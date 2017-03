Политическое убийство Майкла Флинна

Отовсюду

Не проработав и месяц в должности советника президента Трампа по национальной безопасности, Майкл Флинн подал в отставку. Почему это произошло?

29 декабря 2016 г. Флинн разговаривал по телефону с послом России Сергеем Кисляком. Этот разговор был перехвачен американскими спецслужбами. Флинн изложил содержание разговора вице-президенту Майклу Пенсу, не упомянув о том, что посол интересовался судьбой антироссийских экономических санкций со стороны США. Не знал об этом и Трамп. После его инаугурации содержание беседы Флинна с Кисляком было опубликовано в нескольких крупных левых СМИ.

Левые СМИ делали упор на то, что Флинн нарушил федеральный закон The Logo Act, запрещающий гражданам США вести переговоры с представителями иностранных государств без специального на то разрешения. Когда Трампу стало известно из газет, что в беседе Флинна с российским послом затрагивалась судьба антироссийских санкций, президент попросил своего советника по национальной безопасности уйти в отставку. Перед тем, как подать прошение об отставке, Флинн извинился перед Пенсом за то, что не полностью проинформировал его о содержании разговора с российским послом.

В письме с просьбой об отставке Флинн, в частности, написал, что на вопрос Кисляка об отношении Трампа к антироссийским санкциям Флинн ответил, что команда Трампа вступит в должность через несколько недель и тогда будет рассматриваться политика в отношении России и санкций. В этом письме Флин напомнил о том, что его контакт с послом России является "стандартной практикой в любой переходный период". Действительно нет ничего необычного в том, что в переходный период члены будущей администрации избранного президента ведут ознакомительные разговоры с представителями иностранных государств.

Из рассекреченных записей разговора Флинна с Кисляком следует также, что Флинн просил посла не спешить, поскольку поспешная реакция России будет лишь мешать президенту Трампу. Флинн предостерёг от мстительного возмездия, которое может усложнить Трампу пересмотр отношений с Россией. Никаких обещаний российскому послу Флинн не давал.

Таким образом, никакого разговора о судьбе санкций не было. Поэтому неудивительно, что ФБР не нашло ничего противозаконного в беседе Флинна с Кисляком. Об этом сообщил Washington Post 23 января 2017 г. Один из высокопоставленных представителей американской разведики сказал в конце января NBC News, что в разговоре Флина с Кисляком "не было обнаружено, что Флинн сделал что-либо незаконное". Эти сообщения практически все левые журналисты проигнорировали и продолжали раскручивать кампанию против Флинна, а заодно и против Трампа.

Левые обвиняют Трампа в том, что тот старался оправдать своего советника по национальной безопасности и одобрял попытки российских спецслужб развить контакты с членами его команды. Но и эти обвинения против Трампа окзались ложными. 17 февраля в ABC News появилось сообщение о том, что "высокопоставленный представитель разведки подтвердил, что нет никаких доказательств того, что члены команды Трампа разговаривали с офицерами российской разведки. Они не обнаружили никаких признаков какого-либо сговора."

Почему левые дружно ополчились против Майкла Флинна? Дело в том, что Флинн был активным противником сделки Обамы с Ираном и сторонником радикальной реформы разведовательной инфраструктуры США. Флинн готовился опубликовать многие подробности этой сделки, которые умышленно скрывала администрация Обамы. Напомню, что левые журналисты горой стояли за ядерное соглашение с Ираном, поддерживая всё, что говорил Обама и члены его администрации в её оправдание.

По мнению Адама Кродо (Adam Krodo), журналиста из американского консервативного интернет издания Washington Free Beacon, "Флинн был вытеснен сторонниками Обамы в разведовочном сообществе, которые делают всё, что в их силах, чтобы спасти соглашение Обамы с Ираном", а также и себя тоже. По информации, имеющейся у Washington Free Beacon, кампания против Флинна готовилась в течение нескольких месяцев до инаугурации Трампа.

Итак, Майкл Флинн разговаривал с Сергеем Кисляком, когда президентом США был Обама. Этот разговор был подслушан разведывательными службами. Во время этого разговора Флинн не занимал никакой правительственной должности, т.е. был частным лицом.

Ни ФБР, ни ЦРУ, ни другие разведывательные службы США не имеют право прослушивать и записывать телефонные разговоры частных лиц. Для такого прослушивания нужно получить разрешение специального судьи. Никто из разведывательного сообщества США не сказал, что такое разрешение было получено. Более того, прослушивание осуществлялось разведывательными службами и его результаты являются секретными. Поэтому утечка в СМИ результатов прослушивания тоже нарушает федеральный закон.

Подполковник в отставке, бывший аналитик ЦРУ, Тони Шеффес (Tony Shaffes), выступая в Fox Business Network, сказал: "NBC сообщает, что они говорили с шестью сотрудниками разведывательных служб, которые видели расшифровку (телефонного разговора Флинна-Г.Г.). Кто-то должен был дать разрешение на перехват разговора. Кто-то должен был разрешить, чтобы они (шесть сотрудников-Г.Г.) видели эту информацию. Очевидно, что кто-то должен иметь доступ к этой секретной информации". Радиокомментатор Марк Левин заявил о том, что утечка секретной информации - настоящий скандал. Марк Левин напомнил, что даже New York Times вынуждена признать, что Флинн не нарушал закон. А вот прослушивание разговора Флина с Кисляком и передача полученной информации в СМИ - нарушение федерального закона.

Комментируя эту скандальную ситуацию, председатель комитета по разведке Палаты представителей Девин Ньюнс (Devin Nunes) сказал 14 февраля на встрече с журналистами: "Никакая спецслужба не может прослушивать телефонные разговоры американцев. Чтобы получить разрешение на прослушивание, нужно иметь серьёзную информацию, оправдывающую это прослушивание...Я уверен в том, что у ФБР не было ордера (на прослушивание-Г.Г.) Майкла Флинна". Поэтому Джейсон Чаффец (Jason Chaffetz), председатель комитета по надзору и Боб Гутлэтт (Bob Goodlatte), председатель юридического комитета Палаты представителей, призвали Генерального директора департамента юстиции начать расследование этих нарушений. Чаффетц обещал, что комитет по надзору будет играть ведущую роль в расследовании этих преступлений.

Консервативный радиоведущий Раш Лимбо, выступая в одной из своих программ, сказал, что история с Флинном поднимает некоторые вопросы, но не к президенту Трампу, а к президенту Обаме. "Всё это произошло с Флинном в декабре. Трамп не прошёл инаугурацию и не вступил в должность...Знал ли Обама об этом разговоре (Флинна с Кисляком-Г.Г.), а если знал, то когда ему это стало известно?" До 20 января Обама оставался действующим президентом США. Если этот разговор не был передан Обаме, то почему? А если передан, то почему он не принял меры в отношении Флинна? Ведь по мнению левых и демократов Флинн нарушил федеральный закон. И это нарушение случилось при президенте Обама, а не при президенте Трампе. Если Обама и его люди в разведывательном сообществе знали о том, что Флинн закон не нарушил, то почему они передали содержание этого разговора левым СМИ, зная, что этого делать нельзя. На сегодня мы не имеем ответов на эти вопросы.

Левые СМИ стараются перевести стрелку с Флинна на президента Трампа. Они пытаются дискредитировать его, обвиняя в том, что он с помощью Флинна пытался контактировать с российскими спецслужбами. Об этом было заявлено, например, в одной из статей The New York Times. Авторы этой статьи всё сочинили. Об этом сказал руководитель команды президента Трампа в Белом Доме Райнс Прибуc. Выступая на Fox News Sunday, он сказал: " Я могу заверить вас в том, что высокопоставленные должностные лица разведывательного сообщества информировали меня, что эта история не только не точна, но и сильно преувеличена. Это неверная история". Прибус назвал статью из The New York Times "мусором".

Недавно Wikileaks опубликовал письмо одного из главных помощников предвыборной кампании Хиллари Клинтон Курта Кэмпбелла (Kurt Campbell) Джону Подеста, главе её предвыборного штаба. В этом письме Кэмпбелл сообщает о том, что посол Китая хочет встретиться с представителями предвыборного штаба Клинтон, чтобы обсудить американо-китайские отношения и политику будущего правительства Клинтон. Напомню, что это было во время предвыборной борьбы и Хиллари Клинтон не победила на выборах. Поэтому такая встреча представителей штаба Клинтон - нарушение закона The Logan Act.

Кэмпбелл ответил послу, что он мог бы пригласить на неё и некоторых других помощников Клинтон. Таким образом, Кэмпбелл не только не отверг эту просьбу посла, звучащую больше как требование, а согласился с ней и обещал обсудить её со своими коллегами из штаба Клинтон.

Какая реакция левых СМИ на публикацию этого письма Кэмпбелла? Правильно. Полное гробовое молчание.

Администрация уходящего президента Обамы вела в переходный период слежку за членами команды Трампа. Это было открытое злоупотребление властью.

История с Майклом Флинном - это политическое убийство важной фигуры в администрации Трампа. Это убийство совершено сторонниками Обамы, оставшихся в разведывательных службах США.

Я надеюсь, что конгрессмен Девин Ньюнс сдержит своё обещание начать и довести до конца расследование преступного прослушивания телефонного разговора Майкла Флинна с Сергеем Кисляком и преступной утечки этого разговора в левые СМИ.

На фото: Майкл Флинн.