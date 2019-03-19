Совсем не шутки...

ИЗ ТЬМЫ

Порой кажется, что в России идёт постоянный конкурс на лучшую первоапрельскую шутку, и чем ближе весёлый весенний "День дурака", тем ярче предложения. В политических начинаниях российских властей, что больших, что малых; что исполнительных, что законодательных, есть поразительная особенность - всё преобразовывать в говно. Под стать названию дня 1 апреля: "что ни делает дурак, всё он делает не так..." Из всего, в лучшем случае, получается "автомат Калашникова", а в общем случае - очередное насилие. Над людьми, над совестью, над правом. Так сказать, дурят нашего российского брата...

Под звуки фанфар делегация Госдумы (осторожный Познер дал ей как-то кликуху ГосДура, по оговорке, как он сказал) отмечала юбилей присвоения Крыма Россией. Самый главный предводитель законодателей, сейчас к этому посту приставлен Вячеслав Володин, заявил, что Украина должна выплатить России контрибуцию за 25 лет неправильного руководства Крымом. Дескать не того качества полуостров покрали, пусть Укры ещё и доплатят. Я бы очередной закон принял: если бандит что ущербное прикарманил, то ограбленный должен компенсировать недостаток. Немедленно!..

Думай-думай самый умный человек - до такого додуматься сложновато будет. Но тому, кто сумел дойти до глубокой истины: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", тому всё по плечу. Можно было бы громко посмеяться над идеей такого дополнительного наказания ограбленного, если бы это предложил уличный сумасшедший. Но здесь предложение звучит из уст одного из первых лиц государства. Какое-то неудобное состояние от такого государства и таких первых лиц...

Я пока не успел пошарить в Яндексе или в Google и посмотреть, сколько выплатила Российская федерация - правопреемница СССР - Литве, Латвии, Эстонии или Казахстану, Грузии и далее по списку. Но обещаю, обязательно уточню, чтобы понять, в какие суммы должен обойтись запрашиваемый куш. Да и кто кому должен платить, это тоже требует уточнения...

Есть в блатном мире такое понятие: крыша. Некогда трудно воспринимаемое, но путинская Россия довела это понятие до мозга даже маленьких детей. Приходят, этак, к тебе солидные, накаченные дяди и говорят, что мы хотим тебя защитить от врагов. Без слов ясно: плати, иначе останешься в том, "в чём мать родила". Российский сенатор внёс проект закона о как бы российском независимом интернете, чтобы защитить, не дай бог, от бесчинств "заклятых друзей". Кому не понятен такой вариант: будет надобность и получишь ты, пользователь, от мертвого осла уши, а не быстродействующий интернет.

Особая прелесть в другом законе, предлагающем ввести ответственность за распространение в информационных сетях сведений, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам госвласти в РФ.

Кто бы объяснил, что и от кого ещё недостаточно защищено? Ни фига: как в атаку на боевом танке, всё подминая под себя, навешиваются новые кандалы для всех неугодных. Нет, не противников и врагов каких, а просто любого средства массовой информации или журналиста, что не пришлись по оценке невыспавшегося дяди ко двору. Своему личному. Пространству, огороженному невысоким палисадничком...

"А судьи кто? - За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет

Времён Очаковских и покоренья Крыма".

Ещё герои Писемского говорили: "хочу, мол, так и сделаю, а ты моему нраву не препятствуй". Небось за много лет эти нравы укрепились, препятствовать стало еще опасней - не плетью, так тюремной решёткой огрести можно. Без суда и следствия, по представлению прокурора. Немедленно!!! - так и сказано - под угрозой приостановки действия "провинившегося". Можно представить, что останется в зоне доступности после применения подобных уложений...

Мало осталось людей, позволяющих себе в российской печати или эфире открыто сказать нет. Тьму назвать тьмою. Их имена не звучат в государственных СМИ, но их самоотверженность заставляет особо прислушиваться к их голосам. Неназываемый Навальный, Шендерович, Гозман... Мало их, и с каждым днем кажется всё чётче, что дни звучания их голосов истекают. Экран-стенка, этакая реинкарнация старой глушилки, всё плотней...

Один очень светлый человек, пристегнутый судьбой к цирку, говорил: "Не смотри на серую погоду! Праздник внутри тебя - доставай его оттуда и всем раздавай". Хотелось бы следовать этой заповеди. Но российская действительность, жернова власти крушат любые потуги. Ну а если ничего делать не удается, остаётся ехидно улыбаться и держать фигу в кармане. Из-за океана это довольно легко...