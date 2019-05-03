Чёрная тень

ВЕХИ

"Мир пронизан минувшим. Он вечен.

С каждым днём он богаче стократ.

В нём живут наши давние встречи

И погасшие звёзды горят."

/Вадим Шефнер/

Помню, что был солнечный день 10 мая… Я миновала набережную Мойки и, как обычно, неслась куда-то в сторону Зимнего дворца по Невскому, напевая себе под нос что-то про любимый город. Не припоминаю, куда я так спешила, а только помню солнечные блики, которые ложились, отражаясь в окнах петербургских домов. Моя тень скользила по стене, то удлиняясь, то укорачиваясь, изменяясь и возвращаясь к первоначальному виду.

Я думала о чем-то безудержно прекрасном и одновременно любовалась открывшейся мне перспективой улицы со шпилем Адмиралтейства в ее конце. Зелень топила его, как кусочек сливочного масла в горячей картошке, посыпанной укропом… Казалось, что с каждым моим шагом, он все глубже и глубже погружается в листву, трепещущую на вечном ветру города.

Вы знаете это чувство полета? Это чувство счастья, предвещающего очень важную встречу, разбивающееся в груди на сотни сверкающих стеклышек. Оно сияет изнутри, оно выпрыгивает наружу улыбкой и блеском в широко открытых глазах… Ветер подгонял меня в спину, цепляясь за юбку, точно капризный малыш, тянущий за собой молодую маму. И я мчалась, повинуясь порыву возвышенного восторга, легко касаясь каблуками мостовой…

В какой-то момент я вдруг резко повернула голову вправо, как будто ожидала увидеть там кого-то знакомого… Мне так показалось из-за того, что за колонной легла черная тень… В глаза бросилась голубая краска подложки, белая надпись на ней и гора цветов… Я бегло прочла строки: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!". Мгновенно меня обдало жаром и тут же бросило в холод. Я сама не заметила, как отскочила с залитой солнцем дороги в теневую сторону, и железная цепь ограждения коснулась моей ноги, негромко лязгнув и заставив вздрогнуть во второй раз. За этот короткий промежуток времени в голове у меня пронесся целый рой страхов и воспоминаний. Я почувствовала, как на самом деле мало времени прошло с дней тех страшных событий до сегодняшнего дня… Создалось впечатление, что до сих пор где-то там, с южной, солнечной стороны Петрограда невидимый враг держит под прицелом беспечные души современников. Я стояла, смотрела, как люди подходят к голубой табличке и кладут цветы, и мне было страшно от того, что именно сейчас, именно в этот момент может раздаться короткая очередь или грохот взрыва, и эти люди упадут на землю. Но прошло несколько минут, а выстрел не раздавался, только шум проезжавших мимо машин корежил душу. Я постепенно отмирала, оттаивала, приходила в себя… Это было путешествие в прошлое, стремительное и опасное, как любое преодоление рубежей между разными мирами. Сколько раз я видела в хрониках черно-белые кадры из блокадного Ленинграда, сколько раз слышала метроном, отсчитывающий минуты в душащей тишине, но глубоко почувствовала это впервые…

Медленно развернувшись, я сделала пару шагов в сторону Адмиралтейства, но вернулась и постояла еще несколько минут уже в солнечном свете прямо напротив надписи. Чуть ниже голубой таблички, почти закрытая цветами была расположена еще одна надпись на белом мраморе. Я заглянула за медленно чахнущие на горячем майском солнце головки кровавых гвоздик: "В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900 дневной блокады города сохранена эта надпись". Мурашки по коже бежали, не переставая, а в глазах стояла радуга от слез… 900 дней, 900 ночей… Я пыталась посчитать, сколько это моей жизни, и не могла! Память сбоила, едва я пыталась заглянуть в себя глубже, чем на два года…

Вспомнился спектакль Андрея Денникова1 "Бери шинель, пошли домой"… Вспомнился дневник маленькой Тани Савичевой… Особенно последняя запись: "Савичевы умерли… Умерли все… Осталась одна Таня…". И еще почему-то вспомнилось танго "Утомленное солнце"… Наверное, потому, что в военное время оно было одним из самых любимых произведений и потому, что оно звучало в спектакле в эпизоде о судьбе Тани…

Так, со звучащим в голове "Утомленным солнцем", я двинулась дальше по солнечной, южной стороне улицы… По опасной стороне… Стороне, на которой чья-то замерзающая, истощенная рука выводила 70 лет назад крик блокадного Ленинграда: "Граждане!!! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА!!!". Кажется, я мысленно осталась там, скошенная короткой очередью, преодолевшей года и настигнувшей меня в 21 веке…

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1 Андрей Денников - российский актёр и режиссёр-постановщик Театра кукол имени Образцова, заслуженный артист Российской Федерации, поэт, балетмейстер, художник-постановщик, певец.