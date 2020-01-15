Украина стареет и мельчает

РЕПЛИКА



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В Украине - ныне нищей, вынужденной, защищая свои независимость и суверенитет, воевать - насчитывается более тысячи 100-летних долгожителей, - сообщила на своей страничке в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. И уточнила, что это самое большое количество 100-летних за всю историю существования Пенсионного фонда Украины.

Я вспомнил давнюю беседу с ныне уже покойным Владимиром Вениаминовичем Фролькисом — известным советским учёным в области современной геронтологии и возрастной физиологии, академиком Академии медицинских наук Украины, академиком НАН Украины, членом Нью-Йоркской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, вице-президентом АМН Украины, заведующим лабораторией физиологии Института геронтологии АМН Украины. Он — автор так называемой адаптационно-регуляторной теории старения, которая основывается на представлении о старости как генетически запрограммированной, и, впоследствии - смерти. Собствено, его научной работе и было посвящено интервью, которое я — тогда молодой киевский газетчик — брал у большого учёного.

- В нашем организме, - рассказывал Владимир Вениаминович — происходят два противоположных процесса: разрушительный процесс старения и процесс «антистарения», который содействует увеличению продолжительности жизни и поддержанию жизнеспособности организма.

Первый процесс Фролькис обозначил как «витаукт» (лат. vita– жизнь, auctum – увеличивать). Так этот его термин и вошёл в науку.

Речь зашла о таком понятии, как средняя продолжительность предстоящей жизни. Тогда — а это было более 40 лет тому назад — она составляла в Украинской ССР 69,25 года.

- Учёные издревле пытаются изобрести средства от старения, дабы отсрочить смерть, - пояснял Владимир Вениаминович. - А чтобы долго жить, надобны условия для безопасной жизни и её здоровый образ — иначе любые лекарства бессильны.

Почему же, почему Галина Третьякова, с которой начинается эта публикация - нерядовой член украинского парламента, отвечающая в нём как раз за социальную политику и защиту прав ветеранов - умолчала о том, помогает ли государство этим людям и как?

Тем временем Госстат Украины сообщает, что сейчас в стране пожилых стало больше, чем молодых. Ясно: больше стариков - больше пенсионных затрат. Молодых же политическая ситуация и относительно низкие зарплаты подталкивают искать лучшей жизни за рубежом. Там уже постоянно или временно работают от более трёх до девяти миллионов граждан Незалежной.

Основные направления эмиграции — Россия, Польша, Италия, Чехия, Германия, США. Украинская эмиграция достигла уже 8 миллионов человек. Только за период с 2015 по 2017 год включительно из Украины выехало не менее 7 процентов трудоспособного населения страны. Так говорят украинские источники. А Международная организация по миграции утверждает, что более - свыше 12 процентов.