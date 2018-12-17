ФЕСТИВАЛЬ

Кажется, все как всегда: опять ноябрь, привычный Эссен, тот же центр города, популярнейший кинотеатр "Lichtburg" ("Лихтбург"), обычная суета в плотной очереди в кассу кинотеатра за оставшимися билетами, смешанная русско-немецкая речь желающих попасть на церемонию открытия традиционного и каждый раз столь ожидаемого Фестиваля российской культуры под уже хорошо знакомым названием "Россия в гостях у Эссена", неизменная "красная дорожка" перед входными дверями для почетных гостей - звёзд искусства, высших чиновников обеих стран, но… В этот раз не совсем как всегда, хотя всё перечисленное, свидетельствую как очевидец, в полном комплекте имело место быть. И все-таки в этом году есть изменения.

Прежде всего, церемоний открытий фестиваля было не одно, а целых… два. Почти одновременно, день в день. И не только, как привыкли, в Эссене, но и в столице земли, Дюссельдорфе. Дело в том, что сам нынешний фестиваль - и это еще одна новинка - не совсем обычный: юбилейный, уже 15-й. То есть главная "изюминка" фестиваля в существенном расширении его аудитории, а именно в том, что его многолетние организаторы - Центр Кинофестивалей и Международных программ (Москва), Общественная Ассоциация "Rhein-Ruhr-Russland" (Эссен) и Киноконцерн "Мосфильм" на этот раз совместно с Правительством Москвы и обществом "Russische Gesellschaft NRW" (Дюссельдорф) решили провести праздник российской культуры одновременно в этих двух упомянутых немецких городах. Первый опыт и, судя по отзывам гостей, вполне удачный.

Сначала - "Ufa-Palast"…

Это - Дюссельдорф, столица земли "Северный Рейн - Вестфалия". У входа в хорошо знакомый всем горожанам ультрасовременный многозальный кинотеатр Ufa-Palast, в привычной толпе кинолюбителей - непривычно много… русской речи. Что логично: в этот рядовой субботний вечер - совсем не рядовое для сегодняшнего немецкого города событие: открытие "Дней российского кино". Да еще скопление на парковке перед кинотеатром машин с иногородними номерами, в частности, боннскими, эссенскими… Что тоже понятно: на открытие прибыли из Бонна вице-консул Генконсульства РФ Валерий Сидоров, из Эссена - устроители и московские гости фестиваля: заслуженный деятель искусств РФ, директор Центра Кинофестивалей и Международных программ Татьяна Шумова, кинорежиссёр Дмитрий Дьяченко, лауреат международных конкурсов Вячеслав Ольховский, а также организаторы праздника из эссенской Ассоциации "Rhein-Ruhr-Russland" Любовь Яковлева-Шнайдер и Мартин Шнайдер. Здесь же и машина почтившего своим присутствием "российское" мероприятие гостеприимного хозяина - обер-бургомистра Дюссельдорфа Томаса Гайзеля.

До начала церемонии удалось коротко пообщаться с участниками действа - и с обер-бургомистром города, и с директором Центра из Москвы, и с одним из устроителей фестиваля:

Томас Гайзель, обер-бургомистр Дюссельдорфа, пытался даже сказать несколько слов по-русски:

- Добро пожаловать в Дюссельдорф, в этот прекрасный и очень современный кинотеатр!.. (дальше - по-немецки) Знаете, очень важно сейчас - поддерживать теплые дружеские отношения Германии и России. Еще и потому, что и в Германии не так много людей пока еще хорошо говорят по-русски, и в России - по-немецки, такие культурные мероприятия очень помогают нам осваивать и язык друг друга, и культуру, то есть в конечном итоге нашим обоим народам лучше понимать друг друга, что, как мы все знаем, немаловажно в сегодняшнем мире. Лично я сам являюсь давним и очень большим другом русского языка. Хотя знаю пока лишь пару слов…

Татьяна Шумова, директор Центра Кинофестивалей и Международных программ:

- Мне очень приятно, что мы сегодня открываем наш фестиваль, кроме традиционного Эссена, теперь и в Дюссельдорфе. Это - инициатива правительства Москвы, многолетнего города-партнёра Дюссельдорфа. И не случайно, что фильмом открытия этой дюссельдорфской кинонедели выбрана картина Валерия Тодоровского "Большой", потому что Большой театр является узнаваемым во всём мире знаком Москвы: всегда, когда речь заходит о Большом, это значит - о Москве. Причем показываем мы в эти дни искусство России не только в Эссене и Дюссельдорфе, мы знакомим с нашей программой также и немецкие школы, и гимназии, и консерватории, считая очень важным элементом популяризации российской культуры в немецкой молодежной среде. А следующий год, надо сказать, у нас вообще особенный: российский президент определил 2019-й как Год Русских сезонов в Германии. Это будет праздник с расширенными культурными программами, в том числе и концертными, и выставочными. То есть в следующем году Россия будет уже не только в гостях у Эссена, она будет в гостях у… Германии!

Любовь Яковлева-Шнайдер, менеджер Ассоциации "Rhein-Ruhr-Russland":

- На этот раз Фестиваль русской культуры в Эссене проходит уже в 15-й раз. То есть - Юбилей. Чем, по-вашему, он отличается от предыдущих?

- Ну, прежде всего, тем, что он, как видите, проходит одновременно в двух городах - в Эссене и в Дюссельдорфе. Начинается он с кино в Дюссельдорфе, а на следующий день - традиционное официальное открытие в Эссене.

Москва - давний партнёр Дюссельдорфа. Поэтому мы специально подобрали кинопрограмму, отвечающую лозунгу "Москва - любовь моя". И Москва, так или иначе, выступает здесь как бы героем этих фильмов, таких как "Большой" Валерия Тодоровского, "Анна Каренина" Карена Шахназарова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Ставка на любовь" Артёма Михалкова, "В стиле джаз" Станислава Говорухина. Кстати, этот последний в программе Дюссельдорфа фильм мы посвящаем памяти недавно ушедшего прекрасного режиссёра Станислава Сергеевича Говорухина, неоднократно бывавшего на нашем фестивале в Эссене.

- А Дюссельдорф как-то участвовал вместе с вами в подготовке фестиваля?

- Да, конечно. Мы очень благодарны дюссельдорфскому обществу "RG NRW (Russische Gesellschaft Nordrhein-Westfalen)". И, конечно, организовать такое крупное мероприятие одновременно в двух городах нам без поддержки Дюссельдорфа и его обер-бургомистра было бы не под силу.

И еще одно общение - с удивительным певцом-баритоном Вячеславом Ольховским - с помощью романсов "Только раз", "Очи черные" и "Дорогой длинною", исполненных артистом и подхваченных всем залом.

А потом - Кино с напутствием "хозяина", обер-бургомистра Томаса Гайзеля:

- Я желаю вам получить удовольствие от просмотров замечательных фестивальных фильмов и, конечно, дальнейшего развития наших партнерских отношений между Дюссельдорфом и Москвой!

И снова - "…в гостях у Эссена"

А теперь привычная ситуация. На "красной дорожке" - те же, что и накануне в Дюссельдорфе (вице-консул РФ Валерий Сидоров, кинорежиссёр Дмитрий Дьяченко) плюс новые гости: обер-бургомистр Эссена Томас Куфен и известная актриса театра и кино Светлана Тома. Перед входом в "Лихтбург", естественно, встречающая публика - улыбки, цветы, аплодисменты, автографы, автографы, снова цветы…

Спрашиваю у главного распорядителя:

- Чем, кроме географии, двух городов вместо одного, отличается юбилейный фестиваль?

- Конечно, программой, - говорит Любовь Яковлева-Шнайдер. - Она на этот раз, по нашей задумке, фантастическая. В прямом смысле слова: все фильмы, привезённые в Эссен, содержат некие фантастически-реалистические компоненты, в частности "СуперБобровы"…

- Кстати, я очень горжусь тем, что честь открытия фестиваля доверена моей картине. - вступает в разговор Дмитрий Дьяченко, режиссёр фильма "СуперБобровы". - Я уже бывал в Эссене со своим фильмом, очень уважаю этот фестиваль. А моя нынешняя картина - комедия с таким, действительно, фантастическим акцентом: в дом обычной семьи Бобровых попадает метеорит, и с этого момента каждый член этой семьи наделяется сверхчеловеческими свойствами… И сюжет о том, как они вновь приобретёнными свойствами распоряжаются…

- Кроме этой ленты, - продолжает Любовь Яковлева-Шнайдер, - в программе кинотеатра "Astra" такие необычные фильмы, как "Память осени" Андрея Соколова, "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну (по рассказам М. Горького), "Город Зеро" и "День полнолуния" Карена Шахназарова. И, кстати, не только собственно фильмы, а и балетные композиции тоже носят явный оттенок фантастического.

- Немножко подробнее о балете…

- Это хореографические композиции московского театра "Новый балет", успешно работающего уже более 25 лет и руководимого очень интересным современным режиссёром Павлом Нестратовым. Они уже однажды, в 2014-м, были у нас с "Болеро" Равеля. А сейчас привезли одноактный балет "Превращение" по произведению Франца Кафки.

А специально к нашему юбилею мы пригласили в программу фестиваля другого юбиляра, Максима Горького, конкретно - его Музей-квартиру из Нижнего Новгорода, давнего партнера немецкого Эссена, родного города пролетарского писателя, у которого в этом году 150-летие со дня рождения.

Церемонию открытия фестиваля предварил оркестр "Солисты Нижнего Новгорода", а на стенах самого фойе все пять дней развернута выставка экспонатов нижегородского Музея-квартиры М. Горького с под девизом "Родом из Нижнего.

- Вижу, в зале много не только русско-, но и немецкоговорящих…

- Да. Судя по уже сложившейся за эти 15 лет статистике, практически половина зала немцев (в отдельные годы даже более 60 процентов! А зал в "Лихтбурге вмещает 1250 зрителей", и он, как видите, полон) смотрит наши программы. Отличная, я считаю, тенденция. И её необходимо не потерять. Для этого, в частности, и нужны немецкие субтитры на наших фильмах. А субтитры - это, как вы понимаете, дополнительные затраты…

И нам их приходится заказывать самим, за наши с нашими спонсорами деньги. Которых, естественно, всегда не хватает… Кроме того, киностудии, с которыми мы работаем (помимо "Мосфильма"), предпочитают, если и делать субтитры, то - на других языках, больше всего на английском… Мы же считаем, что, если фильм прокатывается в Германии, он должен быть снабжен именно немецкими субтитрами. Только на "Мосфильме" делают фильмы с немецкими субтитрами.

- А "Мосфильм" дает вам свои фильмы на льготных условиях?

- "Мосфильм" - спасибо ему - предоставляет нам свои картины не просто льготно, а - бесплатно.

…Но - пора в зал, на церемонию открытия Фестиваля. Зрителей приветствует обер-бургомистр Эссена Томас Куфен:

- Я очень горд, что именно в Эссене проходит вот уже в 15-й раз такой представительный культурный Фестиваль из России, и рад принять в нем участие. Тем более, что мы встречаемся в его рамках в давним хорошим партнером Эссена, российским Нижним Новгородом. У нас с этим городом прекрасные связи - как культурные, так и экономические, и такие встречи, как сегодняшняя, их ещё больше укрепляют. И меня особенно радует тот факт, что наши партнерские отношения с Нижним Новгородом не остались без внимания и такой высокой инстанции, как российское Министерство иностранных дел. Это еще раз подчеркивает то большое значение, которое Россия придает нашему сотрудничеству.

Вице-консул Генконсульства РФ в Бонне Валерий Сидоров:

- Мне очень приятно быть на этом потрясающем празднике, который проходит тут уже в 15-й раз! Когда я вижу этот огромный переполненный зал, я понимаю, каков поистине большой интерес к российской культуре. Это не может не радовать, особенно в нынешнее непростое время. Вы, я считаю, устраивая такой фестиваль, делаете большое дело для наведения мостов в человеческих взаимоотношениях наших двух народов и в целом для отношений России и Германии. Желаю вам праздновать не только 15-летие, но и 20-летие, и 30-летие и так далее!

Владелец кинотеатров "Lichtburg" и "Astra" Марианне Менце:

- Для нас уже стало привычным принимать у себя здесь этот прекрасный Фестиваль русской культуры в тесном сотрудничестве с нашими постоянными партнерами из Москвы и из эссенской Ассоциации "Rhein-Ruhr-Russland". На этот раз особенно меня радует участие в фестивале представителей Нижнего Новгорода - партнера нашего Эссена: музыкантов оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" и сотрудников Музея-квартиры Горького. Надеюсь, что культурное сотрудничество России и Германии, продлится еще на годы.

Председатель комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина:

- Например, в 2016 году мы посетили город Эссен в связи с 25-летием нашего побратимства. Была организована обширная культурно-познавательная программа. В составе нашей делегации были руководители города, нижегородских университетов, представители бизнес-кругов региона. Мы обменялись делегациями на высшем уровне. Была посажена Аллея дружбы в Эссене. Мэр Эссена также посетил наш город с ответным визитом в рамках юбилея.

Для нас, нижегородцев, большая честь принимать участие в таком престижном Фестивале культуры, как этот праздник, тем более что у Нижнего Новгорода с Эссеном тесные партнерские отношения уже более четверти века. А в этом году наш приезд на Фестиваль приурочен к юбилею нашего великого земляка, русского писателя Максима Горького. В связи с этим сотрудники нижегородского Музея-квартиры Горького подготовили специальную программу о раннем творчестве писателя в Нижнем.

Актриса театра и кино, народная артистка Молдавии и заслуженная артистка России Светлана Тома:

- Конечно, я приглашаю вас всех на нашу с вами встречу, на просмотр моего фильма "Табор уходит в небо", который снят был по ранним рассказам Горького "Макар Чудра" и "Старуха Изергиль". Многие наверняка знают об этом фильме, так он известен во всем мире, его в свое время купили для показа в 120 странах, он получил множество профессиональный наград и престижных премий и до сих пор, как я знаю, его с удовольствием смотрят люди. Картину эту снял замечательный, уникальный, потрясающий режиссёр Эмиль Лотяну, у которого я как раз начинала свою карьеру. Приходите, уверена, что вам будет интересно.

И еще: совершенно невероятно, и для меня это большая радость и честь, что я стою на этой сцене, на которой когда-то стояла легендарная Марлен Дитрих! И вот как интересно устроена жизнь: в 1978 году я была на Каннском кинофестивале, представляла фильм того же Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь". И там меня познакомили с великой Роми Шнайдер! А ведь она, Роми Шнайдер, тоже стояла на этой сцене, а сегодня на ней стою… я! Чудеса! Я желаю всем удовольствия от этого фестиваля!

После традиционных кратких приветственных слов от имени гостей и хозяев, как водится, - художественная часть. Её открыл, как и было обещано, популярнейший московский Театр "Новый балет" (директор Павел Нестратов).

Этот удивительный коллектив уже знаком эссенцам - был несколько лет назад на подобном Фестивале, привозил сюда свои одноактные балеты "Кармина Бурана" и "Болеро". На этот раз он показал одну из последних своих премьер - одноактный балет хореографа Кирилла Радева "Превращение" по повести Франца Кафки на музыку М. Вайнберга. "Спектакль, по словам директора, погружает зрителей в фантастическую историю о непонятном и грандиозном роке, постигшем главного героя. Тонкая грань действительности и абсурда превращает драму в гротеск и увлекает в мир ирреальности и фантасмагории, даёт повод к размышлению о судьбе Человека." К этому нечего добавить: впечатление огромное. И, как итог, восторженный приём переполненным залом.

…А во втором отделении - кинокомедия "СуперБобровы". И далее - по программе…

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На фото автора:

- Л. Яковлева-Шнайдер и М. Менце с плакатом Фестиваля;

- Обер-бургомистр ДюссельдорфаТомас Гайзель беседует с нами;

- Вячеслав Ольховский поёт романсы;

- Светлана Тома: автографы, цветы;

- Театр "Новый балет".