Мракобесы во все есть века…
Фрэдди Зорин (Израиль, Ашдод)
БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ
Кто же знает, прошло столько лет,
Так ли было, а может, и нет?
Но случится, я верю, могло:
Снега в каждую щель намело
Той далекой блокадной зимой.
Ветер жалобно выл над Невой -
То стонал дни и ночи подряд,
Глядя смерти в глаза, Ленинград.
Старичок на холодном полу
Выгребал из буржуйки золу.
Долго. Слушались руки едва,
И закончились скоро дрова.
Выйти из дому не было сил -
Табуретами печку топил,
Ел по маленьким крохам еду.
Поклянусь, что такую беду,
Эту явь из мучительных снов
И врагу пожелать не готов.
И до книг уже дело дошло,
Чтобы жизнь поддержало тепло.
И разбросаны были тома,
И пространство сжимала зима.
Только в душу закрался вопрос:
Сжечь те книги, с которыми рос,
Те, что были друзьями в пути,
И с него не давали сойти?
И ответило сердце: не тронь!
Можно ль Пушкина бросить в огонь?!
Впрочем, это бывало порой,
Ведь не ново ничто под Луной, -
Превращаясь и в пепел, и в прах,
Полыхали страницы в кострах,
А вокруг в ликовании сброд
Шумно адский водил хоровод.
Мракобесы во все есть века…
…Дверь взломав, там нашли старика,
Где он встретил последний свой миг,
Где он памятник скромный воздвиг,
И не только себе одному,
А таким же, как сам, и тому,
Чем душа на рассвете полна,
Без чего смысла жизнь лишена.
Наклонился над книгою он,
Не замерз, а застыл вне времён,
И от инея, как никогда,
Поседела его борода.
… Кто же знает, прошло столько лет,
Так ли было, а может, и нет?
БЕССАРАБСКАЯ ДЕВОЧКА ИННА
В основу этих стихов положена подлинная история 14-летней Инны Беркович из Бессарабии. В публикации о ней в разделе "Дети и Холокост. Опытб выживания" на интернет-сайте "Уроки истории РУ" приведена цитата из воспоминаний Инны: "Я бродила по городу, заходила в полуразрушенные и ограбленные дома, подбирала и читала валявшие там книги. Они уводили меня туда, где не было войны и голода, хотя заслонить реальную жизнь полностью не могли".
Бессарабская девочка Инна,
По-ребячьи наивна, невинна.
В первый месяц войны страшной той
Круглой стала она сиротой.
Возвратилась домой от знакомой -
Только ветер гуляет по дому.
Всю семью - налетела беда -
Увезли неизвестно куда.
В лагерях умерщвляли евреев,
Над землей трупный пепел развеяв.
Никого не щадила война…
И осталась девчонка одна.
Не убита! Но как выжить, боже,
В городке, так на призрак похожем,
Где никто уже псов не кормил,
И у них лаять не было сил.
И по улицам Инна бродила,
Содрогаясь от холода в жилах.
Много месяцев долгих подряд,
Шла, не зная куда, наугад.
Ни о теплом угле, ни о пище
Не мечтала - и где их отыщешь?
Заходила в пустые дома,
Старых книг подбирала тома.
И набросив на плечи пальтишко,
Открывала за книжкою книжку,
И читала - строку за строкой,
Птицей в мир уплывая другой.
Попадала она на планеты,
Что добром и любовью согреты,
И тома со счастливым концом
Были матерью ей и отцом.
Инна с книжкой рядом, бывало,
Будто с мамой своей, усыпала.
Сила книг этих сеяла страх
Среди тех, кто их жёг на кострах.
И прошла сирота через беды,
Дожила до великой Победы,
А потом - лет стремителен бег -
Новый встретила женщина век.
Болью сердце наполнили Инны
Изменившейся жизни картины.
Нрав у века действительно крут:
Рядом с мусором книги кладут.
Вид у книжек беспомощно жалок
Среди полных отходами свалок.
Не вернемся ли к страшному дню,
Где тома предавались огню?
Кто-то скажет: есть книгам замена,
Только разве она равноценна?
Им ли место в грязи и пыли,
Что войну пережить помогли?