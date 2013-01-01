ГОСТЬ НОМЕРА Писательница Татьяна Шереметева - гость "Кругозора" Москва - Нью-Йорк Игорь Михалевич-Каплан (США, Пенсильвания) ... я действительно работала в это удивительное время в Женеве. Переговоры по разоружению, Рейган, Горбачев, масса знаковых для США и СССР имён - еще за год до начала Перестройки это невозможно было даже представить. И ещё запомнилась необыкновенная атмосфера: мы понимали, что началось что-то совершенно новое не только в международных отношениях, но и в жизни каждого из нас...

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В фотоокне: Татьяна Шереметева.

ПОЧТА Спасибо, что "Кругозор" вам нужен! Слово главного редактора Александр Болясный ("Кругозор") Дорогие друзья, нынешняя пред- и новогодняя почта "Кругозора" превысила физические возможности поблагодарить персонально каждого. Поэтому, точно зная, что все авторы этих писем являются постоянными нашими читателями, отвечаю через журнал...

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В фотоокне: Александр Болясный. 1

ЭПИЦЕНТР Новогодний подарок президента Путина американским детям: американскую школу в Москве не закрывают Юрий Фельштинский (США, Массачусетс) ...Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию...

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В фотоокне: Юрий Фельштинский.

ЭКСПЕРТ Дональд Трамп: три составляющие его победы Алексей Наксен (США, Нью-Йорк) ...Чувство наростающей пропасти между элитами нашей страны и теми, кто всегда были движущей силой американской экономики, стало одним из самых главных эмоциональных моментов избирательной компании 2016. Выражалось это чувство по разному, но в любом случае, оно присутствовало в ходе всей избирательной компании. Кто мог лучше выразить эти эмоции - Хиллари Клинтон, олицетворявшая статус-кво, или Дональд Трамп, призывавший к переменам? Совершенно не удивительно, что рабочая Америка была готова простить или не заметить ошибки или проблемы Дональда Трампа как в личной жизни, так и в его рабочей биографии. И все это ради того... чтобы показать гигантский средний палец политической, финансовой и медиа элитам!..

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В фотоокне: Алексей Наксен.

РЕЗОНАНС Марочка и её издевательский спич Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин Юрий Кирпичёв (США, Флорида) ...Это, господа, не глупая отсебятина в стиле Поклонской, хотя между сими дамами много общего. Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин. И если в этот раз выбрала телеэфир, значит, солнце нации очень веселится и приглашает посмеяться всех. Путин демонстративно смеется над людьми, которых все, а особенно они сами, считают самыми умными в мире, но которые так и не изжили совок в себе, отчего он так легко использовал их втёмную. А многих просто купил...

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В фотоокне: Юрий Кирпичёв. 1

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Сошли ли мы с правильного пути? Исторический "девиационизм" в российском менталитете Проф. Борис Родоман (Россия, Москва) Характерной особенностью современного российского менталитета является широкая распространённость убеждения, что "мы" (страна, народ, общество, государство, человечество) сошли с правильного пути и должны на него вернуться...

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В фотоокне: Борис Родоман. Ватники и вышиватники Ответ на реплику российского поэта Игоря Иртеньева Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) ...Волкодав прав, а людоед - нет. Так у Солженицына. Игорь Иртеньев не согласен с Солженицыным. Не так давно в своей реплике, помещённой в Facebook, он оправдывает людоедов. Он согласен с чекисткой Яровой. Иртеньеву, видите ли, герб украинской разведки не нравится. Он ханжески в этом контексте зовет украинцев братьями и сообщает им, что они, мол, охренели вконец. А родные людоеды, значит, правы. С ними "приходится соглашаться". И вообще, как выясняется, для Иртеньева нет разницы между волкодавом и людедом. Он ставит знак равенства...

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В фотоокне: Марк Эпельзафт. 1

КТО ЕСТЬ КТО Священные войны Патриарха Византийство России: пируэты и силуэты в семи пунктах Адам Адами (Франция, Париж) ... Все потуги путинской России обосновать свои претензии на роль "Пастыря" человечества россыпаются в труху при малейшем их исследовании, и даже священник-краснобай с внушительной бородой и сутаной до пят - не спасение. Однако Европа делает вид сегодня, что верит дуэту "Путин-Гундяев", не по глупости, а из-за банального расчёта - ей необходим тупой таран в новом, разворачивающемся на наших глазах, крестовом походе на мусульман...

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В фотоокне: Патриарх Кирилл. 2

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобальное мошенничество Климат Земли в мифах и реалиях Григорий Гуревич (США, Невада) Сегодня многие климатологи и политики убеждены в том, что влияние результатов человеческой деятельности на изменение климата Земли (антропогенное влияние) стало доминирующим. Сторонников гипотезы антропогенного влияния стали называть "алармистами", потому что они считают, что население нашей планеты уже в ближайшем будущем столкнётся с природными катаклизмами, которые поставят под угрозу само существование человечества. Чтобы этого не случилось, надо по мнению алармистов, немедленно предпринять меры по резкому уменьшению этого влияния и, в частности, сократить выбросы в атмосферу Земли антропогенного углекислого газа (УГ).

ГОЛАЯ ПРАВДА Снова "мочилово" выходит из берегов Заметки неравнодушного россиянина Дмитрий Воробьёвский (Россия, Воронеж) ...недавний резкий всплеск алкогольных отравлений, проявившийся одновременно почти по всей России и приведший к тысячам и тысячам смертей, был спущен с самых высоких этажей вертикали власти. Очевидно, цель этого заключалась в том, чтобы приучить народ покупать лишь дорогую, приносящую казне и казнокрадам огромный доход алкогольную продукцию, а не "левые" напитки, идущие, так сказать, "мимо кассы"...

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В фотоокне: Дмитрий Воробьёвский. 1

ВЕХИ Разгром немцев под Москвой Миф о том, что под белокаменной "был сломан хребет немецкой армии" Марк Аврутин (ФРГ, Франкфурт-на-Майне) ...Если бы Советский Союз "рухнул" в 1941 году или чуть позже, война, скорее всего, закончилась бы мирным договором Германии с союзниками, ибо ни Рузвельт, ни Черчилль не пошли бы на то, чтобы бросать в мясорубку войны миллионы своих граждан. В то время на это были способны лишь два человека: Сталин и Гитлер. Американцы же отказались даже от участия во взятии Берлина, чтобы избежать лишних жертв.

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В фотоокне: Марк Аврутин.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ Мировой прорыв Израильская вакцина от рака ...Уже в этом году вакцина может стать доступной для применения на регулярной основе, не только для лечения онкологических заболеваний, но и для предотвращения рецидивов рака...

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ Удар в спину Быль о том, как полковник накутился, а подчиненный офицер за это расплатился Борис Гольдин (США, Калифорния) Время было для нашей семьи очень тяжелое. Одна за другой на нас сыпались какие-то неприятности. Незадолго до той истории чуть не случилась трагедия. С одной части города Тахиаташа на другую надо было переплавляться на пантонах. В зимний холодный вечер все старались попасть побыстрее домой, и поэтому на понтоне оказалось больше людей, чем положено. Там был и я с маленькой сестренкой Машенькой. Понтон чуть отошел от берега и стал крениться...

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В фотоокне: Борис Гольдин.

ПРОЗА Вкус, знакомый с детства Эксклюзив. Глава из неоконченного романа Татьяна Шереметева ...Зрителей не интересует чужая хорошая жизнь . Им интересна чужая плохая жизнь. Проверено на себе, ни одно животное не пострадало. Конфликт - альфа и омега человеческого внимания к чужой жизни. Мои сценарии заворачивали многократно и по-разному. Иногда мне казалось, что их даже не читали. Пять лет назад меня свели с одним очень известным человеком. Это был почти блат. С одной стороны стоял мой сценарий, а с другой стороны - продюсер и, как мне сказали, хороший человек. Для своих Волчок, а для меня Иннокентий Модестович...

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В фотоокне: Татьяна Шереметева.

КИНОЗАЛ Художественный фильм "Цена жизни" Мелодрама, детектив, острый сюжет Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.