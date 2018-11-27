Обращение к грузинским политикам, общественным деятелям и организациям, народу Грузии

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

Дорогие наши грузинские братья и сестры!

В эти дни, когда ваша страна готовится ко второму туру президентских выборов, мы - Демократическая Общественность Чеченцев Европы - считаем необходимым обозначить свою позицию к событиям в Грузии.

Мы видим, что грузинский народ стоит сейчас на перепутье, когда ваш следующий шаг определит судьбу не только самой Грузии, но и будущее всего Кавказа.

Грузины и чеченцы - древние обитатели гор Кавказа, которых связывает общее прошлое и драматичное настоящее. Несмотря на то, что Кавказ находился в прицеле огромных тоталитарных империй с Севера и Юга, мы на уровне народной дипломатии берегли традиции добрососедства и чести в отношениях между нашими народами. Даже когда недругам удавалось посеять между нами рознь, наша общая историческая память находила дорогу к сердцам друг друга.

Мы, граждане оккупированной Ичкерии вынужденно проживающие вне Родины, помним о героях Грузии и Ичкерии - Звиаде Гамсахурдия и Джохаре Дудаеве - и остаёмся верны их заветам об общей судьбе наших народов в борьбе за свободный и демократический Кавказ.

К сожалению, Россия не только не привержена принципам демократии, но и целенаправленно препятствует демократическим преобразованиям на Кавказе: силовое отделение от Грузии двух её интегральных частей - Абхазии и Самачабло - стоит в одном ряду преступлений России на Кавказе вместе с незаконной оккупацией Чеченской Республики Ичкерия...

Мы никогда не забудем 2000-й год, когда тысячи чеченских детей и женщин избежали смерти от российских бомб, найдя приют на территории Грузии. Мы благодарны народу Грузии за предоставленную возможность беженцам-гражданам Ичкерии работать и учиться в Грузии в настоящее время.

Сегодня, видя, как Россия вмешивается в выборы президента Грузии, пытаясь любой ценой удержать во власти своих марионеток во главе с известным миллиардером из России Бидзиной Иванишвили, мы считаем своим долгом выразить нашу полную поддержку патриотическим силам Грузии, возглавляемым Григолом Вашадзе.

Мы однозначно осуждаем иностранное вмешательство в выборный процесс во время первого тура президентских выборов, обнаруживающее стремление пророссийских сил удержать Грузию в зоне влияния России.

Мы считаем, что возвращение в руководство страны патриотов - а все независимые аналитики констатируют почти 60-ти процентную поддержку населением Григола Вашадзе - будет благом и для Грузии, и для Кавказа в целом.

Мы призываем народ Грузии сплотиться и не дать российским марионеткам вредить Грузии еще пять лет. Мы с болью наблюдаем, как - однажды поддавшись лживым обещаниям одного человека - Грузия скатилась вниз по всем показателям: и в свободе слова, и в демографии, и в экономике, и в политике, и в криминогенной обстановке.

Нет сомнения в том, что победа патриотических сил - сторонников реформ Михаила Саакашвили - станет началом возврата Грузией завоеванных ею с 2003 по 2012 годы позиций лидера демократических преобразований на Кавказе, что даст новый мощный импульс демократическим устремлениям и в среде народов Северного Кавказа.

Мы верим в то, что только свободная и процветающая Грузия соответствует настоящим мечтам грузинского народа. А чеченскому народу, живущему сегодня под российской оккупацией, особенно важно, чтобы факел свободы вновь осветил наш Кавказ.

Примите нашу полную поддержку вашим устремлениям к свободе вашей страны и знайте, что вы можете рассчитывать на любую нашу поддержку в вашем благородном деле: свободном избрании президента и продолжении демократического курса.

С братским приветом и искренней любовью к Грузии,

Mr Апти Тепс - кандидат философских наук.

"Лига Чеченских Интеллектуалов", Почетный Председатель,

Париж, Франция;

Mme Залина Чергизова - писатель, правозащитник.

Ассоциация "Эхо Северного Кавказа", президент,

Париж, Франция;

Mr Ахмед Гисаев - адвокат, правозащитник.

"Аналитический Центр по Правам Человека", президент,

Осло, Норвегия;

Mr Роберт Маклеон - юрист.

Бюро юридических услуг по англо-французскому праву, сопредседатель.

Тулуза. Франция;

Mr Зияуддин Идигов - журналист, публицист.

Пренцлау, Германия;

Mme Хава Исханова - адвокат.

Ассоциация "Чеченский культурный центр Ичкерия", руководитель молодежного отделения.

Вена, Австрия;

Mr Аслан Арцуев - адвокат, правозащитник.

"Zentrum fur Rechtshilfe in Hamburg" (ZRH), руководитель.

Гамбург, Германия;

Mr Адам Дервишев - журналист, политолог.

Ассоциация "Чеченский Институт Парижа", президент.

Париж, Франция.