ПЕРСОНА НОМЕРА

Да. Все мы на самом деле смертны, и даже те из нас, которые уже оказались в числе фигур исторических, тоже. Первый и последний "номинальный" и официальный украинский космонавт Леонид Каденюк, полетавший в прошлом столетии на американском "Шатле" и представлявший тогда уже независимую Украину, внезапно умер, - на 68-м году жизни. Произошло это в Киеве 30 января, и об этом уже сообщали украинские СМИ.

Во время физкультурной пробежки в районе Царское Село в Киеве Каденюку стало плохо. Он умер, не дождавшись приезда скорой... Вместе с Леонидом Каденюком умерла и легенда, и во многом - и статус Украины как космической державы.

Да - ракеты для космоса и для военных целей украинцы еще не разучились делать.

Нет - уже более двадцати лет, после того декабрьского полета "Колумбии" в 1997 году украинцев больше нет среди приглашенных в полетные программы по исследованию космоса - ни в последующие полеты "Шатлов", ни на МКС. Вместе с Каденюком полетную подготовку для миссии "Колумбии" проходил также украинец Ярослав Игоревич Пустовой (сейчас ему 47 лет). Но в космос, на орбиту он так и не попал. Хотя продолжает числиться в "украинских космонавтах" (см. Википедию).

Можно и хотелось бы взглянуть на эту важную для моей страны тему шире. Украинские конструкторы и рабочие, ученые, торившие дорогу в космос для Советского Союза известны миру. Ведь и легендарный Генеральный конструктор Королев и его не менее известный соперник Челомей с Украиной связаны кровными узами (первый тут, в Житомире, родился и вырос, у второго и детство, и юность, - период становления - прошли в Полтаве).

А еще ведь был легендарный "украинский Циолковский", инженер Юрий Кондратюк (тоже, кстати, полтавчанин)! Его схема полета на Луну была использована американцами в их программе "Аполло", - они это всячески подчеркивали в свое время!

Я уже не буду тут много говорить о тех советских космонавтах-украинцах, которые, начиная с Павла Поповича, прославили свою родину в космосе.

Впрочем, ниже я упомяну об одном из них, с которым я однажды встречался и брал интервью - произошло это в Москве. Это был знаменитый Игорь Волк. Он вот тоже умер, и совсем недавно, в прошлом году. Мы с ним оказались земляки, оба родом из Харьковщины, он из городка Чугуева, а я из соседнего райцентра Волчанска.

Но сначала несколько слов о Каденюке.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в Черновицкой области, в семье сельских учителей. В 1967 году после окончания средней школы с серебряной медалью поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. Каденюк прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" (Columbia) миссии STS-87.

Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании. Летал на самолётах разного назначения более, чем 50 типов и модификаций, в основном - истребителей. Он также является автором пяти научных трудов. В 2017 году издал книгу "Миссия - Космос".

Вспоминая "космических волков" прошлого

Более чем полувековая история развития космонавтики вернула землян на Землю и отодвинула амбициозные "вселенские" планы на неопределенное будущее. Даже романтика нашего детства, пацанов 60-х, тот же полет на Марс, на дальние планеты - и это ушло. У мальчиков моего поколения едва ли не самой заветной мечтой было стать космонавтом. Как Гагарин - облететь за час Землю. Или как астронавт Армстронг - высадиться на Луну. Мечты мои детские не сбылись. Но их частичным "отзвуком" оказалось то, что мне удалось встретиться и пообщаться с двумя выдающимися космонавтами ХХ века. Встреча первая была с автором передачи "Человек. Земля. Вселенная…" Виталием Севастьяновым. Я, уже в статусе журналиста, брал у него интервью в Киеве в 1987 году. Этот известный всему Союзу телеведущий еще 1968 году был зачислен в космический отряд и вместе с Павлом Поповичем проходил подготовку по программе облета Луны (УР-500К-Л1) и посадки на Луну (Н1-ЛЗ). После закрытия "лунной" программы у него был первый полет - на "Союзе-9" с Андрияном Николаевым. На встрече и на интервью с ним я не буду особо останавливаться. Постольку - поскольку тогда ничего особого миру не открыл и "говорун" Севастьянов для меня как для репортера оказался крепким орешком - то ли опыта мне не хватило, чтобы извлечь из разговора со знаменитостью что-либо "вкусненькое" и эксклюзивное, то ли Севастьянов был не в духе. Произвел он на меня впечатление человека на самом деле замкнутого и с виду болезненного.

Севастьянов умер в 2010 году на 75-м году жизни. Он и на самом деле много страдал от тяжелой болезни...

А вот с космонавтом Игорем Волком я познакомился в мае 1989 года. Содействие этой встрече оказал мой давнишний товарищ и коллега, московский журналист Мстислав Листов. С Листовым я поддерживаю отношения и до сего времени. Но на мою недавнюю просьбу о новой встрече с Игорем Волком был ответ негативный: Игорю Петровичу, мол, недавно сделали сложную операцию, он болеет, и интервью журналистам уже не дает…

Волк и его "стая"

Во время же самой первой встречи с "космическим Волком" я убедился: наши космонавты не только героически выдерживают космические перегрузки, но и абсолютно контролируют себя в разговорах с "акулами пера"… Перед тем разговором мне нашептали на ушко закрытую для СМИ информацию: Игорь Волк возглавляет группу космонавтов-пилотов, которая должна вывести на орбиту известный уже в мире "Буран"!

Говоря о тогдашнем интервью с Игорем Волком, замечу - сама даже встреча с засекреченным главным пилотом "Бурана" оказалось делом не простым. Летчик-космонавт был практически неуловим - и на земле почти в той же степени, что и вне ее… И даже уже в близком общении он оказался человеком слишком немногословным и сдержанным. Волк, правда, сразу с удовольствием отметил, что по акценту "вычислил" во мне своего земляка-украинца. Потом наш разговор коснулся некоторых эпизодов его предыдущего полета в космос на "Союзе" до станции "Салют-7". Волк тогда уже совершил своеобразный космический рекордный трюк: сразу после приземления он пересел за штурвал сначала вертолета, а затем реактивного истребителя СУ-27! А ведь другой мой "звездный знакомец", Виталий Севастьянов, после возвращения из космоса, из длительной экспедиции, не мог и шагу ступить без посторонней помощи!

Игорь Петрович в близком общении действительно походил на "космического волка". Небольшого роста, но крепкого телосложения, волосы совсем белые (впечатление, что совсем седой). Почти полный альбинос. Движения уверенные и точные. Жестикуляция очень сдержанная. Суровый на вид. Но даже говоря о драматических полетных перипетиях, он не терял чувства юмора. Вот рассказ его о возвращении с орбиты, со станции "Салют":

- Мне после посадки пришлось еще двадцать минут висеть па ремнях вниз головой в капсуле "Союза": механики нe смогли нас сразу извлечь, какой-то болт там заело. После того, как вытащили, мне, правда, не дали встать на ноги. Несли в кресле, хотя это было лишним. Прямо в вертолете, я выпросил штурвал у командира - сел в правое кресло... Перед вылетом оказалась еще такая забавная вещь: мне забыли привезти мой летный костюм! Ну, без ботинок я представлял себя еще в самолете за штурвалом, но без штанов ... Потом много народу собралось в аэропорту для встречи космонавтов! Пришлось занять чужой комбинезон. Потом побежал - босой! По бетонке, от вертолета к самолету! Наверное, многих я тогда шокировал своим видом.

Даже после того, как программа советского ШАТЛА была рассекречена, рассказывал Волк о ней неохотно. По понятной причине. С этой космической системой связана последняя и не очень славная страница советской космонавтики. Но также было и еще одно объяснение его "неразговорчивости": с испытанием "Бурана" связана целая череда загадочных смертей летчиков-космонавтов! Все выглядит вполне мистически. Хотя нет прямой связи между этими испытательными полетами и гибелью почти всех летчиков "волчьей стаи" (как между собой называли группу Волка другие космонавты), но вот факты.

Украинский "нелетавший" космонавт Олег Кононенко. Он тренировался в 1979-1980 годах для полетов на ОК "Буран". Погиб в катастрофе при испытании палубного самолета ВПП ЯК-38А восьмого сентября 1980 года.

Также украинец, космонавт Анатолий Левченко в 1986 году был удостоен звания "Заслуженный летчик-испытатель СССР", - но не дожив до первого полета в космос, умер в 1988 году от прогрессирующей опухоли мозга.

Римантас Станкявичус, литовец. Летчик-космонавт (зачислен в отряд в 1980 году). Виртуозный пилот и талантливейший испытатель. Боевой летчик-истребитель (за героические действия в войне между Израилем и Египтом 1971 награжден орденом "Красного знамени"). Сделал 14 полетов на "Буране". Погиб в катастрофе истребителя Су-27 во время показательных полетов на итальянской базе ВВС вблизи м.Тревизо 9 сентября 1990.

Были и другие подобные случаи. Но превращать это статью в мартиролог не хочется…

Игорь Волк говорил мне об испытательных полетах легендарного и фатального "Бурана", который так и не поднялся на космическую орбиту с человеком на борту:

- Вселенная бесконечна, финиша там нет. Для таких полетов, как на американских ШАТЛАХ, необходимы действительно устойчивые навыки. И чем длительнее отсутствие человека вне земного притяжения, тем лучше должен быть подготовлен летчик.

Еще о Каденюке

В 1995 году он попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Но как летчик-испытатель, Леонид Каденюк оказался в космической программе раньше. В советские времена еще… И как ни парадоксально совпадение, - без "волчьей стаи" не обошлось и тут.

В конце 80-х он попал в группу летчиков, чьей задачей была подготовка к полетам на многоразовом космическом корабле "Буран". В одном из интервью украинским СМИ Каденюк рассказывал: "Требования к будущим космонавтам были очень жесткими. Из более чем трех тысяч молодых летчиков-истребителей были отобраны девять человек".

После отбора "волчью стаю" молодых военных направили в Центр подготовки летчиков-испытателей. По его окончанию все получили соответствующие дипломы. Далее был Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где Каденюк продолжил подготовку. Орбитальные полеты были основной целью, параллельно испытывал самолеты. Изучал будущий украинский Гагарин и науки: биологию, медицину, астрономию, астрофизику, геологию… Его знания по географии (полученные еще со школьной скамьи) были настолько глубокими, что потом, глядя на Землю с ее орбиты, он вспоминал: "Казалось, уже видел это в детстве. В течение 90 минут орбитального полета я наблюдал с орбиты то, что годами изучал в школе, и интересный урок географии продолжался".

Его готовили к первому полету на "Буране" долго и тщательно. Испытания в центрифуге, барокамере, сурдокамере, вибростенде, термокамере, вестибулярные тренировки... В центрифуге Каденюка (как и всех, впрочем) подвергали десятикратным перегрузкам. Это на пределе человеческих возможностей. Не все выдерживали: кто-то терял сознание, у кого-то лопались сосуды на спине. А потом было испытание кое-чем вполне противоположным. "Невесомость? Да, это среда вовсе чуждая человеческому организму. Но в космосе я убедился в больших возможностях человека, в его способности приспосабливаться к почти любым физическим условиям".

Многие претенденты попасть в "волчью стаю" не выдерживали этого марафона

Очень часто это происходило на вестибулярных испытаниях. Но как раз на них Леонид Каденюк показал феноменальные способности, мужество и выдержку: "…оказалось, что мой вестибулярный аппарат настолько устойчив, что вывести его из равновесия у врачей так и не получилось. После испытаний мне медики доложили, что мой вестибулярный аппарат просто уникальный".

Перед полетом на американском ШАТЛЕ у него все же было опасение насчет невесомости. Даже несмотря на его уникальный (единственный в своем роде и лучший, чем у других испытуемых) вестибулярный аппарат. Но космос с его невесомостью встретил Каденюка без враждебности, почти как родного. Зато на земле уже его ждали другие испытания. Более тяжелые. Испытание "медными трубами", славой то есть, мы тут тоже опустим. Леонид занялся научной деятельности и издал ряд монографий. Но ведь вот главное! Факт остается фактом: после звездного часа, полета на "Колумбии" Каденюк больше не летал на орбиту.

В своем блоге на "Фейсбук" известный украинский журналист и политолог Евгений Якунов написал: "Мы забыли о Каденюке. Его полет превратился на нашем злободневном фоне в какую-то архаику, избитую пиар-акцию кучмовских времен, прихоть политиков, а участие его самого в политике оказалась неудачным. Вместе с его смертью наше будущее сегодня стало нашим прошлым. И кто же теперь расскажет нам на украинской "мове": как там, в невесомости? Как там, в полном вакууме? Как там, во Вселенной?"

Да… Для профессионального космонавта смерть не самое страшное. Страшнее вот так - успешно пройти такую мощную и сложную подготовку, и не слетать больше в космос. Это крах карьеры. Для государства, потерявшего космическую отрасль - это потеря и даже крах престижа.

Не хотелось бы на таком уже совсем миноре заканчивать эти короткие записки-воспоминания. Не так давно мне рассказал один полтавчанин, работавший на днепропетровском "Южмаше" в 60-е годы, каковым являлся технологический уровень украинской космической промышленности в те, уже довольно отдаленные времена. Он поведал про вещи уникальные. По понятной причине о них не писали в газетах Советского Союза. Но честно сказать, мне не вполне ясно, почему за эту тему, за факты той эпохи не ухватятся современные украинские СМИ?

Так вот: в конце 60-х, когда между СССР и США разгорелась "лунная гонка", южмашевцы вплотную занялись космическим кораблем, который должен был высадить десант советских исследователей на Луну. И корабль (орбитальный модуль, лунная кабина) в указанные сроки был совершенно готов к полету. Были даже секретно проведены, по словам моего знакомого, его летные испытания на орбите. Эти орбитальные тестирования советского "лунника" тоже были успешными. В то же время, ракета-носитель этого корабля, которую изготавливали в России, терпела при испытаниях одну неудачу за другой. Она так и не смогла подняться в космос. Американцы в "лунной гонке" тогда стали победителями…

Это я все к тому, что в истории украинской космонавтики были славные страницы и живы еще те кадры конструкторов и инженеров, когда-то их воплощавшие в передовую космическую технику и - в итоге, - в героические подвиги на орбите. Раз живы кадры - значит, живы и амбиции. И герои космоса, космонавты (астронавты), образно выражаясь, тоже не умирают. Пока в космос еще летают украинские ракеты, у Украины есть свой исторический шанс.

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На фото - Леонид Каденюк; команда STS- 87 на американском "Шатле".

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