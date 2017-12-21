Год Собаки - это клад!
Ведь собака - не простая…
Пропоет в последний раз!
Крикнет нам: "Ку -Ка- Реку,
Задержаться не могу -
Ведь, собаки желтой год -
Мне на смену к вам идет".
Гороскопы нам твердят:
Год Собаки - это клад!
Ведь собака не простая -
Желтая и Земляная.
Символ счастья - желтый цвет!
Веселее цвета нет.
Можно беж и золотой,
И коричневый любой.
Год Собаки - чудный год!
Скоро он уже придет.
Нет животного милее,
Преданнее и умнее.
Ей не важен статус твой,
В горе, в радости - с тобой!
Но не смей ее предать,
Ей такого не понять.
Ведь она не человек -
Дружба у нее - навек!
Так что Новый Год встречайте,
Стол щедрее накрывайте -
Много мяса и костей!..
И, конечно, же, друзей!