К 160-летию со дня рождения Шолом Алейхема

Все настойчивей на искусство наступает цензура. Как и советские вожди, отцы нашей суверенной демократии не терпят критики, поэтому можно ожидать, что в следующем законе появится печально известная советская статья: «О распространении заведомо ложных измышлений, порочащих государственный и общественный строй».

Григорий Амнуэль:

Один из смыслов сказки – попавшись на крючок, придется участвовать в игре тебя на крючок поймавшего. Конечно, власть внимательно следит, чтобы не нарваться, и тем, кто не готов заглотнуть «золотого червячка» свои подачки не предлагает.