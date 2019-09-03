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Основная масса минералов образуется в недрах земли. Минералы - это вещества, входящие в состав земной коры и имеющие неорганическую основу. В природе они встречаются в виде кристаллов. В настоящее время известно более 5 тысяч минералов и их разновидностей. Минералы разделяют по происхождению, химическому составу, кристаллографическим признакам и способности влиять на здоровье человека. Мы остановимся только на некоторых из них.

Много тысячелетий назад лечение минералами применялось в тибетской медицине. В древности камни как средство избавления от недугов использовали врачи Египта, Индии и Китая. Для стимуляции и повышения жизненного потенциала (энергии ци), стабилизации энергетического поля инь-ян древнекитайские целители применяли специальные камни-биостимуляторы. Кристаллы снимали боль, избавляли от воспаления мягких тканей и укрепляли кости. Воздействуя особым образом на биологически активные точки тела человека, камни способствовали излечиванию многих серьезных заболеваний.

Контактируя с телом человека, камень излучает энергию, воздействующую на клетки, органы и ткани. Происходит взаимообмен энергетикой и информацией, ведь человек, как это ни странно звучит, тоже оказывает влияние на камень.

Накопленные в течение тысячелетий знания о камнях были систематизированы, в результате чего и появилась литотерапия (от греч. lithos - "камень" и therapeia - "лечение") - применение минералов с лечебной целью. В литотерапию включают геммотерапию - лечение драгоценными камнями.

За время своего долгого существования камни накопили в себе огромное количество энергии. Они способны трансформировать, вбирать и отдавать эту энергию, запоминать, хранить и передавать информацию, болеть, изменяться, предупреждать и защищать.

Литотерапия учитывает не только физические свойства того или иного камня, но и его мистические способности. Она использует древние источники, а также самые современные научные достижения и разработки.

Определить, достаточно ли минерал насыщен энергией, помогают специальные приборы.

Очень важно также учитывать, какая энергия преобладает в том или ином камне. Впитывающая женская энергия инь успокаивает, способствует рассудительности, развитию мягкости, женственности, сексуальности. Мужская энергия ян развивает активность, уверенность, упорство, смелость, лидерские качества.

Существуют разные способы использования минералов в лечебных целях. Можно просто носить их как украшение, прикладывать к проблемным местам, рассматривать изделия из камней. Но не стоит слишком увлекаться, разглядывая самоцвет часами, достаточно пяти-, десятиминутного сеанса в день.

Помимо лечебного воздействия, излучения и вибрации, камни создают и иные эффекты. В одних случаях они просто улучшают настроение человека, в других - кардинально изменяют его судьбу.

Минералотерапия - это наука об использовании минералов для лечения человека, это цветовое воздействие минерала на его психику и физиологию. Замечено, что красный цвет действует на человека возбуждающе, так например, рубин является мощным энергетиком, активизирует иммунитет. Рубин - один из наиболее дорогих камней. По твердости он уступает только алмазу. Цвета этого драгоценного камня варьируются от ярко-красного до темно-красного и даже фиолетово-красного. Рубину приписывают способность излечивать от хронического тонзиллита, болезней суставов, пищеварительной системы, почек, позвоночника, печени. Также он имеет кровоостанавливающие свойства. Он способен предотвращать лихорадку и эпилептические припадки, избавляет от кошмаров, депрессии, улучшает работу нервной системы и даже может помочь при шизофрении.

Оранжевые камни: цитрин, топаз, сердолик, огненный опал, агат

Цитрин - это полудрагоценный камень, разновидность горного хрусталя, он прочный, но достаточно прост в обработке. Оранжевый цитрин называется "мадера", самое большие залежи этого самоцвета находятся в Бразилии.

В античную эпоху цитрин наделялся свойством развивать у своего обладателя память, красноречие и дар убеждения. В Древнем Риме ораторы обязательно брали с собой этот минерал, собираясь выступить перед публикой. А жители Востока верили, что он способствует взаимопониманию между людьми, укреплению эмоциональных связей.

Оранжевый - один из самых жизнерадостных оттенков. Зачастую этот яркий цвет предпочитают личности дружелюбные, креативные, общительные. Оранжевый цвет стимулирует желание развиваться, поддерживает жизненную энергию, располагает к доверительному общению.

Оранжевый цвет активизирует железы внутренней секреции, помогает укреплению легочной ткани, нервной системы, улучшает выделение желудочного сока и пищеварение.

Зеленый цвет гармонизирует и успокаивает психику, замедляет сердечный ритм, повышает защитные свойства организма, ускоряет формирование и рост клеток, способствует регенерации тканей. В природе встречается большое количество минералов темно-зеленого, светло-зеленого, желто-зеленого, голубовато-зеленого, сине-зеленого оттенков. Это: агат, александрит, авантюрин, изумруд, малахит, амазонит, нефрит и другие. Например, авантюрин может:

" излечить заболевания кожного покрова;

" предотвратить выпадение волос, сыпь и экземы;

" вывести бородавки и другие накожные образования;

" облегчить течение бронхита и простуды;

" восстановить работу пищеварительной системы;

" стабилизировать артериальное давление.

Специалисты не рекомендуют постоянно носить этот минерал. Максимум - 30 дней, оптимальный срок - 2 недели, иначе здоровье человека может разладиться.

Цветовая гамма малахита представлена всеми оттенками зеленого: от нежно-салатового до почти черного. Этот минерал можно растворить в кислоте. При помещении его в аммиак, последний приобретает красивый голубой оттенок. Малахит может обладать как стеклянным блеском, так и матовым.

Чудодейственные способности малахита в избавлении владельца от различных заболеваний известны с древности. Камень способен излечивать различные кожные заболевания, а также болезни костей и суставов. Он также облегчает дыхание и снимает остроту приступов астмы, улучшает зрение и снимает зубную боль.

К прочим целебным свойствам малахита относится способность стабилизировать работу органов ЖКТ, облегчать процесс деторождения, избавлять от депрессии. Наиболее ценными в плане силы исцеления являются камни светлых оттенков.

На Руси считалось, что если женщина носит на руке только один александрит, то вскоре она станет вдовой, поэтому рекомендовалось носить несколько александритов одновременно в виде колец и серег. Европейцы считали его символом долголетия и процветания. Священнослужители предпочитали носить этот минерал постоянно при себе во время медитации и молитв. Он способствовал очищению души.

Медики считают, что александрит способен улучшить кровообращение организма, очистить и укрепить кровеносные сосуды, останавливать кровотечения. Благодаря изменению цвета этот камень может указать на наличие повышенного сахара в крови и необходимость предпринять в связи с этим экстренные меры. При отходе ко сну самоцвет необходимо снять.

В Индии и Шри-Ланке александрит именуют камнем везения, процветания, долголетия. На Востоке считают, что двойственность цвета кристалла имеет связь с двойственностью кровеносной системы (артериальная и венозная). Именно поэтому восточные целители верят, что александрит укрепляет кровеносные сосуды и излечивает болезни сердечнососудистой системы. Камень используют для остановки кровотечений и очищения крови. Кроме того, этот кристалл способен "усмирять" своего владельца, делая его более дружелюбным и сговорчивым.

В современной Индии александрит применяют для лечения алкоголизма, проказы, чесотки. Его полезно носить при заболеваниях поджелудочной железы и селезенки. Этот камень успокаивает нервную систему.

За что ценятся эти минералы? Они могут защитить своего хозяина от клеветы и сглаза. Его боготворят банкиры, торговцы, коммерсанты и другие предприимчивые люди.

В незапамятные времена эскулапы лечили болезни при помощи воды, в которой несколько часов находился хризопраз. Он мог справиться с простудой, глазными болезнями, нарушением мозговой деятельности и сосудистой системы.

Изумруд - это прозрачный берилл с зеленоватым оттенком, является символом мудрости, надежды и хладнокровия. Если долго на него смотреть, то в человека вселяется сила, бодрость, он становится неуязвимым. Носитель изумруда не видит плохие сны, его не мучает бессонница.

Изумруд нормализует давление, снимает боли, излечивает хвори, в том числе и глазные. Известны его антибактериальные свойства.

Голубой цвет - это цвет неба, и действует на всех людей успокаивающе. Существует множество разновидностей голубых камней. Их оттенки варьируются от полупрозрачных до бледно-синих тонов.

Голубой топаз является одним из самых распространённых среди топазов. Он прозрачен, имеет разные цветовые оттенки, легко поддаётся обработке и отличается природным блеском. Прямые солнечные лучи, как и перепады температур, обесцвечивают минерал и делают его блеклым. По этой причине украшения с голубым топазом помещаются в затемнённые футляры. Чистят топаз тёплой мыльной водой.



Опал - образец с одной их самых необычных раскрасок, за что и получил второе название - "слеза Богов". Кроме различий в цветовой гамме, опал также имеет разные виды блеска, среди которых матовый, перламутровый, восковой или же стеклянный. Залежи подобных экземпляров имеются по всему земному шару, но приблизительно 97% из них припадают на территорию Австралии.



Голубые кристаллы кошачьего глаза - уникальные творения природы, которые имеют тонкую полоску световой линии посредине. Существуют как однотонные, так и переливчатые версии. Могут слегка светиться в темноте, именно по этой особенности их и отличают от подделок. Такие камни отличаются прочностью и твёрдостью, но всё же нуждаются в защите от кислот и неустойчивых температур.

Древнейший самоцвет халцедон, добыча которого осуществлялась еще в античные времена. Изначально его находили только в одном из районов Малой Азии - в Халкедоне, откуда и пошло название таких экземпляров. В нынешнее время насчитывается больше сотни разновидностей этого камня.



Кристально чистые образцы аквамарина, ценность которых зависит от насыщенности и глубины голубого оттенка. При изменении обзорного угла легко заметить, как один тон или цвет сменяется другим. Это лёгкие варианты, при сильном нагревании (около 400 градусов) они становятся ярко-синими. Не переносят прямой солнечный цвет и блекнут из-за него, теряя свою насыщенность.

Аквамарин - прозрачная разновидность берилла. Свое название камень получил в XII веке. В переводе с итальянского оно означает "морская вода". Аквамарин - хрупкий камень голубого цвета с сильным стеклянным блеском. Его твердость 7,5-8. Химический состав камня такой же, как и у изумруда. Окраску аквамарину придает содержащееся в нем двухвалентное железо.

Аквамарин, с его способностью менять окраску, считается индикатором не только погоды, но и душевного состояния владельца, его корректором и стабилизатором. Людям, мгновенно вспыхивающим эмоционально, теряющим контроль над собой, рекомендуется всегда иметь этот божественный минерал при себе. Это прекрасный природный биостимулятор, работающий независимо от гороскопа и физиологического состояния организма. Аквамарин помогает при различных расстройствах нервной системы - устраняет беспокойство, чувство тревоги и беспричинного страха, успокаивает психику, снимает перевозбуждение.

Аквамарин - и помощник, и защитник, и мудрый "учитель" Мягкое и деликатное цветовое излучение, а также утончённые вибрации аквамарина успокаивают вспыльчивых, охлаждают агрессивных, воспитывают безнравственных, внушая им положительные мысли. Кстати, давно замечено, что аквамарин способен оградить своего владельца от дурной компании и дурных привычек, "отучить" от алкоголя, помочь бросить курить и т.д.

Аквамарин известен человечеству очень давно, но всемирная слава к этому роскошному камню пришла только в Средневековье. Удивительные свойства аквамарина заметили мореплаватели и путешественники - менять оттенок в непогоду, предупреждая о штормах, лечить от морской болезни и т.д. Связь аквамарина с морем и океаном определялась средневековыми мореходами не иначе, как мистическая. Считалось, что лучше всего носить аквамарин в виде кулонов, колье или бус, чтобы "душа моря" была поближе к сердцу. В аристократической среде было модно сочетать в одном изделии аквамарины и бриллианты, символизировавшие стихию Воды и Воздуха. Богемные красавицы и коварные интриганки королевских дворов Европы внимательно наблюдали за цветом камня своих соперниц: если небесно-голубой аквамарин мутнел и приобретал зеленоватую окраску, значит дама в плохом расположении духа и в расстройстве чувств. Считалось, что аквамарин способен отражать настроение и самочувствие своего владельца. Также кристально чистый камень предупреждает свою владелицу о лжи или коварном замысле, направленном против неё, - камень меняет цвет, теряет прозрачность и темнеет.

Параиба - весьма редкий и очень дорогой вид голубого турмалина. Был открыт в восточной области Бразилии, в штате, от которого минерал и получил своё нынешнее название. Затем нашлись дополнительные очаги его возникновения - Мадагаскар, Нигерия, Мозамбик. Такие природные образования являются уникальными в своём роде, так как только в подобных минералах встречаются остатки золота и меди. Характеризуется заметным неоновым свечением, которого нет даже у его подделок. Чаще встречаются маленькие экземпляры параибы с массой не больше, чем 5 карат.



Бирюза - непрозрачный минерал небесно-голубого цвета с восковым блеском и твердостью 5,5-6. По составу это водный фосфат с некоторым количеством меди, которая и придает камню его цвет. Название самоцвет получил от персидского слова "фероза" ("пируз") - "победа". В Европе бирюзу называют турецким камнем: в группе романо-германских языков используется слово "тюркс". Дело в том, что в Средние века главным центром поставки бирюзы в Европу была именно Турция.

Бирюза очень красива, однако, это хрупкий камень, требующий бережного обращения. Кожные выделения (пот, жир) вредят его окраске, бирюза блекнет и теряет свой первоначальный вид. В конце своей жизни Иван Грозный, очень любивший украшения из яркой голубой бирюзы, говорил, что камень в его руках быстро тускнеет, предвещая его скорую смерть. Однако ничего мистического в этом не было: дело в том, что бирюза, в составе которой есть фосфор, очень гигроскопична и легко впитывает жиры и влагу. Под воздействием углекислоты, скапливающейся в душных, редко проветриваемых помещениях, красивые самоцветы, которые больной царь брал влажными руками, быстро утрачивали свою небесную голубизну и приобретали тусклую грязновато-зеленую окраску.

Голубые минералы нормализуют давление. Сердечный ритм. Уменьшается мышечный тонус, дыхание становится более глубоким и ритмичным.

Камни синего цвета всегда ассоциируется с приятными эмоциями, спокойствием и умиротворением. Это цвет свежести и прохлады, на который можно смотреть бесконечно. Синие минералы повышают жизненную силу организма, ускоряют восстановление нервной системы, способствуют концентрации внимания и сосредоточенности, а при длительном воздействии лечат рассеянность.

Сапфир - один из самых красивых синих камней. По прочности почти не уступает алмазу.

Для человека этот камень полезен как верный защитник от предательства и клеветы. Он обладает хорошими целебными свойствами. Способен помочь при сердечных недугах и бережет от воздействия ядовитых веществ, очищает кровь.

Лондонский топаз - один из самых дорогих камней справится с депрессией, придаст бодрости и душевных сил. Также минерал облегчает жизнь гипертоников и астматиков, однако может стать врагом для злого и бесчестного человека.

Данный минерал успокаивает и дарует умиротворение. Он "гасит" вспышки гнева, избавляет от агрессии и ночных кошмаров.

Топаз Лондон - это разновидность топаза, который имеет синий оттенок. Такой кварц обладает самым насыщенным тоном из всех своих "собратьев". Он может отливать серыми или зелеными оттенками.

Все синие камни, будь то драгоценные либо поделочные, благоприятно влияют на духовные и моральные качества людей.

Лeчeбнaя "cпeциaлизaция" mинepaлoв нeбecнoй гaммы:

- нeйтpaлизaция эмoциoнaльнoгo нaпpяжeния, дeпpeccии или aгpeccивнocти;

- oбecпeчeниe здopoвoгo кpeпкoгo cнa;

- пoмoщь пpи cepдeчных нeдyгaх, гипepтoнии, acтмe;

- нopмaлизaция мeтaбoлизмa, paбoты ЖKT;

- лeчeниe кoжных пaтoлoгий.

Глaвнaя миccия cиних кaмнeй, пo мнeнию пcихoлoгoв, - излyчaть cпoкoйcтвиe, нacтpaивaть чeлoвeкa нa филocoфcкoe oтнoшeниe к пpeвpaтнocтяm жизни. Этo oбepёг oт фoбий,кoшмapoв.

В peзyльтaтe дyшeвнoгo cпoкoйcтвия, дapyeмoгo cиними kaмeшкaми, yкpeпляeтcя иммyнитeт.

Жeлaтeльнo, чтoбы пpи нoшeнии кaмни соприкасались с телом.

Фиолетовые камни - их цвeт пoлyчaeтcя cмeшeниeм кpacнoгo и cинeгo. Paзныe пpoпopции coздaют paзнooбpaзиe oттeнкoв фиoлeтoвoгo цвeтa. У эзoтepикoв cиний cчитaeтcя вoплoщeниeм мyжcкoй, a кpacный - жeнcкoй cyщнocти. Пoэтoмy фиoлeт ypaвнoвeшивaeт пcихикy.

Пcихoлoги ycтaнoвили знaчeниe фиoлeтoвoгo цвeтa:

- пoднимaeт дaжe oтpицaтeльнyю caмooцeнкy;

- нeйтpaлизyeт тяжёлыe вocпoминaния;

- aктивиpyeт твopчecкoe нaчaлo;

- дeлaeт цeлeycтpemлённым, нaцeливaeт нa дocтижeниe peзyльтaтa;

- пoмoгaeт oдoлeть житeйcкиe тpyднocти.

Нoшeниe aкceccyapoв c фиoлeтoвыми кaмнями дoбaвляeт cпoкoйcтвия, paccyдитeльнocти. Kaмeнь лeчит пcихикy, вывoдит из дeпpeccии .

Усиливает интуицию, стимулирует получение знаний, помогает сохранить семейный покой.

Аметист относится к минералам группы кварца. Это прозрачный самоцвет с твердостью 7 и стеклянным блеском, имеющий окраску от светло-фиолетовой до густо-фиолетовой с легким красноватым оттенком. Встречаются темно-фиолетовые, почти черные экземпляры, а также зеленовато-синие камни. Самыми ценными считаются густо-фиолетовые кристаллы, наименьшую ценность имеют слабоокрашенные аметисты. Равномерно окрашенные камни попадаются очень редко, обычно к вершине кристалла интенсивность цвета усиливается.

Свой фиолетовый цвет аметист приобрел благодаря трехвалентному железу. Хотя окраска этого камня и считается достаточно стойкой, нередко под влиянием солнечного цвета аметисты выцветают. Обесцветить кристалл может также искусственный нагрев до 180-200° С. Но если камень охладить, цвет в нем восстановится. Утрачен безвозвратно он будет лишь при нагревании аметиста до 300-500° С.

В старину аметист применялся как противоядие при отравлениях. В качестве амулета он оберегает своего хозяина от ран, кожных недугов и головных болей, возникших в результате умственного перенапряжения. Он укрепляет и проясняет разум, снимает стресс, улучшает функции нервной и эндокринной систем, нормализует деятельность эпифиза и гипофиза, активизирует работу правого полушария мозга, очищает кровь и регулирует кроветворение. С помощью аметиста лечат бессонницу, умственные расстройства, болезни печени, почек, мочевого и желчного пузыря. Этот камень гармонизирует все уровни сознания, способствует повышению интеллекта и развитию личности, уменьшает тягу к иллюзиям, направляет способности в правильное русло, защищает от внешних влияний.

В Индии аметист считают камнем с мощнейшей энергетикой. Чтобы привести сознание в состояние покоя, индийские йоги кладут кристалл между бровями, что способствует открытию "третьего глаза". Это помогает погрузиться в сферу подсознания и всеведения и перейти от низшего материального уровня к высоким космическим силам.

Этот камень способен унять тревогу, успокоить душу, очистить мысли, зарядить человека позитивной энергией, улучшить сон и снять раздражение. В качестве амулета аметист кладут под подушку перед сном, чтобы избавиться от ночных кошмаров или бессонницы. Он является хорошим подарком любимому человеку, способствует разрушению ложных связей. Однако носить аметистовые украшения постоянно не рекомендуется, так как магические и целебные свойства кристалла в этом случае снижаются.

Алмаз. Название этого камня произошло от греческого слова "адамас" - "непреклонный", "твердый". Это действительно очень твердый кристалл (10 по шкале Мооса), что обеспечивается большой прочностью связей между атомами углерода в его структуре. В то же время этот "несокрушимый" камень весьма хрупок, и его можно разрушить одним ударом. При нагревании до 2000-3000° С без доступа кислорода алмаз превращается в графит. Минерал устойчив к кислотам, растворить его можно в расплавах натриевой и калиевой селитры и соды. Химический состав алмаза делает его редкой природной формой кристаллизации углерода.

В природе чаще всего встречаются бесцветные, желтоватые, бурые и серые алмазы. Гораздо реже попадаются савойские черные кристаллы (карбонадо). Еще более редкими являются синие, красные и зеленые камни. Иногда находят алмазы с надцветом: канареечно-желтые, розовые, розовато-лиловые. Самыми ценными считаются прозрачные блестящие кристаллы и кристаллы с редкой окраской. Для русского императора Павла I был куплен алмаз красно-розового цвета массой в 10 карат за астрономическую по тем временам сумму - 100 000 рублей.

Алмаз - один из самых мистических кристаллов. Многие всемирно известные камни имеют необычную историю, в которой есть трагические страницы. Таков знаменитый алмаз "Шах".

30 января 1829 года в результате беспорядков в Тегеране, персидской столице, от рук религиозных фанатиков погиб русский посол А. С. Грибоедов. Смерть автора великой комедии "Горе от ума" властитель Ирана "оплатил" редким алмазом: "Шах" был привезен в Россию сыном шаха Хосрев-Мирзой и подарен русскому императору. Взяв в руки драгоценный камень, Николай I произнес: "Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие".

Алмаз устраняет бессонницу, его применяют при нервных заболеваниях и психических расстройствах, в том числе при депрессии и шизофрении. Кроме того, он предохраняет от желудочных болезней, предупреждает появление камней в печени, почках и желчном пузыре, предотвращает апоплексический удар.

Серый цвет камней вызывает апатию, а сочетание синего и фиолетового цвета вредно - могут возникнуть приступы тошноты и мигрени. Черный цвет действует угнетающе, а иногда тревожно. Сочетание черный-синий-зеленый замедляет пульс и дыхание, понижает кровяное давление. Сине-зеленый цвет вызывает чувство комфорта и спокойствия. Все оттенки красных минералов учащают пульс, а все оттенки синих замедляют пульс, способствуют покою и сонливости. Янтарь замедляет старение. Укрепляет организм стариков и детей. Кораллы заживляют раны, снимают одышку. Аметисты помогают при нервных заболеваниях. Аквамарин помогает при морской болезни. Лазурит действует как снотворное. Жемчуг и изумруд лечат меланхолию. Изумруд улучшает память, а бирюза полезна при головных болях. Рубин лечит сердце, а нефрит - почки. Считается, что изумруд, сапфир, жемчуг, алмаз помогают при воспалительных процессах, инфекциях, высокой температуре, рвоте, эпилепсии, менструальных нарушений, болезнях почек, диабете, при хронических заболеваниях и дерматитах.

Рубины, лунный камень, топаз, кораллы, кошачий и тигровый глаз помогают при заболеваниях крови, параличе, бессоннице, артритах, болезнях позвоночника, депрессиях, воспалении миндалин, гормональных расстройствах, астме, шизофрении и др.

Для сердечников исцеляющими являются зеленые минералы - кожные болезни быстрее излечиваются желтыми, а синие избавляют от головных болей. Изменение физиологического состояния человека определяется энерговибрацией, которой обладает каждый камень.