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КругозорСТРОФЫ
июль '19
СТРОФЫ

Строка, рождённая вночи

Стихи разных лет

Строка, рождённая в ночи,
Под свежим ветерком дрожала,
Вбирая звёздные лучи,
Как серебристые кинжалы.
Её напутствовал Поэт:
"Быть  ко всему готовой нужно,
Чтобы в свой первый выход в свет
Не оказаться безоружной.
Зло в этом мире как репей -
Его повсюду можно встретить.
Его не выставишь за дверь,
Но может Злу кинжал ответить".
Строка, кинжалы в звуки сжав,
Сквозь полумрак шла к старшим строкам.
И вот оранжевый удав
Смял ленту неба на востоке.
Пронёсся ветер, словно вздох
Очнувшейся от сна богини.
Растаял в небе звёзд горох
И заискрился в травах иней.
Порозовели облака,
Остатки мглы, как пыль, сметая.
И удивлённая Строка
"А где же Зло?" - пролепетала.
Тут Солнца луч Строку пронзил,
Пройдя, как шпага, сквозь кинжалы.
И замерла Строка без сил
Во власти внутреннего жара.
"Я есть Добро. И я есть Зло, -
Шепнуло Солнце ей надменно, -
Тебе сегодня повезло,
Но знай: всё в мире переменно.
Иди, резвись, пока мой свет
Тебя коснулся только краем.
Мне интересен твой Поэт.
Сейчас. А что потом - кто знает".

                               х  х  х

 На обломках прошедших дней
Пляшет время, их в пыль стирая.
Только мы ведь не тех кровей,
Что истоков своих не знают.

Бесконечен и ясен путь,
Дверь в который судьба открыла.
Пусть нам прошлого не вернуть,
Но у нас оно всё же было.

Пусть не помнящие родства
Льют на прошлое грязи тонны.
Пеной кружатся их слова.
Они сами в грязи утонут.

Только жаль, что их тяжкий труд
На сто лет мир назад отбросил.
И пока вершит время суд,
Нас как щепки по кругу носит.

Пляшет время под рокот слов,
Что давно ничего не значат.
Всё придётся начать с основ,
Чтобы всё же решить задачу.

                           х  х  х

На палитре тихого заката
Паутинкой журавлиный клин.
Между сизых облаков зажатый
Истекает кровью солнца блин.

В воздухе шуршащие стрекозы
Провожают уходящий день.
Медленно текут метаморфозы,
Словно невод, тянущие тень.

Лёгкий бриз незримою рукою
Морщит кожу присмиревших вод.
Чувство бесконечного покоя
После дня исканий и забот.

                           х  х  х

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Никому не откроется суть.
Ключ от сути божественный автор
В неизвестность решил зашвырнуть.
Разговоры о сути напрасны:
Суть не сыщешь в потоке речей,
Хоть пред нами она ежечасно
В спешке дней и тревоге ночей.
Суть сокрыта. Есть только догадки.
Но в тумане наш жизненный путь.
И бредём мы походкою шаткой,
Никуда не решаясь свернуть.
Лишь порою фантазии пламя
Вдруг позволит вперёд заглянуть
И часть мира раскроет пред нами.
Может, в этом и кроется суть?

                           х  х  х

На Большой дворянской мельтешат мещане.
В масках карнавальных привыкают жить.
Но чужие маски время превращает
С неизменной скукой только в миражи.

Мчатся дни пустые в суетливой гонке.
В головах привычный умственный фастфуд.
И стереотипы о слезе ребёнка
Судьбы миллионов на алтарь кладут.

Лезет к власти пена отбродивших буден,
Золотые горы обещая всем.
Не рассудком - сердцем голосуют люди,
В мишуру пиара прячась от проблем.

И проходят жизни в бестолковой пляске
Под чужую дудку на чужом пути.
И всё так же люди слепо верят в сказки,
Позволяя пене сети зла плести.

                             х  х  х

Этот фильм о развале Союза
Как венок на могилу страны.
Как попытка хотя бы часть груза
Нашей общей тяжёлой вины
Снять с плеч памяти, чтобы жить дальше,
Хоть немного усвоив урок.
Мы устали барахтаться в фальши,
В море лживых и правильных строк.
Строки лозунгов с телеэкранов
И с плакатов партийных проныр
Гонят нас, словно стадо баранов,
То на митинги, то в техномир.
Покупайте! Берите кредиты!
Голосуйте и верьте во власть!
Только все идеалы разбиты -
Как могли мы так низко упасть?
Равнодушие, трусость и глупость -
Три коварных и страшных врага.
А в итоге душевная скупость
И грызня за кусок пирога.

                               х  х  х

Уносит ветер мысли, словно листья,
И осень растворяется в душе.
Сочащимся туманом память чистит
От накопившихся бессмысленных клише.

И проступают контуры сюжетов,
Идей, что поглотил вал суеты.
Вопросы, что остались без ответов,
И чистые наивные мечты.

За слоем слой туман стирает мусор,
А с ним пласты потерянных минут.
Без запаха, без цвета и без вкуса
Они стекают молча в пелену.

И лёгкая прохлада сожаленья
Коснётся сердца на короткий миг.
Скользнёт в душе Несбывшееся тенью,
Журчать заставив памяти родник.
Вздохнёт надежда, расправляя крылья,
Взметая с полок новый рой идей.
И унесётся сожаленье с пылью
Потерянных когда-то в жизни дней.

                             х  х  х

Неслись на запад поутру
Туч сизокрылых батальоны
И трепетали на ветру
Осиновые медальоны.

По лугу шли морщины трав,
Как волны по груди залива.
От одиночества устав,
Слезами исходила ива.

Обычно начинался день.
И ничего не предвещало,
Что в окружающей среде
Незыблемость уже трещала.

Сжимался отведённый срок,
Программой заданный когда-то.
Печатался за логом лог.
Шли в базы данных результаты.

Потом весь мир в один момент
Как будто шторой кто задёрнул.
И стал земной эксперимент
Лишь строчкой в списке проведённых.

                                х  х  х

Добро и Зло бредут по свету.
У каждого из них свой путь.
Добро всегда идёт со светом,
Чтоб выбирать, куда шагнуть.

Зло к цели и во тьме несётся.
По жизням, судьбам, головам.
Зло зла не причинять клянётся
И прячет свою суть в словах.

Добро молчит, боясь обидеть
И зря надежду обещать.
Не всё дано ему предвидеть,
Не всё в реальность воплощать.

Добро должно быть с кулаками,
На деле же - оно без рук.
И коль пред ним преградной камень,
Один лишь путь добру - вокруг.

Вот и бредёт оно по свету,
И всё не может добрести.
А Зло средь нас - в шелка одето
И продолжает чушь нести.

Молчанье - золото, но это
Понятно далеко не всем.
Привычней мелкие монеты
Слов для решения проблем.

В сердца людские путь проложим
Негромким словом-серебром:
Зло и само свершиться может -
Спешите совершать добро.
 
                                  х  х  х

Четверть века реформы в стране.
Сколько сломано судеб и копий
В нескончаемой глупой войне
Захвативших рассудки утопий.

Сколько пены взлетело наверх,
Сколько жемчуга смешано с илом,
Сколько громких безумных утех
Жизнь о скалы с насмешкой разбила.

Четверть века прошли в никуда.
Мы всё время крутились на месте
И, как глину, месили года
В ожидании новых известий.

Но в известиях нет новизны:
Всё не раз выпадало нам прежде.
Повторяются старые сны,
Только в чуть изменённой одежде.

Те же мысли, поступки, слова,
Новых радужных планов разливы…
И в костёр летят те же дрова:
Обещанья, проклятья, призывы…

                               х  х  х

От ярма сизифовой работы.
От оков наскучивших забот
Едем мы в таёжные болота
Отдохнуть от офисных болот.

Вроде бы дела идут неплохо,
И встаёт карьера в полный рост,
Но сказал мне друг вчера со вздохом:
"Знаешь, я совсем не вижу звёзд".

Я его прекрасно понимаю:
В городах у всех у нас цейтнот.
Даже книги на бегу читаем,
В бытовой уйдя круговорот.

Отметая всё, что бесполезно,
Мы сквозь жизнь летим на всех парах.
А куда летим? Похоже, в бездну.
Но неведом почему-то страх.

И при нашем бесконечном спринте
Всё же вспоминаем мы порой:
Кроме городского лабиринта
Есть ещё, по счастью, мир иной.

Мир прозрачных рек и стройных сосен,
Разнотравья и седых вершин.
Мир, свободный от многоголосий
Строек, телевизоров, машин.

Мир, где бисер звёзд на небосклоне
Будит мысль о вечном и простом,
О недосягаемой свободе,
О труде, привычном и пустом.

Мир, где память книгу дней листает.
Где плывут свободно гроздья строф.
Мир, где суета мирская тает
В пламени трепещущих костров.

В этом мире нет интриг и сплетен,
Взяток, имитации труда.
Там бюрократические сети
Не крадут бессмысленно года.

И пока мы можем хоть на время
Вырываться в мир своей мечты,
Не сумеет городское бремя
Запереть нас в урны пустоты.

Пусть зовёт нас чудаками кто-то,
Только с верой в чудо каждый год
Мы спешим в таёжные болота
От комфортных офисных болот.

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