"Он управлял страной так же верно, как своим самолетом"

ВЕХИ

Джорджу Герберту Уокеру Бушу - 41-му Президенту США - шёл 95-й год, кода он умер. Уже сам этот факт назвать ординарным нельзя, хоть он и не редкий в наше время, да ещё в Америке с её высокими уровнем жизни и здравоохранения. Да, это так, но в данном случае речь о человеке, жизненный ресурс которого подорвали испытания, которых с лихвой хватило бы не на одну жизнь.

Он провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 годы - проиграв выборы демократу Биллу Клинтону. Но за эти четыре года произошли глобальные исторические перемены. Распался Советский Союз. Завершилась война в Персидском заливе ("Буря в пустыне"). В 1991 году Буш и Горбачёв подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.

Буш оказался уникальным политиком - он был первым за полтора века Вице-президентом США, которому легко удалось выиграть президентские выборы и остаться в Белом доме, лишь сменив кабинет.

Ветеран войны, конгрессмен, директор ЦРУ, вице-президент Рейгана, Президент США - в его биографии отразилась вся история Америки того времени.

Международная политика, проводимая им - Бушем старшим, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году. Во внутренней политике Буш изменил своему слову, данному в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увеличение налогов, которое Конгресс утвердил. И рейтинг его в то время составлял 89 процентов.

В своей инагурационной речи Буш сказал:

- Я стою перед вами и полагаю, что президентство имеет большие перспективы. Мы живем в мирное, благополучное время, но мы можем сделать его ещё лучше. Когда подует новый ветер, и мир, обновлённый свободой, покажется родившимся заново, в сердцах людей дни диктаторов закончатся. Тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются как листья со старых безжизненных деревьев. Дует новый бриз, и нация, обновлённая свободой, готова к действиям. Есть новая земля, которую следует вспахать, и новые действия, которые следует предпринять.

Однако экономическая рецессия и повышение налогов, которое в ходе предвыборной кампании он обязался ни в коем случае не применять, а также заметно увеличившаяся безработица - (7,5 процента в 1992 году) вызвали резкий спад в его рейтинге.

И Буш проиграл на выборах.

Но это не умаляет его безусловных внешнеполитических успехов. В частности, некоторые эксперты доказывают, что его нужно благодарить за восстановление международного авторитета США и залечивание ран после войны во Вьетнаме.

Каждые пять лет, начиная с 75-летия, Джордж Буш отмечал свой юбилей прыжком с парашютом. Так было в 80, 85 и 90 лет; правда, последний раз - в тандеме с опытным инструктором.

… И вот - 4 декабря нынешнего года. Телевидение транслирует церемонию прощания с 41 Президентом США Джорджем Гербертом Бушем. Как четко и торжественно все организовано - самолет, предоставленный Трампом с надписью "борт 41" из Техаса с телом прибыл на военную базу Andrews под Вашингтоном.

Пилот рулит по витиеватой дорожке от места приземления до плаца с потрясающей легкостью - словно сидит он в небольшом автомобиле. Затем самолет остановился перед странной машиной, которая стала менять свою конфигурацию, превратившись в подъемную платформу, и закрепилась к основанию самолета.

Через люк гроб опустился на платформу, и машина немедленно приняла свою обычную форму и начала движение к погребальному кадиллаку, стоявшему в середине плаца.

По периметру выстроились военные всех родов американских ВВС. Затем по трапу самолета стали спускаться многочисленные родственники и гости и заняли указанные им места.

Восемь военных очень медленно, с предельной осторожностью вынесли покрытый американским флагом гроб из машины, направились к кадиллаку и аккуратно продвинули его вглубь.

Духовой оркестр исполнил "America the beautiful", а четыре пушки дали 21 залп в память о покойном Президенте.

На переднем бампере кадиллака развивались два американских флажка. Водитель медленно начал движение, и вереница машин последовала сзади. Проезд от военной базы до Капитолия, где планировалось начало прощальной церемонии, занял 45 минут. Вход в Капитолий был открыт в течение нескольких часов для всех. Затем гроб доставляют в католический Собор. По пути движения по обеим сторон дороги - молчаливые группы людей, провожающих в последний путь Президента.

Огромный монументальный Собор с красивыми витражами был заполнен тысячами скорбящих. Среди гостей присутствовали принц Чальз, канцлер Германии Меркель, дочь Трампа Иванка с мужем. На первой скамье слева сидели Трамп и Мелания, Обама и Мишель, Клинтон и Хилари, Картер с женой. С правой стороны - Джорж Буш младший с Лорой, Джеб Буш с женой и другие члены семьи. Церковный хор и музыканты исполняли псалмы и молитвы. Трогательные искренние речи произносили друзья Буша, внучка, старший сын и пастор. Интересно, что, несмотря на печальное событие, речи почти каждого выступавшего включали веселые эпизоды, случавшиеся в жизни Покойного Президента, и публика по-доброму смеялась.

Первым выступал пожилой господин и рассказывал о молодом лейтенанте Буше, когда он после нападения на Перл-Харбор, решил стать летчиком. Джордж Буш воевал с японцами во время второй мировой войны. В 1942 году, в свой 18-й день рождения, он записался добровольцем на фронт и стал самым молодым пилотом ВМС США, воевавшим на Тихом океане.

В 1944 году во время атаки самолет Буша был сбит, несколько часов он оставался на спасательном плотике и был подобран американской подводной лодкой. Несколько его боевых товарищей, также участвовавших в боевом вылете, были взяты японцами в плен и казнены. Буш потом себя спрашивал, за что он был судьбой помилован и остался в живых, может это значит, что жизнь уготовила ему особую миссию.

Старший сын произнес необыкновенную по своей глубине и эмоциям речь об отце, о его человеческих качествах, о его доброте, о семейной жизни с единственной любимой женщиной, с которой он прожил 74 года, но в самом конце сломался, едва сдержав слезы. Зал рукоплескал, и это было неожиданно волнующе. Прощание завершилось еще 21 залпом из 4-х пушек.

Но самое большое горе испытывало только одно существо - это лабрадор Салли, который все время неподвижно лежал около гроба своего хозяина в Капитолии.

Финальное прощание с бывшим президентом Джорджем Бушем проходило в Хьюстоне в его родном городе в епископальной церкви святого Мартина, после чего он будет захоронен там, где расположена его президентская библиотека. Около 1.200 человек присутствовало в церкви. Прощальные речи произносили его друг и соратник Джеймс Бейкер и внук Джордж П. Буш. Бейкер говорил о больших достижениях и необыкновенных человеческих качествах своего друга, о том, что в нем было не только мужество солдата, но и еще большее мужество как миротворца. В конце речи, как и Джордж - младший, он разрыдался. Затем певица и друг семьи Риба Макинтаир исполнила "The Lord's Prayer."По завершении сервиса гроб выносили из церкви под звуки песни "Onward, Christian Soldiers". Священное писание, стоя на подиуме, читали внучки бывшего президента.

Военные очень медленно, методично вынесли гроб и уложили на катафалк, который продвигался от церкви святого Мартина до Юньен Пасифик к северу от Хьюстона, где гроб на специальном поезде проследует к месту захоронения.

На здании у железной дороги висел плакат: Президент Джордж Буш, спасибо за многолетнее служение стране!" Локомотив в 4,300 лошадиных сил с гробом, с родственниками и друзьями преодолел расстояние в 70 миль за 2,5 часа, проехав через пять маленьких техасских городков. Затем колонна мотоциклистов сопровождала гроб к месту упокоения туда, где захоронена в апреле его жена Барбара и их трехлетняя дочь Робин в 1953 году.

Бывший глава государства похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен.

Глава фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконналл сказал, что "через холодную войну и крушение Советского Союза Джордж Герберт Буш вел нас намеченным курсом, управляя страной так же верно, как своим самолетом".