного сына. Мазепа же был романтической европейской личностью – и это однозначно! О нем писал Байрон (поэма "Мазепа"). А у Листа есть сложнейший концертный этюд "Мазепа" – написаны также сотни картин на сюжеты о Мазепе. И нигде он не выглядит садистом или негодяем. А что, какую память оставил о себе в европейской литературе и искусстве царь Петр?

Но оставим историю государств и государственных же фигур. Еще пару слов о русском так называемом православии.

Эти все разглагольствование московитов-гундяевцев о Христе, якобы в московском Кремле обитающем, рассуждения о «коллективном подлом Западе», – это есть демагогия высшей пробы! Православный русский (!) христианский священник, диакон КУРАЕВ недавно хорошо сказал о «превентивной войне» Путина, он сказал дословно:

«Иисус не проповедовал никакой превентивности в смысле насилия над ближним. Тогда можно вообразить, что грехом не является превентивное воровство – ты ведь мог подумать, что друг твой может украсть у тебя и и ты "превентивно" украл у него. И грабеж тогда можно вообразить превентивный – пойти в чужой дом и на всякий случай ограбить соседа..."

***

История Юрия Вакуленко, полтавчанина и русского «воцерквленного», вполне поучительна. Я знаю еще пару историй, – а большинство украинцев их пережили тоже и не одну, – о том, как вовремя уже войны пытался понять, что происходит и расспрашивал об этом у своих заграничных российских друзей и родичей. Как же противоположна реакция этих, казалось бы, во многом похожих людей! Славян!

Россияне, которые против войны и именно понимают, кто и зачем убивает соседей, --- они в стрессе, их лица уставшие. Они ищут решения, информацию, которая подскажет выход из тупика. А вот противоположный контингент россиян (москалей) – они с ухмылкой, смехом говорят о «спецоперации» и вполне довольны жизнью. Им достаточно информации из телевизора, им хватает веры в Путина для объяснения всех скользких вопросов. Этой веры в их душах – хоть жопой ешь…

И даже о смертях СВОИХ сограждан говорят они с такой простотой, что нормального гуманоида это вгоняет в ступор!

Кто они? Это люди, целая нация, которая не смогла реализоваться в жизни. Люди, не имеющие цели в жизни, – и вот они нашли и реализацию важных устремлений и цель жизни – в этой войне.

***

Напоминание. Все вышеописанные истории взяты мною из жизни только лишь на сто двадцатый день войны

Вот еще одна

«Я наполовину украинец очень переживающий за эту гордую и свободолюбивую страну ,но ... Я не уважаю Зеленского! Я считаю, что он виновник всего случившегося. За ним потянулась та вереница событий, с немыслимыми и ужасными жертвами украинского населения. И моё шестое чувство тут подсказывает, что Зеленский ведёт двойную игру. Он пытается хитро настраивать против Украины страны Запада. Прямо Иуда!

Поэтому разведки Америки и Европы, прекрасно зная, что за кроты сидят в офисе президента, постоянно докладывают об этом своим правительствам, – а те отказывают Украине в скорой помощи! И вот я думаю: очень хорошо, что это вооружение Запада ещё пока не поступает!

Мало ли каких дров наломают эти сумасброды с Зелей во главе».

Конец цитаты.

Мысли по поводу этому и многих подобных этому мнений, меня буквально убивают! Увы, мы имеем и такую правду-матку: о "трех гетманах среди двух украинцев»! Сколько еще тупости и измены в рядах наших! Это какая-то карма! И она нам столетиями мешала укрепить свою государственность! Хотя на этот раз осознаем свою наибольшую слабость – тогда только победим.

***

Эмиграция, эмигранты и… чем сердце успокоится

Уже эвакуировавшись в Литву, тут, в Вильнюсе встретился с двумя однокурсницами. Свой родной КДУ (Київський державний університет) мы закончили без "копейки" 40 лет назад. Каждый из нас сделал свою карьеру в журналистике, но эти две мои подруги юности - преуспели по максимуму, насколько возможно в Украине и именно в Киеве...

То есть, обе эти гранд-дамы чрезвычайно компетентны во многих вопросах и политики и уже войны... Но даже они не рискнули дать ответ на "исконно русский вопрос" КТО ВИНОВАТ? Сейчас участились наезды на ЗЕ. А почему? Потому как несколько стабилизировалась ситуация на фронте и можно теперь перейти спокойнехонько к политической борьбе?

Граждане! Товариши! Панове! Любi друзi! Уймите свой дурной пыл! Возможно и сведение политических счетов с Порошенко - не ко времени. Но тут ведь однозначно крепкая цепь: Медведчук, экономическое и вполне явное предательство интересов страны – Порошенко.

У Пороха была кликуха Барыга Барыгой он и остался даже на стольвысоком посту , даже не захотел передать пакет акций своего сладкого бизнеса -кому другому из доверенных лиц... Ведь так? А что за президент, который как минимум 50% президентского времени думает о процветании своего бизнеса?. Это ведь тоже некоторым образом х*йло!

***

В мою бедную голову в последнее время (да и не только мою, уверен), приходят безумные и на грани безумных мысли. Недавно вот что надумал.

А что если заху@рить где-то так по паре десятков ракет по Питеру и столько же по СТОЛИЦЕ их московии... По самой, что ни на есть белокаменной москве! Для начала.

Но чтобы и по Невскому проспекту попасть потом. Ну, и рикошетом – еще раз по Кремлю вдарить. Где-то этак. Не перебирая и не задумываясь, что там за цели на самом деле. Что под ударом будут памятники Юнеско или еще какие-то шедевры.

Чтобы московиты ПОМНИЛИ!

ЧТОБЫ НАВЕКИ ЗАПОМНИЛИ...

***

Я с болью душевной смотрел сегодня фильм А. Лошака «Разорванная связь». Там есть забавный эпизод. Одна пожилая российская матрона пытается сама для себя выяснить, кто же на самом деле превратил

Мариуполь в груду опаленных камней и кучи трупов на улицах оставил в этом городе? Ответ она вроде нашла, и это было целое ее мучительное расследование: она пришла к выводу, что разрушили город … Наемники! Американские и британские, ну, еще и польские какие-нибудь бойцы «иностранного легиона», которых наняли украинцы, чтобы они защитили их же землю от братского нашествия. Вот такая фантасмагория в голове у бедной старушки. И таких старушек, старичков, молодушек и молодчиков в матушке расее дохера-и-воз-с-прицепом!

***

Вторая часть мыслей моих и размышлений касается «пятой колонны». То есть, элементов измены в Украине, и того, о чем так горячо говорит уважаемое панство. Были ли предатели в первые недели войны (да и сейчас они есть) – были. Как их наказать, как быстро, и кого именно? Немедленно. Всех, чья вина практически доказана.

Например, Медведчука я бы не менял ни на каких пленных, а простенько и без затей расстрелял бы. Конечно, предварительно и очень подробно допросил бы перед этим… Немилосердно и не по-христиански? Зато будет иметь эффект. И необходимую огласку. И воспитательный момент.

Почему я так зол и все мы так злы? Почему так жаждем смерти и врагам, и предателям? Мы все удивляемся, что еще выжили под этими сотнями ракет и тысячами снарядов и уже сотнями тысяч пуль! Я вот думаю, что современная мне Большая Война действительно есть сюжет библейского эпоса.

В XXI веке, когда человечество вроде бы только начало (и народы договорились) жить в мире и конкурировать только в сфере торговли и прогресса, технологий и спорта -- мы имеем ужасные, Апокалиптические варианты будущего.