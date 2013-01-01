ПОЧТА Спасибо, что "Кругозор" вам нужен! Слово главного редактора Александр Болясный ("Кругозор") Дорогие друзья, нынешняя пред- и новогодняя почта "Кругозора" превысила физические возможности поблагодарить персонально каждого. Поэтому, точно зная, что все авторы этих писем являются постоянными нашими читателями, отвечаю через журнал...

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В фотоокне: Александр Болясный. 1

ЭПИЦЕНТР Новогодний подарок президента Путина американским детям: американскую школу в Москве не закрывают Юрий Фельштинский (США, Массачусетс) ...Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию...

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В фотоокне: Юрий Фельштинский.

ЭКСПЕРТ Дональд Трамп: три составляющие его победы Алексей Наксен (США, Нью-Йорк) ...Чувство наростающей пропасти между элитами нашей страны и теми, кто всегда были движущей силой американской экономики, стало одним из самых главных эмоциональных моментов избирательной компании 2016. Выражалось это чувство по разному, но в любом случае, оно присутствовало в ходе всей избирательной компании. Кто мог лучше выразить эти эмоции - Хиллари Клинтон, олицетворявшая статус-кво, или Дональд Трамп, призывавший к переменам? Совершенно не удивительно, что рабочая Америка была готова простить или не заметить ошибки или проблемы Дональда Трампа как в личной жизни, так и в его рабочей биографии. И все это ради того... чтобы показать гигантский средний палец политической, финансовой и медиа элитам!..

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В фотоокне: Алексей Наксен.

РЕЗОНАНС Марочка и её издевательский спич Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин Юрий Кирпичёв (США, Флорида) ...Это, господа, не глупая отсебятина в стиле Поклонской, хотя между сими дамами много общего. Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин. И если в этот раз выбрала телеэфир, значит, солнце нации очень веселится и приглашает посмеяться всех. Путин демонстративно смеется над людьми, которых все, а особенно они сами, считают самыми умными в мире, но которые так и не изжили совок в себе, отчего он так легко использовал их втёмную. А многих просто купил...

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В фотоокне: Юрий Кирпичёв.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Сошли ли мы с правильного пути? Исторический "девиационизм" в российском менталитете Проф. Борис Родоман (Россия, Москва) Характерной особенностью современного российского менталитета является широкая распространённость убеждения, что "мы" (страна, народ, общество, государство, человечество) сошли с правильного пути и должны на него вернуться...

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В фотоокне: Борис Родоман. Ватники и вышиватники Ответ на реплику российского поэта Игоря Иртеньева Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) ...Волкодав прав, а людоед - нет. Так у Солженицына. Игорь Иртеньев не согласен с Солженицыным. Не так давно в своей реплике, помещённой в Facebook, он оправдывает людоедов. Он согласен с чекисткой Яровой. Иртеньеву, видите ли, герб украинской разведки не нравится. Он ханжески в этом контексте зовет украинцев братьями и сообщает им, что они, мол, охренели вконец. А родные людоеды, значит, правы. С ними "приходится соглашаться". И вообще, как выясняется, для Иртеньева нет разницы между волкодавом и людедом. Он ставит знак равенства...

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В фотоокне: Марк Эпельзафт. 1

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобальное мошенничество Климат Земли в мифах и реалиях Григорий Гуревич (США, Невада) Сегодня многие климатологи и политики убеждены в том, что влияние результатов человеческой деятельности на изменение климата Земли (антропогенное влияние) стало доминирующим. Сторонников гипотезы антропогенного влияния стали называть "алармистами", потому что они считают, что население нашей планеты уже в ближайшем будущем столкнётся с природными катаклизмами, которые поставят под угрозу само существование человечества. Чтобы этого не случилось, надо по мнению алармистов, немедленно предпринять меры по резкому уменьшению этого влияния и, в частности, сократить выбросы в атмосферу Земли антропогенного углекислого газа (УГ).

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ Удар в спину Быль о том, как полковник накутился, а подчиненный офицер за это расплатился Борис Гольдин (США, Калифорния) Время было для нашей семьи очень тяжелое. Одна за другой на нас сыпались какие-то неприятности. Незадолго до той истории чуть не случилась трагедия. С одной части города Тахиаташа на другую надо было переплавляться на пантонах. В зимний холодный вечер все старались попасть побыстрее домой, и поэтому на понтоне оказалось больше людей, чем положено. Там был и я с маленькой сестренкой Машенькой. Понтон чуть отошел от берега и стал крениться...

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В фотоокне: Борис Гольдин.

ПРОЗА Вкус, знакомый с детства Эксклюзив. Глава из неоконченного романа Татьяна Шереметева ...Зрителей не интересует чужая хорошая жизнь . Им интересна чужая плохая жизнь. Проверено на себе, ни одно животное не пострадало. Конфликт - альфа и омега человеческого внимания к чужой жизни. Мои сценарии заворачивали многократно и по-разному. Иногда мне казалось, что их даже не читали. Пять лет назад меня свели с одним очень известным человеком. Это был почти блат. С одной стороны стоял мой сценарий, а с другой стороны - продюсер и, как мне сказали, хороший человек. Для своих Волчок, а для меня Иннокентий Модестович...

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В фотоокне: Татьяна Шереметева.

КИНОЗАЛ Художественный фильм "Цена жизни" Мелодрама, детектив, острый сюжет Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.