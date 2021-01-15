Факт: антисемитизм прививают... школьникам
«Кругозор» получил письмо от Юрия Магаршака: «Сегодня мне из Москвы прислали поразительную для современной России антисемитскую методичку по интерпретации Холокоста. Вот её фрагмент.
Методические рекомендации по проведению «Урока памяти жертв Холокоста»
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
«Историческая правда и мифы в общественном управлении»
Цель: сформировать у учащихся понимание в появлении и поддержании нескольких интерпретаций исторических событий, причин фальсификации исторических фактов.
Объект: реальные исторические события и мифы, сформированные в первой половине XX столетия.
Предмет: методы формирования и внедрения мифов в систему общественного сознания.
Задачи:
1. Сформировать систему понятий в предметной области.
2. Обосновать разницу между реальными историческими событиями и мифами.
3. Определить происхождение понятия «Холокост».
4. Обосновать техническую несостоятельность реализации Холокоста в годы II мировой войны...
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