ГОСТЬ НОМЕРА Писательница Татьяна Шереметева - гость "Кругозора" Москва - Нью-Йорк Игорь Михалевич-Каплан (США, Пенсильвания) ... я действительно работала в это удивительное время в Женеве. Переговоры по разоружению, Рейган, Горбачев, масса знаковых для США и СССР имён - еще за год до начала Перестройки это невозможно было даже представить. И ещё запомнилась необыкновенная атмосфера: мы понимали, что началось что-то совершенно новое не только в международных отношениях, но и в жизни каждого из нас...

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В фотоокне: Татьяна Шереметева. 1

ПОЧТА Спасибо, что "Кругозор" вам нужен! Слово главного редактора Александр Болясный ("Кругозор") Дорогие друзья, нынешняя пред- и новогодняя почта "Кругозора" превысила физические возможности поблагодарить персонально каждого. Поэтому, точно зная, что все авторы этих писем являются постоянными нашими читателями, отвечаю через журнал...

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В фотоокне

Александр Болясный. 1

ЭПИЦЕНТР Новогодний подарок президента Путина американским детям американскую школу в Москве не закрывают Юрий Фельштинский (США, Массачусетс) ...Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию...

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В фотоокне

Юрий Фельштинский. Украина болит… Песни этой войны Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) Гремят раскатами орудия,

Рыдает мать над похоронкой...

А смерть лопатою орудует,

А смерть - она поет негромко...



Лишенья выпали такие вам ,

Майдана новое арбатство.

Но ангелы парят над Киевом:

Свобода, Мужество и Братство...

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В фотоокне: Марк Эпельзафт.

ЭКСПЕРТ Дональд Трамп три составляющие его победы Алексей Наксен (США, Нью-Йорк) ...Чувство наростающей пропасти между элитами нашей страны и теми, кто всегда были движущей силой американской экономики, стало одним из самых главных эмоциональных моментов избирательной компании 2016. Выражалось это чувство по разному, но в любом случае, оно присутствовало в ходе всей избирательной компании. Кто мог лучше выразить эти эмоции - Хиллари Клинтон, олицетворявшая статус-кво, или Дональд Трамп, призывавший к переменам? Совершенно не удивительно, что рабочая Америка была готова простить или не заметить ошибки или проблемы Дональда Трампа как в личной жизни, так и в его рабочей биографии. И все это ради того... чтобы показать гигантский средний палец политической, финансовой и медиа элитам!..

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В фотоокне

Алексей Наксен. 1

РЕЗОНАНС Марочка и её издевательский спич Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин Юрий Кирпичёв (США, Флорида) ...Это, господа, не глупая отсебятина в стиле Поклонской, хотя между сими дамами много общего. Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин. И если в этот раз выбрала телеэфир, значит, солнце нации очень веселится и приглашает посмеяться всех. Путин демонстративно смеется над людьми, которых все, а особенно они сами, считают самыми умными в мире, но которые так и не изжили совок в себе, отчего он так легко использовал их втёмную. А многих просто купил...

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В фотоокне

Юрий Кирпичёв. 2

ОСТРЫЙ УГОЛ США. Левые пытаются изменить результаты выборов Оторвались от действительности, живут в придуманном ими мире Григорий Гуревич (США, Невада) …На следующий день после сокрушительного и неожиданного для демократов поражения Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября улицы многих городов США заполнились хорошо организованными толпами протестующих. Участники этих шумных демонстраций и маршей были недовольны результатами голосования и требовали их пересмотра. Во многих городах протесты быстро приняли насильственный характер… Вскоре выяснилось, что практически все протестующие не участвовали в голосовании 8 ноября. Так чем же они не довольны? Тем, что ничего не сделали, чтобы выразить своё мнение на избирательных участках. Теперь же они обвиняют всех в том, что их мнение не учли. Это типичное поведение левых радикалов - обвинять в своих неудачах других, но себя. Кстати, также ведут себя Хиллари и Билл Клинтоны и другие лидеры демократов… Ирония судьбы 2016 Не пейте с ним. И за него - не пейте… Андрей Орлов /Орлуша/ (Россия, Москва). …Есть в мире много очень странных стран,

Чьи нравы и обряды поражают,

Но ни в одной из них телеэкран

Никто за стол семейный не сажает…

…До будущего пять минут всего.

Друзья, гасить экраны не робейте!

Я вас прошу, не слушайте его!

Не пейте с ним. И за него - не пейте.

Ведь он же, президент, не идиот…

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В фотоокне: Андрей Орлов. Птицы, летящие на Восток Записки преподавателя Ольга Шипилова (Беларусь, Гомель) …Группа демонстративно выложила на парты учебники по анатомии. Они протестовали. Протестовали против всего, что было для них чужим, против меня, моего предмета. Против нашей страны. Им было тяжело, грустно, скучно, страшно и холодно одновременно. Я взглянула на двух Лакшми. Они сидели за первой партой как сиамские близнецы и дрожали. Сегодня весь день моросил холодный мелкий дождь. Их обувь! Она была совсем старенькая, изношенная и порванная. Можно было увидеть даже какого цвета носочки на моих студентках. Ноги их промокли. Сами девочки были увернуты в какие-то непонятные мужские свитера, под ними сари. Горькое зрелище. Какая неласковая для них эта белорусская осень. Дома, в Индии, все по-другому…

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В фотоокне: Ольга Шипилова.

ЩИТ И МЕЧ НАТО готовится напасть на Россию? Трамп против североатлантического альянса. Почему? Марк Штейнберг (Военный обозреватель "Кругозора") …Силы реагирования (СР) являются наиболее боеготовым компонентом НАТО. Они включают формирования всех видов вооруженных сил стран-участниц военной организации блока. Поскольку практически именно СР составляют реальную боеготовую часть всей организации, стоит рассмотреть их детальнее. И мы сразу убеждаемся: для агрессии эти силы, мягко говоря, не оптимальны. Потому что их формирования, предназначенные для немедленного реагирования состоят всего лишь из 12 батальонов и 17 эскадрилий тактической авиации. Кроме малочисленности, их недостатком является…

ПАМФЛЕТ Про попугаев Под слова о национальной идее Леонид Анцелович (Россия, Ростов-на-Дону) …чиновник проворовался. Полиция завела уголовное дело, стала искать улики и нашла полные обувные коробки с деньгами, недвижимость за границей, яхты, самолёты и т.д. А что чиновник? Раскаялся? Доказал свою невиновность? Сотрудничал со следствием? Нет, он выражался. Называл имена таких своих покровителей, что полиция его… Застрелила? Нет. Отправила в следственный изолятор? Нет. Под домашний арест? Снова нет. Она его… отпустила. Жалобы в прокуратуру пострадавших от его преступлений вернулись ни с чем. И теперь над страной время от времени ненесётся с неба на всё население, прокуратуру, Следственный комитет, Государственную Думу: "Посылаю… к матери, и на…". Ну и, конечно, под слова о национальной идее.

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ Чёрная черемуха, или Убитая кукла Элора Эльжаева (Россия, Грозный) …Вот и ее война была своеобразной. Не было в ней ни победы, ни поражения, ни героев, ни трусов, после нее не осталась даже память. Главным итогом стал лишь мёртвый город, на улицах которого вырастало другое поколение, не умеющее помнить, чувствовать и ждать… Удар в спину Быль о том, как полковник накутился, а подчиненный офицер за это расплатился Борис Гольдин (США, Калифорния) Время было для нашей семьи очень тяжелое. Одна за другой на нас сыпались какие-то неприятности. Незадолго до той истории чуть не случилась трагедия. С одной части города Тахиаташа на другую надо было переплавляться на пантонах. В зимний холодный вечер все старались попасть побыстрее домой, и поэтому на понтоне оказалось больше людей, чем положено. Там был и я с маленькой сестренкой Машенькой. Понтон чуть отошел от берега и стал крениться...

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В фотоокне: Борис Гольдин.

ЛИЧНОСТЬ Обыкновенный гений и его "Волшебная флейта" Вольфганг Амадей Моцарт Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) Одна из последних вещей Моцарта - опера "Волшебная флейта". Это самая таинственная опера на свете. Вагнер называл её вершиной оперной мировой музыки. В этой , на первый взгляд , милой сказочке Моцарт с помощью музыки сумел пройти , как Данте, сквозь ад. Он сумел описать при помощи звуков могильный холод, заглянул в лицо Ангелу Смерти, ощутил явственно на себе его дыхание и ужас пустых глазниц...

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В фотоокне: Вольфганг Амадей Моцарт.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ Старый Новый год Невыдуманная история Алла Грудская (США, Пенсильвания) …Когда она отворила ему дверь, на ней была меховая шубка, под которой не было больше ничего. Она улыбнулась и сказала: - Предупреждаю, я не сплю на потолке…

ТЕАТР Воины духа полковника Фетисова Россия, липецкие подмостки: вечные темы в новом спектакле Инга Радова ("Кругозор") …Именно вечные темы, хронически преследующие человечество, темы, которые оно не может Инга Радова изжить, которыми не может переболеть, представлены в спектакле психо-утопии "Полковник-птица", поставленном Сергеем Бобровским, режиссером Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н.Толстого, по одноименной пьесе известного болгарского драматурга Христо Бойчева…

В фотоокне: Инга Радова. 2

ПРОЗА Самосуд Рассказ Фёдор Ошевнев (Россия, Ростов-на-Дону) …"Вы в милиции за свои действия ответите!" - пообещала классная руководительница. "Неужели? А вы - за свое бездействие! На пару с директором! Я ведь не только в комитет по образованию пойду! В прокуратуру тоже! И в Министерство образования подробнейше напишу! Во все российские газеты! В международный суд! Президенту! Отмываться замучаетесь"…

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В фотоокне: Фёдор Ошевнев. Вкус, знакомый с детства Эксклюзив. Глава из неоконченного романа Татьяна Шереметева ...Зрителей не интересует чужая хорошая жизнь . Им интересна чужая плохая жизнь. Проверено на себе, ни одно животное не пострадало. Конфликт - альфа и омега человеческого внимания к чужой жизни. Мои сценарии заворачивали многократно и по-разному. Иногда мне казалось, что их даже не читали. Пять лет назад меня свели с одним очень известным человеком. Это был почти блат. С одной стороны стоял мой сценарий, а с другой стороны - продюсер и, как мне сказали, хороший человек. Для своих Волчок, а для меня Иннокентий Модестович...

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В фотоокне: Татьяна Шереметева.

КИНОЗАЛ Художественный фильм "Защита свидетелей" Детектив, криминал. Полная версия В очень непростой для себя период жизни оперуполномоченный "карманного" отдела Иоланта Прилепина переводится в подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Её представления о новой службе как о "казённо-скучной" меняются в первый же день, когда по неосмотрительности новых коллег происходит убийство ключевого свидетеля по делу - лидера преступной группировки Литвина. Пенсионерка, студент, секретарша, судья, бомж - палитра людей, попадающих под опеку оперативной группы, получившей в милицейской среде негласное название "гоблины", пестра и разнообразна. И объединяет их только одно - каждому из них угрожает реальная опасность. Чтобы со всем этим справиться, дюжине "гоблинов" приходится работать и день и ночь. А тут ещё у заместителя начальника по оперативной работе Андрея Мешечко появились небеспочвенные подозрения в том, что в его подразделении завелся "крот". Художественный фильм "Цена жизни" Мелодрама, детектив, острый сюжет Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Сошли ли мы с правильного пути? Исторический "девиационизм" в российском менталитете Проф. Борис Родоман (Россия, Москва) Характерной особенностью современного российского менталитета является широкая распространённость убеждения, что "мы" (страна, народ, общество, государство, человечество) сошли с правильного пути и должны на него вернуться...

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В фотоокне: Борис Родоман. Ватники и вышиватники Ответ на реплику российского поэта Игоря Иртеньева Марк Эпельзафт (Израиль, Иерусалим) ...Волкодав прав, а людоед - нет. Так у Солженицына. Игорь Иртеньев не согласен с Солженицыным. Не так давно в своей реплике, помещённой в Facebook, он оправдывает людоедов. Он согласен с чекисткой Яровой. Иртеньеву, видите ли, герб украинской разведки не нравится. Он ханжески в этом контексте зовет украинцев братьями и сообщает им, что они, мол, охренели вконец. А родные людоеды, значит, правы. С ними "приходится соглашаться". И вообще, как выясняется, для Иртеньева нет разницы между волкодавом и людедом. Он ставит знак равенства...

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В фотоокне: Марк Эпельзафт. 1

КТО ЕСТЬ КТО Священные войны Патриарха Византийство России: пируэты и силуэты в семи пунктах Адам Адами (Франция, Париж) ... Все потуги путинской России обосновать свои претензии на роль "Пастыря" человечества россыпаются в труху при малейшем их исследовании, и даже священник-краснобай с внушительной бородой и сутаной до пят - не спасение. Однако Европа делает вид сегодня, что верит дуэту "Путин-Гундяев", не по глупости, а из-за банального расчёта - ей необходим тупой таран в новом, разворачивающемся на наших глазах, крестовом походе на мусульман...

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В фотоокне: Патриарх Кирилл. 2

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобальное мошенничество Климат Земли в мифах и реалиях Григорий Гуревич (США, Невада) Сегодня многие климатологи и политики убеждены в том, что влияние результатов человеческой деятельности на изменение климата Земли (антропогенное влияние) стало доминирующим. Сторонников гипотезы антропогенного влияния стали называть "алармистами", потому что они считают, что население нашей планеты уже в ближайшем будущем столкнётся с природными катаклизмами, которые поставят под угрозу само существование человечества. Чтобы этого не случилось, надо по мнению алармистов, немедленно предпринять меры по резкому уменьшению этого влияния и, в частности, сократить выбросы в атмосферу Земли антропогенного углекислого газа (УГ).

ГОЛАЯ ПРАВДА Снова "мочилово" выходит из берегов Заметки неравнодушного россиянина Дмитрий Воробьёвский (Россия, Воронеж) ...недавний резкий всплеск алкогольных отравлений, проявившийся одновременно почти по всей России и приведший к тысячам и тысячам смертей, был спущен с самых высоких этажей вертикали власти. Очевидно, цель этого заключалась в том, чтобы приучить народ покупать лишь дорогую, приносящую казне и казнокрадам огромный доход алкогольную продукцию, а не "левые" напитки, идущие, так сказать, "мимо кассы"...

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В фотоокне: Дмитрий Воробьёвский. 1

ВЕХИ Разгром немцев под Москвой Миф о том, что под белокаменной "был сломан хребет немецкой армии" Марк Аврутин (ФРГ, Франкфурт-на-Майне) ...Если бы Советский Союз "рухнул" в 1941 году или чуть позже, война, скорее всего, закончилась бы мирным договором Германии с союзниками, ибо ни Рузвельт, ни Черчилль не пошли бы на то, чтобы бросать в мясорубку войны миллионы своих граждан. В то время на это были способны лишь два человека: Сталин и Гитлер. Американцы же отказались даже от участия во взятии Берлина, чтобы избежать лишних жертв.

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В фотоокне: Марк Аврутин.