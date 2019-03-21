К 160-летию со дня рождения Шолом Алейхема

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16 Марта 2019ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?
Все настойчивей на искусство наступает цензура. Как и советские вожди, отцы нашей суверенной демократии не терпят критики, поэтому можно ожидать, что в следующем законе появится печально известная советская статья: «О распространении заведомо ложных измышлений, порочащих государственный и общественный строй».
07 Марта 2019КОСИТЬ ПОД ИНОСТРАНЦА
06 Марта 2019Сказка о Золотой рыбке, или от смыслов Пушкина в наши дни
Один из смыслов сказки – попавшись на крючок, придется участвовать в игре тебя на крючок поймавшего. Конечно, власть внимательно следит, чтобы не нарваться, и тем, кто не готов заглотнуть «золотого червячка» свои подачки не предлагает.