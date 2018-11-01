Читайте и слушайте Галича!

ЮБИЛЕЙ

19 октября Александр Галич отмечал бы своё 100-летие. Юбилей. Срок немалый - целый век. Возможно, если бы не трагическая гибель в Париже промозглым декабрём 1977 года, при современных достижениях медицины и его постоянном жизнелюбии с ним можно было бы выпить за здоровье и, разумеется, послушать его песни под негромкую гитару…

Увы, время летит, и хотя юбилей отмечали в Москве (городе, где он жил), Днепре (бывшем Екатеринославе, городе, где он родился), Франкфурте и Мюнхене (городах, где он работал и выступал на "Свободе", в "Посеве"), в Нью-Йорке и Бостоне, других городах США, Монреале, Торонто в Канаде, в Австралии, и в Израиле… . Короче везде, где продолжают звучать его песни. Везде где живут люди, хранящие или передающие память о том, о чём он писал, пел, переживал, рвал свою и наши души.

Однако многое и в сегодняшнем дне как будто сошло из строк, написанных им. Особенно там, откуда он уехал и куда обещал вернуться…

Не верите? Вот несколько набросков с натуры из дня сегодняшнего. Приводить строчку "Бойтесь того, кто скажет: я знаю, как надо", даже неудобно, памятуя о недавней пресс-конференции. Если бы Галич написал эту песню вчера - она была бы нарасхват по своей злободневности и, безусловно, заняла бы первое место в хит-параде актуальности. Увы, время летит, а тема остаётся актуальной. Почему? Возможно потому, что мы опять идём по кругу, по тому кругу крутящейся карусели, который не закружил его, Галича, голову, не смог купить, зализать лаской власти и почётной грамотой КГБ СССР, запугать кровоточащую совесть и душу, рвущиеся на Свободу. Итог ведом - Галич стал не просто известным и почитаемым сценаристом и драматургом, фамилию которого вычёркивали из титров тогдашние специалисты ведомств охранительной культуры. Он, вопреки всем и всему, стал АЛЕКСАНДРОМ ГАЛИЧЕМ - пробудившим от сна миллионы. Галичем, который распахнул свою душу, свой талант и наполнил ими нашу затхлую атмосферу страха, самодовольства позволенным, страну рабской покорности власти, портрету на стене и обстоятельствам. Мы перед ним в неоплатном долгу.

Мне скажут: зачем так сгущать краски. Согласен, ведь тексты его песен - о сценариях даже не говорю - далеко не всегда трагичны, он часто наблюдательно точен и даже юмористичен, подмечает все несуразности и кривые гримасы окружавшего его, да и продолжающего во многом окружать нас мира.

Факты? Пожалуйста. На недавней пресс-конференции на самых зримых, почётных местах в первом ряду у центрального прохода, пред очами выступающего восседают "дорогие" супруги.

Он - Тигран Кеосоян, сын режиссёра "Неуловимых мстителей", ведущий "Международной пилорамы" на канале НТВ - не том, старом, рождённом 25 лет назад - а современном. К тому имеющему отношение только названием и символикой. Ведь одних уж нет, а те далече, а третьи успешно встроились в сытый ряд "счастливцев" и дружно шагают в ногу, видимо ничуть не боясь того, о чем предупреждал Галич: "А поверьте, ей-же-Богу, Если все шагают в ногу - Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!".

Но я отвлекся, простите. Да, "пилорама" - представьте себе юмористическая. Ведущему так кажется. Вообще-то тем, кто помнит, что всё начиналось на пилораме под Парижем в Лонжимо, а уже потом продолжалась пилорамой по всей стране от Москвы до самых до окраин, не до смеха. Особенно тогда, когда поминать убиенных у Соловецкого камня - уже не позволяют!

Самое бы время включить за сценой "мешочек смеха", но лучше "Марш мародеров", "Горнист протрубит побудку. Сон стряхнут победители. И увидят, что знамя Победы не у них, а у нас в руках! Слушайте марш... И тут уж нечего спорить. Пустая забава - споры. Когда улягутся страсти и развеется бранный дым, Историки разберутся - кто из нас мародеры, А мы-то уж им подскажем! А мы-то уж их просветим!"

Конечно, это написано не только про "пилораму", а про многое, и многих чревовещающих на экранах и у микрофонов, практически во всём, чем заполнен российский эфир.

Но пойдём дальше. Рядом супруга Тиграна Кеосояна Маргарита Симоньян, та самая, которая брала юмористическое интервью у некоих "Боширова и Петрова" на её канале RT.

Не верите, что юмористическое - пересмотрите. Один пассаж чего стоит: "(вопрос) Вы работаете в ГРУ? - (ответ) А Вы?".

Кстати, интересно - в декабре 1977 года "петров, боширов" или другие туристы в Париж не заезжали? Там тоже есть очень высокая башня, хотя погода в декабре промозглая…

Так что первый ряд показателен и отвечавший за рассадку поработал на "отлично" для тех, кто умеет видеть.

Кстати, как и сладкие воды, продаваемые в стране с названием "Вождь" и портретом генералисимума в парадном мундире на этикетке. Пейте, наслаждайтесь дурманом истории.

Да, ещё иллюстрация - был большой соблазн писать этот текст неожиданно недавно презентованной ручкой с надписью "Управление ФСБ России по ….. области"! Ручка не золотая, и даже не металлическая, простая пластмассовая рубля за три максимум, но надпись на ручке впечатляет… Интересно, в каких-нибудь дешёвых гостиницах мира никто такие ручки не забывает?

Да, время летит, и с одной стороны отличным доказательством таланта поэта является то, что его тексты не стареют, а с другой - очень, очень хочется, чтобы что-то менялось, и чтобы текст песни "Когда я вернусь" был бы более пророческим, чем приведённые выше строки великого российского Поэта и Гражданина - Александра Галича.

Позволю себе дать читателю совет - читайте и слушайте ГАЛИЧА, ЧИТАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ!!!, и вы многое услышите и прочтёте, как и у последовавшего за ним Владимира Высоцкого и многих других, кто составляет истинную, а не мнимую ценность земли, которая их родила.

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На фото - Александр Галич.