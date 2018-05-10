СЕКРЕТЫ ВАШЕГО ТЕЛА

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ…

Мы воспринимаем все процессы, происходящие в нашем организме, как должное. Но вы даже не догадывались, что…

1. Фокусирующие мышцы в твоих глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 км.

2. Твой пупок - дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес.

3. На протяжении жизни ты производишь около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна.

4. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч различных ароматов.

5. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу.

6. Глаза человека настолько чувствительны, что, если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 км от нас.

7. Около 90 % наших клеток имеют не "человеческое" происхождение. Большинство из них произведены грибами и бактериями.

8. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили.

9. Взрослый человек состоит из 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (7 октиллионов) атомов.

10. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп.

11. Мы самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения.

12. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 1 000 раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять.

13. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека.

14. В период влюбленности человеческий мозг вырабатывает такие же нейротрансмиттеры и гормоны, как те, которые выделяются при употреблении амфетаминов.

15. Наша ДНК на 50 % совпадает с ДНК бананов.

16. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки.

17. Мы 10 % бодрствующей жизни проводим с закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем.

18. Самая мощная мышца в человеческом организме - жевательная.

19. Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 000 триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002 % этого обьема.

20. Твое тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток.

21. Мы способны прочитать до 1 000 слов в минуту.

22. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь.

Если наше тело является храмом, то это самый уникальный храм в мире! Позаботься о нём.