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Кругозор ОБЩЕСТВО
январь 2021

Факт: антисемитизм прививают... школьникам

Методические рекомендации по проведению «Урока памяти жертв Холокоста»: 4. Обосновать техническую несостоятельность реализации Холокоста в годы II мировой войны...
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«Кругозор» получил письмо от Юрия Магаршака: «Сегодня мне из Москвы прислали поразительную для современной России антисемитскую методичку по интерпретации Холокоста. Вот её фрагмент.

Методические рекомендации по проведению «Урока памяти жертв Холокоста»

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
«Историческая правда и мифы в общественном управлении»

Цель: сформировать у учащихся понимание в появлении и поддержании нескольких интерпретаций исторических событий, причин фальсификации исторических фактов.

 

Объект: реальные исторические события и мифы, сформированные в первой половине XX столетия.

Предмет: методы формирования и внедрения мифов в систему общественного сознания.

Задачи:

1. Сформировать систему понятий в предметной области.

2. Обосновать разницу между реальными историческими событиями и мифами.

3. Определить происхождение понятия «Холокост».

4. Обосновать техническую несостоятельность реализации Холокоста в годы II мировой войны...

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