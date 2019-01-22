Четыре Президента США

ВЕХИ



Джордж Буш старший (справа)

Наша семья оказалась в Америке сразу после распада Союза, то есть немногим более 27 лет тому назад. Заканчивал свой президентский срок Джордж Буш старший, и страна после голосования отдала предпочтение молодому демократу из Арканзаса - Биллу Клинтону.

Это был импозантный мужчина с приятной внешностью и красивой улыбкой. Разумеется, это не все его достоинства: он музыкален и прекрасно играет на саксофоне, в чем мы могли убедиться, когда жена одного оправданного по воле Президента мошенника подарила ему золотой или позолоченный саксофон.

У Клинтона хорошее образование: и Джорджтаунский университет, и колледж в Оксфорде, а также Йельский университет, где он познакомился со своей верной Хиллари. В 32 года - он самый молодой губернатор штата и активно продвигает идеи по выделению средств на образование.



Билл Клинтон

3 октября 1991 года Билл Клинтон выдвинул свою кандидатуру на пост Президента США. В ходе кампании упор делался на непростое экономическое состояние, в котором пребывала страна по итогам 12 лет правления республиканцев, и в частности Джорджа Буша старшего. Огромный государственный долг, дефицит бюджета, растущая безработица и высокая инфляция позволили Биллу Клинтону проводить свою предвыборную кампанию под лозунгом: "Это экономика, дурачок".

А вице-президентом оказался Ал Гор, получивший впоследствии нобелевскую премию мира за фильм "Неудобная правда".

Для нашей семьи это было тяжелое время. Семья надеялась на мой научный статус кандидата и доктора наук по биохимии и минералогии по работе с урановыми минералами и их синтезу, что могло бы помочь мне найти работу. Но все попытки оказались тщетными; позднее меня по великому блату устроили работать волонтером в престижный университет, а затем в ядерно-радиационную лабораторию госпиталя, где, проработав три года, я не получала ни цента. "Зачем платить, если ты работаешь бесплатно?"

Многочисленные предвыборные обещания Клинтона касались сокращения безработицы и налогов, реформы в здравоохранении, снижения военных расходов. Отсутствие у Клинтона опыта в большой политике сыграло свою негативную роль на первоначальном этапе его первого срока: долгое, хаотичное формирование команды. Апофеозом первых неудач стала реформа здравоохранения - это была одна из важнейших задач, которые Клинтон ставил для себя как для Президента США.

Вопреки всему хаосу экономика страны росла, безработица была минимальной. Клинтон улучшил отношения со многими прежде враждебными странами, в мире был относительный порядок.



Хотя бюджет США находился в профиците, второй срок президентства Клинтона был отягощен скандалом и лжесвидетельством об интимных отношениях с Моникой Левински, было назначено разбирательство, на которое ушла уйма денег.

На 43-ем Президенте - Буше младшем лежал флер его отца, который и способствовал удаче в выборах, особенно после любвеобильного Билла. Его жена расплачивалась с "потерпевшими жертвами посягательств" крупной суммой денег. Сначала она заявляла, что это интриги правого крыла, но потом приумолкла.



Джордж Буш младший

Джордж после Академии Филлипса окончил престижный Йельский университет, а затем служил (или нет?) в Национальной гвардии пилотом. Позже он работал советником своего отца - конгрессмена и сенатора, несколько раз активно участвовал в его предвыборных кампаниях и занимался нефтяным бизнесом. Будучи главой государства, он никаким образом не продемонстрировал приобретённых им в университетах знаний, глупая улыбка непонимания всегда блуждала на его лице. Его прекрасная жена Лора во многом обеспечивала его авторитет.

Как и Клинтон, он решил сделать карьеру на политическом поприще: в 1994 году он был избран губернатором штата Техас, а в 1998 году вновь переизбран на этот пост, где завоевал репутацию эффективного политика, умеющего сотрудничать с оппозицией. Буш вошел в историю как губернатор штата, где выносится самое большое количество смертных приговоров в стране. Но после губернаторства очень хочется стать Президентом, на чем настаивала его жесткая мамаша.

Итак, в ноябре 2000 года он победил на президентских выборах с незначительным перевесом. Результаты оспаривались его оппонентом А. Гором, а сами выборы сопровождались скандальным пересчетом голосов и юридическими разбирательствами. Телевидение демонстрировало момент пересчета, что вызывало гомерический хохот всей страны. Верховный суд США своим решением закрепил победу Джорджа Буша младшего, который стал 43-м Президентом США. В 2004 году он успешно переизбрался на второй срок.

Восемь лет правления Буша ознаменовались началом глобальной войны США против международного терроризма, кризисом ипотечного кредитования, а также непревзойденными высказываниями, получившими в народе названия "бушизмов".

11 сентября 2001 года произошел организованный скоординированный Аль-Каидой террористический акт. 19 террористов захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета были направлены на Северную и Южную башни Всемирного Торгового Центра в Манхеттене, третий - на здание Пентагона, пассажиры и команда четвертого авиалайнера вступили в борьбу и пытались перехватить управление, но самолет упал в штате Пенсильваниия. Всего погибло 2977 человек, 24 пропали без вести, 6300 были ранены. Погибли граждане США и еще 91 государства.



Манхеттен теракт 11 сентября 2001 года

Буш находился на уроке во Флориде, когда ему сообщили о террористической атаке на нашу страну. Закусив нижнюю губу, он, казалось, остолбенел и продолжать сидеть еще 8-10 минут. Надо было немедленно принимать решение, но Буш растерялся. Потом приказал всем самолетам приземлиться, где бы они ни находились. Это был самый страшный день человеческих потерь и разрушений в истории Америки. И в то же время многочисленные родственники Осамы бен Ладена, живущие в Бостоне, требовали самолет, чтобы покинуть США. И Буш позволил этому состояться - самолет взлетел с того самого аэропорта Логан, откуда террористы начали свой смертельный полет.

Это было во вторник в прекрасный теплый солнечный день. Наш друг впервые вышел на работу в новую компанию, находившуюся в Северной башне на 102 этаже. В этой компании трудилось 760 человек - все погибли, кроме босса, который отводил дочку в садик. Изо всех окон бушевало пламя, надежды на спасение не было, тогда он позвонил жене, попросив ее беречь троих детей. Последние его слова были: "I love you". Тело Эндрю было обнаружено быстро - оно лежало сверху на обломках здания. На монументе памяти выгравировано его имя.

В 2005 году на южные штаты обрушился один из наиболее разрушительных ураганов, сила ветра достигала 280 километров в час и продолжала усиливаться.

28 августа в связи с приближением урагана экстренные службы предупредили жителей Нового Орлеана (штат Луизиана) о наступающей стихии и приказали эвакуироваться. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог быть эвакуирован, власти города и спасательные службы приготовили десять укрепленных убежищ, включая убежище на крытом стадионе "Супердоум".

Однако не все жители были в состоянии эвакуироваться. Десятки тысяч горожан жили за чертой бедности и не имели денежных средств на дорогу, гостиницы. Общественный транспорт прекратил работу, и покинуть город без собственного автомобиля было крайне затруднительно.

Всего эвакуировали более миллиона человек. В зону действия урагана попали штат Луизиана, юг и центр Миссисипи, юг Алабамы, запад Джорджии, запад и юг Флориды.

В крытом здании стадиона "Супердоум" в Новом Орлеане, где укрылись около 30 тысяч человек, электроэнергия отключилась, прорвались дамбы, город оказался под водой на глубине до 6 метров, многие здания обрушились. Спасение людей из затопленных районов проводилось с помощью лодок и вертолетов.

В спасательной операции в зоне бедствия участвовало 43 тысячи бойцов Национальной гвардии США, четыре тысячи служащих береговой охраны и около 15 тысяч военнослужащих регулярной армии.

Ураган "Катрина" унес жизни 1836 человек и фактически полностью разрушил Новый Орлеан.



Последствия урагана Катрина

Стихийное бедствие привело к крупной экологической катастрофе: на юге штата Луизиана разлилось свыше 34 миллионов литров нефти, были серьезно повреждены более 100 нефтяных платформ, 52 полностью разрушены.

Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы - 60 миллиардов - потери страховых компаний. На восстановление пострадавших районов Конгресс США выделил 110 миллиардов долларов.

Срок президентских полномочий Буша истек в январе 2009 года, его на этом посту сменил Б.Обама. Хотя Буш был популярным Президентом на протяжении первого своего срока, во втором его рейтинг постоянно снижался.

Администрация Буша подверглась критике за неумелое управление в кризисной ситуации 2005 года, вызванной ураганом Катрина. Президента критиковали за военные кампании в Афганистане и Ираке, которые обернулись для страны большими человеческими потерями и ежегодными бюджетными расходами в сотни миллиардов долларов.

Что касается нашей семьи, то мой старший сын с женой купили недорогой дом, родились дети, сын с московским дипломом инженера - механика нашёл с колоссальным трудом работу, равно как и его жена. Младший сын работал системным аналитиком. Муж по болезни получил инвалидность, а мои тщетные поиски работы закончились тяжелой болезнью, дающей мне право на государственное пособие и другие блага, которые я имела бы, применив свой богатый научный багаж. Но я была слишком "overqualified", и мой опыт в Америке никому не был нужен.

Подошел срок следующего Президента - Барака Хусейна Обамы, афроамериканца. Высокий, статный, молодой человек с белозубой улыбкой занял Овальный офис Белого Дома. Во время его инаугурации крупные слезы текли по лицу Опры. Все, что касается Обамы, кажется липовым: свидетельство о рождении в СШA, учеба в Колумбийском университете, показное христианство, хотя он не раз проговаривался, что исповедует ислам и сгибался в верноподданническом поклоне перед королем Саудовской Аравии, говорил о любви к Америке, ненавидя ее и помогая Ирану. Трамп предлагал ему 1 миллион долларов только за то, чтобы увидеть доказательство, что Обама родился в Америке. Но тот остался глухим. Никто из студентов университета не помнил Обаму - учился ли он вообще. Игра в гольф - его любимое времяпрепровождение. Зарплата Президента в 250 тысяч долларов его не устраивала, и он повысил ее до 400 тысяч.



Барак Обама

О нем пишут, что он выпускник Колумбийского университета и Школы права Гарвардского университета, что он преподавал конституционное право в Чикагском институте юридических наук с 1992 по 2004 год и одновременно трижды, в период с 1997 по 2004 год, избирался в сенат штата Иллинойс. Писать можно что угодно, но кроме слов, официальных неподдельных сертификатов нет. Обама объявил о своём желании баллотироваться в Президенты США врале 2007 года и в 2008 году на президентских праймериз на Демократическом национальном съезде был официально выдвинут от Демократической партии кандидатом в президенты вместе с кандидатом на пост вице-президента - сенатором от штата Делавэр Джозефом Байденом..

С 2007-2008 годов начался финансовый кризис в США, банкротство банков и падение цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому "великой рецессией"). В 2008 году кризис приобрёл мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы.

9 октября 2009 года Обама получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".

Барак Обама войдет в историю как первый темнокожий президент, но не как успешный реформатор и революционер, совершивший важные политические, экономические и социальные преобразования. Прощальную речь он посвятил восхвалению себя и критике Дональда Трампа, который займет его место в Белом Доме. Он не сказал, что его никчемная политика привела к потере Америки статуса гегемона и расколу общества. После Буша и Обамы долг Америки составил 17 219 110 204 136,29 долл.

Во время кризиса все работающие члены моей семьи потеряли работу и находились на пособии по безработице. Чтобы содержать дом и платить за обучение, они находили иногда работу по ремонту и строительству. Внезапно стал таять мой муж, терапевтом которого был врач из России, не заметивший последнюю стадию рака. Через три недели мужа не стало - слишком поздно обратились за помощью. Я обратилась к адвокатам, в общество по защите прав человека, я писала письма Обаме, но не добилась даже порицания некомпетентному, грубому, малообразованному бизнесмену, каким был доктор Тристер. Когда погибает любимый, с которым прожито 50 лет, вместе с ушедшим гибнет целая эпоха в жизни человека.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. Приняв присягу, 45-й президент Соединенных Штатов сразу же объявил о смене приоритетов во внешней политике страны: "Начиная с сегодняшнего дня, на первом месте будет только Америка, только Америка", - заявил он. Трамп сразу же принялся реализовывать этот принцип. Он вышел из Парижского соглашения об изменении климата, а также из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которые, по его мнению, были невыгодны для США.



Дональд Трамп

"Я ставлю себе "пять с плюсом". Ни один президент не добился того, чего добился я за короткий срок", - заявил Трамп в интервью телеканалу "Fox News". Президент отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю. И это так: самый низкий уровень безработицы, улучшилась экономика страны.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

Администрация президента США Дональда Трампа составила список из 289 достижений, которых глава Белого дома добился за 20 месяцев своего нахождения на должности. Об этом 20 октября сообщило издание "Washington Examiner". Достижения Трампа разделены на 18 категорий по тематике и на две группы по масштабу: 173 крупных и 116 небольших. Значительными успехами действующего президента США названы, в частности, создание 4 млн новых рабочих мест.

Два достижения касаются Украины: антироссийские санкции в ответ на оккупацию Крыма Россией и агрессию в Восточной Украине, а также усиление поддержки Вооруженных сил Украины.

Среди успехов Трампа указаны даже такие, как создание горячей линии Белого дома для помощи ветеранам, где работают сами ветераны и члены их семей.

В Twitter Трамп прокомментировал публикацию фразой: "Обещания дал, обещания выполнил".

После своего вступления в должность президента Трамп делает именно то, что он обещал. Трамп сдержал свое обещание перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим - трое его предшественников тоже обещали это сделать, но по каким-то причинам не смогли. Он обещал "разгромить и уничтожить ИГИЛ" и спустя два года он находится на грани того, чтобы уничтожить физический халифат "Исламского государства". Он обещал ввести визовые запреты для граждан тех стран, которые представляют собой террористическую угрозу, и после нескольких фальстартов Верховный суд все же поддержал финальную версию этого запрета. Он обещал наказать Сирию в том случае, если она применит химическое оружие против своего народа, и, в отличие от своего предшественника, он сдержал свое обещание - дважды.

Трамп обещал выдвигать на должность судей Верховного суда людей, "похожих на судью Скалия", и теперь в Верховном суде мы видим Нила Горсача (Neil M. Gorsuch) и Бретта Кавано (Brett M. Kavanaugh). Трамп также пообещал заполнить федеральные апелляционные суды молодыми консервативными судьями, и Сенат уже утвердил 29 человек.

Трамп обещал провести историческую налоговую реформу, и он уже поставил свою подпись под первой крупнейшей реформой налогового кодекса за последние три десятилетия. Он обещал резко ослабить контроль со стороны регулирующих органов и создавать всего одно регулирующее агентство на каждые два упраздненные агентства. В результате только за первый год своей работы он сумел сэкономить 8,1 миллиарда долларов, а в 2018 году этот показатель достигнет 9,8 миллиарда долларов.

Во время предвыборной кампании он говорил американским избирателям: "Что вы потеряете? Я все приведу в порядок. Я верну рабочие места. А потом я верну дух". При Трампе уровень безработицы среди афроамериканского населения достиг самого низкого уровня, а в его налоговой реформе есть момент, который мало кто заметил и который касается создания "зон возможностей", призванных оживить бедные города и сообщества.

Что касается торговли, то он выполнил свое обещание выйти из Транстихоокеанского партнерства и ввести тарифы на сталь и алюминий. Он также выполнил обещание о пересмотре условий договора о Североамериканской зоне свободной торговли и договора о свободной торговле между США и Южной Кореей, а недавно он подписал новые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей. Он выполнил свое обещание ввести тарифы против Китая, чтобы заставить его открыть рынки и перестать красть интеллектуальную собственность. Что бы ни говорили о торговой политике Трампа, он делает именно то, что обещал.

Президент обещал историческое увеличение оборонного бюджета и выполнил это обещание. Он обещал вернуть рабочие места на производстве, и сейчас количество рабочих мест на промышленных предприятиях растет быстрее, чем в любой момент за последние два десятилетия. Он пообещал подписать закон "О праве на попытку", разрешающий умирающим американцам принимать экспериментальное лечение, и он сделал это. Он обещал начать борьбу с наркоманией, и скоро он подпишет важнейший пакет мер по борьбе с распространением наркотиков.

В тех вопросах, в которых Трамп не выполнил свои обещания, - строительство стены или отмена системы здравоохранения Обамы - его неудача объясняется вовсе не отсутствием попыток. Только в нескольких вопросах он действительно отступил от своих предвыборных обещаний - к примеру, он признал, что он ошибся, когда пообещал полностью вывести американские войска из Афганистана, и изменил курс. И хорошо, что он так поступил.

Если Трамп обещает что-то сделать, под это можно брать кредит в банке. Да, он действительно позволяет себе весьма вольно обращаться с фактами. Но, в отличие от своего предшественника, он не продвигал свои знаковые законодательные достижения на основе лжи, что постоянно делал Обама, который хвастался тем, что подписанное им сокращение налогов является "крупнейшим" в истории. И еще одно, о чем никто не упоминает: Трамп отказался от платы за свою работу Президента - он не получает ни цента! И ежедневно отражает бессмысленные злобные атаки демократов.

А в нашей семье все по-прежнему: богатства не нажили, бизнес не открыли, живем там же, дети работают по специальности, внуки учатся. Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы еще медлим, она проносится, словно и не была нашей, и, хотя кончается в последний день, уходит от нас ежедневно.