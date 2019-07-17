Строка, рождённая вночи
Стихи разных лет
Строка, рождённая в ночи,
Под свежим ветерком дрожала,
Вбирая звёздные лучи,
Как серебристые кинжалы.
Её напутствовал Поэт:
"Быть ко всему готовой нужно,
Чтобы в свой первый выход в свет
Не оказаться безоружной.
Зло в этом мире как репей -
Его повсюду можно встретить.
Его не выставишь за дверь,
Но может Злу кинжал ответить".
Строка, кинжалы в звуки сжав,
Сквозь полумрак шла к старшим строкам.
И вот оранжевый удав
Смял ленту неба на востоке.
Пронёсся ветер, словно вздох
Очнувшейся от сна богини.
Растаял в небе звёзд горох
И заискрился в травах иней.
Порозовели облака,
Остатки мглы, как пыль, сметая.
И удивлённая Строка
"А где же Зло?" - пролепетала.
Тут Солнца луч Строку пронзил,
Пройдя, как шпага, сквозь кинжалы.
И замерла Строка без сил
Во власти внутреннего жара.
"Я есть Добро. И я есть Зло, -
Шепнуло Солнце ей надменно, -
Тебе сегодня повезло,
Но знай: всё в мире переменно.
Иди, резвись, пока мой свет
Тебя коснулся только краем.
Мне интересен твой Поэт.
Сейчас. А что потом - кто знает".
х х х
На обломках прошедших дней
Пляшет время, их в пыль стирая.
Только мы ведь не тех кровей,
Что истоков своих не знают.
Бесконечен и ясен путь,
Дверь в который судьба открыла.
Пусть нам прошлого не вернуть,
Но у нас оно всё же было.
Пусть не помнящие родства
Льют на прошлое грязи тонны.
Пеной кружатся их слова.
Они сами в грязи утонут.
Только жаль, что их тяжкий труд
На сто лет мир назад отбросил.
И пока вершит время суд,
Нас как щепки по кругу носит.
Пляшет время под рокот слов,
Что давно ничего не значат.
Всё придётся начать с основ,
Чтобы всё же решить задачу.
х х х
На палитре тихого заката
Паутинкой журавлиный клин.
Между сизых облаков зажатый
Истекает кровью солнца блин.
В воздухе шуршащие стрекозы
Провожают уходящий день.
Медленно текут метаморфозы,
Словно невод, тянущие тень.
Лёгкий бриз незримою рукою
Морщит кожу присмиревших вод.
Чувство бесконечного покоя
После дня исканий и забот.
х х х
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Никому не откроется суть.
Ключ от сути божественный автор
В неизвестность решил зашвырнуть.
Разговоры о сути напрасны:
Суть не сыщешь в потоке речей,
Хоть пред нами она ежечасно
В спешке дней и тревоге ночей.
Суть сокрыта. Есть только догадки.
Но в тумане наш жизненный путь.
И бредём мы походкою шаткой,
Никуда не решаясь свернуть.
Лишь порою фантазии пламя
Вдруг позволит вперёд заглянуть
И часть мира раскроет пред нами.
Может, в этом и кроется суть?
х х х
На Большой дворянской мельтешат мещане.
В масках карнавальных привыкают жить.
Но чужие маски время превращает
С неизменной скукой только в миражи.
Мчатся дни пустые в суетливой гонке.
В головах привычный умственный фастфуд.
И стереотипы о слезе ребёнка
Судьбы миллионов на алтарь кладут.
Лезет к власти пена отбродивших буден,
Золотые горы обещая всем.
Не рассудком - сердцем голосуют люди,
В мишуру пиара прячась от проблем.
И проходят жизни в бестолковой пляске
Под чужую дудку на чужом пути.
И всё так же люди слепо верят в сказки,
Позволяя пене сети зла плести.
х х х
Этот фильм о развале Союза
Как венок на могилу страны.
Как попытка хотя бы часть груза
Нашей общей тяжёлой вины
Снять с плеч памяти, чтобы жить дальше,
Хоть немного усвоив урок.
Мы устали барахтаться в фальши,
В море лживых и правильных строк.
Строки лозунгов с телеэкранов
И с плакатов партийных проныр
Гонят нас, словно стадо баранов,
То на митинги, то в техномир.
Покупайте! Берите кредиты!
Голосуйте и верьте во власть!
Только все идеалы разбиты -
Как могли мы так низко упасть?
Равнодушие, трусость и глупость -
Три коварных и страшных врага.
А в итоге душевная скупость
И грызня за кусок пирога.
х х х
Уносит ветер мысли, словно листья,
И осень растворяется в душе.
Сочащимся туманом память чистит
От накопившихся бессмысленных клише.
И проступают контуры сюжетов,
Идей, что поглотил вал суеты.
Вопросы, что остались без ответов,
И чистые наивные мечты.
За слоем слой туман стирает мусор,
А с ним пласты потерянных минут.
Без запаха, без цвета и без вкуса
Они стекают молча в пелену.
И лёгкая прохлада сожаленья
Коснётся сердца на короткий миг.
Скользнёт в душе Несбывшееся тенью,
Журчать заставив памяти родник.
Вздохнёт надежда, расправляя крылья,
Взметая с полок новый рой идей.
И унесётся сожаленье с пылью
Потерянных когда-то в жизни дней.
х х х
Неслись на запад поутру
Туч сизокрылых батальоны
И трепетали на ветру
Осиновые медальоны.
По лугу шли морщины трав,
Как волны по груди залива.
От одиночества устав,
Слезами исходила ива.
Обычно начинался день.
И ничего не предвещало,
Что в окружающей среде
Незыблемость уже трещала.
Сжимался отведённый срок,
Программой заданный когда-то.
Печатался за логом лог.
Шли в базы данных результаты.
Потом весь мир в один момент
Как будто шторой кто задёрнул.
И стал земной эксперимент
Лишь строчкой в списке проведённых.
х х х
Добро и Зло бредут по свету.
У каждого из них свой путь.
Добро всегда идёт со светом,
Чтоб выбирать, куда шагнуть.
Зло к цели и во тьме несётся.
По жизням, судьбам, головам.
Зло зла не причинять клянётся
И прячет свою суть в словах.
Добро молчит, боясь обидеть
И зря надежду обещать.
Не всё дано ему предвидеть,
Не всё в реальность воплощать.
Добро должно быть с кулаками,
На деле же - оно без рук.
И коль пред ним преградной камень,
Один лишь путь добру - вокруг.
Вот и бредёт оно по свету,
И всё не может добрести.
А Зло средь нас - в шелка одето
И продолжает чушь нести.
Молчанье - золото, но это
Понятно далеко не всем.
Привычней мелкие монеты
Слов для решения проблем.
В сердца людские путь проложим
Негромким словом-серебром:
Зло и само свершиться может -
Спешите совершать добро.
х х х
Четверть века реформы в стране.
Сколько сломано судеб и копий
В нескончаемой глупой войне
Захвативших рассудки утопий.
Сколько пены взлетело наверх,
Сколько жемчуга смешано с илом,
Сколько громких безумных утех
Жизнь о скалы с насмешкой разбила.
Четверть века прошли в никуда.
Мы всё время крутились на месте
И, как глину, месили года
В ожидании новых известий.
Но в известиях нет новизны:
Всё не раз выпадало нам прежде.
Повторяются старые сны,
Только в чуть изменённой одежде.
Те же мысли, поступки, слова,
Новых радужных планов разливы…
И в костёр летят те же дрова:
Обещанья, проклятья, призывы…
х х х
От ярма сизифовой работы.
От оков наскучивших забот
Едем мы в таёжные болота
Отдохнуть от офисных болот.
Вроде бы дела идут неплохо,
И встаёт карьера в полный рост,
Но сказал мне друг вчера со вздохом:
"Знаешь, я совсем не вижу звёзд".
Я его прекрасно понимаю:
В городах у всех у нас цейтнот.
Даже книги на бегу читаем,
В бытовой уйдя круговорот.
Отметая всё, что бесполезно,
Мы сквозь жизнь летим на всех парах.
А куда летим? Похоже, в бездну.
Но неведом почему-то страх.
И при нашем бесконечном спринте
Всё же вспоминаем мы порой:
Кроме городского лабиринта
Есть ещё, по счастью, мир иной.
Мир прозрачных рек и стройных сосен,
Разнотравья и седых вершин.
Мир, свободный от многоголосий
Строек, телевизоров, машин.
Мир, где бисер звёзд на небосклоне
Будит мысль о вечном и простом,
О недосягаемой свободе,
О труде, привычном и пустом.
Мир, где память книгу дней листает.
Где плывут свободно гроздья строф.
Мир, где суета мирская тает
В пламени трепещущих костров.
В этом мире нет интриг и сплетен,
Взяток, имитации труда.
Там бюрократические сети
Не крадут бессмысленно года.
И пока мы можем хоть на время
Вырываться в мир своей мечты,
Не сумеет городское бремя
Запереть нас в урны пустоты.
Пусть зовёт нас чудаками кто-то,
Только с верой в чудо каждый год
Мы спешим в таёжные болота
От комфортных офисных болот.