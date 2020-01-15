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январь '20
РЕПЛИКА

Украина стареет и мельчает

Надежда на Зеленского


Фото https://comments.ua/

В Украине - ныне нищей, вынужденной, защищая свои независимость и суверенитет, воевать - насчитывается более тысячи 100-летних долгожителей, - сообщила  на своей страничке в Facebook   председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. И уточнила, что это самое большое количество 100-летних за всю историю существования Пенсионного фонда Украины.

Я вспомнил давнюю беседу с ныне уже покойным Владимиром Вениаминовичем Фролькисом — известным советским учёным в области современной геронтологии и возрастной физиологии, академиком Академии медицинских наук Украины, академиком НАН Украины, членом Нью-Йоркской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, вице-президентом АМН Украины, заведующим лабораторией физиологии Института геронтологии АМН Украины. Он — автор так называемой адаптационно-регуляторной теории старения, которая основывается на представлении о старости как генетически запрограммированной, и, впоследствии - смерти.  Собствено, его научной работе и было посвящено интервью, которое я — тогда молодой киевский газетчик — брал у большого учёного.

- В нашем организме, - рассказывал Владимир Вениаминович — происходят два противоположных процесса: разрушительный процесс старения и процесс «антистарения», который содействует увеличению продолжительности жизни и поддержанию жизнеспособности организма.

Первый процесс Фролькис обозначил как «витаукт» (лат. vita– жизнь, auctum – увеличивать). Так этот его термин и вошёл в науку.

  Речь зашла о таком понятии, как средняя продолжительность предстоящей жизни. Тогда — а это было более 40 лет  тому назад — она составляла в Украинской ССР 69,25 года.

  - Учёные издревле пытаются изобрести средства от старения, дабы отсрочить смерть, - пояснял Владимир Вениаминович. -  А чтобы долго жить, надобны условия для безопасной жизни и её здоровый образ — иначе любые лекарства бессильны.

   Почему же, почему  Галина Третьякова, с которой начинается эта публикация - нерядовой член украинского парламента, отвечающая в нём как раз за социальную политику и защиту прав ветеранов - умолчала о том, помогает ли государство этим людям и как?

Тем временем Госстат Украины сообщает, что сейчас в стране пожилых  стало больше, чем молодых. Ясно:  больше стариков - больше пенсионных затрат. Молодых же политическая ситуация и относительно низкие зарплаты подталкивают искать лучшей жизни за рубежом. Там уже постоянно или временно работают от более трёх до девяти миллионов граждан Незалежной.

Основные направления эмиграции — Россия, Польша, Италия, Чехия, Германия, США. Украинская эмиграция достигла уже  8 миллионов человек. Только за период с 2015 по 2017 год включительно из Украины выехало не менее 7 процентов трудоспособного населения страны. Так говорят украинские источники. А Международная организация по миграции утверждает, что более - свыше 12 процентов.

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Fariza (Uzbekistan)   21.01.2020 15:29

Не только Украина стареет. В России, вернее, русской части населения ситуация на два порядка хуже.

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Агапія Украина (Украина)   22.01.2020 15:48

Это всё результат социального насилие украинского олигархата

  - 0   - 0
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Valentina   23.01.2020 15:46

На самом деле - что в России, что на Украине этот олигархат, как клещи впились в тело обнишавшего до крайности народа и прав был Саакашвили, называю украинскую власть такой же клептократией, как и российская

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