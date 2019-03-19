Первое вето Трампа

МОЛНИЯ

Еще в своём предвыборном заявлении Дональд Трамп обещал, что он будет строить "Великую стену" на американо-мексиканской границе, делая упор на то, что её строительство будет оплачиваться за счёт Мексики.

Однако платить придётся американцам. Это не просто идея-фикс, это жизненная необходимость - защитить границу государства от внедрения в страну нелегальных эмигрантов, в числе которых наркодилеры, торговцы людьми и оружием и другие деклассированные элементы. Деньги у Конгресса есть, но демократы, которые сейчас получили некоторое преимущество, препятствуют всему, что выдвигает Президент.

В пятницу, 22 марта Трамп подписал своё первое вето, отвергая резолюцию Конгресса США об отмене его Указа о чрезвычайном положении, которую назвал опасной, безрассудной и направленной против реальности.

Конгресс имеет право выдвинуть резолюцию, а Президент - право отменить и запретить её. Чтобы добиться согласия на выделение необходимой суммы из бюджета, Трамп вынужден был ввести режим ЧП. И это право Президента вводить ЧП закреплено в законе.

35 дней продлилось это положение. Часть служащих ушла в отпуск за свой счёт, другая часть работала бесплатно. Но даже в такой ситуации демократы под предводительством Пелоси и Шумера не пошли на уступки, как будто Трамп просит деньги для личного пользования из их кармана.

"Тут нет ничего сложного, все очень просто. Мы хотим, чтобы наркотики, преступники и банды не приходили на нашу территорию", - сказал Трамп, отметив, что до него и другие Президенты шли на объявление чрезвычайного положения.

26 марта Пелоси собирается провести голосование по отмене вето. Для преодоления вето необходимо получить две трети голосов - 290, но у демократов в нижней палате только 235.

Коалиция из 20 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, настаивает на том, что Президент не имеет власти изымать деньги на строительство стены вдоль мексиканской границы, так как Конгресс контролирует бюджет.

Борьба продолжается, и вся эта нервная ситуацию не лучшим образом отражается на гражданах Америки. Как говорится, будем посмотреть…