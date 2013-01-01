обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал 		  Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.

Кругозор / январь '17

Интернет-журнал Кругозор
Актуально:

НОВОСТИ ДНЯ

18:31 В Москве сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

Встреча состоится после инаугурации президента США.

18:14 На Донбассе российский офицер расстрелял боевика из пулемета

На контролируемой боевиками территории Донбасса российский кадровый военнослужащий расстрелял своего подчиненного.

17:55 В Кремле сказали, когда Путин встретится с Трампом

Встреча Россия-США на высшем уровне возможна не раньше вступления в должность президента США Дональда Трампа.

17:29 Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍

По данным агентства Reuters, суда Тегерана никак не реагировали на радиосигналы и светодымовой буй

17:17 Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов

Яир Лапид прокомментировал теракт, произошедший в воскресенье, 8 января, в Иерусали в районе Армон Ха-Нацив

16:56 Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

До официального вступления Дональда Трампа на президентскую должность, глава Кремля Владимир Путин с ним встречаться не будет.

Все новости

реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8

Реклама в «Кругозоре»: +1 (617) 264-04-51

Опрос месяца КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ 2017 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ?
Очень надеюсь, что будет лучше
Боюсь, что окажется хуже
Затруднились ответить
Самые обсуждаемые публикации
в последнее время
31
Дональд Трамп, "странный аттрактор"
14
По паспорту, но не по роже
6
Владимир Высоцкий. Правда о смерти
3
Нет, это не гестапо...
2
Лицо периода дожития
 
События в мире
 
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

ПОЧТА

январь 2017 Спасибо, что "Кругозор" вам нужен!

Слово главного редактора

Александр Болясный ("Кругозор")

Дорогие друзья, нынешняя пред- и новогодняя почта "Кругозора" превысила физические возможности поблагодарить персонально каждого. Поэтому, точно зная, что все авторы этих писем являются постоянными нашими читателями, отвечаю через журнал...
_______________________
В фотоокне: Александр Болясный.

1

ЭПИЦЕНТР

январь 2017 Новогодний подарок президента Путина американским детям:

американскую школу в Москве не закрывают

Юрий Фельштинский (США, Массачусетс)

...Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию...
___________________________
В фотоокне: Юрий Фельштинский.

ЭКСПЕРТ

январь 2017 Дональд Трамп: три составляющие его победы

Алексей Наксен (США, Нью-Йорк)

...Чувство наростающей пропасти между элитами нашей страны и теми, кто всегда были движущей силой американской экономики, стало одним из самых главных эмоциональных моментов избирательной компании 2016. Выражалось это чувство по разному, но в любом случае, оно присутствовало в ходе всей избирательной компании. Кто мог лучше выразить эти эмоции - Хиллари Клинтон, олицетворявшая статус-кво, или Дональд Трамп, призывавший к переменам? Совершенно не удивительно, что рабочая Америка была готова простить или не заметить ошибки или проблемы Дональда Трампа как в личной жизни, так и в его рабочей биографии. И все это ради того... чтобы показать гигантский средний палец политической, финансовой и медиа элитам!..
______________________
В фотоокне: Алексей Наксен.

РЕЗОНАНС

январь 2017 Марочка и её издевательский спич

Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин

Юрий Кирпичёв (США, Флорида)

...Это, господа, не глупая отсебятина в стиле Поклонской, хотя между сими дамами много общего. Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин. И если в этот раз выбрала телеэфир, значит, солнце нации очень веселится и приглашает посмеяться всех. Путин демонстративно смеется над людьми, которых все, а особенно они сами, считают самыми умными в мире, но которые так и не изжили совок в себе, отчего он так легко использовал их втёмную. А многих просто купил...
_______________________
В фотоокне: Юрий Кирпичёв.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

январь 2017 Сошли ли мы с правильного пути?

Исторический "девиационизм" в российском менталитете

Проф. Борис Родоман (Россия, Москва)

Характерной особенностью современного российского менталитета является широкая распространённость убеждения, что "мы" (страна, народ, общество, государство, человечество) сошли с правильного пути и должны на него вернуться...
______________________
В фотоокне: Борис Родоман.

январь 2017 Ватники и вышиватники

Ответ на реплику российского поэта Игоря Иртеньева

Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим)

...Волкодав прав, а людоед - нет. Так у Солженицына. Игорь Иртеньев не согласен с Солженицыным. Не так давно в своей реплике, помещённой в Facebook, он оправдывает людоедов. Он согласен с чекисткой Яровой. Иртеньеву, видите ли, герб украинской разведки не нравится. Он ханжески в этом контексте зовет украинцев братьями и сообщает им, что они, мол, охренели вконец. А родные людоеды, значит, правы. С ними "приходится соглашаться". И вообще, как выясняется, для Иртеньева нет разницы между волкодавом и людедом. Он ставит знак равенства...
_______________________
В фотоокне: Марк Эпельзафт.

1

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ

январь 2017 Глобальное мошенничество

Климат Земли в мифах и реалиях

Григорий Гуревич (США, Невада)

Сегодня многие климатологи и политики убеждены в том, что влияние результатов человеческой деятельности на изменение климата Земли (антропогенное влияние) стало доминирующим. Сторонников гипотезы антропогенного влияния стали называть "алармистами", потому что они считают, что население нашей планеты уже в ближайшем будущем столкнётся с природными катаклизмами, которые поставят под угрозу само существование человечества. Чтобы этого не случилось, надо по мнению алармистов, немедленно предпринять меры по резкому уменьшению этого влияния и, в частности, сократить выбросы в атмосферу Земли антропогенного углекислого газа (УГ).

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

январь 2017 Удар в спину

Быль о том, как полковник накутился, а подчиненный офицер за это расплатился

Борис Гольдин (США, Калифорния)

Время было для нашей семьи очень тяжелое. Одна за другой на нас сыпались какие-то неприятности. Незадолго до той истории чуть не случилась трагедия. С одной части города Тахиаташа на другую надо было переплавляться на пантонах. В зимний холодный вечер все старались попасть побыстрее домой, и поэтому на понтоне оказалось больше людей, чем положено. Там был и я с маленькой сестренкой Машенькой. Понтон чуть отошел от берега и стал крениться...
______________________
В фотоокне: Борис Гольдин.

ПРОЗА

январь 2017 Вкус, знакомый с детства

Эксклюзив. Глава из неоконченного романа

Татьяна Шереметева

...Зрителей не интересует чужая хорошая жизнь . Им интересна чужая плохая жизнь. Проверено на себе, ни одно животное не пострадало. Конфликт - альфа и омега человеческого внимания к чужой жизни. Мои сценарии заворачивали многократно и по-разному. Иногда мне казалось, что их даже не читали. Пять лет назад меня свели с одним очень известным человеком. Это был почти блат. С одной стороны стоял мой сценарий, а с другой стороны - продюсер и, как мне сказали, хороший человек. Для своих Волчок, а для меня Иннокентий Модестович...
_________________________
В фотоокне: Татьяна Шереметева.

КИНОЗАЛ

январь 2017 Художественный фильм "Цена жизни"

Мелодрама, детектив, острый сюжет

Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.

«Держись заглавья, «Кругозор», всем расширяя кругозор» – такое напутствие дал нашему изданию поэт Наум Коржавин, портрет которого работы нью-йоркской художницы и поэта Риты Бальминой украшает логотип нашего издания, и которого «Кругозор» считает своим «духовным отцом». Журнал «Кругозор» – это интернет-издание о самых резонансных событиях. Участвуйте в обсуждениях, подписывайтесь на новости в Facebook. Надеемся, что на страницах «Кругозора» вы откроете для себя много интересного. Следите за обновлениями!
Интересное в мире
 
Ремонт квартир

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.