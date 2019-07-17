Строка, рождённая вночи

СТРОФЫ

Строка, рождённая в ночи,

Под свежим ветерком дрожала,

Вбирая звёздные лучи,

Как серебристые кинжалы.

Её напутствовал Поэт:

"Быть ко всему готовой нужно,

Чтобы в свой первый выход в свет

Не оказаться безоружной.

Зло в этом мире как репей -

Его повсюду можно встретить.

Его не выставишь за дверь,

Но может Злу кинжал ответить".

Строка, кинжалы в звуки сжав,

Сквозь полумрак шла к старшим строкам.

И вот оранжевый удав

Смял ленту неба на востоке.

Пронёсся ветер, словно вздох

Очнувшейся от сна богини.

Растаял в небе звёзд горох

И заискрился в травах иней.

Порозовели облака,

Остатки мглы, как пыль, сметая.

И удивлённая Строка

"А где же Зло?" - пролепетала.

Тут Солнца луч Строку пронзил,

Пройдя, как шпага, сквозь кинжалы.

И замерла Строка без сил

Во власти внутреннего жара.

"Я есть Добро. И я есть Зло, -

Шепнуло Солнце ей надменно, -

Тебе сегодня повезло,

Но знай: всё в мире переменно.

Иди, резвись, пока мой свет

Тебя коснулся только краем.

Мне интересен твой Поэт.

Сейчас. А что потом - кто знает".

х х х

На обломках прошедших дней

Пляшет время, их в пыль стирая.

Только мы ведь не тех кровей,

Что истоков своих не знают.

Бесконечен и ясен путь,

Дверь в который судьба открыла.

Пусть нам прошлого не вернуть,

Но у нас оно всё же было.

Пусть не помнящие родства

Льют на прошлое грязи тонны.

Пеной кружатся их слова.

Они сами в грязи утонут.

Только жаль, что их тяжкий труд

На сто лет мир назад отбросил.

И пока вершит время суд,

Нас как щепки по кругу носит.

Пляшет время под рокот слов,

Что давно ничего не значат.

Всё придётся начать с основ,

Чтобы всё же решить задачу.

х х х

На палитре тихого заката

Паутинкой журавлиный клин.

Между сизых облаков зажатый

Истекает кровью солнца блин.

В воздухе шуршащие стрекозы

Провожают уходящий день.

Медленно текут метаморфозы,

Словно невод, тянущие тень.

Лёгкий бриз незримою рукою

Морщит кожу присмиревших вод.

Чувство бесконечного покоя

После дня исканий и забот.

х х х

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра

Никому не откроется суть.

Ключ от сути божественный автор

В неизвестность решил зашвырнуть.

Разговоры о сути напрасны:

Суть не сыщешь в потоке речей,

Хоть пред нами она ежечасно

В спешке дней и тревоге ночей.

Суть сокрыта. Есть только догадки.

Но в тумане наш жизненный путь.

И бредём мы походкою шаткой,

Никуда не решаясь свернуть.

Лишь порою фантазии пламя

Вдруг позволит вперёд заглянуть

И часть мира раскроет пред нами.

Может, в этом и кроется суть?

х х х

На Большой дворянской мельтешат мещане.

В масках карнавальных привыкают жить.

Но чужие маски время превращает

С неизменной скукой только в миражи.

Мчатся дни пустые в суетливой гонке.

В головах привычный умственный фастфуд.

И стереотипы о слезе ребёнка

Судьбы миллионов на алтарь кладут.

Лезет к власти пена отбродивших буден,

Золотые горы обещая всем.

Не рассудком - сердцем голосуют люди,

В мишуру пиара прячась от проблем.

И проходят жизни в бестолковой пляске

Под чужую дудку на чужом пути.

И всё так же люди слепо верят в сказки,

Позволяя пене сети зла плести.

х х х

Этот фильм о развале Союза

Как венок на могилу страны.

Как попытка хотя бы часть груза

Нашей общей тяжёлой вины

Снять с плеч памяти, чтобы жить дальше,

Хоть немного усвоив урок.

Мы устали барахтаться в фальши,

В море лживых и правильных строк.

Строки лозунгов с телеэкранов

И с плакатов партийных проныр

Гонят нас, словно стадо баранов,

То на митинги, то в техномир.

Покупайте! Берите кредиты!

Голосуйте и верьте во власть!

Только все идеалы разбиты -

Как могли мы так низко упасть?

Равнодушие, трусость и глупость -

Три коварных и страшных врага.

А в итоге душевная скупость

И грызня за кусок пирога.

х х х

Уносит ветер мысли, словно листья,

И осень растворяется в душе.

Сочащимся туманом память чистит

От накопившихся бессмысленных клише.

И проступают контуры сюжетов,

Идей, что поглотил вал суеты.

Вопросы, что остались без ответов,

И чистые наивные мечты.

За слоем слой туман стирает мусор,

А с ним пласты потерянных минут.

Без запаха, без цвета и без вкуса

Они стекают молча в пелену.

И лёгкая прохлада сожаленья

Коснётся сердца на короткий миг.

Скользнёт в душе Несбывшееся тенью,

Журчать заставив памяти родник.

Вздохнёт надежда, расправляя крылья,

Взметая с полок новый рой идей.

И унесётся сожаленье с пылью

Потерянных когда-то в жизни дней.

х х х

Неслись на запад поутру

Туч сизокрылых батальоны

И трепетали на ветру

Осиновые медальоны.

По лугу шли морщины трав,

Как волны по груди залива.

От одиночества устав,

Слезами исходила ива.

Обычно начинался день.

И ничего не предвещало,

Что в окружающей среде

Незыблемость уже трещала.

Сжимался отведённый срок,

Программой заданный когда-то.

Печатался за логом лог.

Шли в базы данных результаты.

Потом весь мир в один момент

Как будто шторой кто задёрнул.

И стал земной эксперимент

Лишь строчкой в списке проведённых.

х х х

Добро и Зло бредут по свету.

У каждого из них свой путь.

Добро всегда идёт со светом,

Чтоб выбирать, куда шагнуть.

Зло к цели и во тьме несётся.

По жизням, судьбам, головам.

Зло зла не причинять клянётся

И прячет свою суть в словах.

Добро молчит, боясь обидеть

И зря надежду обещать.

Не всё дано ему предвидеть,

Не всё в реальность воплощать.

Добро должно быть с кулаками,

На деле же - оно без рук.

И коль пред ним преградной камень,

Один лишь путь добру - вокруг.

Вот и бредёт оно по свету,

И всё не может добрести.

А Зло средь нас - в шелка одето

И продолжает чушь нести.

Молчанье - золото, но это

Понятно далеко не всем.

Привычней мелкие монеты

Слов для решения проблем.

В сердца людские путь проложим

Негромким словом-серебром:

Зло и само свершиться может -

Спешите совершать добро.



х х х

Четверть века реформы в стране.

Сколько сломано судеб и копий

В нескончаемой глупой войне

Захвативших рассудки утопий.

Сколько пены взлетело наверх,

Сколько жемчуга смешано с илом,

Сколько громких безумных утех

Жизнь о скалы с насмешкой разбила.

Четверть века прошли в никуда.

Мы всё время крутились на месте

И, как глину, месили года

В ожидании новых известий.

Но в известиях нет новизны:

Всё не раз выпадало нам прежде.

Повторяются старые сны,

Только в чуть изменённой одежде.

Те же мысли, поступки, слова,

Новых радужных планов разливы…

И в костёр летят те же дрова:

Обещанья, проклятья, призывы…

х х х

От ярма сизифовой работы.

От оков наскучивших забот

Едем мы в таёжные болота

Отдохнуть от офисных болот.

Вроде бы дела идут неплохо,

И встаёт карьера в полный рост,

Но сказал мне друг вчера со вздохом:

"Знаешь, я совсем не вижу звёзд".

Я его прекрасно понимаю:

В городах у всех у нас цейтнот.

Даже книги на бегу читаем,

В бытовой уйдя круговорот.

Отметая всё, что бесполезно,

Мы сквозь жизнь летим на всех парах.

А куда летим? Похоже, в бездну.

Но неведом почему-то страх.

И при нашем бесконечном спринте

Всё же вспоминаем мы порой:

Кроме городского лабиринта

Есть ещё, по счастью, мир иной.

Мир прозрачных рек и стройных сосен,

Разнотравья и седых вершин.

Мир, свободный от многоголосий

Строек, телевизоров, машин.

Мир, где бисер звёзд на небосклоне

Будит мысль о вечном и простом,

О недосягаемой свободе,

О труде, привычном и пустом.

Мир, где память книгу дней листает.

Где плывут свободно гроздья строф.

Мир, где суета мирская тает

В пламени трепещущих костров.

В этом мире нет интриг и сплетен,

Взяток, имитации труда.

Там бюрократические сети

Не крадут бессмысленно года.

И пока мы можем хоть на время

Вырываться в мир своей мечты,

Не сумеет городское бремя

Запереть нас в урны пустоты.

Пусть зовёт нас чудаками кто-то,

Только с верой в чудо каждый год

Мы спешим в таёжные болота

От комфортных офисных болот.