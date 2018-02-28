Алексей Серебряков. На него обиделись те, "на ком шапка горит"…

ПОЗИЦИЯ

Первое: С Алексеем Серебряковым незнаком, увы. Актёр отличный, умный, честный, лучшим подтверждением этого факта является то, что он Народный артист России, и роли его любят и смотрят зрители. Свойства не такие уж и распространённые.

Второе: Его заявление в интервью Юрию Дудю, вызвавшее бурю в стакане воды и в нашем царстве, сделал не просто русский человек Алексей Серебряков, а актер, проживший на экране не один десяток жизней этих русских людей. Актёр - Человек умеющий смотреть вокруг себя и анализировать то, что происходит.

Третье: Свора возмутившихся. Думаю, даже уверен, что Алексей Серебряков больше вправе судить о своём народе, чем толпы ангажированных "кургинянов", "шахназаровых", "хинштейнов". Разумеется, я не о крови или о религиозной принадлежности, я о ментальности - понимание которой всегда специфично.

Четвертое: Уверен, режиссер В.Бортко, снимавший "Собачье сердце" по М.Булгакову, был бы полностью согласен с Алексеем Серебряковым, как солидарен с ним профессор Преображенский, но вот депутат Государственной думы от фракции КПРФ В.Бортко никогда с Алексеем Серебряковым не согласится. Не барско-депутатское это дело. Согласен был с Алексеем Серебряковым и артист Александр Панкратов-Черный, а вот народный артист и доверенное лицо кандидата в Президенты России В.Путина уже никогда с этим не согласится, как говорят французы "noblesse oblige" - "положение обязывает".

Пятое: В русских сказках всегда сложно пройти огонь, воду, но почти невозможно - медные трубы, а уж если позолоченные - практически невозможно. Академик А.Д.Сахаров - смог! Не равняю и не сравниваю, но и Алексей Серебряков уже четыре года делает шаги в эту сторону. Тяжелые, возможно даже спорные, но шаги в отличие от тех, кто прилип к сладости своего кресла и своего пайка. К своей роли, щедро вознаграждаемой из властного корытца.

Шестое: На сказанное Алексеем Серебряковым обиделись те, "на ком шапка горит", другие задумались, или имеют шанс задуматься, ведь в школе учились. Следовательно должны помнить, что по словам И.А.Крылова, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". И ещё, важное - нам не нравится то, что он сказал? Тогда может быть мы все-таки перестанем, прекратим раз и навсегда как заколдованную мантру твердить "У России только два друга - армия и флот" (ну в современном транскрипции можно добавить ещё Росгвардию и прочие чрезвычайные службы)? Попробуем, постараемся сделать что-то, чтобы друзьями были культура, образование, наука, уровень жизни россиян, а не жителей только одной Рублёвки?

Возможно, Алексей Серебряков постарался нам в очередной раз помочь, как когда-то давно Чаадаев…. Объявим сумасшедшим? Может быть молодым поколениям удастся дожить до времени когда в России не будет актуально "Горе от Ума", а пока Алексею Серебрякову приходится говорить с нами из Канады, что стыдно для нас, так же как стыдно было слушать песни Александра Галича из Парижа… или делать героем Владимира Высоцкого, о смерти которого решилась напечатать крохотное сообщение только одна газета "счастливого" СССР и похороны, которого активно снимали и контролировали тогдашние спецслужбы, (наследником их являются сегодняшние). не решившиеся вмешаться только потому, что народа - нетЬ, ГРАЖДАН, ЛЮДЕЙ понимавших о чем страдал, играл, писал, пел В.Высоцкий, пришло очень много.

И ещё, увы актуальное, в ежедневных шоу, передачах в российских СМИ всячески подогревается это самое хамство и агрессивность. Позволяется оскорблять людей, навешивать на них ярлыки, приглушать неугодные мнения, заглушать их криком. Всё это смотрят ежедневно миллионы - это ли не подтверждение правоты Алексея Серебрякова? Может быть, стоит что-то изменить, подправить в "консерватории"…

__________________________

На фото - Алексей Серебряков.