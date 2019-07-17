Не заблуждайтесь!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Мы привыкли верить определённой информации, не проверяя её, просто следуя общественному мнению. Это во многом касается нашего здоровья - некоторые медицинские мифы настолько укоренились в сознании, что воспринимаются как аксиомы.

Так, часто анализы крови показывают повышенный уровень холестерина, и терапевты в таких случаях назначают пациентам статины - препараты, снижающие образование избытка холестерина. Однако статины вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и печени, которая сама вырабатывает холестерин при его недостатке. Статины снижают эффективность печеночного энзима, и в итоге клетки печени захватывают больше липопротеинов низкой плотности из кровотока. Холестерин превращается в соли желчных кислот.

"Укус тарантула смертелен"

Хотя тарантул выглядит очень грозно и в самом деле ядовит, его укус не опасен для человека без специфической аллергии. Если вас атакует, скажем, южнорусский тарантул Lycosa singoriensis, то боль и отёк будут примерно как от жала шершня, но не более того.

"Соль - белая смерть"

Один из самых популярных "пищевых" медицинских мифов касается вреда соли. На самом же деле количество по-настоящему опасных блюд с чрезмерным содержанием соли во всём мире можно пересчитать по пальцам. Заболеваний, при которых больной должен ограничить себя в употреблении соли, и того меньше.

"Повреждения позвоночника неизлечимы"

Людям, серьёзно повредившим спину, кажется, что они больше никогда не смогут ходить, а иногда и двигаться вообще. В действительности интенсивные упражнения и верный уход могут помочь организму восстановиться даже в самых тяжёлых случаях.

"Уколы эффективнее, чем прием таблеток"

Таблетки якобы могут вредить желудку, пищеводу, печени и почкам. Таблетки действительно дают нагрузку на эти органы, но "она не критическая". Уколы могут быть эффективнее таблеток лишь в случаях, когда пациент в коме или ему тяжело глотать.

Миф о вреде кофе

Чрезмерное употребление этого напитка действительно может отразиться на нервной системе, однако в умеренных количествах кофе полезен. Так, исследование Гарвардского университета показало, что пьющие кофе женщины на 30 процентов реже страдают диабетом второго типа. Также кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона и рака толстой кишки.

Миф об опасности антибиотиков

Антибиотики должны назначаться врачом с обязательным соблюдением рекомендаций по длительности приема. Без антибиотиков не обойтись, если речь идет о сепсисе и интоксикации. Также оправдан их прием после операций и при инфекционных заболеваниях. Однако всем известно, что бактерии чрезвычайно вирулентны и способны к мутации.

От секса у мужчин может случиться инфаркт

Насколько это неверно? Совершенно неверно. Опасность сильно преувеличена книгами, фильмами и пьесами про мужчин, испускающих дух на месте преступления.

Каковы факты? Исследования показывают, что у 50-летнего некурящего мужчины один шанс из миллиона, что в какой-то момент может случиться инфаркт. Во время полового акта вероятность возрастает до двух шансов из миллиона. Но удвоение практически отсутствующего риска означает, что риск все еще ничтожен.

Сопутствующие мифы? Что секс - форма физических упражнений. На самом деле секс по нагрузке идентичен преодолению двух лестничных пролетов.

Чтение при плохом освещении портит зрение

В основе этого мифа лежат неприятные ощущения, которые каждый из нас испытывал при чтении в плохо освещенном помещении, и которые напрямую связаны с чрезмерным напряжением и усталостью глаз. Субоптимальное освещение может создать проблемы с фокусировкой зрения, а также снижает частоту мигания, что приводит к высыханию слизистой оболочки глаза и связанным с сухостью неприятным ощущениям. Неприятные ощущения усиливаются, если человек постоянно щурится. Однако, важно, что все перечисленные эффекты - временные, они не имеют долгосрочных последствий и не влияют на остроту нашего зрения. Большинство офтальмологов согласны, что чтение при плохом освещении не вредит человеку, поскольку, несмотря на перечисленные неприятные симптомы, не меняет структур и функцию глаз.

Убеждение о том, что стресс вызывает язву желудка. Стресс действительно можно привести к ослаблению организма, но напрямую язву или гастрит вызвать не может. Еще в 1983 году ученые выяснили, что причиной этих болезней становится бактерия хеликобактер. Продолжительный стресс может быть причиной онкологических заболеваний.

Впервые рекомендация выпивать в течение суток 8 стаканов воды появилась в печатных медицинских журналах в 1945 году. В ней говорится о том, что у большинства взрослых людей суточная потребность в воде составляет 2,5 литра. Однако тут же упоминается, что большая часть необходимой нашему организму воды содержится в готовой еде. Игнорирование второй части утверждения и привело к тому, что данный совет стал истолковываться людьми как рекомендация выпивать по восемь стаканов воды (из расчета 300 мл в стакане) в день. Более того, проведенные исследования показали, что адекватные потребности здорового организма в воде полностью удовлетворяются за счет привычного суточного потребления воды и различных напитков. И наоборот, потребление питьевой воды в избыточных количествах воды может привести к нежелательным и даже опасным результатам, включая водную интоксикацию, гипонатриемию и (в тяжелых случаях) даже смерть.

Мы используем только 10% нашего мозга

Обзор литературы показал, что широкое признание этот миф получил в 1907 году, растиражированный в журналах, ратующих за самосовершенствование человека и реализацию скрытых возможностей. Тем не менее, результаты патологоанатомических и метаболических исследований показывают, что используемая часть головного мозга составляет значительно больше заявленных 10%. Так, в исследованиях с участием пациентов с черепно-мозговой травмой было обнаружено, что повреждение практически любой части мозга имеет специфические и долгосрочные психические, вегетативные и поведенческие последствия. Исследования свидетельствуют о том, что ни одна область мозга не является абсолютно "молчащей" или неактивной. Аналогичным образом, метаболические исследования не выявили в головном мозге никаких "зон покоя".

Волосы и ногти человека продолжают расти после смерти

Это один из популярных мифов. Между тем, большинство патологоанатомов и судебных медиков опровергают подобную возможность. Видимость роста волос и ногтей связана с таким посмертным явлением как обезвоживание и высушивание кожи и мягких тканей, ведущее к "втягиванию" кожи вокруг волос и ногтей. Такое высыхание тканей создает впечатление увеличения длины волос и ногтей, что, однако, является не более чем оптическим обманом. Это объяснение подтверждается и тем фактом, что рост волос и ногтей требует поставки питательных веществ и комплексной регуляции, прекращающихся со смертью человека.

Сбривание волос заставляет их расти быстрее и делает волосы более темными и грубыми

Еще в 30-х годах прошлого века клиническое исследование показало, что факт бритья никак не влияет на рост волос. Более поздние исследования подтвердили, что от подобного воздействия также не меняются ни толщина, ни цвет растущего волоса. Исследования с применение микроскопии и исследования структуры волоса показывают, что при бритье удаляется "мертвая" часть волоса, а "живые" структуры, расположенные ниже уровня кожи и определяющие темпы роста и характеристику волос, в процессе битья не затрагиваются. Объяснение ощущению грубости волос, отросших после сбривания, очень простое - на кончике волоса, на который воздействовала бритва, отсутствует конечная коническая часть, присутствующая на несбритом волосе и создающая впечатление большей мягкости и тонкости волос, которых не касалась бритва. Аналогично, новые волосы, отросшие после сбривания, не подвергались осветляющему воздействию солнечных лучей и различных химических соединений, поэтому и создается впечатление, что они темнее.

Мясо индейки вызывает сонливость

Этот миф особенно распространен среди жителей западных стран и основан на научно подверженном факте присутствия в мясе индейки аминокислоты триптофана. При этом также известно, что триптофан участвует в регуляции настроения и сна, и что в больших количествах это соединение может вызывать сонливость. К тому же вещество, известное как L-триптофан входит в состав снотворных препаратов. Тем не менее, химический анализ мяса индейки показал, что в нем нет избыточных количеств триптофана. Наиболее вероятным объяснением сонливости является типичное для периода после приема твердой пищи снижение уровня кровоснабжения и оксигенации головного мозга, связанное с некоторым перераспределением кровообращения в пользу пищеварительного тракта.

Мобильные телефоны создают значительные электромагнитные помехи в больницах

В американском исследовании, проведенном в 2005 году, в 510 тестовых испытаниях, выполненных с применением 16 медицинских приборов и 6 мобильных телефонов, частота клинически значимых помех не превышала 1,2%. Аналогичное исследование, проведенное в странах Европы, показало, что мобильные телефоны способны лишь на минимальное вмешательство и только с расстояния менее 1 метра. При этом технологии последних поколений минимизируют даже такое небольшое возможное вмешательство мобильных телефонов.

Миф: молния никогда не ударяет дважды в одно место

Эта фраза, как правило, используется в философском контексте, как и выражение про снаряд, который никогда не попадает в одну воронку дважды. Про снаряд ничего не скажем, а вот что касается молнии, то ей вся эта риторика "по барабану" - захочет, ударит и второй раз, и даже третий. Например, Эмпайр Стейт Билдинг (Empire State Building) получает около ста молний каждый год! Так что в целях безопасности выбирайте места для укрытия не те, куда уже когда-то попадало, а где на самом деле безопасно.

Миф: у кого-то развито больше левое, а у кого-то правое полушарие

Теория о том, что доминирование какой-либо части мозга способствует выраженности математических или творческих способностей, не имеет под собой достаточных оснований, к такому выводу пришли учёные. Лучше всего человек выполняет какое-либо действие, если использует свой мозг целиком, даже если это действие обычно связано с определенной областью мозга.

Миф: сахар вызывает гиперактивность у детей

Запрещаете своим детям есть много сладкого, опасаясь, что они превратятся в неконтролируемое торнадо? На самом деле, если и хотите держать чадо подальше от сладкого, то используйте хотя бы правдоподобную причину - опасность ожирения, например, или диабет, или хотя бы плохие зубы. А что касается повышенной гиперактивности, то ни одно исследование не подтвердило связь между ней и сладостями.

После еды лучше не плавать

Этот медицинский миф удалось опровергнуть многим врачам и ученым. Причиной возникновения этого мифа послужило то, что при пищеварении часть крови из мышц перенаправляется для того, чтобы помогать пищеварительному тракту. Считалось, что напряжение мышц во время плавания, после еды, может привести к судорогам. Однако это касается только тех случаев, когда вы готовитесь к плаванию на длинную дистанцию или плаванию в воде с сильным течением.В спокойном плавании сразу после еды нет ничего опасного.

Миф. Прививки нужно делать только в детском возрасте

Существует миф, что прививки, сделанные в детстве, создают иммунитет от болезней на всю жизнь. В Минздраве уверяют, что это не так и взрослые должны периодически проходить через повторную вакцинацию. Особенно это касается прививок от дифтерии и столбняка, поскольку защита против этих заболеваний сохраняется лишь 10 лет.

Иммунитет на всю жизнь дают только вакцины от кори, краснухи и паротита. Если такие прививки были сделаны ребенку в 1 и 6 лет, ревакцинация во взрослой жизни не нужна. Если же ребенок получил лишь одну из двух необходимых доз вакцины, то пропущенные прививки стоит наверстать во взрослом возрасте.

Миф Остеохондроз - это когда болит спина

По данным Всемирной организации здравоохранения, боль в спине - одна из самых распространенных причин обращения пациентов за медицинской помощью. Врачи, услышав такую жалобу, довольно часто ставят диагноз остеохондроз, назначают МРТ, а также сильные и дорогие обезболивающие препараты.

В министерстве здравоохранения говорят, что такая категоричность со стороны врачей является ошибочной и остеохондроз часто неправильно трактуют. Ведь согласно международной классификации болезней, остеохондроз - это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального роста костей.

Кроме боли в спине, симптомами болезни является нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью. Обычно такие признаки свидетельствуют о серьезной патологии позвоночника и проявляются только в 1% случаев. То есть все гораздо сложнее, чем только боль в спине.

При болях в спине Минздрав рекомендует: больше двигаться и выполнять простые физические упражнения. Если самочувствие не улучшается в течение месяца, снова обратиться к врачу.

Можно заразиться гриппом, сделав прививку от гриппа

Насколько это неверно? Абсолютно неверно. У вас может слегка болеть рука, или, в худшем случае, немного подняться температура.



Каковы факты? В вакцине нет живых бактерий, поэтому она не может вызвать грипп. Но обычно прививку делают осенью, на которую приходится пик простудных заболеваний, и многие пациенты могут подцепить вирус до или после прививки. Они ошибочно считают это гриппом, виня в заболевании вакцинацию.

Сопутствующие мифы? Представление о том, что если вы здоровы, то прививка от гриппа вам не нужна. На самом деле она рекомендована всем людям старше 65 лет, даже если они в хорошей форме и здоровы.

Миф. Мешки под глазами появляются из-за чрезмерного употребления жидкости

Мешки под глазами - это не отек. Их появление провоцирует не обильное употребление воды, а изменения в глубоких тканях. С возрастом мимические мышцы и сухожилия слабеют. Кожа опадает вниз, и мы замечаем ее избыток. Подкожный жир начинает как будто давить коду нижнего и верхнего неподвижного века, и в результате образуются те самые "припухлости".

Высокое кровяное давление вызывает головные боли

В значительной степени неверно. Головную боль может вызвать астрономически высокое кровяное давление, и то очень редко. У высокого давления обычно вообще нет никаких симптомов. Это не болезнь, а фактор риска, поэтому лечение направлено на снижение вероятности инсульта или инфаркта, а не на улучшение самочувствия. Головные боли сами по себе могут быть симптомом опухоли мозга.

Абсолютное заблуждение. Даже по статистике - каждый терапевт ежедневно сталкивается с таким явлением, но обнаруживает опухоль мозга считанные разы за всю свою практику.

Бытует мнение, что нужно регулярно делать томографию. Но шансы обнаружить опухоль мозла крайне незначительны, зато врач всегда найдет какие-нибудь отклонения, которые только вызовут у вас напрасное беспокойство.

Далее - популярные мифы о стоматологии.

Миф. Зубы можно отбеливать специальной зубной пастой

Это не так. Отбеливающие пасты, содержащие абразивные материалы могут убрать только окрашивание от никотина или от пищи. Сделать зубы белее, чем они были заложены природой, такие пасты не смогут. Настоящее отбеливание зубов производится только в стоматологических клиниках, с помощью соединений перекиси водорода или перекиси карбамида.

Миф. Чтобы зубы были белее, нужно чистить их с содой

На самом деле сода имеет очень высокую абразивность, гораздо выше допустимой. А потому чистка зубов содой приведет к тому, что она поцарапает и в конечном итоге сдерет эмаль зубов.

Миф. При установке коронки на зуб из него нужно удалить нерв

Уже нет. Современные технологии в стоматологии позволяют обработать зуб и подготовить его к протезированию, не прибегая к удалению нерва. При обработке зуба снимается минимальное количество его тканей, а после обтачивания зуб покрывается специальным средством, которое снижает его чувствительность.