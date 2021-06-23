Сахаровское время
ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА
ГЛУПЫЙ ЗАПРЕТ
Власти Москвы запретили фотовыставку к 100-летию Сахарова. Господин Ходорковский, провалившийся на ложных утверждениях о якобы виновности Михаила Ефремова, рассказавший сказку о "злобном клоуне" Пашаеве, которую повторяли как мантру многие российские либералы при дворе и вокруг него, максимально корректно и вежливо отозвался на это запрещение - "Они боятся дискуссий".
Сегодня до власти в РФ дорвались те, кто в советские времена работал «хвостами», «топтунами» и пытальщиками Андрея Сахарова.
Те, кто присылал Сахарову на квартиру в 1973 году так называемых "палестинцев" - арабов-погромщиков из организации "Черный сентябрь". Террористов, с которыми Кремль до сих пор в тесном союзе, с помощью которых подковерно ведёт войну против Израиля.
Они не хотят Сахарова не потому, что боятся дискуссий. Палачи не желают служить делу прославления собственных жертв. В этом причина происходящего. В дискуссиях казуистических, пустопорожних они своей наглой ложью затмевают всех. Им не нужен живой Сахаров, которого многие ныне живущие помнят таким, каким он был. И потому этот образец честности жив. Те же, кто пытается его убрать из памяти людской - сами мертвецы.
Запрет на фотовыставку Сахарова в Москве - акт, являющий в полной мере истинное лицо российских властей. Ребяток-кегебяток, сменивших партийные и военные френчи на деловые костюмчики. Монстров, ещё упивающихся властью в древних кремлёвских стенах.
НАУЧИЛ ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ
Недавно этому великой души человеку - Андрею Дмитриевичу Сахарову — исполнилось бы 100 лет. Вспоминаю 8-часовую очередь ко Дворцу молодежи на Комсомольском проспекте в Москве. Декабрь 1989-го. Мороз. Сотни тысяч людей, пришедших прощаться. Его народ. В той очереди вдруг пришли из глубин памяти слова Ахматовой: "Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был".
Что дал людям этот тихий человек, один из авторов водородной бомбы? Он научил их перестать бояться: власти, себя, правды, совести. Сахаров был сродни Моисею, если угодно. Или Иеремии, коего заключили в темницу царедворцы.
Целые коллективы - военные, рабочие, так называемая художественная интеллигенция всем скопом сражались против этого человека. Подписывали письма в газеты, выходили послушно на митинги, осуждающие Сахарова. Верили многослойной клевете, распространявшейся в советских средствах массовой информации. КГБ тотально воздействовал на сознание людей.
Но ничего не смогли сделать только с одним - с душой и совестью Сахарова. Ни ссылки, ни аресты, ни клевета, ни погромы так называемых палестинцев - террористических мерзавцев из Народного фронта освобождения Палестины - на квартире Андрея Дмитриевича, ни ужасающие пытки от советских докторов горьковской больницы - бригады двухметровых женщин - не сломили. Его дух победил. Слово победило. Душа живая победила. Мир западный реализовывал сахаровские этические императивы. А советский мир отступил перед добром и правдой. И его народ к нему пришел из своего тотального беспросветного рабства.
Этот народ еще жив, несмотря ни на что. И чекистам в Кремле не удастся вновь зависнуть на стрелках маятника, повернуть время вспять. Время неумолимо. Во многом - благодаря подвигу Андрея Сахарова.
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