обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ…
май '18
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ…

СЕКРЕТЫ ВАШЕГО ТЕЛА

Всю жизнь - поразительное

Мы воспринимаем все процессы, происходящие в нашем организме, как должное. Но вы даже не догадывались, что…

1. Фокусирующие мышцы в твоих глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 км.

2. Твой пупок - дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес.

3. На протяжении жизни ты производишь около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна.

4. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч различных ароматов.

5. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу.

6. Глаза человека настолько чувствительны, что, если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 км от нас.

7. Около 90 % наших клеток имеют не "человеческое" происхождение. Большинство из них произведены грибами и бактериями.

8. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили.

 9. Взрослый человек состоит из 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (7 октиллионов) атомов.

 10. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп.

11. Мы самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения.

12. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 1 000 раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять.

13. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека.

14. В период влюбленности человеческий мозг вырабатывает такие же нейротрансмиттеры и гормоны, как те, которые выделяются при употреблении амфетаминов.

 15. Наша ДНК на 50 % совпадает с ДНК бананов.

 16. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки.

 17. Мы 10 % бодрствующей жизни проводим с закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем.

18. Самая мощная мышца в человеческом организме - жевательная.

 19. Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 000 триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002 % этого обьема.

 20. Твое тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток.

21. Мы способны прочитать до 1 000 слов в минуту.

 22. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь.

 Если наше тело является храмом, то это самый уникальный храм в мире! Позаботься о нём.

OkOk.Life

Читайте также

CОКРОВЕННОЕ

ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я...

ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я...

ТЕАТР

"Луиза Миллер" Верди на сцене Метрополитен-опера

"Луиза Миллер" Верди на сцене Метрополитен-опера

ВАШ САД

Весна, саженцы…

Весна, саженцы…

НАБАТ

"Марш за наши жизни"

"Марш за наши жизни"

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Женщины живут дольше мужчин. Почему?

Женщины живут дольше мужчин. Почему?

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

ЗА ЧТО ИЗРАИЛЬ НЕ ЛЮБЯТ?

Самые обсуждаемые

за последнее время

9
Чайки. Не морские, а коррупционные и санкционные
7
"Нельзя молиться за царя Ирода…"
7
"Промолчи - попадешь в палачи"
6
Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg
4
Волшебный колодец
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

11 Мая 2018

Юрий КИРПИЧЁВ Юрий КИРПИЧЁВ:

Инверсный карго-культ

Юрий Домбровский в романе «Факультет ненужных вещей» полагал, что пишет о прошлом, но заглянул в будущее. На наших глазах замыкается очередной виток спирали и Россия возвращается к разрушению основ, на которых держится цивилизованное общество. Ненужные вещи это право в его юридическом и общечеловеческом смысле, это совесть, стыд, и прочие издержки культуры и цивилизации.

10 Мая 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Основы идиотизма

Я бы назвал большинство принимаемых законов В Думе ─ «Основы идиотизма» (ОИ).

09 Мая 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

После 7 мая 2018 года - Дня нового восшествия на престол

Итак, состоялись не только выборы, которые прошли в соответствии с жёстким и чётким сценарием написанном в Кремле, но и процедура очередного восшествия на престол. Правитель не поменялся, хотя ещё раз готов утверждать – шанс был. Видимо так называемые «элиты» российские, найти консенсус пока не могут.

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center