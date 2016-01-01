КТО ЕСТЬ КТО Марочка шутит Мария Захарова - "лицо" российского МИДа - и её речевой энурез "...что, зря люди - особенно "непородистые" - бегут из России? Правильная статья у вас в "Кругозоре" "По паспорту, но не по роже" Её смело можно было бы назвать "И по паспорту, и по роже". Потому что ксенофобия в путинской России зашкаливает - "не таких" бьют не только в переносном, но и в прямом смысле. Как при фашистском режиме. В лучшем случае - не скрывается пренебрежение великороссов - как, например, в недавней телепередаче из России, когда блондинка и плясунья от дипломатии Мария Захарова с издёвкой перекривляла евреев..."

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Мария Захарова в телешоу "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым от 13 ноября с.г. 1

ДЕЛО ВИТАЛИЯ БУНТОВА Нет, это не гестапо... Шесть дней в российском изоляторе Дмитрий Сотников (Россия, Москва) "...полы бетонные; окно наглухо заварено, не открывается и без форточки, с улицы глухо закрыто щитом так, что света не проходит вообще; стены и потолок в грибке и плесени, краска и штукатурка облупились, грязные, прокуренные, исчерченные окурками; напольная чаша [параша] не огорожена, просматривается в дверной глазок и в видеокамеру; напольная чаша и раковина не имеют водных замков (колен) и вонь из них...". Вот, собственно, в таких условиях провел шесть дней Бунтов В.М. перед тем, как его температура дотигла 38,9, давление подскочило до 170/110 и начались приступы боли в почках.

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Виталий Бунтов. 3 Страшный абсурд, становящийся нормой Новые издевательства над "старым" зэком Дмитрий Сотников (Россия, Москва) ...Виталий осуждён по Делу сфабрикованному

за чужие преступления, которых он не совершал. Налицо вопиющие следственные и судебные ошибки, а также откровенные преступления представителей самого государства, прибегших к жесточайшим пыткам Виталия Бунтова, что подтверждено Европейским судом по правам человека...

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Дмитрий Сотников.

ОСТРЫЙ УГОЛ Одному журналисту из РФ "Промолчи - попадёшь в палачи" Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) ...Я не знаю, произойдёт ли новый Нюрбергский процесс

над вашим государством, над его преступлениями, тянущимися уже 100 лет. Преступлениями против человечности и человечества. Наверняка, если он будет, Вы снова отсидитесь в стороне. Как всегда. Вы снова скажете, что ни при чём. И формально будете правы. Но Вы - при чём! Именно потому, что молчите и большинству других граждан вашей страны плевать на происходящее - совершаются преступления. Именно поэтому. Вы живете в фашистском государстве, и там всем на все плевать... 2

ЭПИЦЕНТР Если Америки не будет рядом … Израиль и новый Президент США Марк Аврутин (ФРГ, Франкфурт-на-Майне) ... Как будет Израилю с таким Президентом США? Для руководства Израиля, находящегося с момента образования государства в окружении врагов, стало нормой говорить не то, что они думают. Сейчас, когда в преддверии грядущих перемен, практически все признали нереализуемость формулы "двух государств", израильский премьер в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что его конечной целью по-прежнему является создание двух государств для двух народов, и он рассчитывает в этом на помощь Президента Трампа, когда тот въед ет в Белый дом.

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В фотоокне: Марк Аврутин. Дональд Трамп, "странный аттрактор" или "Эффект бабочки" по Лоренцу Мустафа Эдильбиев (Россия, Москва) ...Участие и ли дерство в избирательной кампании Президента США не профессионального политика, а харизматичного business gentleman вызвало огромный резонанс во всём мире. Одновременно это стало причиной и поводом для разного рода инсинуаций и прогнозов - от мрачных до радужных. Одним из таких активно раздуваемых политическими оппонентами Трампа инсинуаций была его "связь" с пресловутым "русским миром"...

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В фотоокне: Дональд Трамп. 28 Виктор Янукович, беды Украины сегодняшние, вчерашние и нестабильность завтрашняя Виталий Цебрий (Спец. корр. "Кругозора") ...Обильно льется кровь. Можно в этих уже многих тысячах жертв, убиенных украинских граждан винить агрессию иноземного интервента или алчность местных богатеев. Но изначально во всех сегодняшних и вчерашних бедах Украины, и в ее завтрашней нестабильности и еще многих жертвах виноват Виктор Янукович...

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В фотоокне

Виталий Цебрий.

СТРОФЫ В дебрях рифмы Стихи о главном Леонид Буланов (США, Массачусетс) ...ни за зарплату, ни за нимбы,

я не люблю плодить верлибры,

в них поиска недостаёт.

Пегас, подставивший плечо,

со мной не очень дружен, ибо

я - не заточен для верлибра,

я в дебри рифмы заточён...

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В фотоокне: Леонид Буланов. И вот у новых мы ворот... Стихи о разном Дария Лобашкова (Россия, Москва) ...Летят года. Мы стали старше,

Но не нашли ещё свой путь.

Плывём мы по теченью дальше.

Что позади, то не вернуть.

Слушаем тех, кто нас мудрее.

А иногда - наоборот.

Свернём мы в тёмные аллеи,

И вот у новых мы ворот...

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В фотоокне

Дария Лобашкова.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Тайные дневники Пришвина "Другие писатели пишут для славы, я писал для любви" Инга Радова (Спец. корр. "Кругозора". Россия, г. Орёл) ...Дневники произвели ошеломляющее впечатление на читателей и литературоведов. Привычный взгляд на Пришвина, как на писателя-географа, благополучного и далекого от политики литератора, был уже немыслим: откровенно, но стремясь быть исторически объективным, в своих тетрадях Пришвин вел горькую летопись великой и страшной эпохи Российского государства. "Мои тетрадки - это мое оправдание", - говорил писатель...



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В фотоокне: Инга Радова.

ПРОЗА Жить легко и тяжело одновременно Новый роман Татьяны Шереметевой. Bagriy & Company. Чикаго, 2016, стр. 234 Игорь Михалевич-Каплан (США, Пенсильвания) ...Татьяна Шереметева - прекрасный собеседник - она умеет построить монологи и диалоги героев, у неё богатый запас слов в "кармане" и бескомпромиссная гражданская позиция. Прочитайте её книгу "Жить легко", и - убедитесь сами, что "… и тяжело одновременно", поставленное мной в названии.

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В фотоокне: Игорь Михалевич-Каплан. Опалённые солнцем Рассказ Ольга Шипилова (Беларусь, Гомель) ...Работа была непосильной для меня. Сердце бешено стучало, когда я совершала гимнастические упражнения со шваброй. Уборка сантехники давалась немного легче, но перебороть в себе отвращение к человеческой неаккуратности мне никак не удавалось. Всякий раз, когда я наклонялась над белым фаянсом, забрызганным коричневой жижей, волна тошноты накрывала меня всю, и на покрасневшие глаза выступали слёзы...

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В фотоокне: Ольга Шипилова. 1 Фривольная история с джентльменским концом Рассказ Сергей Ребельский (США, Мэриленд) ...ни лжи, ни корысти не было в их стремительных отношениях. Более того, оба участника вполне имели в виду ничем друг другу не навредить. Подкрепим собственные рассуждения мнением серьёзного авторитета - из тех, с кем блюстители нравственности (особенно - старшего поколения) привыкли считаться. "Если уж непременно хотите, то мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая ", - это ещё в 1915 году писал Инессе Арманд лично Владимир Ленин, а уж этот не соврёт...

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В фотоокне: Сергей Ребельский.

ИРОНИЗМЫ Жар пылких эпельграмм Эпиграммы-экспромты Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) ...Достали проклятые янки,

Неметчины лай али брёх -

Любитель лубка и Лубянки

Отходит средь русских матрёх.

Он куколок красит любовно,

Простой умиляя народ



"Уймитесь, масонские говны -

России душа не умрёт!..

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В фотоокне

Владимир Путин.

КИНОЗАЛ Художественный фильм "Отрыв" Остросюжетная драма В 1947 году Алексей Митрохин приезжает в послевоенную Москву навестить своего друга, бывшего комбата Аргунова, который во время войны спас его жизнь. Но оказывается, что комбат осужден на 25 лет и пребывает в лагере строго режима. Герой решается на отчаянный поступок - любой ценой вызволить друга…Митрохин имитирует покушение на вождя народов товарища Сталина и получает приговор - четверть века в лагере самой высокой режимной категории - карельском "Лазо". В бараке он встречает, наконец, своего друга и произносит одну единственную фразу: "А я за тобой, комбат".Бежать из "Лазо" еще никому не удавалось. С северной стороны лагеря - озеро, с юга - обнесенный колючей проволокой участок суши. С первого взгляда, затея совершить побег кажется безумной, но выясняется, что до войны Алексей учился в гидротехническом институте и проходил практику именно в том месте, где сейчас расположен концлагерь. В голове героя мгновенно вырабатывается совершенно невероятный план: использовать для побега плавающие торфяные острова... Художественный фильм "Жизненный поворот" Острый сюжет, мелодрама, детектив Героиня фильма - порядочная и скромная женщина, которая всегда и всем готова помочь без всякой корысти. Она давно развелась, потому что с мужем не повезло: много пьет и ничего не делает. Окружающие ей сочувствуют и переживают за ее нелегкую судьбу. Но в один из дней ее жизнь резко изменится, она увидит то, что раз и навсегда перевернет её представления о жизненном укладе, судьбе и мужчинах

НАБОЛЕЛО По паспорту, но не по роже Откровения своего чужака Дмитрий Беляев (Россия, Москва) ...какие-то отморозки разбили моему другу голову бутылкой, когда он поздно вечером возвращался с работы. Полицейские отказались принимать заявление у иностранца. Якобы потому, что у него была просроченная регистрация. Неполноценный паспорт, неполноценный гражданин, неполноценный человек… Мои новые соотечественники частенько спрашивали

"А чего приехал-то в Россию?"...

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В фотоокне

Дмитрий Беляев. 14

РЕПЛИКА Сатана там правит бал О неожиданной аналогии поведения Путина и представления Церкви о том, как ведёт себя Сатана Юрий Магаршак (США, Нью-Йорк) ...когда пришло сообщение специальной комиссии антидопиногового комитета МОК о том, что более тысячи российских атлетов замешаны в манипуляциях с допингами, которые без организации и покрывательства российской властью происходить не могли бы, а спортивное руководство России, подчиняющееся Путину, запело на все голоса, что российская власть к этому преступлению, разрушающему сами основы спорта, спортивной состязательности отношения не имели - я вспомнил!.. Вспомнил - кто вёл себя имено так, согласно христианскому убеждению, складывавшемуся столетиями и считавшемуся незыблемым. Отрицая собственное существование. Это - Дьявол!.. 1

ФЕЛЬЕТОН Одобрям-с!.. Президенту нашему повезло Леонид Анцелович (Россия, Ростов-на-Дону) ...на должности толмачей в России назначают людей, обладающих способностями врать, не краснея. В своей, ставшей знаменитой из-за плагиатов книге "Самые громкие преступления XXI века в России", экс-представитель СКР Владимир Маркин поделился выводами следствия

Политковскую заказал Березовский. И Литвиненко отравил он. Полоний купил в соседней аптеке и отравил. Теперь, когда загадочным образом "повесился" Березовский, СКР стало так остро его не хватать. Ну, кандидатов на его место хватает

Госдеп США, жидобандеровцы Украины, Евросоюз, иностранные агенты в России, Пятая колона, либералы...

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В фотоокне

Леонид Анцелович.

НАБАТ Коррупция в Украине Порошенко, Савченко, Шустер и все, кому не лень, говорят о коррупции. Лень что-то предпринять Виталий Цебрий (Спец. корр. "Кругозора") ...В Украине можно воровать и взяточничать всем от мала до велика! Даже независимо от суммы "сделок"! Ведь хотя раньше неуязвимыми для правосудия оставались крупные бизнесмены в купе же с крупными чиновниками, то сейчас… народ измельчал, что ли? Можно и за 100 баксов попытаться "по бырику" (то есть быстро и без бюрократической волокиты) решить вопрос. Даже если попадешься - отдашь правосудию, ну там…. Ну, пусть и вдвое больше, чем предполагаемых денег на взятку копил… Неужели не найдется пара сотен баксов?..

ПЕРСОНА НОМЕРА Владимир Высоцкий. Правда о смерти Версия в двух частях об истинных причинах кончины великого гражданина, актёра, поэта, барда Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) В начале этого года живущий в Израиле поэт, бард и публицист Марк Эпельзафт опубликовал на широкоизвестном интернет-сайте "9 канал" вызвавшую громкий резонанс статью "Побег, который не удался", подвергающую сомнению официальную версию об естественной смерти Владимира Высоцкого. Но и после выхода той публикации Марк не прекратил своего журналистского расследования. И появилась новая статья - уже с фактами, красноречиво говорящими о преднамеренном убийстве Высоцкого. Её автор любезно предоставил "Кругозору", который и предлагает вам, читатели журналистское расследование полностью - в двух частях.

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В фотоокне

Владимир Высоцкий. 5

ВЫБОРЫ В США Коллегия выборщиков - защитница свободы Компромисс между всеобщим голосованием в штатах и выборами президента США представителями штатов Григорий Гуревич (США, Невада) ...За более, чем 200 лет существования Коллегии выборщиков технический прогресс во всех областях жизни человека развивался ускоренными темпами. Но разве технический прогресс изменил природу человека? Сегодня люди могут ошибаться так же, как и 200 лет назад. Безграничная власть по-прежнему развращает человека. Большинство, как правило, будет всегда стараться диктовать свою волю. Отцы-основатели хорошо видели эту опасность...

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобализация. Искупимая вина Мнение, будто со стороны, по поводу важной мировой проблемы Мирон Я. Амусья (Израиль, Иерусалим) ...совершенно ясно, что сегодня полностью неэффективно достижение успеха путём военной победы одного крупного государства, тем более - державы, над другим. Военная победа сейчас только растит число сидящих на шее победителя едоков - бездельников...

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В фотоокне: Мирон Амусья.

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ Заметки о полиции и некоторые выводы Размышления русского американца Валерий Шурик (США, Кливленд) ...Я, конечно, могу представить реакцию нынешних россиян, прочитавших эти мои наблюдения. Но всё описанное - вовсе не хвала Америке, а то, что является здесь повседневностью. Я уверен, что и в России есть вполне добропорядочные полицейские, если их хорошо поискать. Разница в том, что полиция в Америке служит закону. Это вовсе не означает, что всё, что она делает, - в рамках морали. Здесь тоже море идиотских законов в разных штатах. Да что там в штатах - в городах.

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В фотоокне

Валерий Шурик.

ГОЛАЯ ПРАВДА Лицо периода дожития Записки российского пенсионера Фёдор Ошевнев (Россия, Ростов-на-Дону) ...Так и подрабатывал книготорговлей к пенсии ряд лет. Поначалу - круглогодично. Нажил от длительного стояния на холоде урологические болячки, которые длительно лечил, и, в конце концов, стал сворачивать свой развал на зимнее время...

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В фотоокне

Фёдор Ошевнев. 2

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ Мифы о полезном и вредном Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии ...Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно, что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости. Хотите жить дольше? Спите сиесту...

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В фотоокне: Д-р Пауло Убиратан.

СОКРОВЕННОЕ Три минуты прошлого Как молоды мы были... Из комментариев: "Интересно: Бог создал жизнь, жизнь проходит в ожидании лучшего. Приходит время и ты понимаешь, что лучшее промелькнуло и уже позади . Молодость, молодость. Хотя ... каждому времени - свои прелести и радости . Глядя на эти прекрасные , милые.улыбающиеся лица , так и хочется крикнуть: остановись мгновение - ты прекрасно!.."