First Path Day Care Center - детский сад "Первая Тропинка" - Уотертаун, Массачусетс, США

Наш детский сад называется "Первая Тропинка", потому что здесь дети начинают свой первый путь к навыкам и знаниям, который они будут осуществлять на протяжении всей своей жизни. Мы не только воспитиваем детей и ухаживаем за ними, но также учим их. Мы создаем среду, которая стимулирует различные опыты обучения во всех областях познавательного, физического, социального и эмоционального развития. Наша цель заключается в поощрении позитивного подхода к пожизненному обучению в каждого ребенка.

Дневной центр «Первая тропинка» принимает малышей и дошкольников. Наша программа развития ребенка включает в себя лучшие педагогические достижения, используемые в американских и европейских центрах дневного ухода. В «Первой тропинке» дети растут и развиваются в теплой, дружественной и безопасной обстановке. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы дети, посещающие наш детский сад, стали исключительно хорошо подготовленными для дальнейшего обучения.

Наша программа обучения призвана научить малышей основам математики, чтения, географии, биологии, истории, рисования, ваяния, музыки, танца, английского языка (для детей иммигрантов) и русского (по желанию родителей); сделать проесс обучения интересным и понятным, с учетом интеллектуального и физического развития каждого ребенка.

Всё обучения детей в «Первой тропинке» проходит в форме стимулирующих игр. Эти игры развивают у творческие способности, дисциплинированность, доброжелательность, чувство собственного достоинства, лучшие моральные качества и формируют в каждом ребенке индивидуальность. Поскольку каждый ребенок уникален, мы тщательно изучаем его индивидуальные способности, приспосабливая наш подход к социальным, эмоциональным и интеллектуальным потребностям ребенка.

First Path Day Care Center (оценок 3 средняя 5 / 5 , всего 3 )

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