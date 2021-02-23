независимое международное интернет-издание

Кругозор

интернет-журнал
x
Кругозор ВЫБОР РЕДАКЦИИ
февраль 2021

Детское прозвище Путина было «Гадёныш»

Ури Мазлтов
Нью-Йорк
...они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией...
Копировать ссылку Отправить в email

«Эхо Москвы» привело свидетельство шведского таблоида «Экспресс» о том, что по воспоминаниям соученицы “в школе кличка Путина была Володя и Путя”. “Он всегда делал домашние задания, но списывать не давал”. Напоминает Житие Святого Страны Воинственного Безбожия - то, как описывали детство Ленина в книжках для пионеров.

Со своей стороны приведу свидетельство соседа семьи Путиных – со слов его лечащего врача, моего близкого друга. Так вот, сосед Путиных по коммунальной квартире рассказывал: “Когда я вижу, что этого гадёныша показывают, меня тошнит. Когда моему сыну и  гадёнышу было три, четыре, пять и шесть лет, они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией”.

 

Эту историю врач, лечивший соседа маленького Володи Путина, рассказывал мне много раз, стараясь быть точным. В деталях, как всегда бывает в воспоминаниях, рассказ несколько изменялся. Но главное во всех пересказах оставалось неизменным — слово гадёныш, которое было детской кличкой нынешнего президента России.

С годами люди меняются. Возможно, сегодня прав не бывший сосед Путина, а те, кто от президента России в восторге. Очень возможно, что после двадцати лет президентствования и обнуления следующих президентств называть первую персону РФ следует не гадёнышем, а совершенно другими словами. Но свидетельство есть свидетельство, а я - всего-навсего тот, кому это свидетельство сообщили, и считаю себя обязанным поведать об услышанном о национальном лидере РФ.

Не пропусти интересные статьи, подпишись на Кругозор в Facebook

 

Добавить комментарий:

 

Читайте также

«Невидящие». Как власти РФ издеваются над свидетелями защиты Михаила Ефремова
«Невидящие». Как власти РФ издеваются над свидетелями защиты Михаила Ефремова

...с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски...

На фото — Елена Васильева.

Кругозор февраль 2021

Ленин скрывал это...
Ленин скрывал это...

...Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...

Кругозор февраль 2021

США-2021: запрещено ставить плохие отметки школьникам из нацменьшинств
США-2021: запрещено ставить плохие отметки школьникам из нацменьшинств

...Теперь двоечников в нью-йокрских школах попросту нет, потому что тот, кто не знает, чему равно 7 плюс 8, равнозначен тому, кто собирается поступать в Гарвард.

На фото - Юрий Магаршак.

Юрий Магаршак февраль 2021

Пир победителей. Заметки побеждённого
Пир победителей. Заметки побеждённого

...Люди послушно поднимают кулаки по требованию наглых активистов из «Черные жизни важны». Бывало, и на колени становились. Кто на одно, кто на два. Терпимость без границ – это уже конформизм...

На фото — Владимир Фрумкин.

Владимир Фрумкин февраль 2021

Михаил Ефремов, ДТП: итоги 2020 года 
Михаил Ефремов, ДТП: итоги 2020 года 

...в России уже наступил 1937 год. Подозреваемого и обвиняемого актёра Михаила Ефремова ломали и пытали у всех на глазах. Человека-гражданина превращали в стукача, терпилу, тряпку. Унижали его через СМИ ежедневно. Ломали его человеческое достоинство. Это не могло не отразиться на его семье и детях, которых просто затравили в школе и на улице...

На фото — Елена Васильева.

Елена Васильева январь 2021

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

«Невидящие». Как власти РФ издеваются над свидетелями защиты Михаила Ефремова
«Невидящие». Как власти РФ издеваются над свидетелями защиты Михаила Ефремова

...с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски...

На фото — Елена Васильева.

Кругозор февраль 2021

Детское прозвище Путина было «Гадёныш»
Детское прозвище Путина было «Гадёныш»

...они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией...

На фото — Володя Путин.

Ури Мазлтов, Нью-йорк февраль 2021

Ленин скрывал это...
Ленин скрывал это...

...Все члены семьи Ульяновых имели пожизненный титул дворян. Он сохранился и после покушенич на царя. Ленин не участвовал ни в одной революции в России. Сталин, во имя самоспасения, распорядился поместить в мавзолей тело двойника Ленина...

Кругозор февраль 2021

ПОЛИТИКА

Я обвиняю Трампа!
Я обвиняю Трампа!

...я обвиняю Трампа в бездарных стратегии и тактике. За четыре года он выигрывал много сражений, но проиграл войну. Я обвиняю его в том, что он позволил неомарксистам захватить страну и развалить демократию...

На фото — Яков Фрейдин.

Кругозор февраль 2021

Блоги

СИЛА В ПРАВДЕ!
Леонид Анцелович : СИЛА В ПРАВДЕ!

«Как только начнем править Конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать основной закон государства».

16 Февраля 2021

Эхо наших дней: Гитлер – Сталин
Григорий Амнуэль : Эхо наших дней: Гитлер – Сталин

Поводом к этой статье послужили начавшиеся по отмашке с самого верха требования срочно принять закон, ещё более ужесточающий наказание, а главное – полностью запрещающий непредвзятое исследование событий истории периода 1939 – 1945 годов.

06 Февраля 2021

Смертельные игры с SARS-CoV-2 в неравном русском мире
Мустафа Эдильбиев : Смертельные игры с SARS-CoV-2 в неравном русском мире

Отмеченная экспертом "Ведомостей" избирательность обеспечения средствами борьбы с коронавирусом в России приводит к необратимой катастрофе. Так, рекордное за десять лет количество умерших зафиксировано за июнь 2020г.…

05 Января 2021

Еще в блогах

Новости партнеров

 
facebook     twitter     youtube     rss
©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x