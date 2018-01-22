СТРОФЫ

БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ

Кто же знает, прошло столько лет,

Так ли было, а может, и нет?

Но случится, я верю, могло:

Снега в каждую щель намело

Той далекой блокадной зимой.

Ветер жалобно выл над Невой -

То стонал дни и ночи подряд,

Глядя смерти в глаза, Ленинград.

Старичок на холодном полу

Выгребал из буржуйки золу.

Долго. Слушались руки едва,

И закончились скоро дрова.

Выйти из дому не было сил -

Табуретами печку топил,

Ел по маленьким крохам еду.

Поклянусь, что такую беду,

Эту явь из мучительных снов

И врагу пожелать не готов.

И до книг уже дело дошло,

Чтобы жизнь поддержало тепло.

И разбросаны были тома,

И пространство сжимала зима.

Только в душу закрался вопрос:

Сжечь те книги, с которыми рос,

Те, что были друзьями в пути,

И с него не давали сойти?

И ответило сердце: не тронь!

Можно ль Пушкина бросить в огонь?!

Впрочем, это бывало порой,

Ведь не ново ничто под Луной, -

Превращаясь и в пепел, и в прах,

Полыхали страницы в кострах,

А вокруг в ликовании сброд

Шумно адский водил хоровод.

Мракобесы во все есть века…

…Дверь взломав, там нашли старика,

Где он встретил последний свой миг,

Где он памятник скромный воздвиг,

И не только себе одному,

А таким же, как сам, и тому,

Чем душа на рассвете полна,

Без чего смысла жизнь лишена.

Наклонился над книгою он,

Не замерз, а застыл вне времён,

И от инея, как никогда,

Поседела его борода.

… Кто же знает, прошло столько лет,

Так ли было, а может, и нет?

БЕССАРАБСКАЯ ДЕВОЧКА ИННА

В основу этих стихов положена подлинная история 14-летней Инны Беркович из Бессарабии. В публикации о ней в разделе "Дети и Холокост. Опытб выживания" на интернет-сайте "Уроки истории РУ" приведена цитата из воспоминаний Инны: "Я бродила по городу, заходила в полуразрушенные и ограбленные дома, подбирала и читала валявшие там книги. Они уводили меня туда, где не было войны и голода, хотя заслонить реальную жизнь полностью не могли".



Бессарабская девочка Инна,

По-ребячьи наивна, невинна.

В первый месяц войны страшной той

Круглой стала она сиротой.

Возвратилась домой от знакомой -

Только ветер гуляет по дому.

Всю семью - налетела беда -

Увезли неизвестно куда.

В лагерях умерщвляли евреев,

Над землей трупный пепел развеяв.

Никого не щадила война…

И осталась девчонка одна.

Не убита! Но как выжить, боже,

В городке, так на призрак похожем,

Где никто уже псов не кормил,

И у них лаять не было сил.

И по улицам Инна бродила,

Содрогаясь от холода в жилах.

Много месяцев долгих подряд,

Шла, не зная куда, наугад.

Ни о теплом угле, ни о пище

Не мечтала - и где их отыщешь?

Заходила в пустые дома,

Старых книг подбирала тома.

И набросив на плечи пальтишко,

Открывала за книжкою книжку,

И читала - строку за строкой,

Птицей в мир уплывая другой.

Попадала она на планеты,

Что добром и любовью согреты,

И тома со счастливым концом

Были матерью ей и отцом.

Инна с книжкой рядом, бывало,

Будто с мамой своей, усыпала.

Сила книг этих сеяла страх

Среди тех, кто их жёг на кострах.

И прошла сирота через беды,

Дожила до великой Победы,

А потом - лет стремителен бег -

Новый встретила женщина век.

Болью сердце наполнили Инны

Изменившейся жизни картины.

Нрав у века действительно крут:

Рядом с мусором книги кладут.

Вид у книжек беспомощно жалок

Среди полных отходами свалок.

Не вернемся ли к страшному дню,

Где тома предавались огню?

Кто-то скажет: есть книгам замена,

Только разве она равноценна?

Им ли место в грязи и пыли,

Что войну пережить помогли?