Урок Анны Ахматовой

ПЕРСОНА НОМЕРА



Анна Ахматова.

"…Но в мире нет власти грозней и страшней,

Чем вещее слово поэта"

/Анна Ахматова/

В начале пятидесятых годов в Москве шел писательский съезд, на котором председательствовал Александр Фадеев. Вокруг него сидели самые известные в то время писатели. Вдруг зал с одной стороны начал редеть. Фадеев зазвонил в колокольчик, но люди все равно поспешно выходили. Оказалось, что все встали вдоль стены просторного фойе, а по центру шла Анна Ахматова - стройная, с шалью через плечо, ни на кого не глядя. Увидев выстроившихся в ряд знаменитостей, Ахматова в зал не вошла и ни на кого не глядя вышла.

Так и шла ее жизнь - и в центре внимания, и наедине с самой собой, а ее поэзия была целым миром и всей жизнью; дух и противоборство с несправедливостью ради благородства и красоты.

Поэт не человек, он только дух -

Будь слеп он, как Гомер, иль, как Бетховен глух -

Все видит, слышит, все владеет…

Только поэт великой силы, глубокой сущности и воли мог выдержать такое гонение и противостоять всему силой своего правдивого искусства.

Анна Ахматова, еще в свои юные годы восхитившая мир своими первыми строками неподдельной, нежной и тонкой лирики, была и твердой, и непреклонной, прямой и величавой в ту грозную переломную эпоху. На ее долю выпала тяжелейшая из судеб.

Эта женщина больна,

Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме

Помолитесь обо мне.

Многое пришлось пережить Анне Андреевне Ахматовой: гибель близких друзей, дежурство у стен тюрьмы и многолетняя тревога за сына, позорное ждановское постановление 1946 года, содеянное по личному указанию Сталина. Власть издевалась над великими умами, жаль только, что возмездие часто запаздывает. И только в год столетия великой Анны Андреевны было снято повсюду ненавистное имя Жданова, а убийцу и кровопийцу народа - Сталина -все еще превозносят и вспоминают с тоской в наши дни…

В стихах Ахматовой запечатлелись черты времени со всей его чудовищной жестокостью. Никто не сказал правды с такой горькой беспощадностью:

Семнадцать месяцев кричу,

Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,

Ты сын и ужас мой.

Все перепуталось навек,

И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек,

И долго ль казни ждать.

И только пыльные цветы,

И звон кадильный, и следы

Куда-то в никуда.

И прямо мне в глаза глядит

И скорой гибелью грозит

Огромная звезда.

1939 год

Беззащитная, но твердая, в нечеловеческих условиях, перед узаконенными преступлениями, она не только оплакивала эти черные дни, но и взяла над ними верх.

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки,

Смертный пот на челе…Не забыть! -

Буду я. Как стрелецкие женки,

Под кремлевскими стенами выть.

Сын Ахматовой и Гумилева Лев Гумилев был арестован дважды. В 1938 году его приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Гумилёв обвинялся по статьям 58-10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) и 58-11 (организационная контрреволюционная деятельность) УК РСФСР.

Лев Гумилев, который после отбытия наказания добровольцем пошел на фронт и дошел до Берлина, снова был арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Все его годы заключения Ахматова пыталась добиться освобождения сына, однако, Льва Гумилева выпустили на свободу только в 1956 году.

Позднее он писал: "Я всегда воспитывался в духе ненависти к ВКП(б) и Советскому правительству. Этот озлобленный контрреволюционный дух всегда поддерживала моя мать - Ахматова Анна Андреевна, которая своим антисоветским поведением ещё больше воспитывала и направляла меня на путь контрреволюции. Ахматова неоднократно мне говорила, что, если я хочу быть до конца её сыном, я должен быть сыном моего отца Гумилёва Николая. Этим она хотела сказать, чтобы я все свои действия направлял на борьбу против ВКП(б) и Советского правительства"

Прошла война, прошли беды над землей - а на Ахматову, создавшую потрясающую гражданскую лирику о блокаде, обрушилась бессмысленная жестокость власти.

Постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" клеймило Зощенко и Ахматову:

"Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, "искусстве для искусства", не желающей идти в ногу со своим народом наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе".

Сейчас даже невозможно представить, что такие слова могли быть написаны нормальными в психическом смысле людьми, не обремененными совестью. Жили ли они потом в ладу с самими собой?

Сколько же силы и стойкости было в Ахматовой, чтобы пройти через все ровно, сдержанно, сумев сохранить высоту духа и достоинство. Ее мудрая поэзия, образы, исполненные духовного величия, проницательные и лаконичные, были слиты с горячим течением времени. Она писала в 1965 году: "Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных".

Сама она оказалась более связанной с жизнью своего народа, чем те, кто стоял в самом центре литературной жизни. Многие из них, даже очень талантливые, опорочили свое имя данью властителям. Вопреки массовому, повальному подобострастию перо Ахматовой не вывело ни единой строки фальши.

Когда в залах союза писателей графоманы и писатели разных национальностей устраивали пышные вечера чествований, проходившие в немыслимых дифирамбах, Анна Ахматова, великий русский классик, официально отвергнутая, жила добровольной затворницей под сенью друзей.

Удивительная жизнь. С одной стороны - официальной - тупая злоба, чуть ли не всю жизнь преследовавшая Ахматову, с другой - самоотверженная дружба и поклонение, любовь и признание читателей.

Ахматовой посвящали свои стихи: Блок, Гумилев, Мандельштам, Цветаева, Хлебников, Пастернак, Бродский; ее рисовали: Модильяни, Альтман, Анненков, Петров-Водкин, Сарьян…О ней написали воспоминания: Лидия Чуковская, Маргарита Алигер, Лидия Гинзбург, Анатолий Найман…Мария Петровых, считавшая себя ее подругой, говорила об Ахматовой как о божестве. Ахматова, Пастернак, Мандельштам - были не просто друзья Марии Петровых, они были родственны по духу… Вот ее строки:

Ни ахматовской кротости,

Ни цветаевской ярости.

Поначалу от робости,

А позднее от старости...

Не напрасно ли прожито

Столько лет в этой местности?

Кто же всё-таки, кто же ты?

Отзовись из безвестности!

А какой заботой была окружена Ахматова в доме Ардовых. Как дорожили люди не то, что дружбой, знакомством с Ахматовой.

О чувствах жен и матерей "врагов народа" - жертв репрессий 1930-х годов - Ахматова написала одно из своих знаменитых произведений - автобиографическую поэму "Реквием". Хочу привести два отрывка из этой поэмы:

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,

Не течет великая река,

Но крепки тюремные затворы,

А за ними "каторжные норы"

И смертельная тоска.

Для кого-то веет ветер свежий,

Для кого-то нежится закат -

Мы не знаем, мы повсюду те же,

Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжелые солдат.

Подымались как к обедне ранней,

По столице одичалой шли,

Там встречались, мертвых бездыханней,

Солнце ниже, и Нева туманней,

А надежда все поет вдали.

Приговор… И сразу слезы хлынут,

Ото всех уже отделена,

Словно с болью жизнь из сердца вынут,

Словно грубо навзничь опрокинут,

Но идет… Шатается… Одна…

Где теперь невольные подруги

Двух моих осатанелых лет?

Что им чудится в сибирской вьюге,

Что мерещится им в лунном круге?

Им я шлю прощальный свой привет.

Вступление

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском качался

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки,

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Ахматова никогда не ответила горечью своей стране и народу. Ее высокая суть диктовала ей еще большую, горькую любовь и веру. Ахматова создала мир высокой классики, так обогативший русскую и мировую литературу. Над своей самой глубокой и значительной поэмой "Письмо без героя" Ахматова работала 22 года, и, наверное, понадобятся многие годы, чтобы разгадать эту поэму со всей глубиной ее символов.

В 1960-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание - поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию "Этна-Таормина" в Италии. Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почетного доктора литературы. Последний прижизненный сборник стихов и поэм - "Бег времени" вышел в 1965 году.

Непоколебимая вера Ахматовой в силу слова, единственность слова, воздалась ей сторицей.

Ржавеет золото, и истлевает сталь,

Крошится мрамор. К смерти все готово.

Всего прочнее на земле - печаль

И долговечней - царственное слово.

Анна Ахматова умерла 5 марта 1966 года (скончалась в один день со злодеем, пережив его на 13 лет). Похоронена на кладбище в Комарово, что под тогдашним Ленинградом. Власти планировали установить на могиле обычную для СССР пирамидку, но Лев Гумилев вместе со своими студентами построил памятник матери самостоятельно, собрав камни, где смог, и выложив стену как символ стены "Крестов", под которой стояла его мать с передачами сыну. Сначала в стене была ниша, похожая на тюремное окно, но в дальнейшем эту "амбразуру" закрыли барельефом с портретом Великой поэтессы.

50 лет без Ахматовой