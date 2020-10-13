Памфлет о кремлёвской паранойе в Армении
"Вставая с колен", Россия качается, словно пьяная, под влиянием не то алкоголя, не то психического заболевания, поразившего российскую власть.
"Вставая с колен", Россия качается, словно пьяная, под влиянием не то алкоголя, не то психического заболевания, поразившего российскую власть.
Отметим всего лишь один аспект, мягко говоря, странного поведения России в Армении. В этой кавказской стране находится российская военная база с двумя гарнизонами. Вот что сообщает о ней Википедия:
"102-я ордена Александра Невского российская военная база[в Армении — одна из российских военных баз за рубежом, важная составляющая российско-армянских отношений. Условное наименование — Войсковая часть № 04436 (в/ч 04436). Сокращённое наименование — 102 вб. База имеет два гарнизона: в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване. По соседству с военной базой находится жилой квартал «8-й городок», где живут семьи военнослужащих — около 4000 человек."
Итак, “Российская военная база в Армении - важная составляющая российско-армянских отношений”. Но каких именно отношений?
Во времена колониализма и последовавших за ним мандатов Лиги Наций гарнизоны стояли в колониях, чтобы удержать власть.
Американские военные базы находятся в странах, чтобы защитить их от внешнего нападения (России, Северной Кореи, Китая, соседей и кого бы то ни было).
Российская военная база в Сирии (соответственно соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы вооружённых сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики», авиационная группа военно-космических сил России, размещённая там бессрочно, решила судьбу противостояния Асада с повстанцами в пользу последнего мощными авиационными ударами.
И только военная база в Армении во время атаки Нагорного Карабаха Азербайджаном и Турцией (которую президент Франции Макрон считает стороной конфликта в то время, как Россия помалкивает) - как бы сама по себе. Как бы не имея отношения к стране, в которой идет война. Ну, вроде состояния освобожденного от военной службы призывника.
Занятно: например, в Сирии Турция, называющая себя Третьим Римом, потому что завоевала второй, опасалась столкновения с российской армией (Россия ведь также считает себя Третьим Римом); а в Армении вроде наоборот - Третий Рим Россия не хочет сложностей на территории бывшего СССР с Третьим Римом под названием Турция. Политика, вызывающая изумление не только аналитиков и политологов, но и "непрофессионального люда"!..
Так в чем же функция военной базы России в Армении? Она не колониальная, не защитительная и не оккупационная. Но какая? Воистину, паранойя, исходящая из Кремля — в путинской России, к сожалению, не единственная неадекватность. Несоответствие действий не только словам, но даже функцией, которое для любого режима в любой стране в любом веке является разрушительным. Разрушающим прежде всего самих себя.
В любом случае российское военное присутствие в Армении, являющееся "важной составляющей российско-армянских отношений", это какая-то новая концепция военной базы какой-либо страны в какой-либо стране когда-либо. Доселе миру неведомая...
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