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февраль 2021

«Невидящие». Как власти РФ издеваются над свидетелями защиты Михаила Ефремова

...с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски...
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ОБЫСКИ 

БЕСПРЕДЕЛ ЗАШКАЛИВАЕТ

Я вынуждена снова обратиться к делу о ДТП Михаила Ефремова. Беспредел в отношении актера продолжает зашкаливать. На этот раз под прицелом оказались свидетели защиты - Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян.  Почему Главное следственное управление так возбудилось, остается только догадываться. По словам Эльмана Пашаева, следаки работают по заказу адвоката Добровинского, который никак не успокоится и хочет продемонстрировать свое влияние на Следственный комитет России.

Законом тут и не пахнет. И получается, что для личного пиара Добровинского Следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу актера Михаила Ефремова. Свидетели подозреваются в даче заведомо ложных показаний. А именно, в ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов «стоял рядом с машиной». Еще один свидетель защиты, а именно Теван Бадасян, утверждал, что до ДТП он видел, как в машину проник какой-то мужчина и забрался на заднее сиденье Jeep-а Ефремова.

 

Не понятно, что именно следствие проверяет, поскольку суд первой инстанции, при вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания, противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. То есть суд не принял эти доказательства, и можно было бы успокоиться.

Следствие заявляет, что им были спущены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания. Уголовные дела заведены по ч. 1 ст. 307 УК. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб., обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

Сегодня с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, относящихся к совершенному преступлению, оборудования или иных средств, совершения преступления, электронных носителей информации, свидетельствующих о совершенном преступлении...

Глупость, конечно. Но ведь они ищут доказательства того, что, якобы, Ефремов заплатил свидетелям деньги через Пашаева и подкупил свидетелей.

Ну что тут сказать... По крайней мере, в отношении Тевана Бадасяна подозрение на подкуп стоит снять, поскольку не там они сегодня искали.

Я могу быть полноценным свидетелем, с имеющимся у меня оборудованием и электронным носителем, на котором конкретно засвидетельствован факт того, что именно я связала Тевана Бадасяна с адвокатом Пашаевым. Причем, на Тевана я вышла сама, находясь во Франции, в Ницце. И я предупредила тогда еще не знакомого мне человека о том, что я записываю наш с ним  разговор. И было это 12 июля 2020 года. А впоследствии, в августе, Эльман попросил меня связать его с этим свидетелем. Этот разговор с Эльманом я тоже записывала. И на моем электронном носителе стоит дата - 29 августа.

То есть, Эльман попросил меня связаться с Теваном, который за полтора месяца неоднократно подтвердил свое желание выступить в качестве свидетеля в этом суде, поскольку считает своим долгом рассказать то, что он видел в тот вечер.

Мне сложно вам рассказать в подробностях, какие попытки найти полное видео того вечера я предпринимала. Я подключала и сотрудников ГИБДД, и знакомых прокуроров, и сотрудников УВД Москвы. И каждый из них мне подтвердил, что полного видео, по всей видимости, нет. В любом случае, каждый, кто пытался найти не порезанное видео из этого переулка, пока Ефремов был в баре, наткнулся на предупреждение, мол, если будете копать и спрашивать - вылетите с работы.

Секретность невероятная, будто это были не съемки переулка, а засекреченного объекта. Похоже, кто-то очень хочет скрыть тот факт, что на актера Михаила Ефремова перед аварией было совершено нападение, его пытались задушить в его же машине. Этого факта следствие не замечает.

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