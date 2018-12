Год Кабана: идеальная война

ИРОНИЗМЫ

Здравствуйте и процветайте, команда "Кругозора" и читатели!

С наступающим Рождеством и Новым годом!

Примите в подарок иронические прогнозы на 2019 год. Будем надеяться, что Фортуна не отвернется от нас в будущем году и господин Случай не подложит нам свинью…

Михаил Арошенко, главный редактор журнала "Горилка+"

ЧЕЛОВЕК - ЭТО ШИМПАНЗЕ + КАБАН

Профессор университета Джорджии полагает, что человек произошёл в результате скрещивания шимпанзе и кабана. Мол, обезьян соблазнила энергия и напористость "божественных хрюкачей". С тех времен война - неизменный спутник человека-кабана. Боевые свиньи использовались против боевых индийских слонов. Свинья, в свое время, привела к войне между Америкой и Англией. Она залезла в "английский" огород и была застрелена.

Китайская пословица: "Идеальная война это та, которую удалось избежать". Прогноз: в 2019 году между Мексикой и Америкой, Индией и Китаем, Израилем и арабскими странами, Украиной и Россией начнётся "идеальная война".

ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Увы, на планете вырастут зоны, в которых не действуют экономические законы. Вместо экономической "физики", там будет действовать политическая "химия"… Президент Трамп выразил сожаление, что Америку считают свиньей-копилкой. Может быть потому, что 66,6 процента её богатств уже принадлежат женщинам. И эта "тяжелая женская доля" будет расти и дальше…

Библейский царь Соломон заметил: "Что золотое кольцо в носу у свиньи - то женщина красивая и безрассудная". В 2019 году будет усиленно развиваться экономика совместного потребления (шеринг-экономика). Свиньи будут сдавать места у корыта другим животным. Идея арендовать рабочее пространство на ограниченное время будет актуальна не только для фрилансеров и стартапов, но и для крупных компаний. В аренду будут сдавать готовые рабочие места, а не квадратные метры. Появятся офисы-путешественники.

На биржах мира денег-иллюзий будет продано в сто раз больше, чем реальных товаров и услуг. Биткоин будет напоминать червячка в куколке, который прогрызет свой домик и… превратится в бабочку! Обвалы на биржах неизбежны!

"Кабан" на сленге биржевиков - хитрый игрок-инвестор. Он держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени, и вовремя… не фиксирует прибыль. В результате Кабан в лучшем случае выходит в ноль.

Это прогноз для игроков на биржах, любителей тотализаторов и т.д. Пословица гласит: На свинью хоть седло надень - все конем не будет. Вывод: нужны ограничения в экономических желаниях и страстях. Давайте не будет требовать от свиньи лошадиной резвости и собачьей преданности.

От свиньи можно использовать абсолютно всё: клетки для генной инженерии, мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щёток, название - для комплиментов и оскорблений… Кабан ныне служит актером и каскадером, ищейкой наркотиков и футбольным предсказателем, донором и психотерапевтом. Сердечный клапан подходит для человека и используется при пересадке. Из кабаньих мозгов делают лекарство от головных болей, из поджелудочной железы - инсулин, вытяжка из яичек помогает "ощетиниться" в сексе.

ПРОГНОЗ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Русскую свиноматку западные друзья будут уговаривать модернизироваться: родить вместо десяти поросят одного тигра или медведя. И тогда она станет алмазной свиньей - персонажем индийской мифологии. Ее изображали танцующей на теле повергнутого божества заблуждений.

На планете продолжится мировая гибридная война.

Между информационной и индустриальной экономиками.

За места у новой "виртуальной" кормушки.

Война между духом и материей.

Ныне свиньи участвуют в политике. В одном из городов штата Мичиган на пост мэра баллотировалась домашняя свинья по имени Гигглз. Совет на 2019 год: Мечите бисер перед свиньями - их мясо станет дороже! Но помните о библейской притче, что в свиней могут вселиться бесы

Немецкие хрюшки будут мечтать попасть в "Музей свиней" в Штутгарте. В музее можно ознакомиться с историей о том, как спутники Одиссея были превращены в свиней.

Свиньи и люди могут поменяться ролями. Например, создатели игрового автомата "Piggy Riches" расширили представление о тайнах политики и экономики. В созданной реальности для геймеров богатство находится не в руках у людей, а…. Свиньи - вот кто владеет миром - заводами и пароходами, роскошными особняками и сокровищами... Кстати, в романе Джорджа Оруэлла "Скотный двор" кабаны организовали восстание животных на английской ферме. Людей изгнали. Свиньи не работают - они только руководят. Далее жизнь фермы описывается, как модель тоталитарного государства…

Возможен ли такой сценарий на планете? Как говорят свиноводы, пожуем - увидим.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫЙ

2019 год - год очищений. Грязью свинья очищается от насекомых, а летом - охлаждается, ибо не потеет. У нее потовые железы только на пятачке. У свиней хорошо развиты ориентация на местности и чувство времени. Они умеют отличать временных наших героев от героев нашего времени.

Свиньи - животные социальные. Они умеют дружить и стараются держаться рядом с близкими по духу. Любимое лакомство - тыква. Они видят сны, но только - лежа на боку. У них свой язык - более двадцати звуков, при помощи которых они делятся новостями, передают свои желания. Напоминают, что наше тело новое по сравнению с нашим духом.

Занятно, что в разных странах свиньи издают разные звуки. К примеру, во Франции они в основном произносят "пах, пах", у поляков издают "хрум, хрум", а в китайских свинарниках звучит "Ху-лу, Ху-лу".

Карликовые свиньи помогают британским студентам расслабиться и снять стресс перед экзаменами. Говорят, что повезет, если черный пиг дорогу перейдет.

ПРОГНОЗ СПОРТИВНЫЙ

В Японии популярны свиные родео. Надо на хрюхе продержаться 10 секунд. Многие падают не от выбрыков хрюшек, а от смеха. Специальные "свиные университеты" созданы и для мини-пигов. В программе - выполнение простых команд, а для более продвинутого уровня - обучение танцам и цирковым трюкам. В марте 2019 года в Японии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Планируются показательные выступления хрюшек.

Осенью Япония проведет чемпионат мира по регби. Конкурсы и спортивные состязания на свинодромах в 2019 году пройдут во многих странах мира.

ПРОГНОЗ НАУЧНЫЙ

Египетская богиня неба Нут иногда изображалась в виде свиньи, которая кормит поросят (звезды). В некоторых вариантах древнегреческого мифа о происхождении олимпийских богов младенец Зевс был выкормлен свиньей.

Чжу Бацзе - китайский герой, получеловек-полусвинья. В бытность человеком пристрастился к выпивке и любовным похождениями, но захотел достичь бессмертия. Однако бессмертие не удержало Чжу от старых привычек. За пьяные выходки его выгнали обратно на Землю, где он стал свиньей.



Чжу Бацзе

Ныне в Китае регулярно выбирают "короля свиней". Королева-свинья породы тэйху принесла 42 поросенка. Мировой рекорд. Но главный рекорд будет в науке. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements). Физики откроют новый 119 элемент - кабаний. И докажут, что похожа свинья на ёжа, да щетина не та… Прогноз: на планете усилиться борьба между углекислым газом и кислородом, золотом и фиктивными капиталами, эфирным огнем и земными желаниями.

Древнегреческий философ Хрисипп Солийский утверждал, что "Душа дана свинье вместо соли, чтобы мясо ее не испортилось".

В жизни кабана, как и человека, то дух первичен, то материя. В зависимости от обстоятельств. В юности мы растем в высоту, в зрелости - в ширину, всю жизни - в глубину высоты и широты!.. Глубинный рост - главное занятие в 2019 году.

Совет читателям: будьте заняты даже во сне - это самое дешевое и самое эффективное лекарство на планете. Что нас ждет в год Кабана? Год Кабана - год Сала! И коло-сального успеха!

Михаил Арошенко, свиновод, бывший заведующий фермой в селе Благословенное (Днепропетровская область, Украина).

+38 050-340-43-99 г.Днепр, Украина.

Новогодний тост:

Налей вина в год Кабана, пока не началась война!

В стране кормушка все длинней: за фронт кормления свиней!

***

Приходит год капризный -

Год поросячьих визгов…

Но главное - не прыгать из штанов…

Пусть дует ветер вьюжный,

Давайте выпьем дружно

За правильных, кашерных кабанов!