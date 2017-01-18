США. Левые пытаются изменить результаты выборов

"Если сильный человек недоволен жизнью, то он предъявляет претензии себе, а если слабый - то другим".

/Китайская поговорка/

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ. На следующий день после сокрушительного и неожиданного для демократов поражения Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября улицы многих городов США заполнились хорошо организованными толпами протестующих. Участники этих шумных демонстраций и маршей были недовольны результатами голосования и требовали их пересмотра. Во многих городах про тесты быстро приня ли насильственный характер. Ну, и, конечно, протестующие жгли американские флаги. Это, по их мнению, является одним из убедительных форм защиты демократии.

ВСКОРЕ выяснилось, что практически все протестующие не участвовали в голосовании 8 ноября. Так чем же они не довольны? Тем, что ничего не сделали, чтобы выразить своё мнение на избирательных участках. Теперь же они обвиняют всех в том, что их мнение не учли. Это типичное поведение левых радикалов - обвинять в своих неудачах других, но себя. Кстати, также ведут себя Хиллари и Билл Клинтоны и другие лидеры демократов.

ВСЕ ПРОТЕСТЫ проходили вечером и ночью. Значит их участникам не надо было идти на следующее утро на работу. Их реальной работой были ночные демонстрации и марши.

ПРТЕТУЮЩИЕ были искренне возмущены тем, что американцы отвергли их кумира Хиллари Клинтон. Поэтому они вышли на улицы с лозунгом "Трамп не мой президент". Что же требовали участники протестов? Они не признавали результаты голосования и требовали их пересчёта. Они ссылались на то, что Хиллари Клинтон получила более, чем на два миллиона голосов больше, чем Трамп. Ну и что? Они должны были бы знать, что в США президента страны не избирают всеобщим голосованием. Это записано в Конституции. Значит требование протестующих противоречит ей.

ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ проголосовавших за Хиллари в штатах Калифорния и Нью-Йорк, то окажется, что Трамп получил на три миллиона голосов больше, чем его оппонент. За Дональда Трампа проголосовало самое большое число избирателей за всю историю Республиканской партии. Он победил в таких штатах, как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, десятилетиями голосовавших за демократов. Трамп получил 304 выборщика, а Клинтон 227. В послевоенной истории США ни один кандидат на пост президента страны от Демократической партии не получал так мало выборщиков, как Хиллари Клинтон.

ПРИ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМЫ КОЛЕГИИ ВЫБОРЩИКОВ штаты Калифорния и Нью-Йорк диктовали бы свою волю остальным штатам страны. Либералы считают, что для такой федеральной республики, как США, это является справедливым. Трамп сказал, что если бы действовала система всеобщего голосования, то он бы построил свою избирательную кампанию по-другому. Тогда бы он боролся не за штаты, а за каждого избирателя.

ЛЕВЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ оправдывали и поддерживали лозунги протестующих. Например, Гаррисон Кейллор (Garrison Keillor), ведущий радио шоу NRP, в своей статье в Washington Post от 10 ноября 2016 г. написал: "Он (Дональд Трамп-Г.Г.) никогда не будет моим президентом, потому что не читает книг, не может написать более двух предложений, не имеет сильных привязанностей и является более замкнутым, чем жители Нью-Йорка". В этом высказывании перемешаны высокомерие и бахвальство, замешанные на глупости. Сколько и каких книг прочитали Обама и Хиллари Клинтон? Сколько предложений они смогли написать самостоятельно?

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ телесуфлёр Обамы несколько раз выходил из строя. На президента было жалко смотреть. Обама начинал заикаться и бормотал что-то невнятное. Перед теледебатами Хиллари заранее получала вопросы их ведущего. Однажды произошла неувязка. Ей был задан незнакомый вопрос. Хиллари была в растерянности, а после окончания дебатов закатила истерику. Дональд Трамп часто выступает, не читая заранее написанный текст. На сегодняшней политической сцене Америки таких людей как он нет.

Каие привязанности привлекают Кейллера? Врать на каждом шагу, как Хиллари Клинтон? Как Обама постоянно играть в гольф, тратить на свои каникулы миллионы долларов налогоплательщиков и искренне считать в начале своей политической карьеры, что США состоит из 57 штатов, как и Лига арабских государств? Насиловать женщин, как Билл Клинтон? Левые журналисты перекопали прошлое Трампа и ничего не нашли. Тогда в ход пошла ложь о сексуальных домогательствах, расизме по отношению к мусульманам, ненависти к геям. В добавлении к этому левые журналисты насмехались над внешностью Дональда Трампа и его манерой выступать.

В своей статье Келлер с презрением и высокомерием пишет о "необразованных белых мужчинах", проголосовавших за Трампа. Это классический расизм, направленный на этот раз против белых американцев. Кейллер выражает мнение левого истеблишмента Америки. Трамп - не их президент. Кейллер и левые радикалы живут в небольшом замкнутом кругу элитных клубов и элитных тусовок Нью-Йорка и Голливуда. Другой Америки они не знают и знать не хотят. Поэтому для них было большим потрясением узнать о том, что эта другая Америка проявила волю и пошла против левой демагогии, левого снобизма и расизма.

НОЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ И Рпротесты и марши показали неуважение их участников к мнению остальной Америки. Эти выступления были организованы и напоминали ночные шествия фашистов в Италии и нацистов в Германии. Участники антитрамповских протестов и маршей показали себя сторонниками фашистской и нацистской демократии.

ПЕРЕЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ. Ночные протесты левых ни к чему не привели и в конце концов выдохлись. Тогда на сцену выпустили лидера Зелёной партии Джилл Стайн (Jill Stein). На выборах 8 ноября её партия получила около 1% голосов. Стайн потребовала провести ручной пересчёт голосов в трёх штатах - Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Своё требование она мотивировала вмешательством русских хакеров в избирательную кампанию 2016 г. на стороне Трампа. По мнению Стайн было необходимо "во имя справедливости" провести ручной пересчёт голосов, чтобы "доказать", что выборы выиграла Клинтон. При ручном пересчёте вмешательство хакеров нивелируется.

ГНЕВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТАЙН в защиту справедливости заполнили все новостные разделы американских СМИ. Пересчёт в Висконсине выявил, что был потерян 131 голос. Но они были поданы не за Клинтон, а за Трампа. В Детройте, цитадели либералов, было обнаружено, что примерно на половине избирательных участках проголосовало больше избирателей, чем было зарегистрировано. Незарегистрированные избиратели, конечно, голосовали за Клинтон. Их голоса пришлось выкинуть из списка проголосовавших. Стайн опоздала с подачей заявки на пересчёт голосов в Пенсильвании. Но этот пересчёт не изменил бы результаты выборов по стране. И эта попытка левых что-либо изменить провалилась. Тогда они начали раскручивать возможное вмешательство русских хакеров в избирательную кампанию.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО РУССКИХ ХАКЕРОВ. Началось всё с заявления директора ЦРУ Джона Бреннена о том, что они обладают информацией о спонсированном правительством Путина вмешательстве хакеров в избирательную кампанию на стороне Трампа. Это заявление Бреннена было подхвачено Washington Post, CNN, NBC и New-York Times. Некоторые выборщики попросили Бреннена встретиться с ними на брифинге и рассказать им об этом вмешательстве. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Питер Кинг назначил заседание Комитета и пригласил на него Бреннена.

Но Бреннен неожиданно отказался от брифинга с выборщиками и заявил также, что не может присутствовать на заседании Комитета, так как проверка информации о вмешательстве русских хакеров ещё не закончена. Однако это не помешало Бреннену передать незаконченную работу левым СМИ.

Отказ присутствовать на заседании Комитета Конгресса является в американской истории беспрецедентным. Питер Кинг был в возмущён. Он, в частности, сказал: " У них было время, чтобы слить информацию в Washington Post и New-York Times. Но у них нет времени, чтобы придти в Конгресс". Конгрессмен Ран Джонсон (Ron Johnson) сказал: "Разочаровывает то, что ЦРУ может предоставить информацию (о вмешательстве России-Г.Г.) Washington Post и NBC и не может предоставить её избранным членам Конгресса".

Сомнение о надёжности информации ЦРУ высказал также директор национальной разведки Джеймс Клаппер. Даже Генеральный прокурор США Лоррета Линч признала, выступая на телепрограмме Politico, что у неё нет надёжных доказательств о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 г. Судья Эндрю Наполитано (Andrew Napolitano), выступая на Fox News & Friends, сказал, что разведывательные источники сообщили ему о том, что утечка информации, касающейся выборов 2016 г., произошла из американских разведывательных служб, а не из России. Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, тоже подтвердил, что не было "технического вмешательства" России в ход выборной кампании 2016 г. Та информация, которую Ассанж разместил в интернете, не была получена от русских хакеров.

Тот факт, что была взломана электронная почта Национального комитета Демократической партии было известно за несколько недель до 8 ноября. Джон Подеста, руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон, обвинил ФБР в том, что не был проинформирован об этом. Подеста узнал о взломе, когда WikiLeaks начал размещать украденную информацию в интернете. Обама обмолвился тогда, что он не придал значения взлому почты демократов, поскольку украденная почта не содержала важных документов.

Скртарь департамента национальной безопасности Джей Джонсон (Jeh Johnson), выступая на MSNBS, сказал, что администрация Обамы была предупреждена об этой атаке хакеров ещё 7 октября. Левым СМИ это тоже было известно. Но они игнорировали эту информацию. Левые журналисты с наслаждением смаковали комментарии Трампа о женщинах, сделанные 11 лет назад, а также обвиняли его в расизме и нацизме. Поводом для этих обвинений послужило выступление Трампа против незаконной иммиграции. Трамп напомнил, что те, кто хотят попасть в США, должны следовать американским иммиграционным законам. По убеждению левых следование американским законам означает проявление "нацизма" и "расизма". Для левых эти фальшивые обвинения Трампа были более важными, чем информация о вмешательстве иностранного государства в избирательную кампанию.

Лишь после 8 ноября левые вспомнили об этом вмешательстве и начали дружно обвинять Трампа в том, что он знал об этом. Его противники стали требовать пересмотра результатов голосования, поскольку мол русские хакеры помогли ему одержать победу 8 ноября.

Что русские, китайские, американские и возможные другие хакеры сделали, чтобы повлиять на ход избирательной кампании? Они угрожали силой американским избирателям, чтобы те голосовали за Трампа? Нет. Они взломали машины для голосования? Нет. Они манипулировали результатами голосования или способствовали мошенничеству во время голосования на избирательных участках? Нет. Они запустили кампанию дезинформации? Нет. Они призывали к нарушению правил проведения выборов? Нет. Хакеры разместили в интернете украденную информацию. Никто из левых не выразил ни малейшего сомнения в её правдивости. Если бы в этой информации не было ничего тревожного, как об этом первоначально говорил Обама, демократам не о чем было бы беспокоиться. Но левые начали беспокоиться об атаках хакеров лишь после 8 ноября.

На сегодняшний день нет доказательств вмешательства хакеров в ход избирательной кампании и в результаты голосования, а следовательно в легитимность победы Трампа. На пресс-конференции 16 ноября Обама сказал, что Трамп избран законно. Хиллари Клинтон и её ближайшие соратники сразу после 8 ноября говорили, что ставить под сомнение результаты выборов - это "угроза нашей демократии". Сегодня левые убеждают американцев в том, что признание легитимности результатов выборов и есть угроза нашей демократии.

8 ноября американские избиратели отвергли внутреннюю и внешнюю политику Обамы и Демократической партии. Уже на выборах 2012 г. демократы частично потеряли свои позиции, завоёванные в 2008 г. в Конгрессе и на местном уровне. Но левая пресса расхваливала работу демократов. Левые журналисты и политики были убеждены в своей правоте и искренне считали простых американцев идиотами, которые примут всё, о чём говорят левые.

Восемь лет назад демократы имели в Палате представителей 257 мест, сегодня 188. В Сенате у них было 57 мест, сегодня 44 плюс два независимых сенатора. В 2008 г. в США было 25 губернаторов демократов, сегодня 18. После выборов 8 ноября республиканцы полностью контролируют 25 штатов, т.е. имеют республиканского губернатора и большинство в законодательных органов штатов (легистратурах). Республиканцы обладают большинством в 68 из 98 легистратур штатов, в том числе и в тех, губернаторы которых являются демократами. Это позволяет республиканцам этих штатов отменить вето губернатора. Демократы полностью контролируют только пять штатов: Калифорния, Делавэр, Орегон, Гавайи и Род-Айленд. Они потеряли 1,030 мест в законодательных органах штатов. Это самые большие потери в истории США.

Такого страшного и вероятно катастрофического разгрома не знали раньше ни Демократическая, ни Республиканская партии. Левые СМИ не могут признать это. Удивительно, что они не обвиняют в этом разгроме русских хакеров.

29 декабря 2016 г. ФБР и департамент национальной безопасности опубликовали совместный доклад, в котором "содержится техническая информация относительно инструментов и инфраструктуры, используемых российскими гражданскими и военными разведками для проникновения в электронные сети и конечные точки, связанные с выборами в США, а также в правительство США, в политические и частные объекты". В переводе с бюрократического на нормальный разговорный язык эта длинное предложение означает, что в докладе обсуждается вторжение русской хакерной группы в правительственные и частные сайты, в том числе и в сайт Национального комитете Демократической партии.

В преамбуле доклада говорится: "Департамент национальной безопасности не даёт никаких любого рода гарантий в отношении любой информации, содержащейся в докладе. Департамент не подтверждает любой коммерческий продукт или сервис, упоминающийся в этом консультативном документе". Другими словами, департамент национальной безопасности не гарантирует достоверность предлагаемой в докладе информации, а сам доклад является консультативным. Кто же тогда должен гарантировать достоверность обвинений о вмешательстве русских хакеров в избирательную кампанию 2016 г.? Российское правительство? Левые американские СМИ?

Кстати, в докладе нет конкретных доказательств вмешательства российского правительства в ход избирательной кампании. И этот ненадёжный документ явился для Обамы основанием для резких дипломатических действий против России.

В последних семи из 13 страниц доклада перечисляются советы, как смягчить последствия кибернетической атаки. В частности рекомендуется предварительно копировать интернетовские документы, оперативно менять пароли и главное, не открывать почту неизвестного автора. Не правда ли, ценные и оригинальные советы? Многие американцы следуют им без подсказки авторов доклада. Члены Национального комитета Демократической партии забыли об этих предосторожностях, и их почта была взломана. Разве в этом тоже виноваты русские хакеры? Между прочим, атака хакеров на почту Национального комитета Республиканской партии оказалась неудачной, так как эта почта была хорошо защищена.

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫБОРЩИКОВ. Сразу же после выборов 8 ноября началось беспрецедентное и грубое давление на республиканских членов Коллегии выборщиков. Левые журналисты и левые политики убеждали их проголосовать 19 декабря за кого угодно, но не за Дональда Трампа. Выборщиков завалили письмами и телефонными звонками, им угрожали физическим насилием. Противники Трампа предупреждали о проведении массовых протестов. Левые обращались к соседям выборщиков с требованием повлиять на них.

Многие теле- и кинознаменитости включились в эту программу давления. Так, например, Мартин Шин выпустил видео, в котором умолял со слезами на глазах не голосовать за Трампа. С таким же призывом выступила группа United for America. Некоторые конгрессмены демократы потребовали отложить голосование 19 декабря пока не закончится расследование "российского влияния на ход избирательной кампании".

Как часто бывает, левые не смогли обойтись без лжи. Майкл Мур опубликовал письмо к республиканским выборщикам. В нём он писал, что "Трамп знал или принимал участие в этом нападении (русских хакеров) на наш избирательный процесс". Мур объявил Трампа психически неуравновешенным и требовал от выборщиков "остановить его от вступления в должность", не дожидаясь окончания расследования о вмешательстве русских. Между прочим, тот же Мур говорил во время избирательной кампании о том, что "будет опасно, если Трамп откажется уважать волю избирателей в случае победы Хиллари". Теперь же Мур призывает не уважать волю избирателей, выбравших Дональда Трампа.

Во время избирательной кампании Трамп несколько раз отказывался ответить на вопрос, примет ли он безоговорочно результаты голосования, если победит Клинтон. Предвкушая свою победу, Клинтон обвинила Трампа в том, что его отказ "разрушает нашу демократию". Washington Post поспешила написать, что такой отказ является "ужасающим отрицанием демократии в США". Теперь Мур и Washington Post вместе с другими левыми СМИ придумывают любые предлоги, чтобы не признать результаты голосования 8 ноября. Это убедительный пример абсолютной беспринципности левых.

Гарвардский профессор юридической школы Ларри Лэссинг (Larry Lessing) объявил о том, что к нему обратились 20 республиканских выборщиков с просьбой проконсультировать их о возможности не голосовать 19 декабря за Трампа. Но вскоре оказалось, что это было ложью.

Голосуя 8 ноября, избиратели поручили выборщикам выполнить волю штата при голосовании 19 декабря. Если выборщики решат проголосовать за другого кандидата, то они игнорируют волю избирателей своего штата. В этом случае выборщики передают голоса избирателей другому кандидату, за которого они не голосовали. Это фактически означает фальсификацию результатов выборов. Поэтому призывы к членам Коллегии выборщиков нарушить волю избирателей - это призывы к фальсификации результатов голосования, призывы к мошенничеству, призывы к разрушению надёжно работающей более 200 лет избирательной системы США.

В истории Америки были случаи, когда отдельные выборщики не выполняли волю избирателей штата. Но на них не оказывалось давления, подобного тому, которое организовали левые после 8 ноября.

Наконец, наступило 19 декабря. Только два республиканских выборщика не проголосовали за Трампа. В то же время 8 из 12-ти демократических выборщиков из штата Вашингтон не отдали свои голоса Хиллари Клинтон. Один выборщик из штата Мэн был заранее заменён, когда он заявил, что будет голосовать за Сандерса. В результате за Дональда Трампа проголосовало 304 выборщика, за Хиллари Клинтон - 227. Давление левых на республиканских выборщиков и ложь о том, что многие из них не будут голосовать за Трампа, не помогли демократам. И на этот раз, как и во время предвыборной кампании, левые поверили в свою ложь и снова проиграли.

Заключение

Хиллари Клинтон была уверена в том, что будет коронована на пост президента США. Но этого не произошло. И в этом не виноваты ни русские хакеры, ни WikiLeaks, ни директор ФБР и ни "гигантский заговор правых сил". Причина поражения Хиллари Клинтон и небывалый разгром Демократической партии на выборах 2016 г. - антиамериканская внутренняя и внешняя политика демократов во главе с Обамой, помноженная на постоянную ложь Хиллари везде и во всём.

В электронной почте, опубликованной WikiLeaks, было и письмо Джона Подеста, в котором он предупреждал своих соратников о том, что предвыборная кампания Клинтон "взяла на себя много воды, которую будет нелегко выкачать из лодки". Подеста дал нелестную характеристику Хиллари и поставил под сомнение её возможность успешно завершить кампанию 2016 г.

Демократы вместе с левыми давно оторвались от действительности и живут в придуманном ими мире. Разгром 8 ноября их ничему не научил. Они по-прежнему обвиняют в своём поражении кого угодно, но только не себя.