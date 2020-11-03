Анонс от Елены Васильевой

...Всю цепочку людей и обстоятельств, приведших к тому, что Михаил Ефремов получил ни за что, без вины срок в 7,5 лет...



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Кто стоит за организацией Дела Михаила Ефремова. Как эти люди использовали вслепую министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина для организации Дела Ефремова.

Чего стоит хотя бы тот факт, что адвокат Пашаев во время апелляционного суда 22 октября просил супругу Ефремова Софью Кругликову передать срочные решающие сведения адвокатам: Захаровы врут, сообщая суду, что не получили со счёта Ефремова деньги, назначенные в качестве компенсационной выплаты судьёй Пресненского районного суда города Москвы Абрамовой. Это существенным образом повлияло бы на срок. Софья этого не сделала.

Почему?...

Всю цепочку людей и обстоятельств, приведших к тому, что Михаил Ефремов получил ни за что, без вины, срок в 7,5 лет, я обнародую на своем YouTube-канале и в интернет-журнале "Кругозор" https://www.krugozormagazine.com/.