Трагедия на "Авиамоторной"

ВЕХИ

Самая страшная авария в истории московского метро произошла на "Авиамоторной", в вечерний час-пик, когда люди начинали возвращаться с работы. Было это в такой же февраль, 17 числа, за девять с половиной лет до распада Советского Союза. На одном из эскалаторов на спуск соскочил правый поручень (видимо, из-за недоделок в конструкции), - напоминают "Новые известия"…

В момент, когда поручень почти остановился, сама лестница, ускоряясь под весом пассажиров, понеслась вниз. Аварийное блокировочное устройство отключило двигатель, но ни рабочий, ни аварийный тормоза не сработали должным образом из-за их неправильной настройки и обслуживания.

Часть пассажиров в панике бросилась вверх по ступеням, против движения эскалатора, врезаясь в тех, кто пытался стоя удержаться на ногах. Люди падали, летели вниз, где образовался завал. Слыша крики внизу, верхние в ужасе запрыгивали на балюстраду, пытались перебраться на соседний эскалатор, но пластиковое покрытие толщиной всего 3 мм ломалось под их тяжестью, они проваливались под балюстраду. Однако, вопреки жутким слухам, никого не затягивало в механизмы, не отрезало конечности - люди гибли и получали увечья из-за давки, падения с высоты и контакта с острыми краями разбитых и сломанных конструкций.

Вместе с тем под металлическую гребенку "взбесившегося" эскалатора затягивало обувь, одежду, сумки. Ступени трещали и ломались, "вставали на дыбы". Люди получали порезы, открытые переломы - отсюда и "лужи крови", которые, согласно страшилкам, так въелись в пол, что бабушки-уборщицы не могли их затереть, как ни старались. Все это продолжалось почти 2 минуты, пока, наконец, механизмы эскалатора не заглушили вручную в машинном зале.

В давке погибли 8 человек, 30 получили телесные повреждения, некоторые остались инвалидами. Один из пострадавших, чью ногу зажало между выходной площадкой и ступенью, еще 2 часа дожидался, пока найдутся инструменты, чтобы его высвободить, и из-за такой длительной задержки лишился ноги.



Короткое сообщение будто украдкой напечатала на следующий день "Вечёрка", причем даже не под заголовком "Происшествие", а просто и безлико - "Информация".

Поскольку трагедия не освещалась в СМИ, она быстро обросла мифическими подробностями и превратилась в городскую легенду. Люди пересказывали страшные слухи о "кровавой мясорубке", которой на самом деле не было, а некоторые СМИ впоследствии писали о "десятках" и даже "сотнях" жертв. К счастью, даже в часы-пик в столичном метро тогда не было столько народу, как сегодня.