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март '18
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Алексей Серебряков. На него обиделись те, "на ком шапка горит"…

Актуальные записки

Первое:  С Алексеем Серебряковым незнаком, увы. Актёр отличный, умный, честный, лучшим подтверждением этого факта  является то, что он Народный артист России, и роли его любят и смотрят зрители.  Свойства не такие уж и распространённые.

Второе:  Его заявление в интервью Юрию Дудю, вызвавшее бурю в стакане воды и в нашем  царстве, сделал не просто русский человек Алексей Серебряков,  а актер, проживший на экране не один десяток жизней этих русских людей. Актёр - Человек умеющий смотреть вокруг себя и анализировать то, что происходит.

Третье:  Свора  возмутившихся. Думаю, даже уверен, что Алексей Серебряков больше вправе судить о своём народе, чем толпы ангажированных "кургинянов", "шахназаровых", "хинштейнов". Разумеется, я не о крови или о религиозной принадлежности, я о ментальности - понимание которой всегда специфично.

Четвертое: Уверен,  режиссер В.Бортко,  снимавший "Собачье сердце" по М.Булгакову,  был бы полностью согласен с Алексеем Серебряковым, как солидарен с ним профессор Преображенский, но вот депутат Государственной думы от фракции КПРФ В.Бортко никогда с Алексеем Серебряковым не согласится. Не барско-депутатское это дело. Согласен был с Алексеем Серебряковым и артист Александр Панкратов-Черный, а вот народный артист и доверенное лицо кандидата в Президенты России В.Путина уже никогда с этим не согласится, как говорят французы "noblesse oblige" - "положение обязывает".

Пятое:  В русских сказках всегда сложно пройти огонь, воду, но почти невозможно - медные трубы, а уж если позолоченные - практически невозможно. Академик А.Д.Сахаров - смог! Не равняю и не сравниваю, но и Алексей Серебряков уже четыре года делает шаги в эту сторону. Тяжелые, возможно даже спорные, но шаги в отличие от тех, кто прилип к сладости своего кресла и своего пайка. К своей  роли,  щедро вознаграждаемой из властного корытца.

Шестое: На сказанное Алексеем Серебряковым обиделись те, "на ком шапка горит", другие задумались, или имеют шанс задуматься, ведь в школе учились.  Следовательно должны помнить, что по словам И.А.Крылова, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". И ещё, важное - нам не нравится то, что он сказал? Тогда может быть мы все-таки перестанем, прекратим  раз и навсегда как заколдованную мантру твердить "У России только два друга - армия и флот"  (ну в современном транскрипции можно добавить ещё Росгвардию и прочие чрезвычайные службы)?  Попробуем, постараемся сделать что-то, чтобы друзьями были культура, образование, наука, уровень жизни россиян, а не жителей только одной Рублёвки?

 Возможно, Алексей Серебряков постарался нам в очередной раз помочь, как когда-то давно Чаадаев…. Объявим сумасшедшим?  Может быть молодым поколениям удастся дожить до времени когда в России не будет актуально "Горе от Ума", а пока Алексею Серебрякову  приходится говорить с нами из Канады, что стыдно для нас, так же как стыдно было слушать песни Александра Галича из Парижа… или делать героем Владимира Высоцкого, о смерти которого решилась напечатать крохотное сообщение только одна газета "счастливого" СССР и похороны, которого активно снимали и контролировали тогдашние спецслужбы, (наследником их являются сегодняшние). не решившиеся   вмешаться только потому, что народа - нетЬ, ГРАЖДАН, ЛЮДЕЙ понимавших о чем страдал, играл, писал, пел В.Высоцкий,  пришло очень много.

И ещё, увы актуальное, в ежедневных шоу, передачах в российских СМИ всячески подогревается это самое хамство и агрессивность. Позволяется оскорблять людей, навешивать на них ярлыки, приглушать неугодные мнения, заглушать их криком. Всё это смотрят ежедневно миллионы - это ли не подтверждение правоты Алексея Серебрякова? Может быть, стоит что-то изменить, подправить в "консерватории"…

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На фото - Алексей Серебряков.

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