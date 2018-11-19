"Стоял ноябрь на дворе"

ЮБИЛЕЙ



Рига, 1991.

Уверен, тех, кто меня читал, слушал, смотрел, уверять в моём абсолютно отрицательном отношении к событиям ноября (октября по старому стилю) 1917 года необходимости нет. Переворот, тем более вооружённый переворот, достоин только осуждения, особенно памятуя о том бесконечном числе жертв, в том числе и невинных, унесённых с этого света его последствиями.

Да, именно он - переворот, а никакая не революция, повлёк за собой и продолжает увеличивать свой кровавый счёт событиям как на постсоветском, так и на мировом пространстве. С великим сожалением приходится констатировать - лживыми иллюзиями, посеянными лозунгами устроивших переворот, до сих пор одурманиваются доверчивые люди, не знающие или не желающие знать реальных исторических фактов. Точно так же я, как уверен, и большинство нормальных людей, не люблю и не принимаю войну! Хотя, оговорюсь, исключение, понимание и принятие вызывает война за независимость или война с тоталитарным, диктаторским режимом, своим ли, иностранным ли - неважно.

При всём при этом кровавая Первая мировая война - за потоки крови прозванная Великой - действительно, видимо, заслуживает такого эпитета с большой буквы. В отличие от своей последовательницы за номером "2", Первая дала возможность разрушить отживающие свой длительный век империи и возродить, создать новые государства. Вторая начиналась с постыдных союзов, претендующих на имперское величие и мировое господство, а закончилась беспрецедентным в ХХ веке созданием Советской, т.е. прокоммунистической Империи. Свидетелями её распада, в том числе и, увы, кровавого, но справедливого, явлются жившие в конце ХХ века и живущие в начале ХХI века.

Но вернёмся в ноябрь. Развал Российской Империи, как и развал Австро-Венгерской, привёл к параду суверенитетов. Стремление захвативших власть на одной шестой части суши к мировой революции (читай мировому господству), получило яростный отпор и под Ригой, и под Варшавой, и в ряде других территорий. Это героическое сопротивление народов заставило рвущихся к завоеванию мира (вспомните глобус, изображенный на советском гербе) сесть за стол переговоров и признать независимость новых стран или стран, восстановивших свою независимость.

Первой обрела независимость Финляндия, ей повезло ещё в 1917 году. Остальным Свобода досталась с оружием в руках уже в 1918 году - т.е. 100 лет тому назад. Грузия в составе Закавказской конфедерации с Азербайджаном и Арменией, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Чехословакия, Украина, Эстония - кто-то навсегда, кто-то сравнительно ненадолго обрели свою Независимость. Обрели и почувствовали вкус Свободы и гордость за свой национальный, а не навязанный - чужой - флаг, развевающийся над своей страной.

Не буду подробно разбирать Рижские договоры 1920 и 1921 года. В доступных пытливому читателю исторических справках всё обстоятельно описано и разъяснено. Для этой статьи и для событий, которые произойдут в ноябре 2018, года важно только одно - в этих договорах побеждённый советский агрессор окончательно (так тогда было и очень хотелось верить, что так будет всегда) признал свершившийся в 1918 году факт возникновения Латвии и Польши. Соответственно, в ноябре 2018 года обе страны отмечают 100-летний юбилей, с чем их и хочется поздравить.

Да, с сожалением нужно констатировать, что 100-летие Независимости не совсем соответствует реальности прожитого за ХХ век. Подлыми, предательскими действиями СССР, в том числе нарушившими букву взаимных договоров, в 1939 году независимость Латвии и Польши, как и ряда других стран, была прервана. Для Латвии, как надеялись в Кремле, окончательно. Однако, реально волей народа только вплоть до 1991 года, когда в Риге и Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, как и в Москве, и в Питере, и во многих других городах СССР, люди встали против бесконечного рабовладельческого ига советской номенклатуры.

Польша отвоевала себе право сохранить хотя бы видимость независимости, но под прицелом Группы Советских войск, размещённой, как некоторые, опять же, надеялись навсегда на её территории. Под политическим присмотром а порой и диктатом Кремля.



Варшава, День независимости.

Однако, видимость - иллюзия независимости - была сохранена. Граждане Польши завоевали это право, воюя во всех армиях антигитлеровской коалиции, и прежде всего - Варшавским восстанием, вошедшим в историю Второй мировой войны беспримерным подвигом жителей. Однако полной, настоящей Независимостью, Свободой назвать сие было невозможно. Лучше всего об этом свидетельствовали действия польского руководства, утверждаемого в Кремле, во время событий 1956, 1967, 1968 годов, когда Кремль вынуждал подчиняться его неукоснительной воле.

К счастью, в 1981 году это полностью уже не удалось. Уроки истории - важнейшая часть национальной памяти. Осознание их - гарантия независимости и не повторения трагических страниц прошлого. 100-летние юбилеи - отличный повод для освежения памяти, для неповторения ошибок, в том числе и в ходе выборов, в которые всегда есть желающие вмешаться. Внимание к своей национальной безопасности - гарант Свободы. Свободы и Независимости, которые так важны для всех граждан.

Пусть эти круглые юбилеи, будут только первой, кратковременной, праздничной остановкой на многовековом пути Независимых и Свободных стран.

Пусть никогда и никто не смеет покушаться на памятник Свободе в центре Риги.

Пусть никогда земля Польши не покрывается новыми скорбными поминальными крестами по аналогии с катынскими и смоленскими.

Пускай будут невозможными такие трагедии и в других странах.

С юбилеями вас, граждане Польши и Латвии! Ваша Свобода - залог и нашей Свободы.