Алиса Фрейндлих в меняющемся мире

ГОСТЬ НОМЕРА

РЕДКОЕ ДУШЕВНОЕ ИЗЯЩЕСТВО

В июне 2017 года, после долгих лет отсутствия, шла я по улицам родного города. Когда я здесь родилась, училась, воспитывалась, воспринимала его красоту, его имя было Ленинград. Теперь ему возвращено историческое имя - Санкт-Петербург. По сути, прежними были дома, тротуары, музеи, маршруты автобусов и трамваев, названия театров. Но другими стали вывески, указатели, я приехала в другую страну и в прежний, но во многом другой город. Я искала прошлое. И мой поиск более всего относился к тому и к тем, кого я больше всего любила: к театру и к любимым актерам.

Мне повезло: мои первые встречи с прошлым начинались с двух спектаклей Большого Драматического Театра имени Г. А. Товстоногова, в которых играют Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Один был - "Дядюшкин сон" по Достоевскому. Другой - " Лето одного года" по пьесе Э. Томпсона "На золотом озере". Прошлое становилось настоящим. Я увидела вновь выдающихся мастеров сцены, тех, чьи лица, глаза, мимика, пластика были так неповторимо обаятельны, и мне так бесконечны дороги. Разве они переменились? Разве время властно над их талантами? Какое счастье, что они оставались столь же выразительными в воплощении своих чувств, иронии, любви или несогласия…

Скорее, изменилась я - их почитательница... К театру на Фонтанке я шла от Невского, от Екатерининского сада по несравненной улице зодчего Росси, дошла до сквера имени Ломоносова, выйдя к Фонтанке…

И прежде, чем повернуть к БДТ, вдруг, ахнув про себя, увидела, что меня обогнала… Алиса Фрейндлих. Она шла легче, быстрее, бодрее меня. Шла в туфлях на высокой платформе, спортивная, энергичная, целеустремленная…

Жизнь продолжается. Скольких спектаклей, живя в Америке, я не увидела в отечестве. Идти мне оставалось немного, я стала вспоминать…

Не знаю никого, кто бы не попадал в плен ее совершенно необычного обаяния. Открытость лица, хрупкая фигурка, лучистые светлые глаза - прелестны, но чарует в ней редкое душевное изящество. Музыкальность как особый дар на драматической сцене придает актрисе неповторимый шарм. И по прошествии многих лет незабываема то нежная, то бередящая интонация ее модулирующего голоса. С первого появления на подмостках она была редкостно индивидуальна и одухотворена.

Слава пришла к ней во времена, когда реклама еще не возносила артистов в одночасье на Олимп. То была пора, вошедшая в историю под названием "оттепели". В театрах на смену официозу, монументально-патетической подаче слова зазвучали искренние и искренностью обезоруживающие голоса. Приход весны в общественном сознании совпал с появлением Алисы Фрейндлих.

Что бы она ни играла, она заполняла пространство сцены своей личностью. Поначалу это были ее сверстницы - современные девушки в спектаклях ленинградского театра имени Комиссаржевской, куда она была приглашена сразу после окончания Ленинградского Театрального института. Незатейливые песенки ее героинь передавали по радио, их подхватил "весь" Ленинград. Алису Фрейндлих полюбили. И не будет преувеличением сказать о том, что она стала кумиром.

Сценические успехи Алисы Фрейндлих во многом были предопределены полученной ею школой на курсе педагого Бориса Вульфовича Зона, выпустившего плеяду блестящих актеров. Назову для примера имена С.Юрского, Н.Теняковой, Э.Виторгана, А.Балтер…

Да и по рождению молодая актриса наследовала театральные гены. Ее отец- Бруно Фрейндлих - маститый актер ленинградского драматического театра имени А.С.Пушкина - Александринского, сохранявшего традиции императорской сцены. Правда, говорят, он не поддерживал дочь в ее стремлении к артистическому поприщу… И ей не пришлось получить от него поддержку на выбранном пути.

Важнейший этап биографии Алисы Бруновны связан с театром имени Ленсовета, где она играла более двадцати лет.Театр возглавлял в тот период режиссер Игорь Владимиров, художник яркого дарования с мюзик-хольным направлением. Он выявил синтетические возможности артистки, ее умение петь, двигаться, танцевать. Она стала первой леди театра, играя все годы служения с немыслимыми перегрузками. И немудрено, что без ее участия театр не имел аншлагов.

Она играла в спектаклях "Женский монастырь", "Последний парад", "Люди и страсти" и была в них главным центром притяжения. Все произнесенное ею приобретало особый душевный смысл. Самая рядовая бытовая роль возвышалась ею до поэзии. В "Последнем параде" она пела новые прекрасные песни М.Таривердиева, в том числе лиричнейшую "Музыку", посвященную Шопену. В феерии "Люди и страсти", где она конферировала вместе с М.Боярским, сыграла сцену Елизаветы из "Марии Стюарт" Шиллера и сцену Уриеля Акосты из знаменитой некогда, одноименной пьесы К. Гуцкова, поражая мастерством перевоплощения, рано накопленной актерской техникой. Необычайно выразительно исполняла она песню Г.Гладкова на слова Г.Гейне "Мария- Антуанетта". Нежнейший камерный голос артистки воссоздавал чудовищную фантасмагорию: бал обезглавленных королевы и фрейлин.

Вот тогда и повеяло мощным драматическим дыханием со сцены…

Когда И. Владимиров ставил "Трехгрошовую оперу" Брехта-Вайля, казалось, кому как ни Алисе Фрейндлих играть юную Полли? Но Фрейндлих подготовила свой первый сюрприз, сыграв старую высохшую как швабру миссис Пичем. Ее героиня выглядела сошедшей с пикассовского полотна "Любительница абсента". Знаменитую балладу о зове плоти она пела неожиданно хриплым надорванным голосом. И это опустившееся на дно жизни существо было жалким и страшным, "брошенным как половик под двери".

Актриса решительно раздвигала границы своих творческих возможностей, прощаясь с героинями, привлекавшими своей "милотой".

Театр имени Ленсовета расположен на Владимирском проспекте, в самом центре Ленинграда - ныне снова Петербурга. Утром прохожие встречали Алису Бруновну, идущую на репетицию. Лился дождь или падал снег, дребезжа проезжал трамвай… все было буднично. И вдруг появлялась она, и городской пейзаж словно преображался от света, струящегося из глаз актрисы. Это было даже свечение, а не просто свет, и оно делало ее лицо прекрасным. Помню в те годы ее вместе с Игорем Петровичем Владимировым - импозантным седым и высоким в сером

ратиновом пальто. Они составляли удивительно красивую семейную пару. И я помню их вместе столь отчетливо, как будто не прошло много лет.

СЛОВОМ, ВЗЛЯДОМ, ИНТОНАЦИЕЙ…

Вечерами театр осаждала толпа в поисках "лишнего" билета. Шли "на Алису Фрейндлих".

Она играла Элизу Дулитл в "Пигмалионе" Б. Шоу - труднейшую роль мирового репертуара. Главное проступало не в самоинральном забавном аспекте, а в чувстве собственного достоинства, которое вырастало в душе ее Элизы.

Ей привелось сыграть Таню из знаменитой одноименной пьесы Арбузова, известной по исполнению в тридцатые годы выдающейся актрисой Марией Бабановой. Алиса Фрейндлих, уведя эту героиню от деталей ушедшего быта, снова воплотила женское бесстрашие и стойкость. Играла она необычайно проникновенно и в другой, не столь нашумевшей пьесе Арбузова "Мой бедный Марат"- Лику, блокадную девочку. Незабываем голос, которым она произносила фразу изголодавшейся Лики, съедающей принесенную ей картофелину: "какое блаженство…"

И вдруг проступала тайна актерского искусства, воплощенного в даре пронзить одним единственным словом, взглядом, интонацией…

Сколько раз ей удавалось это! И как легки были переходы у нее к смешному, забавному. Она удивительно всегда умела подмечать комедийное и как бы ненароком объяснять его. Сыгранные актрисой смешные девчонки - Альдонса из "Дульсинеи Тобосской" А. Володина и Катарина в "Укрощении строптивой"

У.Шекспира - заставляли зрителей смеяться до того момента, когда веселье оборачивалось печалью. Тогда вдруг обнаруживалась тайная душевная жизнь этих героинь с тоской о несбыточном счастье. А у Катарины - Фрейндлих оказывалось и полное отсутствие иллюзий. Она покорялась установленному порядку, видя все его несовершенство.

В памяти встает доведенная до отчаяния и погибели Катерина Ивановна из "Преступления и наказания" Ф. Достоевского. А какой неожиданностью стал ее Малыш в "Малыше и Карлсоне" с удивительным партнером А. Равиковичем! Взрослые ходили на спектакль исключительно для собственного удовольствия, ибо радовались возможности восхититься актерским мастерством, и насладиться им больше, чем дети, просто следящими за сюжетом.

Но самой жгучей, самой захватывающей по силе драматизма осталась роль ее Гелены в "Варшавской мелодии" Л. Зорина. Может быть, одной из первых в Советском Союзе она произносила со сцены обвинение фашизму: "И когда моя подруга выходит с желтой звездой на улицу, это тоже 20-й век?"

Трижды в спектакле звучала песенка Гелены, написанная композитором Л. Балаем. Исполняемая каждый раз по-разному, мелодия говорила о прожитых годах, о неутихающей боли сердца. Алиса Фрейндлих играла пленительную женщину, запечатлевала голос совести, воплощала величие любви.

В кино актриса также играет самые разноплановые роли. Ее манит характерность. Не отсюда ли "Мымра" в "Служебном романе" Э.Рязанова,

принесшая ей всенародный успех? Или Огудалова в "Жестоком романсе"

Н. Михалкова? Или фрейлина Вырубова в "Агонии" Э.Климова? Или загадочная женщина в "Сталкере"?

Ее всегда любили партнеры: А. Эстрин, А. Розанов, Д. Барков,

А. Равикович, М. Боярский, В. Стржельчик... После съемок фильма "Анна и Командор" Василий Лановой, говоря о ней по телевидению, на всю страну воскликнул: "Люблю!.."

Ее высоко чтут коллеги. Однажды во время гастролей в Ленинграде московского театра на Таганке был показан спектакль "Деревянные кони". В нем наряду со знаменитыми З.Славиной и А.Демидовой замечательно сыграла маленькую характерную роль Т.Жукова. Когда по окончании приветствовать на берегах Невы московский театр на вышла Алиса Фрейндлих, то она благодарно поцеловала талантливую исполнительницу второго плана. Кто знает, как требовательно смотрят актеры друг на друга - понимает цену признания, которым Алиса Бруновна отметила актрису, чье имя не было популярно. Т.Жукова говорила, что поцелуй Фрейндлих был для нее высшей наградой…

МЕТАМОРФОЗЫ В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ

Находясь в зените славы, Алиса Фрейндлих рискнула переменить судьбу, сцену, жизнь.

Один из выдающихся режиссеров современности - А.Г.Товстоногов - пригласил актрису в свою труппу. И она приняла приглашение. Большой драматический театр, возглавляемый Товстоноговым, называли кладбищем для актрис.Таланты он брал охотно. Но далеко не всегда находил им применение. Иные творческие перспективы, возможность обогатить актерскую палитру представились ей болеее ценными, чем уже завоеванное положение.

Алиса Фрейндлих стала актрисой Большого драматического театра, который ныне носит имя уникального Мастера, создателя одной из лучших в мире трупп. И не знала ни часа простоя. В спектакле "Последний пылко влюбленный" она играла в партнерстве с В. Стржельчиком. С ним же играла в пьесе Арбузова "Старомодная комедия". А в фильме по этой пьесе ее партнером был великолепный Игорь Петрович Владимиров…

В "Калифорнийской сюите" Н. Коуарда, привозимой на гастроли в Америку, она составила незабываемый дуэт с О. Басилашвили…

В "Киносценарии с двумя антрактами" А. Володина Алиса Фрейндлих воплотила образ еще одной героини, опаленной любовью. После чего началась новая страница ее творчества, к ней пришли другие персонажи, ей понадобился другой голос. Нежный лирический был "припосажен" и превратился в низкий тяжелый, глуховато резкий…

Возможно, предпосылки для такой перемены можно было угадать еще в пору, когда она сыграла миссис Пичем… На сей раз она предстала в ролях леди Мильфорд из "Коварства и любви" Шиллера и леди Макбет Шекспира в постановках Т.Чхеидзе - третьего большого режиссера в творческой биографии актрисы.

Она, сыгравшая столько, что все не перечислить, постоянно жаждет работы. Когда Р.Виктюк - режиссер, работавший со многими звездами, предложил ей главную роль в несправедливо забытой пьесе Н. Сургучева "Осенние скрипки", актриса вновь трепетно раскрыла женский дар любви. Америка была свидетелем нового актерского триумфа Алисы Фрейндлих.

С той поры прошло уже немало лет.

- Она - святой человек в искусстве, - сказал в одном из интервью Роман Григорьевич Виктюк. - Актеры благоговеют перед ней.

НА ТРУДНЫХ ТРОПАХ БЫТИЯ

…Мир меняется вокруг нее, и она признается на страницах прессы, что происходящее в России ее страшит. Что она с тревогой даже на короткое время расстается с дочерью, с внуком… Что работать в театре по нынешним временам - роскошь, которую она себе позволяет. Съемки, концерты оплачиваются по-другому. Она остается верна театру и самой себе.

В давних гастролях по Америке Алиса Фрейндлих выступила в программе "Гори, гори, моя звезда". И предстала - знакомая и незнакомая. В конце уходящего века, в атмосфере рушащегося уклада, в интерьере, из которого навеки ушли лица иных друзей и коллег, и неизбежно появились новые, она казалась до удивления неизменившейся. Та же стройность, тот же молодой овал, обрамленный светлыми прядями волос, те же удивительные глаза… Но когда она начинает петь, ее голос звучит совершенно и окончательно по-иному: низко, тягуче. Мы слышим голос много пережившего человека. В этой программе актриса пела старинные русские романсы и читала трагические стихотворения Марины Цветаевой. О любви, о разлуке, о предательстве, о тоске по родине… Тайны подтекста, неожиданные модуляции всегда составляли необычайное очарование этой любимицы публики. Она по-своему открывает Цветаеву, доискиваясь и находя горький смысл в громоздящихся лестницей метафорах. Читает без надрывности, но с разъедающей душу болью. Вся композиция названа по одной из стихотворных строк: "На трудных тропах бытия".

По мере чтения слово "тропы" начинает осмысляться не только в прямом значении, но и как художественные сравнения, без которых невозможна поэзия. Как и без музыки. Два молодых драматических артиста, мастерски играющих на гитаре, составили прекрасное вокально-инструментальное сопровождение, а временами обретали солирующую роль. Они играли собственные обработки романсов, достигая кульминаций, импровизируют в сценической части своих выступлений чисто по-актерски- легко, пластично и уходили в тень, когда Алиса Фрейндлих возвращалась на сцену.

Запомним их имена- артисты Санкт-Петербургского Большого драматического театра - Анатолий Коптев и Владимир Балагин.

Так же, как в молодости, актриса стала отказываться от ролей "на обаянии", так и сейчас она удивляет переменой диапазона. Теноровые партии отданы "кавалер-дуэту", басовую - исполняла она сама…

Новый сценический сюрприз? Да. Потому, что она никогда не живет на проценты артистического мастерства. Потому, что в ее душе постоянно свершается преображающая ее изнутри работа. Потому, что ее лиричный голос мужает. Голос актрисы, остающейся молодой, но получившей самую высокую награду - лауреата Государственных премий, самое высокое звание - народная артистка Советского Союза…

В меняющемся мире Алиса Фрейндлих остается стойкой.

Когда-то, сыграв Малыша, она открыла зрителю душевное восприятие ребенка. Ныне в программе "Гори, гори, моя звезда" рядом со стихами

М.Цветаевой, О.Мандельштама звучат поэтические строки талантливого мальчика из Казани Елисея Годочкина…

Конечно, предстоящий вечер с Алисой Фрейндлих обещал быть праздничным. Популярные романсы "Очи черные", "Ямщик, не гони лошадей", "Слышу звон бубенцов", "Ночь светла" создавали щемящее настроение… Но завершающим аккордом стала композиция "Голоса"- семь посвящений поэтам - каждому вечная память, каждому зажигается свеча…

Алиса Фрейндлих - петербургская актриса. Где бы она ни выступала, за ней декорация в виде Адмиралтейства. За ней - 20-летний период в театре имени Ленсовета, где она играла в месяц не менее 30 спектаклей. За ней - силуэт Большого драматического театра. За ней сцена, где ее встречают рукоплесканиями. И выступление актрисы всегда одаривает лучезарным светом.

P.S. из 2009 года.

Америка ждет новых объявленных гастролей Алисы Фрейндлих, спектакля "Уроки танго и любви".

P.S. из 2013-го года. Алиса Бруновна! Ваши преданные зрители - Ваши современники - ждут Вас в Америке!

P.S. из 2017г . За минувшее время Алиса Фрейндлих много и интересно играла в театре и в кино. В БДТ роль Москалевой в "Дядюшкином сне" с О. Басилашвили- князем. И роль Этель Тэйер в спектакле "Лето одного года", где она сыграла немолодую ершистую немного загадочную и внезапно открывшуюся в любви к мужу, с которым прожита жизнь… В кино назову лишь две особо мощные работы актрисы, это участие в фильмах "На верхней Масловке" с партнером Евгением Мироновым и "Васильевский остров" в дуэте с Екатериной Васильевой. Как много актриса видит, подмечает и как не щадит себя.

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На фото - Алиса Фрейндлих; Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих.