Браво, Маэстро!

ЮБИЛЕЙ

Сама по себе подобная дата, которую человек встречает в силе - творческой, профессиональной, заслуживает почтения, уважения и восхищения. Ещё больше эти чувства возрастают, когда вспоминаешь, что человеку пришлось пройти через лишения и тяготы Второй мировой войны, послевоенной разрухи и борьбы c установлением в любимой стране Польше навязанного, чужеродного ей режима. В этот раз, слава Богу, без лишения независимости и разделения страны. Режима, в котором сохранить своё творческое лицо было совсем непросто.

Конечно, мир музыки, тем более классической, не столь опасен, как мир литературы, кинематографии и даже театра. Достаточно вспомнить, что в отличие от писателей, артистов, режиссеров, в мясорубке репрессий восточного соседа ни один композитор не пострадал физически. Да, произведения запрещались, не исполнялись, подвергались разнузданной критике послушных власти "искусствоведов в штатском", но запретить человеку слышать музыку и записывать её азбукой бессмертных нот никому не удавалось. Бог и Музыка хранили и Пана Кшиштофа.

Пересказывать его творческий путь и достижения в мире музыке нет необходимости, кто любит и знает его творчество - в курсе. Непонимающие, и тем более неслышащие - есть всегда. Да, искусство и музыка во многом дело вкуса и воспитания. Неодинаковые чувства вызывает даже музыка признанных гениев - Вагнера, Шостаковича, Шнитке, да и других. Однако их музыка, как и музыка Кшиштофа Пендерецкого, принадлежит Миру Музыки, а он вечен и возможно слышен, и существует даже за пределами нашего современного представления о Вселенной. Место Маэстро Кшиштофа в этом Мире основательно и в доказательствах права называться Композитором, Маэстро с самых больших букв не требует.

Конечно, можно вспомнить, как он покорял филармонические и камерные залы родной Польши, других стран и конечно Советского Союза, в котором именно он - заезжий гастролёр, привозивший современную классическую музыку, оказывался доступным и открывал двери в мир музыки не поощряемой властью на 1/6 части суши. Музыки Софьи Губайдулиной, Эдисона Денисова, , Арво Пярта, Петериса Васкса, Альфреда Шнитке, Гии Канчели - многих других, тех кто шёл и продолжает идти своей музыкальной дорогой, параллельной дороге Кшиштофа Пендерецкого. В те, советские времена залы консерваторий и филармоний, порой даже без афиш, а одним только слухом, что будет исполняться музыка Кшиштофа Пендерецкого, а уже, тем более, если он сам прилетает и будет дирижировать, заполнялись полностью. Т.е. не только все места были заняты, но и ниши, подоконники, а порой и люстры и ступени были усеяны желающими - услышать музыку. Для публики такие моменты тогда были как глоток чистого, свободного воздуха. Да, у Кшиштофа Пендерецкого было преимущество перед своими западными коллегами - он приезжал из социалистического лагеря, и преимущество перед своими советскими собратьями по перу - он был и остаётся гражданином Польши.

Только такой композитор как Кшиштоф Пендерецкий должен был написать и написал музыку для так долго ждавшего своей реализации, а точнее права свободно рассказать о национальной трагедии - фильма "Катынь", снятого его другом, бессмертным Анджеем Вайдой.

Представить вторую половину ХХ века и наше время без Кшиштофа Пендерецкого сложно. Представить польскую культуру этого времени без него - невозможно. Старший друг Кароль Войтыла, они оба уроженцы Малопольского Воеводства, ставший 40 лет назад Папой Иоанном Павлом II, пробуждал общество от литаргического сна советской оккупации словом, молитвой. Композитор Кшиштоф Пендерецкий своими многочисленными произведениями на религиозные сюжеты поддерживал и пробуждал интерес к религии и к Свободе. К свободе права на свободный выбор необходимый человеку, если он Человек Свободный, и только тогда становящийся разумным. Видимо на небесах было предопределено, что открытие первого в истории Российской государственности установленного памятника Св. Иоанну Павлу II в Москве, в атриуме Библиотеки иностранной литературы, происходило волей небес под музыку Маэстро Кшиштофа Пендерецкого, и именно он, а не кто иной снял белое полотно, перевязанное бело-красной лентой польского флага со скульптуры открыв её навсегда граду и миру.

Про Маэстро Кшиштофа Пендерецкого можно писать долго. Перечислять выдающихся музыкантов со всех континентов исполнявших его произведения. Большинства стран мира, где он выступал, где звучала его музыка. Перечислять премии и ордена. Вспоминать всех друзей бывавших в его всегда открытом доме или в построенном в Малопольском Воеводстве по его задумке большом музыкальном центре, носящем естественно и заслуженно его имя. Подсчитывать бесконечные букеты, оказавшиеся в его руках после концертов, легших к его ногам. Безусловно, ими можно было бы устелить всё пространство в огромном любовно и часто собственноручно возделанном саде парке, созданном Маэстро Кшиштофом. Да, в его жизни музыка Эвтерпы и музыка Флоры соединились гармонично, питая друг друга. Они дарят Маэстро вдохновение, а нам зрителям и слушателям - наслаждение.

И последнее, не по месту и тем более не по значению - жизнь и творчество Маэстро Кшиштофа Пендерецкого неотделимы от его семьи. От много десятилетий его царственной супруги и надежной опоры Эльжбеты Пендерецкой. Только надежный, уютный дом создают творческую атмосферу, необходимую для реализации таланта дарованного Богом.

Здоровья и творчества, реализации всех - самых дерзких и огромных, свойственных для Вас, Маэстро, планов - Музыки, Музыки, Музыки для Вас, и для нас, слушающих и любящих Вашу музыку. Браво!!!