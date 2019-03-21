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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорАФИША
март '19
АФИША

К 160-летию со дня рождения Шолом Алейхема

Литературно-музыкальная композиция "Блуждающие звезды" ("Wandering Stars")

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16 Марта 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?

Все настойчивей на искусство наступает цензура. Как и советские вожди, отцы нашей суверенной демократии не терпят критики, поэтому можно ожидать, что в следующем законе появится печально известная советская статья: «О распространении заведомо ложных измышлений, порочащих государственный и общественный строй».

07 Марта 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

КОСИТЬ ПОД ИНОСТРАНЦА

06 Марта 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Сказка о Золотой рыбке, или от смыслов Пушкина в наши дни

Один из смыслов сказки – попавшись на крючок, придется участвовать в игре тебя на крючок поймавшего. Конечно, власть внимательно следит, чтобы не нарваться, и тем, кто не готов заглотнуть «золотого червячка» свои подачки не предлагает.

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