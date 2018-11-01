Александру Галичу - 100

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Виталий Цебрий: Слуга народа. Третий сезон Комик Владимир Зеленский, претендующий на роль реального президента Украины, достиг пика своей актерской карьеры после сериала "Слуга народа". Что интересно и в большой степени судьбоносно: слоган сериала был «История следующего президента»... Премьера первого сезона (24 серии) состоялась на украинском телевидении 16 ноября 2015 г.…

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Шпионские страсти В декабре 2016 года Путин шокировал россиян - на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что кто-то с неизвестными целями собирает биоматериал россиян по всей стране.