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Юрий ФельштинскийСКАНДАЛ
февраль '17
СКАНДАЛ

Агент Кремля генерал Флинн ушёл в отставку. Что дальше?..

Советник по национальной безопасности лишь 24 дня пробыл в администрации Трампа

Юрий Фельштинский
Юрий Фельштинский

"Бирнамский лес пошел на Дунсинан". Отставка Флинна это только начало. Снежный ком начинает скатываться с горы. Лучше бы Трамп публично переспал с Моникой Левинской -- драматических последствий было бы меньше, чем от назначения и последующего снятия Флинна.

Судьба Флинна предрешена: через некоторое время будет создана сенатская комиссия расследования его вероятных преступлений; в обмен на смягчение приговора он начнет сотрудничать со следствием, и всё нам расскажет. После этого он все равно будет приговорен и может быть физически окажется за решеткой. Затем по цепочке и по той же дорожке пойдут все те американские граждане, которых он назовет в своих показаниях как сообщников. Они все тоже нам всё расскажут и сдадут всех своих подельников. Как справедливо сказал Флинн в одной из самых ярких своих предвыборных (во время президентской кампании) речей: "Посадите ее [Клинтон]… Если бы я совершил одну десятую того, что сделала она, я бы сегодня сидел в тюрьме".

Флинн, безусловно, совершил одну десятую долю преступлений Клинтон: за деньги Путина он встал на путь государственной измены, будучи разведчиком и генералом американской армии. Обсуждать вопрос о снятии санкций с России, введенных после российского вторжения в Украину, Флинн, конечно же, права не имел. (А что еще обсуждалось, мы узнаем только после допросов Флинна.)

Итак, первый период президентства Трампа закончился - в день, когда вынужден был подать в отставку агент Кремля генерал Флинн. То, что Флинн агент Кремля, ясно теперь уже абсолютно всем. Доказательства этому еще не предъявлены, может быть и не будут предъявлены никогда. А может быть и будут. Это значения на самом деле не имеет сейчас. Важно то, что, как мы видели из последней пресс-конференции Трампа и последующих после нее дебатов в СМИ, нет слов, которые нельзя теперь произносить при обсуждении темы вмешательства России во внутренние дела США. Члены Конгресса и Сената говорят уже и об импичменте, и о предательстве интересов страны, и об измене... Я понимаю, что это говорят демократы, а не республиканцы, хотя о предательстве и измене говорят уже и некоторые республиканцы.

Отказавшись от политкоректности и банальной вежливости в спорах, Трамп открыл шлюз, из которого потоки ссвыплескиваются теперь на него самого: с Трампом начинают разговарить на том языке, на котором начал со всеми разговаривать он сам.

Нахлынувшая на него волна никогда уже не стихнет. Майкла Флинна и сотрудничество с Путиным ему будут вспоминать весь его президентский срок, потому что это первый очевидный прокол в трамповско-путинском соглашении, вылезшим теперь на поверхность и ставшим достоянием общественности. Следующим на очереди будет Рекс Тиллерсон, за действиями которого будут сейчас следить тысячи внимательных и влиятельных глаз. И как только он совершит ошибку, подобно Флинну, Трамп будет вынужден избавиться от Тиллерсона и останется с Путиным один на один - без пропутинских посланников, посредников, связных и курьеров.

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На фото:  Дональд Трамп, Майкл Флинн. Фото АП.

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