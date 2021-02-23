Детское прозвище Путина было «Гадёныш»

...они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией...

«Эхо Москвы» привело свидетельство шведского таблоида «Экспресс» о том, что по воспоминаниям соученицы “в школе кличка Путина была Володя и Путя”. “Он всегда делал домашние задания, но списывать не давал”. Напоминает Житие Святого Страны Воинственного Безбожия - то, как описывали детство Ленина в книжках для пионеров.

Со своей стороны приведу свидетельство соседа семьи Путиных – со слов его лечащего врача, моего близкого друга. Так вот, сосед Путиных по коммунальной квартире рассказывал: “Когда я вижу, что этого гадёныша показывают, меня тошнит. Когда моему сыну и гадёнышу было три, четыре, пять и шесть лет, они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией”.

Эту историю врач, лечивший соседа маленького Володи Путина, рассказывал мне много раз, стараясь быть точным. В деталях, как всегда бывает в воспоминаниях, рассказ несколько изменялся. Но главное во всех пересказах оставалось неизменным — слово гадёныш, которое было детской кличкой нынешнего президента России.

С годами люди меняются. Возможно, сегодня прав не бывший сосед Путина, а те, кто от президента России в восторге. Очень возможно, что после двадцати лет президентствования и обнуления следующих президентств называть первую персону РФ следует не гадёнышем, а совершенно другими словами. Но свидетельство есть свидетельство, а я - всего-навсего тот, кому это свидетельство сообщили, и считаю себя обязанным поведать об услышанном о национальном лидере РФ.