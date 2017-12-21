ДЕТКАМ ПОД ЁЛКУ

Скоро Петушок для насПропоет в последний раз!Крикнет нам: "Ку -Ка- Реку,Задержаться не могу -Ведь, собаки желтой год -Мне на смену к вам идет".Гороскопы нам твердят:Год Собаки - это клад!Ведь собака не простая -Желтая и Земляная.Символ счастья - желтый цвет!Веселее цвета нет.Можно беж и золотой,И коричневый любой.Год Собаки - чудный год!Скоро он уже придет.Нет животного милее,Преданнее и умнее.Ей не важен статус твой,В горе, в радости - с тобой!Но не смей ее предать,Ей такого не понять.Ведь она не человек -Дружба у нее - навек!Так что Новый Год встречайте,Стол щедрее накрывайте -Много мяса и костей!..И, конечно, же, друзей!