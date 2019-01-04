ГОСТЬ НОМЕРА

Украинец из Литвы Виталий Цебрий "Нам их преимущества - "русского мира" - ни к чему..."

Читатели "Кругозора" за более, чем 12-нюю жизнь нашего издания, уже привыкли, что каждая публикация его имиджевой и стартовой рубрики "Гость номера" непременно знакомит с неординарной личностью. Сегодня - не исключение. Правда, есть особенность: будучи личностью, безусловно, неординарной, наш нынешний Гость - не из тех, кто, так сказать, "со стороны". Виталий Цебрий - сам активный многолетний автор "Кругозора", нередко выполняющий задания нашего всеконтинентального интернет-издания как его специальный корреспондент или политический обозреватель. А тематическая палитра Виталия - широченная. Собственно, данный номер, в котором и его путевые заметкаи об Оъединённых Арабских Эмиратах - одно из подтверждений.

А.Б. - Я запомнил твоё появление в "Кругозоре": не пришёл, а буквально ворвался на его страницы со злободневными публикациями. К моей радости - не скрываю.

В.Ц. - Только вот не надо рисовать меня этаким уникумом. Я журналист, профессия такая…

- Историк, известный украинский литератор Александр Ермак написал в предисловии к одной из твоих книг: "Журналист Виталий Цебрий специализируется на широком спектре тем - от уголовной и судебной хроники до культурологических очерков и рецензий театра и кино. Но это отнюдь не всеядность творческой природы журналиста, а следствие любознательности характера. Он интересовался и интересуется многими вещами, но в основном в гуманитарной сфере. Я был рецензентом первых его писательских произведений. И вот новая книга его, "Славянские портреты". Она необычна. Исходя из самого контекста, это попытка дать портретное описание целой галереи личностей. Это украинская интеллигенция рубежа XX и XXI веков".

- Советский писатель и публицист Владимир Крупин писал, что в журналистике как роде деятельности имеем полярно различные виды карьеры: стать начальником и стать ведущим пером. "Первые перья" пишут только за себя, зато имеют имя. Начальники их не любят, но внешне ласковы, ибо без них они ничто". Знаешь, я согласен с этим. Но независимо от Крупина, ещё до того, как прочитал его классификацию журналистской карьеры, я выбрал второе: писать. Просто это мне интересней, чем руководить.

- Я согласен: по крупицам собирать материал для будущих публикаций или передач, бывая при этом во множестве мест, встречаясь со множеством людей, - это и есть романтика нашей профессии. Ты ведь тоже не обделён встречами с интереснейшими личностями, не так ли? Расскажи.

- Например, в 2016 году я случайно встретился в Литве, в Вильнюсе, с победительницей конкурса "Евровидение-2016" Джамалой. Она победила, благодаря песне, повествующей о высылке из Крыма сталинистами в 1944 году целого народа - крымских татар. Мне близка эта трагедия - в 50-е годы на Севере, в заполярной Игарке, оказалась высланной семья моей второй жены Натальи - отец ее украинец и мать литовка, оба попали в одни и те же жернова репрессий. Сталинисты запихнули в теплушки и отправили в один только день, 14 июня 1941 года, далеко за Полярный круг 150 тысяч литовцев. Людей выслали умирать. Удар по нации был на уровне геноцида - литовцев ведь немного на белом свете.



Виталий Цебрий и Джамала.

Так вот, Джамала приехала в Вильнюс для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию первого "этапа" Большой ДЕПОРТАЦИИ. Литовцы об этом эпизоде истории говорят, стиснув зубы. И наша Джамала, полная сочувствия к дружественному народу, пела в день годовщины трагедии перед многотысячной толпой.

Но перед этим - перед концертом - Джамала посетила украинский греко-католический собор св. Троицы в Вильнюсе, где волей судеб оказался и я строк. Удивительное дело: мы, то есть я и трое батюшек-священник спели вместе с Джамалой в храме божьем украинскую песню "Ридна маты моя" ("Рушник"). И еще пару песен. Но и это не всё - Джамала спела также "Аве Марию" Шуберта. Мы впятером так распелись, что, увы, времени на дальнейшее интервью у меня уже не осталось.

Я очень дорожу своими встречами с людьми, среди которых и личности, так сказать, "кармические". То есть, можно было бы назвать их и историческими, но это время покажет. В Украине приходилось беседовать с Патриархом Украины Мстиславом Первым (было это в начале 90-х), со знаменитыми композиторами-песенниками Александром Билашом и Игорем Билозиром, с первой женщиной-министром незалежной Украины Ларисой Хоролец, с космонавтами Игорем Волком и Виталием Севастьяновым.

А в Литве - брать интервью у актера Донатаса Баниониса, у первого (после образования независимого государства) Главного капеллана армии Литвы Альфонсаса Сваринскаса (в прошлом известного диссидента),



Донатас Банионис и Виталий Цебрий.

У знаменитого литовского композитора Гедрюса Купрявичуса.



Альфонсас Сваринскас.

- В начале нашей беседы шла речь о широкой тематической палитре твоего творчества.

- Другой большой темой моих статей и публицистических эссе (из которых потом родились три книги) стала история. Полтава, город, где прошла большая часть моей жизни. Полтава не может не волновать сердце патриота Украины, ибо здесь произошло трагическое для моей страны историческое событие. Общеизвестная Полтавская битва 1709 года вызывает много споров до сих пор, но мой город известен и другими интересные событиями и историческими фактами.

А третьей темой творчества стали для меня путевые заметки. Приходилось дважды бывать в США, не однажды - в столицах Европы, в Египте, в Арабских Эмиратах… И я всегда фиксировал свои впечатления в блокноте; не так уж важно, удавалось их потом опубликовать или нет. Сейчас подобную специализацию в СМИ определяют словосочетанием "трэвел-журналистика". Меня это направление захватывает все больше, хоть мне уже шестьдесят и говорить о карьере поздновато. Трэвел-репортажи - по большей части моё хобби. Вот если это моё журналистское творчество еще оплачивалось… Сейчас я фрилансер, готовлю к публикации большую книгу в трэвел-жанре. Это будет сборник очерков о моем, фактически, кругосветном путешествии: из Западной и Восточной Европы - в США, потом - в Дубай, Египет, Грецию с Кипром. Словом, Большое Путешествие маленького и скромного провинциала…

- "Маленьким и скромным провнциалом" ты сказал так, будто "маленьким и незаметным человечком". Не прибедняйся. Твои публикации на украинском и русском языках - во многих изданиях: "Комсомолец Полтавщины", "Полтавский виснык"; "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "День". Последние три названные издания - всеукраинские. А кроме того неоднократно публиковались в газетах московских: "Комсомольская правда" и "Литературная газета". И вот в течение ряд лет ты активно сотрудничаешь с нашим всеконтинентаьным "Кругозором". А ведь наши читатели не знают: откуда ты родом, как оказался в журналистике?..

- Я украинец. Родился в пограничном с Россией городке Волчанске (Харьковская область). Отец мой был армейским врачом, наша семья исколесила весь юг бывшего СССР, самые страшные пустынные места (всякие там Каракумы и Кызылкумы). Отсюда, вероятно, мои "космополитические привычки" и подспудное желание перемены мест. И тот факт, что я равно владею украинским и русским, то есть я билингва, - тоже из детства. Живу я сейчас в Литве, но очень часто бываю в Украине, где у меня остались старенькие родители и еще совсем юная дочка Надя. Дочка моя скрипчка. В юности я сам хотел стать музыкантом и даже окончил музучилище, потом поработал преподавателем музыкальной школы. Но судьбе было угодно, чтобы высшее образование я получал уже на факультете журналистики КГУ (Киевского государственного университета). Это оказалось призванием на всю жизнь.

Я изначально ощущал журналистику не просто как профессию, но как мою миссию. Потому пришлось не только писать репортажи, но и заниматься политикой.



Виталий Цебрий (третий слева) - в пикете участников Форума свободной России в Вильнюсе, декабрь 2018 г.

- Как и когда?

- Когда в Украине конце девяностых "подняли голову бандеровцы", я оказался в их числе. То есть, это россияне навесили на украинцев жупелы: кто из нас бандеровец, а кто русскоговорящий и с "русским духом". Ну так вот, мой родной язык - русский, но при этом я всегда отделял себя от "русни", от россиян ура-патриотов.

В начале 90-х годов носиться по улицам с "жовто-блакытным" прапором было еще довольно опасно. Хоть уже царила эра Горбачева. Тем не меее я и мои друзья уже тогда "носились"! А милиция еще бдила, и всех националистов "заметали": как минимум, на 15 суток. Правда, уже за Полярный Круг не ссылали тогда…

- Так ты был "руховцем"?

- Ну да. Вскоре я оказался в руководстве нашего регионального НРУ (Народного Руху, то есть, Движения…) Мы организовывали митинги и демонстрации, оказывали давление на власть. То есть уже тогда были в зародыше Украинский Майдан. Демократия. Форма народовластия. И я еще и тем горжусь, что в момент пика Движения за Независимость, в 90-м году я был в Киеве, рука об руку с украинскими "бандеровцами", то бишь с полтавскими хлопцами из НРУ.

Я тогда, в январе, принимал участие в так называемом Акте Злуки - когда в столицу съехались все активные патриоты и организовали Живую Цепь - через весь Киев и через всю Украину!



"Акт Злуки", третий справа Виталий Цебрий.

Тогда, я помню, мы провели невероятный митинг в центре Киева. На площади Богдана Хмельницкого стояла такая толпа, что яблоку негде было упасть… И теперь, когда путинские пропагандисты инсинуируют, что мол, в украинском обществе раскол сейчас, что "бандеровцы-фашисты" захватили власть и обижают всех без разбору "русскоговорящих", я возмущённо заявляю: столь наглой лжи не слыхал еще на белом свете.

Никто тогда, в 1990-м, нас не "проплачивал", мы тогда, в Киеве, стотысячно братались друг с другом - причем, тысячи людей приехали и из Донецкого региона! Мы и с донеччанами обнимались и целовались! Прямо на улицах Киева! Была необыкновенная эйфория! Мы радовались все этой бархатной и бескровной победе украинской национальной революции!

Милиция была с нами, высший эшелон украинской власти был с нами, с руховцами… Весь народ был в РУХЕ! В движении, значит.

Я тогда дружил с одним эстонцем, и он слал мне почтой из своего Таллина русский журнал "Радуга". Так я прочитал в одном из номеров слова заголовка: "Слон взлетел!" Речь там об Украине, о восхитительных событиях января 1990-го, и для эстонцев был так же удивителен этот всплеск невероятный украинского самосознания, как и для нас самих: СЛОН ВЗЛЕТЕЛ!

… Я часто думаю о моей Украине. Мы украинцы, хоть и не слишком-то организованные и пунктуальные, имеющие в своих ментальных чертах много "азиатчины", тем не менее, довольно близки по духу тем же литовцам, в государстве которых моя жена и я сейчас живём. И татары крымские - украинцы по гражданству - тоже близки нам, титульной нации. Европейскому образу жизни и европейской культуре нам надо еще учиться…

Но как же при этом, при украинской отсталости, ещё далее от нас и от Европы пребывают наши, так сказать, "старшие братья". По роду, и генам, и по ментальности россияне, хотя они как бы и славяне, и везде декларируют свою русскость… Но нам преимущества их "русского мира" ни к чему.

- Интересные воспоминания и размышления...

- Я ударился в ностальгию, может быть отвлёкся, прости. Хотя сейчас, на фоне российской шовинистической истерии и военной агрессии, не мешало бы кое-кому напомнить важное. Украинцы выбрали свой путь сознательно, мы хотели развала имперского СССР, и мы его добились. Но мы в той же степени не хотели войны с Россией, тогда еще никому из нас, даже в страшном сне не могло привидеться происходящее ныне.

- Ты и дальше продолжал заниматься политикой?

- Немного. Я участвовал в выборах в борьбе за кресло председателя самого большого в Полтаве Киевского райсовета, то есть был претендентом "на папаху". И меня даже почти уже избрали! После первого голосования. Но потом, в тот же день меня же и "забалотировали" - состоялись перевыборы (по указке из Киева). И на должность председателя выбрали окончательно номенклатурщика-коммуниста. Сегодня этот эпизод больше смешит меня, чем огорчает. С трудом представляю себя в административном кресле. С большим-пребольшим трудом!

- Чем ты гордишься из написанного?

- Была такая попытка - дать масштабное портретное описание уникальных людей, современников, создать галерею Личностей. Это полтавские, украинские (если взять шире) интеллигенты рубежа XX и XXI веков. Звучит патетично, но так уж мне повезло! Живу на разломе эпох. Встречался с разными уникальными людьми.

Меня поражает сам факт, что этот тип людей еще не вымер как динозавры. Практически весь ряд этих героев моей уже опубликованной пять лет назад книге - это люди, близкие мне, которых сам лично знаю и люблю. Некоторые уже ушли из жизни. Для меня это была тоже миссия: сохранить их милые и трогательные образы для потомков.

Пережить заново вместе с ними все их непростые судьбы - это уже сам по себе тяжелый труд для журналиста. Даже для профессионального рассказчика, даже с талантом писателя это сделать сложно.

- Как же тебе удалось?

- Это были интервью, очерки и воспоминания мемуарного характера. С отдельными героями моей книги посчастливилось жить рядом довольно длительное время. О некоторым сделано "моментальное фото". Со многими моими героями - а они были не только моими земляками, но и значительными личностями в масштабе страны - я как бы и не договорил, не "дообщался"… С тех пор я собираю дополнительные материалы. Планирую написание второй подобной книги.

- И кто будет твоими героями на этот раз?

- Все они уникумы своего рода. Это хорошие, благородные, с сильной харизмой люди. Есть, без преувеличения, исторические личности. Среди тех, у кого брал интервью, либо же общался длительно и даже дружил, были и космонавты, были и политики, известные музыканты. Поинтереснее, шире, чем было это в коротком газетном варианте, хочу написать об украинском композиторе Александре Билаше, о первом нашем министре культуры (уже в эпоху Независимой Украины) Ларисе Хоролец, о космонавте Игоре Волке, о патриархе УПЦ Мстиславе, об актере Банионисе…

- Какое событие своей жизни ты вспоминаешь чаще?

- Это даже не одно, а два события одного ряда. Творческие и довольно длительные поездки в Соединенные Штаты - в 1989 году и в 2002-ом. Я еще начиная карьеру журналиста об этом мечтал. Земля за океаном казалась мне с юности невероятной Терра Инкогнита! Потому, когда эти две поездки свершились, я свои впечатления и эмоции выплеснул в написание еще одной книги. Снял также фильм, который с успехом у нас прошёл - его видели и в Полтаве, и в Киеве...

Удивительное дело, но "открыть Америку", сделать это заново желают многие из нас, людей пишущих. Открыть Америку для себя, чтобы потом рассказать другим! У меня тоже написана об этих двух поездках книга.

Там, в частности, состоялась невероятно романтическая встреча. Я познакомился с вождем племени Мескуоки (это в Айове) Дональдом Ванатии (из Рода Медведей).

Я только сейчас осознаю, какая это была журналистская удача и по-человечески большая честь. Индейцы Северной Америки чем-то похожи на украинцев. Они уже 300 лет полных живут под гнетом белых пришельцев. Даже больше! У них была и остается удивительно глубокая и самобытная культура. И чему еще я был крайне удивлен: они и сегодня с той же ненавистью относятся к своим "оккупантам", как это было более трехсот лет назад.

У индейцев Мескуоков был в августе 2004-го праздник с ритуальными танцами Пау-Вау, и они пригласили на него меня и моего друга Сергея Пустовита. Там было всё довольно солидно, одним из приглашенных гостей являлся, например, голливудский знаменитый актёр Уэсли Стьюди (играл гурона Магуа в известном блокбастере "Последний из Могикан"). Когда праздник начался, вдруг на весь зал его ведущие объявили: у нас в гостях два украинских журналиста, поприветствуем их! Трогательное ощущение…

Аборигенам американское правительство платит "откупное" - по 2 тысячи долларов пожизненной пенсии (на момент 2004-года), уже при рождении каждого индейца. Но эту подачку они, аборигены, хоть и принимают, но самоощущение у них остается: хозяева этой земли они, а не белые колонизаторы. Так мне рассказывал вождь Мескуоков Дональд. И сейчас я провожу историческую аналогию: если Россия одолеет Украину, то и нас ждет участь покоренного народа. Вымирание. Вырождение. И горькая память о прошлом.

- Итак, ты не только журналист, но и литератор. Что ещё интересного в твоих творческих планах, но уже как писателя ?

- Я хотел бы внимательнее исследовать процессы, происходящие в пертурбации и трансформации в XXI веке в истории человечества, в нациях. Существует много мифов о каждом из народов, населяющих Землю. Абсолютно всех наций это касается - и больших, и маленьких. Обычно это мифы положительные, ведь в них народ сам для себя стоит немного лучше, чем он есть на самом деле. Англичане видятся самим себе деловитыми и честными, свободолюбивыми, преданными Короне и своей стране. Американцы считают себя прирожденными демократами, не терпят никакой несправедливости. Немцы видят себя в зеркале чувствительными, даже сентиментальными, трудолюбивыми и добродушными. Украинцы уважают себя за иные таланты, слывут народом песенным, гостеприимным, они патриотичны не меньше немцев.

Я сейчас живу в маленькой Литве, наблюдаю за процессами, которые проходят в Украине и в, и это дает мне дополнительную пищу для размышлений.

- Скажи, Виталий, а в чем ты видишь миссию свою как журналиста и писателя?

- Только первые лет пять профессиональной деятельности меня вдохновлял стереотип "доблестного труда репортера". То есть, это как в песне: "Трое суток не спать, трое суток шагать - ради нескольких строчек в газете ..." Сначала верил: именно так надо. Потом пришло протрезвление. И теперь я почти уверен, что на 90 процентов работа журналиста должна быть застрахована от всевозможных экстримов. Трое суток не спать, чтобы написать коротенькую заметку - это пережиток совковой эпохи. Шагать - сдуру и без остановки - это тоже какой-то архаизм, ведь в XXI веке появилось достаточно удобных видов транспорта, коммуникационных устройств и систем. Скайпы всякие и вайберы… Журналистский начальник, который призывает подчиненных следовать фанатичному служению своему делу, то есть, ночью не поспать, а вот-таки сдать в редакцию статью - он смешон! Конечно, пунктуальность и обязательность - это в нашем деле важно. Но главное для журналиста - говорить правду. Это трудно бывает, и дорогого стоит.

- Несколько слов о твоих последних книгах. К примеру, почему одну из них ты посвятил авантюризму?

- Конечно, понятие "Авантюра" и "Авантюризм" (если это именно с большой буквы), несут в себе большой положительный тонус. Это ведь из приключенческого жанра! Ведь даже если сравнить, как произносятся два слова на языках романо-германской группы - "приключение" и "авантюра", - то они почти созвучны! Аdvenchure, аventure. .. И еще оказалось так, что несколько героев этой книги - это мои земляки, уроженцы Полтавщины. Наверное, получилось это потому, что я лучше, чем из других украинских регионов, знаю этих настоящих героев.

- Чем занимаешься в свободное время? Теперь, на пенсии, у тебя его много? Хватает на досуг?

- Досуг в банальном понимании меня не интересует (например, на диване и у телевизора). Я здесь, в Каунасе, где теперь живу, хоть еще плохо понимаю литовский, охотно хожу в театр. Театр это вообще в Литве очень развитый вид искусство. Мы еще не совсем забыли актеров Баниониса, Будрайтиса, Адломайтиса и других, которые потрясали нас своим непревзойденным мастерством.

Традиции эти живут в Каунасе, где существует более дюжины хороших театров. С каунасцем Банионисом мне удалось встретиться перед самой его смертью… Я люблю путешествовать. Люблю морской отдых и плаванье. Пишу книги, пишу очерки и статьи на заказ, очень рад получать их (заказы) из разных сайтов и газет - от "Кругозора" в том числе!