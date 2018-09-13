Разговор с Владимиром Путиным начистоту

ОСТРЫЙ УГОЛ

29 августа 2018 г. президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу России по вопросу, который затрагивает интересы абсолютно всех граждан страны - начиная от новорожденных младенцев и до людей преклонного возраста (которым не безразлична судьба их детей, внуков и правнуков). Он предлагает забрать полностью у всех граждан пенсионные доходы за пять лет их жизни, повысив возраст выхода на пенсию мужчинам до 65 лет, а женщинам до 60 лет.

В. Путин говорит, что это единственный путь, другого у него нет.

Вопрос действительно очень важный. Но В. Путин никак не объясняет причин - каким образом почти за двадцать лет его управления при высоких мировых ценах на энергоресурсы экономика страны доведена до такого плачевного состояния, когда стоит вопрос об отъёме пенсионных доходов у всего народа. Отъём средств у народа (и наперёд у всех поколений) свидетельствует о полной несостоятельности управления экономикой страны, о банкротстве правящей (с опорой на партию) политической системы. Если сегодня не разобраться в причинах банкротства, то при снижении мировых цен на энергоресурсы произойдет крах не только пенсионного фонда, но и государства.

Поэтому, пока не поздно давайте поговорим открыто о проблемах в стране. Но прежде скажите: а что сделал президент РФ, Государственная дума РФ и правительство РФ, чтобы не повышать пенсионный возраст?

Почему ситуация в экономике страны подошла к такому плачевному результату?

Знаете Вы или нет, но другой путь решения вопроса в России есть. Есть путь наполнения бюджета российского государства и пенсионного фонда. Чтобы не быть голословным, разберем ситуацию в стране по пунктам. Давайте подумаем и открыто поговорим, каким образом можно и нужно наполнить бюджет российского государства и пенсионный фонд.

Первое. В России с 1992 года смертность превышает рождаемость. Ежегодно народ вымирает опережающими рождаемость темпами и понятно, что вымирают люди не от хорошей жизни. Почему народ в России вымирает? Демографические волны здесь ни причём. В России одна волна, один наклонный поток людей - вниз, в землю. В стране снижается число новорожденных. Естественно, что средний возраст у живых будет расти. Это не есть увеличение продолжительности жизни - это рост среднеарифметического возраста по причине снижения числа молодых. Если народ в стране вымирает, то это свидетельствует о дурном выбранном политическом пути государства.



Второе. Как говорит заместитель правительства РФ Ольга Голодец, "из 86 миллионов трудоспособного населения в стране только 48 миллионов платит отчисления в пенсионный фонд. 4,9 миллиона работающих получают зарплату в размере 1 МРОТ". Получается, что 38 миллионов населения - безработные. Или заработок работающих настолько мал, что нет возможности платить налоги.

Знаете Вы или нет, но даже молодые люди в городах с большим трудом могут найти работу с оплатой в размере более одного прожиточного минимума (11 тыс. рублей), а на селе вообще никакой оплачиваемой работы не найти.

Начиная с 1992 года в России уничтожено тысячи предприятий, они продолжают сегодня уничтожаться, а вмести с ними, как понимаете, убывают и рабочие места.

Что президент, правительство и Госдума РФ сделали, чтобы 38 миллионов безработных человек получили работу?

Предприятия в стране рушатся. А ведь создавая новые рабочие места, увеличивается наполнение бюджета государства и пенсионного фонда. Ведь это же самый простой и очевидный путь, который понятен даже школьнику.

Мною в адрес президента РФ, правительства, Госдумы неоднократно все последние годы направлялись предложения о том, как в стране создать тысячи новых государственных акционерных предприятий (ГАП, федеральных ФГАП и региональных РГАП), а вместе с ними и миллионы рабочих мест. (Об этом подробно сказано в моих материалах в СМИ "Государственные акционерные предприятия").

Но ни на одно предложение о создании ГАП от Вас не было ответа. Может Вам Ваши помощники не докладывают о почте? Ни одного государственного акционерного предприятия (ГАП) не было создано. Скажите прямо: Вы что, не хотите создавать для людей рабочие места?

Несколько раз я Вам направлял предложения (также и в правительство РФ, и в Госдуму РФ) создать на базе Российской Академии Наук "фабрику-конвейер по переработке открытий". Чтобы новые идеи наших российских ученых воплощались бы в конкретные промышленные изделия на новых предприятиях ГАП.

Мы в России сами, своим умом в состоянии создавать новые продукты и технологии. Но Вы и тут ничего не рассмотрели, ни на одно предложение не ответили.

Потому наши российские ученые и бегут из страны, а нынешняя РАН из "свадебных академиков-генералов" проедает деньги российских налогоплательщиков.

Третье. Вы знаете, что отечественные монополисты и олигархи много лет открыто уводят прибыль российских предприятий от налогообложения в оффшоры. Огромные суммы, сопоставимые с бюджетом всего государства!..

Мною на раз направлялось Вам (в Правительство РФ, Госдуму РФ) предложение принять так называемый Закон "О виолончелистах" (об этом есть одноименный материал в СМИ), который вводит запрет на увод прибыли за границу.

Вам в личном письме был подробно описан механизм введения и действия закона. Но Вы опять ничего не сделали и в этом направлении. Вы даже не ответили. Денежные потоки из России продолжают открыто разворовываться через оффшоры. А ведь это большой источник пополнения бюджета.

Как заметил Махатма Ганди: "Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность".

Если не остановить безумие жадности олигархов и чиновников, то и повышения пенсионного возраста для выплаты даже мизерных пенсий будет недостаточно. Стяжание миллиардов нашими отечественными олигархами - этими "реликтовыми динозаврами" - на фоне того, что пожилых людей в России обкрадывают на пять лет, лишая пенсий, это, согласитесь, крайне безнравственно, это есть сумасшествие. Недопустимо, чтобы безумное стяжательство было политикой государства. России не нужны "шубохранилища" обезумевших от богатства. России нужны предприятия и рабочие места для здоровых людей.

Вот пример бюджета рядового пенсионера (да и не только). В 2018 году фиксированный размер части пенсии для пенсионеров составляет 4982 рубля. Эта сумма для многих равна половине их пенсии. И эту же сумму они платят за одно только отопление, проживая в трехкомнатной квартире. Вторая часть их пенсии уходит на оплату остальных коммунальных услуги То есть вся пенсия возвращается назад государству в виде оплаты за содержание жилья. Вы ежегодно повышаете тарифы на энергоресурсы. Энергетические монополии, получая через ЖКХ средства от всего населения, выжимают прибыль, а затем переводят денежные ресурсы в оффшоры, уводят доходы от налогообложения.

Если так делать, то ведь никаких денег в стране не напасешься, даже если будет работать всё население - включая младенцев. Всё будет украдено в оффшорах.

Четвертое. Представители общества, работающие во властных органах,

никогда прямо не отвечают на предложения по сути дела. Нет открытого разговора. 99,5% депутатов вообще не отвечает на предложения и вопросы. В этом заключается их недееспособность, несостоятельность управления. В правовом государстве представители народа во власти должны работать рука об руку с рядовыми людьми, не скрываться от народа, а жить его интересами.

Вы скажете: смешно это слышать. Нет, совсем не смешно. 90 процентов граждан России (а возможно и более) сегодня считают, что повышение пенсионного возраста в стране недопустимо. С этим нельзя не считаться. Люди в России рассчитывают провести референдум и заморозить действие принятого в первом чтении в Госдуме РФ закона о повышении пенсионного возраста.

И это лишь начало. Следующий референдум примет решение о роспуске партийной Думы и выборах подлинно независимых народных депутатов, которые будут работать в интересах народа. России и народу не нужны депутаты, у которых совесть, честь и ум куплены за деньги. Не нужны России депутаты, чьи человеческие достоинства заменяет циничная своекорыстная партийная дисциплина. Не нужны гоголевские мертвые души. России нужны честные, порядочные, умные депутаты.

Надо признать, что октябрьский 1993 года антиконституционный вооруженный захват власти Б. Ельциным не принес России блага. В стране наметился возврат в монаршее прошлое - это пройденный этап в истории и дурной путь для России. Исполнительная власть должна занять в стране положенное ей место - подчиненное законодательной власти и служить интересам народа, исполняя волю народных депутатов.

Россия должна вернуться на путь демократического развития. Необходимо создавать в стране новые рабочие места, строить государственные акционерные предприятия, перестроить работу Российской Академии Наук РФ на благо страны. Должно законодательно запретить вывод прибыли в оффшоры, ввести прогрессивную шкалу налогообложения на сверхвысокие доходы, понизить пенсии и оклады высокопоставленным государственным служащим. Привести пенсионное законодательство в стране для госслужащих и всего народа в равные условия.

Все полученные от этого средства следует направить в бюджет государства и таким образом в стране не будет вопроса о повышении пенсионного возраста, прекратится вымирание народа, окрепнут здравоохранение, образование и другие статьи бюджета. Если же президент, правительство и Госдума этого не сделают, то вскоре опять возникнет вопрос о недостатке средств в бюджете и отмене пенсий вообще. От нынешних 48 миллионов рабочих мест не останется ничего. В стране будет безработица, огромная преступность и огромная смертность населения. Этим путем сегодня идет страна…



И, наконец, прежде, чем отбирать у людей пять лет их пенсионной жизни, давайте сначала лишим пенсий всех работающих государственных служащих. Если некий "патриот" пристроился на теплое государственное местечко и сидит на нём сверх пенсионных лет (55 - 60 лет), то пенсия ему не нужна. Так будет справедливо. Кроме того, всем без исключения начальствующим государственным служащим понизим зарплаты до уровня средних по стране (30-40 тысяч рублей). Раз управленцы довели страну "до ручки", то больших окладов они не заслужили. Так тоже будет справедливо. А вообще, банкроты не нужны народу на государственной службе и задаром.

Вот такой открытый разговор на чистоту.