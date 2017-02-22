США должны продолжать защищать беженцев и людей, нуждающихся в политическом убежище, сейчас и во все времена

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Мы, нижеподписавшиеся, 1195 советских евреев-беженцев, выражаем свою поддержку программе переселения беженцев в США и оппозицию указу Президента Трампа закрыть двери нашей страны для беженцев, находящихся в наиболее уязвимом положении и срочно нуждающихся в нашей защите. Соединенные Штаты Америки не имеют морального права отказывать в помощи людям, которые спасаются от насилия и преследования - так же, как мы и наши семьи были вынуждены бежать из бывшего Советского Союза. Мы, граждане Соединенных Штатов, не вправе отказаться от своих основополагающих национальных ценностей и требований элементарной человеческой порядочности.

Признавая важность проблемы национальной безопасности, мы хотим подчеркнуть, что в США уже существует строгая система проверки благонадежности лиц, въезжающих в нашу страну. Люди, пересекающие границу в качестве беженцев, уже обязаны проходить исчерпывающий процесс, включающий собеседования, биометрическое сканирование, медицинские осмотры и проверки со стороны многочисленных агентств, в том числе Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности, Государственного департамента США, Службы иммиграции и натурализации и проч. Более того, представляющая обе политические партии группа бывших Государственных секретарей, высокопоставленных служащих Министерства внутренней безопасности и Министерства обороны, лидеров НАТО, ЦРУ и Объединённого комитета начальников штабов подписала письмо, в котором заявляется, что существующая система проверки благонадежности беженцев является "всесторонней и надежной", и что Соединенные Штаты должны "сохранять верность своим национальным ценностям ... и продолжать предоставлять убежище самым незащищенным людям со всего мира, независимо от их религии и национальности".

Те из нас, кто приехал в США детьми-беженцами, испытывают глубокую личную душевную боль, глядя на фотографии утонувших сирийских младенцев или заключенных в тюрьму сальвадорских детей. Они такие же человеческие существа, как и мы, и заслуживают не меньшей, чем мы, защиты. Будучи представителями религиозных меньшинств, мы протестуем против изоляции мусульман как группы, не заслуживающей нашей защиты. Мы гордимся тем, что Общество помощи еврейским иммигрантам HIAS, которое помогло многим из нас уехать из б. СССР, остается в авангарде борьбы по преодолению сегодняшнего кризиса беженцев, прилагая усилия к решению текущего миграционного кризиса - крупнейшего и наиболее серьезного со времен Второй мировой войны.

Традиции нашей еврейской культуры учат нас, что наш собственный опыт как инородцев, иммигрантов и беженцев обязывает нас создать общество, основанное на милосердии и защите прав мигрантов. "Пришельца не притесняй и не угнетай его", снова и снова учат нас святые книги иудаизма: "Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской". (Исх. 22:21, Исх. 23:9, Втор. 10:19, Лев. 19:34, Иов. 31:32 и т.д.)

Опираясь на традиционные еврейские ценности и наш личный опыт как советских евреев-беженцев, мы выражаем свою солидарность с людьми, спасающимися бегством из Сирии и Центральной Америки и подвергающимися насилию и смертельной опасности по всему миру.

Мы не можем позволить страху перед "чужими" диктовать наши поступки. Многие из нас - дети и внуки людей, переживших Холокост, и, к сожалению, нам хорошо известно, что именно ксенофобия, как отмечает Антидиффамационная лига, помешала Соединенным Штатам Америки адекватно ответить до и в течение Второй мировой войны на катастрофу, вызванную бегством евреев от геноцида. Современная система защиты беженцев является результатом признания этого гигантского морального фиаско. Эту ошибку повторять нельзя!

Президент Трамп, мы призываем Вас не забывать о причинах, по которым беженцы покидают свои дома, и огромный вклад, который иммигранты вносят в процветание нашей страны. Руководствуясь этим духом и соображениями моральной ответственности, мы просим Вас срочно отозвать Ваш указ и принять все меры для того, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжали защищать беженцев и людей, нуждающихся в политическом убежище, сейчас и во все времена.