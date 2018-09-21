О вояках РФ, превзошедших гитлеровцев

ШОК

Представляю первую реакцию на этот заголовок тех, кто называет "Кругозор" русофобским, присылает в редакцию гневные электронные письма и пишет в комментариях к публикациям свои проклятия. Думаю, после прочтения данного эссе человеку здравомыслящему не понадобится объяснять, почему именно так, а не иначе, я озаглавил эти записи.

Пару лет назад, готовя майский номер, который, понятно, не мог обойтись без публикаций ко Дню Победы - о Великой Отечественной - я просматривал фотохронику. Врезался в память снимок, найденный у одного из убитых солдат вермахта. На снегу - мёртвое тело Зои Космодемьянской с верёвкой на шее. Это после казни. Одна грудь отрезана. Мало повесить - в назидание другим надо обезобразить труп и выложить его на обозрение.

…Война была до моего рождения, однако я знал о ней с детства. Не только из кино и книжек, но и от родителей. Папа ведь ту войну прошёл - Великую Отечественную по советскому определению, а в мире считающейся частью Второй мировой, что отнюдь не преуменьшает роль советских победителей. А мама во время эвакуации, выведенная из частично разрушенного бомбёжкой эшелона в станционный медпункт, родила там мою сестру; потом трудилась вольнонаёмной в воинской части.

Как-то, а было это в 60-х, гостевал у нас папин фронтовой друг, помню его имя: Адам Фёдорович Лаптев. Как рассказывал папа, Адаму Фёдоровичу он жизнью обязан, как и своей овчарке Джильде, которые вместе вытащили контуженного папу во время обстрела.

- За мир, это главное, - поднимали стопки фронтовые друзья, - чтоб тот кошмар никогда не повторился!

- Не должен повториться, - был убеждён Адам Фёдорович. - Зверства гитлеровцев мир узнал, таких чудовищ больше не допустит. Да и мы, Советский Союз, теперь сильны; как здорово резанул Никита Сергеевич в ООН: кто к нам полезет - покажем кузькину мать!..

Вспомнил я недавно тот застольный разговор покойных ныне фронтовиков и фотографию изуродованного тела Зои Космодемьянской, узнав из украинского интернет-издания "Обозреватель" о зверствах бандитствующих российских вояк во время "антитеррористической операции" в Чечне. Много лет занимаясь чеченской темой, я и раньше знал о зверствах со стороны бесчинствующих там "защитников конституционного порядка в РФ", и каждый такой случай - что нож в сердце. Вот и поведанное теперь Александром Тверским - журналистом, кстати, российским - повергло в шок. Рассказал он о девочке, которая в момент чудовищного умерщвления была на четыре года младше, чем еред казнью - Зоя Космодемьянская.

Гитлеровцы замучили и казнили Зою как врага. 14-летняя же девочка никакой опасности не представляла. Во время "зачистки" российские военные при ней расстреляли всех её родных, включая даже двух маленьких мальчиков. Она уцелела чудом.

Возжелав удовольствий, пьяные российские контрактники, прибывшие в Чечню исключительно ради заработков на убийствах, забрали девочку в бронетранспортёр и отвезли к себе - "на базу".

Несколько дней насиловали. Группами. По многу часов. Когда теряла сознание - приводили в чувство ледяной водой и насиловали снова. Поняв, что ледяная вода уже бесполезна, подвесили её, раздетую догола, за руки, истязая перед пленным чеченцем, от которого требовали "нужную" информацию. Тщетно.

Над телом Зои Космодемьянской издевались посмертно. 14-летней девочке отрезали грудь при жизни. Но и это не заставило пленного заговорить. Тогда на его глазах девочке отрубили топором конечности, а затем и голову.

…Сказали бы сегодня фронтовики Адам Фёдорович Лаптев и мой папа, что людоедский фашизм прошедшей войны не повторится? Могли бы допустить, что дьявольские зёрна будут произростать и подпитываться именно на той земле, которая более всех от Гитлера пострадала? И что сегодняшние изуверы - это внуки-правнуки советских освободителей.

На фото: Результаты "российского порядка" в Чеченской республике Ичкерия; тело Зои Космодемьянской, надруганное после казни.

Свидетельства одной из жертв военных преступлениях РФ в чеченской республике Ичкерия читайте в "Кругозоре" ЗДЕСЬ.