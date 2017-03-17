Статую Свободы депортируют из США

ОСТРЫЙ УГОЛ

Пожалуй, наиболее сильный резонанс и неприятие после прихода к власти Дональда Трампа вызвал его анти иммигрантский указ, согласно которому он намерен депортировать от 2 до 3 миллионов нелегальных мигрантов. Это также вызвало много недовольных комментариев и волнений среди американских мигрантов и чиновников.

Но давайте вспомним как обстояли миграционные дела при президентах Обаме и Буше-младшем…

За время президентства Обамы, с 2009 по 2015 годы, из США были депортированы 2,5 млн человек. Это больше, чем депортировал любой другой президент в истории США, более того, это больше, чем выдворили из страны все президенты США ХХ века вместе взятые.

Немного меньше нелегальных мигрантов, чем Барак Обама, из США депортировал Буш-младший, но с этим президентом миграционные дела обстояли не столь однозначно, о чем мы поговорим позже.

В общем за последние пару десятков лет администрация США стала возводить мощные барьеры на пути мигрантов. И если ранее США называли "плавильным котлом", в котором отливался облик новых американцев, то ныне ситуация изменилась, и теперь настала пора переплавить Статую Свободы на колючую проволоку, ограждающую территорию США от эмигрантов из остального мира.

Таким образом, разница между последними тремя президентами в решении миграционных проблем одна - если Дональд Трамп огласил публично свою иммиграционную политику, то его предшественники делали это скрытно.

Зададимся вопросом - а кто же стоял у истоков нынешних миграционных проблем в Европе и США? По моему твердому убеждению "кашу заварил" Буш-младший, начав открытые военные действия в Ираке, Афганистане, ну, а его "доброе" начинание подхватило ИГИЛ - организация, как твердят российские власти - запрещенная в России, в то время как наяву она вполне разрешённая. После начала боевых действий в указанных ближневосточных странах, в Европу хлынул поток беженцев, который значительно возрос после антимусульманских боевых действий так называемого Исламского Государства. Я неоднократно утверждал и утверждаю сейчас, что действия боевиков ИГИЛ противоправны с точки зрения мусульманской религии.

В результате бурной волны мигрантов с Ближнего Востока экономика стран Европейского Сообщества стала терпеть значительные убытки, а денежная единица Евро пошла на спад, в то время как доллар стал укреплять свои позиции. И тут напрашивается вопрос, не для подрыва ли стабильности европейской экономики и ее валюты администрация Буша-младшего дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке, развязав там военные действия? В то же время экономика США практически никак не пострадала от наплыва мигрантов, потому как такого вала миграционной волны как в Европе, в США не наблюдалось, и не следует ожидать. Помимо трудно досягаемости берегов Америки, есть и другие причины. А именно, войска США, ведя боевые действия в указанных мусульманских странах, уничтожали в том числе и мирное население, как то обычно бывает на любой войне. И в этой связи спрашивается - будет ли население этих стран просить убежища в США, в стране-агрессоре?! Ответ очевиден.

Вспомним еще кое-что… После атаки на ВТЦ 11 сентября, когда по всей территории США была объявлена тревога и военное положение, и были запрещены полеты авиации над всей страной, только один единственный, самолет поднялся и улетел в Саудовскую Аравию. И это был собственный самолет семьи… Бен-Ладена - террориста №1, за которым в США была объявлена охота!

Этому казусу есть свои объяснения. А дело в том, что семья Бен-Ладена была дружна с семьей Буша-старшего, которых тесно связывал нефтяной бизнес, приносивший огромные доходы обеим сторонам. Вероятно, Буш-старший попросил своего сыночка выпустить дружескую арабскую семью из ставшей вдруг недружественной страны. Возможно, это событие и послужило антииммигрантским сигналом для арабов и мусульман, намеревавшимся просить убежище в США. Повторяю, при Буше младшем это были не публичные призывы, как ныне, при Трампе, а скрытые действия, которые происходили при активном сотрудничестве со спецслужбами.

Автор данных строк также пострадал в результате антииммигранских действий бушевской администрации и спецслужб США, хотя был приглашен в эту страну в качестве гостя.

Осенью 2007 года бывший грозненец Виктор Рабаев пригласил меня в США на празднество моего 60-летия. Причем, чтобы при въезде в страну у меня не возникло никаких проблем, он взял на себя все мои расходы. Я горячо благодарил за приглашение Виктора, но моей поездке не суждено было состояться.

После собеседования в американском посольстве в Стокгольме, я был уверен, что моя поездка состоится, так как я никогда не питал вражды к этой стране и ее гражданам, многие из которых являются моими друзьями. Да и к тому же я вовсе не исламский радикал, и тем более не террорист, а независимый журналист и правозащитник.

Однако проходит месяц, второй - из посольства США никаких вестей. На мои звонки мне сообщают - ждите!

Однажды, при отсутствии паспорта я решил рискнуть и по идентификационной карточке беженца вылетел в Польшу на конференцию, после которой решил погостить в Литве и прилететь обратно в Швецию из Вильнюса. В аэропорту Стокгольма мне обещали, что с моей ИД-картой проблем с вылетом и возвращением не будет. Однако в вильнюсском аэропорту меня по ИД-карте отказались пустить в отлетающий самолет.

Произошёл этот казус видимо потому, что в это время прибалтийские страны только что вступили в Европейское Сообщество и требования к авиапассажирам были ужесточены. И тогда в мое дело пришлось вмешаться литовским парламентариям и главе таможенной службы Литвы. После произошедшего случая я уже опасался посещать другие страны без паспорта.

Чтобы в конце концов заполучить свой документ, я обратился за помощью к своим американским друзьям, в частности к Виктории Пупко, с которой мы долгие годы сотрудничаем в сфере защиты прав человека. Она была несказанно удивлена и возмущена действиями сотрудников посольства США в Швеции, и обещала восстановить справедливость в моем деле. Виктория незамедлительно обратилась к сенатору Эдварду Кеннеди, которому написала о беспределе, творящемся в посольстве США по отношению ко мне. Вскоре Виктория получила ответ от старейшего сенатора, который переслала мне в Швецию, и с которым я через пару дней отправился в посольство США в Стокгольме.

Путь до Стокгольма предстоял далекий и я опоздал на часы приема. Тем не менее, я обратился к офицеру на входе посольства, показал ему письмо сенатора Кеннеди. У офицера полезли глаза на лоб, и он, взяв бумагу, помчался в здание. Спустя несколько минут, офицер вместе с сотрудницей посольства США, возвратились к месту встречи со мной с моим паспортом. Сотрудница извинилась и сказала мне: "Если Вы подождете несколько дней, то мы предоставим Вам визу в США". На это я ответил, что мне пришлось ждать своего паспорта почти год и более я не намерен ждать ни единого дня. И добавил: "После случившегося, моя нога не ступит на американский континент!"

Я более чем уверен, что коллизии вокруг моего паспорта были не просто какой-то досадной ошибкой чиновников посольства США, но имеют под собой четкую политическую подоплеку, цель которой предотвратить передвижение по странам мира чеченских журналистов, правозащитников и политиков, которые в различных странах могут публично высказаться объективно и правдиво. И таким образом, с подачи президента Путина, чеченцы, получившие убежище в европейских странах, были негласно занесены в разряд "международных террористов", передвижение которых по миру должно быть ограничено, с чем видимо и согласилась администрация Буша-младшего - закадычного друга Путина.

По подобному поводу четко выразился Джеймс Оруэлл: "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм!" Ну, а по нынешним меркам экстремизм мало чем отличается от терроризма.

Майрбек Тарамов, специально для журнала "Кругозор".