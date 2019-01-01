Будем знакомы, дорогие читатели!



Перед вами электронная версия издающегося в США, в Бостоне, независимого международного журнала «КРУГОЗОР» на русском языке. Сегодня его читатели, авторы и собственные корреспонденты - на всех континентах.

«КРУГОЗОР» – ежемесячник, однако каждый его номер в течении месяца неоднократно обновляется.

КТО МЫ ТАКИЕ

«Кругозор» — журнал для тех, кто «не хлебом единым», для приверженцев свободной мысли и общечеловеческих ценостей. Это — рождённое энтузиастами, неперегруженное рекламой, лёгкое для чтения, интересное и хорошо иллюстрированное популярное издание, которое делают высокопрофессиональные журналисты, дизайнеры, полиграфисты.

Резонансные события в мире, права человека, история, литература, наука, искусство, культура, личная жизнь, путешествия, авантюрные экспедиции, экзотика, непознанное и непонятое, неземные миры, спорт, стиль жизни, домашние животные – об этом и другом – статьи, иллюстрации, видеосюжеты и аудиозаписи «КРУГОЗОРА».

В то же время, вы здесь не встретите чрезмерно аналитических статей и «клубнички».

«КРУГОЗОР» МНОГОНАЦИОНАЛЕН и по составу тех, кто его делает, и по своей тематике. На его страницах вы встретите повествования о национальных ценностях разных народов.

Форумы «КРУГОЗОРА» открыты для полемики, дискуссий, в них нет «запретных тем», однако здесь недопустимы ненормативная лексика, то, что сеет антагонизм, низменное.

Цель «КРУГОЗОРА» — сеять доброе, светлое, чистое, будить мысль и помогать познавать тот вместительный миг, который называется жизнью.

Будьте с нами!

Редакция «КРУГОЗОРА»