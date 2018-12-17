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КругозорИРОНИЗМЫ
декабрь '18
ИРОНИЗМЫ

Год Кабана: идеальная война

Прогнозы и советы свиновода на 2019 год

Здравствуйте и процветайте, команда  "Кругозора" и читатели!

С наступающим Рождеством и Новым годом! 

Примите  в подарок  иронические прогнозы на 2019 год. Будем надеяться, что Фортуна не отвернется от нас в будущем году и господин Случай не подложит нам свинью… 

Михаил Арошенко, главный редактор журнала "Горилка+"

 

ЧЕЛОВЕК - ЭТО  ШИМПАНЗЕ + КАБАН

Профессор университета Джорджии полагает, что человек произошёл в результате скрещивания шимпанзе и кабана.   Мол, обезьян соблазнила энергия и напористость "божественных хрюкачей".    С тех времен война - неизменный спутник человека-кабана. Боевые свиньи использовались против боевых индийских слонов. Свинья, в свое время, привела к  войне между Америкой и Англией. Она залезла в "английский" огород и была застрелена.

Китайская пословица: "Идеальная война это та, которую удалось избежать". Прогноз: в 2019 году между  Мексикой и Америкой, Индией и Китаем, Израилем и арабскими странами, Украиной и Россией начнётся "идеальная война".

ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

       Увы, на планете вырастут зоны, в которых не действуют экономические законы. Вместо экономической "физики", там будет действовать политическая "химия"… Президент Трамп выразил сожаление, что Америку считают свиньей-копилкой. Может быть потому, что 66,6 процента её богатств уже принадлежат женщинам. И эта "тяжелая женская доля" будет расти и дальше…

Библейский  царь Соломон заметил: "Что золотое кольцо в носу у свиньи - то женщина красивая и безрассудная".  В 2019 году будет усиленно развиваться экономика совместного потребления (шеринг-экономика). Свиньи будут сдавать места у корыта другим животным.  Идея арендовать рабочее пространство на ограниченное время будет актуальна не только для фрилансеров и стартапов, но и для крупных компаний. В аренду будут сдавать готовые рабочие места, а не квадратные метры. Появятся офисы-путешественники.

      На биржах мира денег-иллюзий будет продано в сто раз больше, чем реальных товаров и услуг. Биткоин будет напоминать червячка в куколке, который прогрызет свой домик и… превратится в бабочку! Обвалы на биржах неизбежны!

"Кабан" на сленге биржевиков - хитрый игрок-инвестор. Он держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени, и вовремя… не фиксирует прибыль. В результате Кабан в лучшем случае выходит в ноль.

Это прогноз для игроков на биржах, любителей тотализаторов и т.д.  Пословица гласит:  На свинью хоть седло надень - все конем не будет. Вывод: нужны ограничения в  экономических  желаниях и страстях.  Давайте не будет требовать от свиньи лошадиной резвости и собачьей преданности.

От свиньи  можно использовать абсолютно всё: клетки для генной инженерии, мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щёток, название -  для комплиментов и  оскорблений… Кабан ныне служит актером и каскадером, ищейкой наркотиков и футбольным предсказателем,  донором и психотерапевтом. Сердечный клапан  подходит для человека и используется при пересадке. Из  кабаньих  мозгов делают лекарство от головных болей, из поджелудочной железы - инсулин, вытяжка из яичек помогает "ощетиниться" в сексе.

ПРОГНОЗ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

Русскую свиноматку западные друзья будут уговаривать модернизироваться: родить вместо десяти поросят одного тигра или медведя. И тогда она станет алмазной свиньей -  персонажем индийской мифологии. Ее изображали танцующей на теле повергнутого божества заблуждений.

На планете продолжится мировая гибридная война.

Между информационной и индустриальной экономиками.

За места у новой "виртуальной" кормушки. 

Война между духом и материей.   

Ныне  свиньи участвуют в политике.  В одном из городов штата Мичиган на пост мэра баллотировалась домашняя свинья по имени Гигглз. Совет на 2019 год: Мечите бисер перед свиньями - их мясо станет дороже!  Но помните о библейской притче, что  в свиней могут вселиться бесы    

          Немецкие хрюшки будут мечтать попасть в "Музей свиней" в Штутгарте. В музее  можно ознакомиться с историей о том, как спутники Одиссея были превращены в свиней.           

          Свиньи и люди могут поменяться ролями. Например, создатели игрового автомата "Piggy Riches"  расширили представление о тайнах политики и экономики.  В созданной реальности для геймеров богатство находится не в руках у людей, а….  Свиньи - вот кто владеет миром -  заводами и пароходами, роскошными особняками и  сокровищами... Кстати, в романе Джорджа Оруэлла "Скотный двор" кабаны организовали восстание животных на английской ферме. Людей изгнали. Свиньи не работают - они только руководят. Далее жизнь фермы описывается, как модель тоталитарного государства…

Возможен ли такой сценарий на планете? Как говорят свиноводы, пожуем - увидим.    

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫЙ

2019 год - год очищений. Грязью свинья очищается от насекомых, а летом - охлаждается, ибо не потеет. У нее потовые железы только на пятачке. У свиней хорошо развиты ориентация  на местности  и чувство времени. Они умеют отличать временных наших героев от героев нашего времени.  

Свиньи - животные социальные. Они умеют дружить и стараются держаться рядом с близкими по духу.  Любимое лакомство - тыква. Они видят сны, но только - лежа на боку. У них свой язык - более двадцати звуков, при помощи которых они делятся новостями, передают свои желания. Напоминают, что наше тело новое по сравнению с нашим духом.

  Занятно, что в разных странах свиньи издают разные звуки. К примеру, во Франции они в основном произносят "пах, пах", у поляков издают "хрум, хрум", а в китайских свинарниках  звучит "Ху-лу, Ху-лу".

       Карликовые свиньи помогают британским студентам расслабиться и снять стресс перед экзаменами. Говорят, что  повезет, если черный пиг дорогу перейдет.

ПРОГНОЗ СПОРТИВНЫЙ

В  Японии   популярны свиные родео. Надо на хрюхе продержаться 10 секунд. Многие падают не от выбрыков  хрюшек, а от смеха. Специальные "свиные университеты" созданы и для мини-пигов.  В программе  - выполнение простых команд, а для более продвинутого уровня - обучение танцам и цирковым трюкам.  В   марте 2019 года в Японии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Планируются  показательные выступления хрюшек.       

Осенью Япония проведет чемпионат мира по регби. Конкурсы и спортивные состязания на свинодромах  в 2019 году пройдут во многих странах мира.    

ПРОГНОЗ НАУЧНЫЙ

Египетская богиня неба Нут иногда изображалась в виде свиньи, которая кормит поросят (звезды). В некоторых вариантах древнегреческого мифа о происхождении олимпийских богов младенец Зевс был выкормлен свиньей.

Чжу Бацзе  - китайский герой, получеловек-полусвинья. В бытность человеком пристрастился к выпивке и любовным похождениями, но захотел достичь бессмертия. Однако бессмертие не удержало Чжу от старых привычек. За пьяные выходки его выгнали обратно на Землю, где он стал свиньей.


Чжу Бацзе

 Ныне в Китае регулярно выбирают "короля свиней". Королева-свинья породы тэйху принесла 42 поросенка. Мировой рекорд. Но главный рекорд будет  в науке. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements). Физики откроют новый 119 элемент - кабаний. И докажут, что  похожа свинья на ёжа, да щетина не та…   Прогноз: на планете усилиться борьба между углекислым газом и кислородом, золотом и фиктивными капиталами, эфирным огнем и земными желаниями.

Древнегреческий философ Хрисипп Солийский утверждал, что "Душа дана свинье вместо соли, чтобы мясо ее не испортилось".

В  жизни кабана, как и человека, то дух первичен, то материя. В зависимости от обстоятельств. В юности мы растем в высоту, в зрелости - в ширину, всю жизни - в глубину высоты и широты!..  Глубинный рост - главное занятие в 2019 году.

Совет читателям: будьте заняты даже во сне - это самое дешевое и самое эффективное лекарство на планете. Что нас ждет в год Кабана?  Год Кабана - год Сала! И коло-сального успеха!

Михаил Арошенко, свиновод, бывший заведующий фермой в селе Благословенное (Днепропетровская область, Украина).

+38  050-340-43-99 г.Днепр, Украина.

Новогодний тост: 

Налей вина в год Кабана, пока не началась война!
В стране кормушка все длинней: за фронт кормления свиней!

***

Приходит год капризный -
Год поросячьих визгов…
Но главное - не прыгать из штанов…
Пусть дует ветер вьюжный,
Давайте выпьем дружно
За правильных, кашерных кабанов!

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