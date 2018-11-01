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КругозорЮБИЛЕЙ
ноябрь '18
ЮБИЛЕЙ

Александру Галичу - 100

Концерт в Градский Холл

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Не так давно одна родственница моей жены, дама, работающая в университете (читай — в либеральном болоте) сильно на меня натопорщилась, когда я негативно высказался о многих тысячах мигрантов из Африки и Ближнего Востока, захлестнувших Европу...

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