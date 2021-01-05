Ион Деген. Почитателям и злопыхателям

Имя легендарного Иона Лазаревича Дегена – бесстрашного танкиста и выдающегося хирурга, доктора наук и замечательного поэта, столь же замечательного прозаика, человека величайшего благородства, порядочности и прямоты – не давало покоя злопыхателям при его жизни и не позволяет им утихомириться после смерти. Правда, почитателей Иона Дегена гораздо больше. Их в равной мере восхищает личность легендарного танкиста, который ушёл на войну 16-летним парнем, чудом уцелел, «смертью смерть поправ», и сумел состояться как выдающийся врач, ученый, писатель, поэт.

Кандидат медицинских наук хирург Т.И. Фисанович - сын Героя Советского Союза, прославленного капитана-подводника Израиля Фисановича. Вклад капитана второго ранга И. Фисановича в победу над гитлеровскими фашизмом огромен, хотя самому ему дожить до победы не довелось. Израиль Фисанович погиб, когда его сынишке было пять лет. Тарас Фисанович живет в Германии. Круг его интересов не ограничивается медициной и медицинской наукой. Он автор десяти книг поэзии, прозы, публицистики. Предлагаю вниманию читателей статью Тараса Фисановича, посвященную короткому стихотворению Иона Дегена, признанному лучшим стихотворением о войне.

Семен Резник.

ЧИТАЕТ ИОН ДЕГЕН

Граждане бывшего Советского Союза, пережившие Великую Отечественную войну, обладают особой ментальностью. В первую очередь это относится к участникам войны, но в немалой степени и к тем, кого война застала в детском возрасте. Ужасы войны и бедствия послевоенного периода навсегда запечатлены в сознании людей этих поколений. Из года в год они возвращаются к осмыслению событий тех лет и каждое новое свидетельство очевидцев – писателей, поэтов, кинематографистов, драматургов, историков – воспринимается ими с особым вниманием и пристрастием.



На фото — Тарас Фисанович.

В обильной почте, ежедневно доставляемой мне интернетом, часто приходит поразительная информация об Ионе Лазаревиче Дегене. Этот человек действительно заслуживает самого высокого уважения. В июне 1941 года он, шестнадцатилетний, едва закончив девятый класс школы, добровольцем вступил в истребительный батальон, сражался, выходил из окружения, воевал в пехотных частях, был разведчиком, окончил танковое училище, командовал экипажем танка, потом танковой ротой. Гвардии лейтенант. Его танк уничтожил 16 единиц вражеской бронетехники, включая самые новые немецкие танки и самоходные орудия. Награждён орденами и медалями, дважды был представлен к званию Герой Советского Союза (но не получил). Несколько раз был ранен. Вследствие тяжелейшего ранения в конце войны стал инвалидом. После войны окончил медицинский институт. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Ему принадлежат многочисленные медицинские публикации и ряд новых хирургических методик. В 1977 году эмигрировал в Израиль, где продолжал работать ортопедом-травматологом. Автор большого количества стихов и других литературных произведений.

Каждое письмо о И.Л.Дегене содержало короткое стихотворение, написанное им в 1944 году, особенно высоко ценимое авторами этих писем и вызывающее у них подчёркнутое восхищение. Ниже привожу его полностью.

Мой товарищ, в смертельной агонии,

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам ещё наступать предстоит.

У меня первое прочтение этого стихотворения вызвало ощущение сильного душевного неблагополучия, можно сказать, ошеломления, усиливающееся с каждым новым письмом.

Пытаясь разобраться в столь сильном ощущении, после долгих размышлений я решил примерить этот стих на себя. Как говорится, не дай бог, но попробуйте и вы представить себя в такой ситуации.

Страшный мороз военной зимы. Осколок шального снаряда разорвал амуницию, вспорол живот и часть грудной клетки. От ужасной боли перехватило дыхание, нет сил стонать, на глазах выступили тотчас же замёрзшие слёзы. Я ещё жив, но, без сомнения, не жилец. Тащить меня несколько километров в медсанбат под настильным огнём противника по глубокому, по пояс, снегу невозможно, да и не успеть. Рядом мой друг. С ним мы в боях с сорок первого. Только вчера в траншее спиной к спине отбивались от рослых, умелых в бою и напористых немецких солдат. И вот он, деловито согрев руки над моей парящей на морозе раной, стаскивает с меня, ещё живого, валенки. С замёрзшего трупа снимать их труднее. Валенки ему нужны. Предстоит наступление, а его валенки истоптаны до дыр, изрезаны колючей проволокой. И тут, заметив в моих глазах какое-то движение, он не то утешает меня, не то объясняет мне свой поступок: „Ты не плачь, ты не маленький. Ты не ранен, ты просто убит…“ Е.А.Евтушенко назвал стих Дегена гениальным, ошеломляющим по жестокой силе правды. От прошедших войну людей мне, много лет работавшему хирургом в военных госпиталях, приходилось многократно слышать иную информацию. Раненый из-за потери крови много тяжелее переносит холод, тем более, мороз. Зная это, друзья-соратники сразу же старались укутать раненого товарища, в первую очередь его ноги, снимая с себя полушубки, ватники, фуфайки. Возможно, Евгений Александрович увидел однозначную правду в стихотворении Дегена, опираясь на информацию из каких-то других источников.

Это стихотворение было написано в 1944 году. В свои девятнадцать лет солдат Деген испытал столько, сколько многим не выпадает за всю жизнь, и научился зорко видеть действительность. Суть в анализе и оценке этой действительности. Давайте определимся, что хотел сказать своим стихотворением автор, как и какие исторические и моральные проблемы затронуты им в этом произведении. Очевидно, в стихе изображён конкретный эпизод страшной войны, обрушившейся на страну. Но, раздумывая над словами Евтушенко, мне представляется, что, желая показать без прикрас суровую и жуткую, калечащую нравственно и физически правду войны, Деген намеренно рассказал, как огрубевший в постоянной смертельной опасности человек черствеет* и становится мародёром, способным, оправдывая целесообразностью свою беспардонность, усугубить страдания умирающего соратника, сняв с него валенки на жгучем морозе. Лексический анализ стихотворения подтверждает этот вывод.

„Ты не плачь, ты не маленький“ – так мужчине не скажут. Тонкий стилист Деген даёт понять читателю, что смертельно ранен несовершеннолетний, вчерашний школьник, может быть даже подросток, воюющий в Красной Армии. Так он несколькими словами подводит читателя к размышлениям о реальной картине страшных потерь людского состава, вынудивших Советскую власть, начиная с осени 1943 года, в качестве добровольцев привлекать в Вооружённые силы шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек. Напомню, что сам Деген начал воевать в шестнадцатилетнем возрасте.

Далее… Если бы Деген написал (заметьте, это нисколько не нарушает ритм и стопность стиха): нам в атаку идти предстоит, то было бы ясно, что бой должен начаться в самые ближайшие минуты. Это как-то объясняло бы срочность изъятия валенок у агонизирующего бойца. Другое дело – „нам ещё наступать предстоит“. То есть боевые действия могут начаться не ранее нескольких часов, или завтра, или через неделю… Иными словами: автор стихотворения недвусмысленно дал понять, что не было никакой срочной необходимости снимать валенки с умирающего подростка.

Идеологические и нравственные представления советского руководства и населения страны военного и ближайшего послевоенного времени показательно передают слова песни Булата Окуджавы „Нам нужна одна победа… Мы за ценой не постоим“. Именно поэтому до сих пор полностью не учтены людские потери минувшей войны. Именно поэтому юные поисковики из года в год разыскивают безымянные захоронения советских бойцов.

В войне с фашистской Германией решался вопрос о существовании Советского Союза. Поэтому нужна была победа и только победа. В эти страшные годы власти не думали о том, кто будет восстанавливать страну после войны. Победу добывали неимоверной ценой не только потому, что враг был силён, прекрасно экипирован и хорошо обучен военному искусству, но и потому, что политические и военные руководители СССР не стояли и не собирались стоять за ценой победы и всячески внедряли это в сознание населения страны. Солдат в стране Советов становился разменной монетой, брошенной в оплату победы любой ценой. Так брались атаками в лоб вражеские укрепления, так гибли тысячи бойцов в отвлекающих наступлениях, так живыми людьми проводили разминирование нейтральной полосы перед танковым броском, так совершались многие другие воинские преступления советских военачальников, оставшиеся безнаказанными.

Содрать валенки с умирающего, но ещё живого – всё равно скоро помрёт! – становилось психологически возможным и оправдываемым целесообразностью делом. Чудовищную жестокость ситуации в стихотворении Дегена прецизионно подчёркивает и усугубляет как бы вскользь сказанное уточнение, что умирает раздеваемый на морозе подросток, по сути – мальчишка, которому осталось жить считанные минуты. И если проявление мародёрства в начале 1944-го года было ещё единичным, поразившим сознание автора стиха явлением, то уже в следующем, 1945-м году, на территориях, куда с боями входила Красная Армия, повальное мародёрство и массовое изнасилование стало обыденным явлением. Так нашло своё воплощение в жизнь профетическое стихотворение И.Л.Дегена.

Сведения об авторе статьи: Фисанович Тарас (Fisanovich Taras), 1939 г.р., ленинградец. Кандидат медицинских наук, хирург 1 категории, автор 75 статей и изобретений в области медицины. В пенсионном возрасте, эмигрировав в Германию, начал писать стихи, рассказы, статьи о музыке, искусство- и литературоведении, событиях новейшей истории, которые собранны в 10 книгах.

* Об утилитарном отношении к смерти, возникающем у людей войны, писал в „Конармии“ И.Э.Бабель. См. эпизод, когда на ночном бивуаке у костра вестовой на глазах умирающего от раны комэска пользует его полевую подругу. Деген вряд ли читал это: в те годы Бабель был в СССР запрещён.