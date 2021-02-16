Ленин скрывал это...
Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...
Добавить комментарий:
Читайте также
...Теперь двоечников в нью-йокрских школах попросту нет, потому что тот, кто не знает, чему равно 7 плюс 8, равнозначен тому, кто собирается поступать в Гарвард.
На фото - Юрий Магаршак.
февраль 2021
...Люди послушно поднимают кулаки по требованию наглых активистов из «Черные жизни важны». Бывало, и на колени становились. Кто на одно, кто на два. Терпимость без границ – это уже конформизм...
На фото — Владимир Фрумкин.
февраль 2021
...А что сделали соратнички Бориса Немцова? Они просто похоронили его - последнее дело. Трусость или им заплатили? Или ревность ко мне была столь мощной, что они предпочли не упоминать это дело рядом с моим именем?..
На фото — Елена Васильева.
февраль 2021
...в России уже наступил 1937 год. Подозреваемого и обвиняемого актёра Михаила Ефремова ломали и пытали у всех на глазах. Человека-гражданина превращали в стукача, терпилу, тряпку. Унижали его через СМИ ежедневно. Ломали его человеческое достоинство. Это не могло не отразиться на его семье и детях, которых просто затравили в школе и на улице...
На фото — Елена Васильева.
январь 2021
"Мы все равно выиграем", - заявил Дональд Трамп на первом же митинге после проигрыша на выборах...
январь 2021
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
...Теперь двоечников в нью-йокрских школах попросту нет, потому что тот, кто не знает, чему равно 7 плюс 8, равнозначен тому, кто собирается поступать в Гарвард.
На фото - Юрий Магаршак.
февраль 2021
...Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...
февраль 2021
...Люди послушно поднимают кулаки по требованию наглых активистов из «Черные жизни важны». Бывало, и на колени становились. Кто на одно, кто на два. Терпимость без границ – это уже конформизм...
На фото — Владимир Фрумкин.
февраль 2021
РАЗНОЕ
...Он снял костюм, отставил в сторону собаку. Подумал: встретимся в другой день, ничего страшного, завершу…
На фото — Александр Кумбарг.
февраль 2021
КУЛЬТУРА
...не дожил он до столетия чуть меньше двух лет...
На фото — София Перлина.
февраль 2021