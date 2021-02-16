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февраль 2021

Ленин скрывал это...

...Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...
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Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...

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Ленин скрывал это...

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