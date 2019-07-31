Удивительный Казиник

ГОСТЬ НОМЕРА

"Моя основная задача: при помощи искусства выявить изначальную гениальность моих слушателей и читателей, их невероятные возможности восприятия той космической энергии, которая породила Баха и Шекспира, Моцарта и... каждого из нас. Я верю в гениальность Человека на Планете. Верю в возможность открыть людям глаза… Нужно лишь снять шоры с глаз и обрести тот "магический кристалл", о котором пишет А.С. Пушкин. И вся примитивная конвейерная "попсовость" слетит как шелуха, и откроется Человек, равный Космосу."

М.С.Казиник.

Я бесконечно благодарна моему другу, который девять лет назад рассказал мне о необыкновенном человеке - Михаиле Семёновиче Казинике. Начав знакомиться с его творчеством, я сразу же попала под его обаяние и прониклась глубочайшим уважением ко всему, что он делает.

Сила воздействия его слов колоссальна. С огромным интересом прочла я его книгу "Тайны гениев", с восторгом слушала и смотрела передачи на радио и телевидении, восхищалась его невероятно талантливыми фильмами о композиторах, писателях, художниках… Я обогатилась новыми знаниями, которые во многом изменили мои взгляды на жизнь.

Михаил Семёнович Казиник - человек феноменальный. Деятельность его необычайно многогранна: музыкант и искусствовед, поэт, писатель и философ, актёр и режиссёр, просветитель и педагог. Один из самых образованных и одарённых людей нашего времени.



Михаил Семенович - музыкальный эксперт Нобелевского концерта, лечит с помощью музыки детей, больных детским церебральным параличом, проводит конференции о целительной силе музыки.

Он поставил вместе с режиссёром Юрием Ледерманом спектакли в театре Стокгольма, именуемом прессой "театром, который мыслит". Спектакли пользуются большим успехом.

Многочисленные концерты, моцартовские фестивали в горах Норвегии, лекции-постижения искусства для молодежи Германии, художественные программы для телерадиокомпании SBS в Австралии - всегда События. Участие в нем на равных Слова, Музыки, Поэзии, Философии и элементов Театра приводит в залы не только любителей классической музыки, но и представителей самых различных кругов и профессий, и, молодежь, что особенно важно в наши дни.

Михаил Казиник родился в 1951 г. в Ленинграде. Через два года семья переехала в Витебск. С раннего детства Михаил обладал незаурядными способностями и прекрасной памятью. Уже в три года начал читать. Казиник рассказывает, что в детском саду воспитательница могла уйти надолго из группы, поручив Михаилу занять детей чтением сказок или рассказами об удивительных историях. Уже тогда проявились его актёрские способности и понимание того, что он может и должен помогать людям.

Музыку Михаил полюбил в раннем детстве. Учился в музыкальной школе Витебска по классу скрипки, затем в музыкальном училище. Закончил Белорусскую Государственную консерваторию в Минске. Свою лекторскую деятельность Михаил Казиник начал в возрасте 15 лет, читая лекции в школах и университетах Витебска, Минска и Ленинграда. Выступал даже в колонии для малолетних преступников, таких же по возрасту, как и он.

Талант рассказчика в нем рассмотрела Анна Ахматова, которая так ему и сказала: "Тебе надо идти к людям". К самой Ахматовой Казиника за руку привел Иосиф Бродский, прочитавший одно из стихотворений 15-летнего Михаила. Да и у самого Казиника было громадное желание делиться с людьми своими знаниями и открытиями. География лекторской деятельности его постоянно расширялась, охватывая различные регионы Советского Союза, Прибалтики, Восточной и Западной Европы, а затем и США. Когда его спрашивают, где он работает - маэстро достает маленький глобус и говорит: "Вот на этой планете".

С 1975 по 1990 годы выступления М. Казиника стали проводиться в форме регулярных лекций и абонементных серий лекций-концертов в 17 городах Советского Союза, включая Минск, Кострому, Сумы, Витебск, Гродно, Краснодар, Сочи, Кировоград, Киев, Каунас, Москву. Успех этих лекций-концертов был огромен. Сила его воздействия на аудиторию невероятна. Пианист Алексей Ботвинов, много лет работавший вместе с Казиником, писал: "…Я услышал Слово Михаила и увидел его фантастически мощное, просто гипнотическое воздействие на публику".

Залы всегда были заполнены до предела. Часто, из-за большого количества желающих, приходилось давать по два концерта в день. Когда Казиник стремительно выходит на сцену, начинает говорить или играть, он захватывает зал своей ураганной энергией, увлекает уникальным моноспектаклем.

В 1991 году Казиник переезжает в Швецию. Причиной переезда стали трагические события 1991 года в Советском Союзе. В то время он был на гастролях в Швеции и узнал, что в Краснодаре рассыпали тираж его будущей книги. Находясь в состоянии отчаяния, он так и остался в Швеции. Но живя в Швеции, Михаил Казиник по-прежнему гастролирует по всему миру. Последнее время его пути все чаще ведут в Россию, так как Россия, по его мнению, больше других стран нуждается в поднятии культуры.

Просветительская деятельность Михаила Казиника, в какой бы форме она ни осуществлялась: в лекциях-концертах, в мастер-классах, творческих вечерах, в интервью, статьях, фильмах, книгах - направлена на претворение в жизнь его главной идеи о необходимости повышения уровня культуры в обществе, развития культуры элитной, т.е. космической, в противовес массовой культуре (земной). Казиник создал для этого полторы тысячи программ, которые охватывают все виды искусства: литературу, изобразительное искусство и главное - музыку. Музыку он считает явлением космическим, божественным. "Великая музыка,- говорит Казиник,- проходит как космическая энергия через гениев".

Музыка - вершина всех искусств… В ней заложены коды бессмертия, коды гениальности, коды человеческого развития".

"Моя цель сделать все возможное, чтобы человек испытал огромную ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ, почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого и постоянного общения с искусством. Что называется, заболел искусством".

На лекциях-концертах Михаил Казиник рассказывает о том, какие идеи и мысли заложены в музыке гениев, как понимать музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского и других великих композиторов. Лекции иллюстрируются фрагментами из музыкальных произведений в его исполнении, а также в исполнении его помощников, талантливых скрипачей и пианистов.

Человек по своей природе рождён гениальным, утверждает Михаил Казиник. Тело любого человека сотворено по принципу золотого сечения. А золотое сечение - это идеальное соотношение величин, лежащее в основе гармонии и человека, космическая пропорция, открытая Леонардо да Винчи (принципы золотого сечения легли в основу композиционного построения многих произведений мирового искусства (архитектурных сооружений, художественных полотен, кинофильмов, поэтических и музыкальных произведений). Соотношение пропорций различных частей нашего тела равняется золотому сечению (1 : 1,618). То есть человек закодирован на космичность, он часть космической энергии. Человек - это космический Дух, помещённый в земное тело. А смысл человеческого существования -духовность. Гениальный ребёнок может казаться странным, он неудобен, семья и школа стараются его "обтесать", привести к норме, и в результате воспитывают посредственного человека.

Михаил Казиник стремится изменить отношение к воспитанию детей в своих книгах, в своих лекциях.

О том, какое огромное влияние оказывает Казиник на читателей и слушателей, свидетельствуют письма, получаемые маэстро со всех концов земного шара, письма, рождающие надежду на просветление в умах, на пробуждение потребности в познании мира и творчестве.

Вот некоторые из них: "Если бы мне кто-нибудь месяц назад сказал, что я буду, как сумасшедший, слушать все Ваши передачи, включать и искать всю эту музыку, стихи, открывать Пастернаков, углублять Пушкиных, я бы никому не поверил. Вы ввели меня в другой мир".

Или ещё: "Сейчас даже страшно подумать, что 20 лет назад я не зашла бы (из чистого любопытства) в этот зал, не оказалась бы на Вашем концерте, не пересмотрела бы за один вечер всю мою жизнь, то она пошла бы вкривь и вкось. Вы не представляете себе, какие изменения произошли во мне в тот вечер". Так, даже одна встреча может изменить взгляды человека на жизненные ценности.

На лекциях постоянно возникают бурные эмоции в ответ на гениальные мысли Михаила Казиника: улыбки, слёзы, аплодисменты, рождаются и стихи, но главное - тысячи писем, радующие маэстро.

Казиник считает целью своей жизни собрать во всех программах, книгах, фильмах "тайны гениев". Это ключ к пониманию тайных знаний, которые он хочет разделить со своими слушателями и читателями, т.к. на его взгляд, нет ни одного великого стиха от Пушкина и Тютчева до Пастернака, ни одного великого творения от Баха, Моцарта до Прокофьева и Шостаковича, в которых не было бы скрытых символов, тайных знаков.

Книга "Тайны гениев" занимает особое место в творчестве Михаила Казиника. Это уникальный труд, в котором автором представлены его основные идеи, направленные на то, чтобы через гениев, их тайные знания привести читателей к овладению глубинами музыки, поэзии, изобразительного искусства.

"Я не популяризатор музыки, - говорит Казиник, - или какого-либо другого вида искусства… У меня… задача духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы… Всякое великое искусство - это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, - испорченный приемник. Я его ремонтирую".

На конкретных примерах Михаил Казиник показывает, как при овладении второго, третьего, четвёртого уровней чтения находить тайные знаки, как понимать глубинные смыслы произведений.

"Сказку о рыбаке и рыбке" Пушкина он понимает не как сказку о жадной старухе, а как сказку о любви старика к старухе.

Сказку "Курочка ряба" Казиник трактует как притчу о шансе в человеческой жизни и о человеческой ограниченности. Дед и баба не поняли пользу золотого яичка. Им, кроме яичницы, ничего не было нужно.

Басню Крылова "Ларчик" всегда понимали неправильно, считает Казиник. Последние её слова нужно читать не "А ларчик ПРОСТО открывался (но непонятно как), а "А ларчик просто ОТКРЫВАЛСЯ", т.е. не был закрыт.

"Нет ни одного великого творения… от Баха, Моцарта до Прокофьева, Шостаковича, в которых не было бы символов, тайных знаков", - пишет Казиник.

В понимании Казиника Бах - великий Космический гений. Его музыка - одна из абсолютных вершин проявлений человеческого духа, планетарной мысли. Музыка Баха построена по законам математики. Весь Бах - это высочайшая математическая формула. Эйнштейн писал, что если бы не было фуг Баха, он никогда бы не пришёл к формуле Е=мс2.

Моцарта Михаил Казиник считает одним из самых гениальных людей, которые когда-либо жили на земле. Моцарт - это Явление, это гигантская часть цивилизации.

Моцарт в живописи был бы Рафаэлем, в поэзии - Пушкиным или Байроном.

Музыка Моцарта всегда казалась светлой, жизнерадостной. Но это не совсем так, считает Михаил Казиник. После длительного изучения музыки Моцарта и его переписки Казиник раскрыл тайну Моцарта. Почти во всех произведениях Моцарта встречается страшная тема, тема смерти. А объясняется это тем, что у Моцарта с рождения было очень слабое здоровье. Даже от простуды его нужно было спасать. И Моцарт постоянно боялся смерти.

В одном из писем он пишет отцу: "Папа, Вы себе не представляете, что это за ужас, каждый вечер ложиться в постель со страхом, что утром я не проснусь". Только гениальный Пушкин, не читая писем Моцарта (они ещё не были опубликованы), почувствовал высокий трагизм его музыки.

В "Моцарте и Сальери" Пушкин пишет: "…Представь себе… кого бы? Ну, хоть меня - немного помоложе; влюблённого - не слишком, а слегка - с красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел… вдруг - виденье гробовое, внезапный мрак иль что-нибудь такое…".

Эти слова явились для Казиника подтверждением верности разгадки тайны музыки Моцарта. Но наряду со страхом смерти Моцарту была дана гениальность, чтобы преодолеть этот страх. В его музыке смерть побеждена Гармонией.

Казиник предлагает всем женщинам во время беременности слушать музыку Моцарта, чтобы следующее поколение было более музыкальным, более творческим и гармоничным.

Именно Моцарта, а не Баха, не Чайковского, т.к. считает, что музыка Моцарта обладает памятью Детства, детской гениальностью. Казиник создал альбом с записями музыки Моцарта под названием "Для будущей мамы и для ребёнка, которого ждёт мир". Когда ребёнок появится на свет и закричит, потому что ему страшно в чужом мире, нужно включить ту мелодию Моцарта, которую он слышал в животе матери, и ребёнок тут же успокаивается, поняв, что мир не чужой. Происходит чудо: ребёнок узнаёт Моцарта! И дальше Моцарт будет сопровождать ребёнка в его земной жизни. Казиник проделал много таких опытов.

По созданной Казиником теории "поцелуя и удара" Бог дал гениальному Бетховену все условия для творчества. Но ранние произведения Бетховена не удовлетворили Бога, и он нанёс Бетховену страшный "удар": лишил его слуха. Свою гениальную музыку он написал, будучи абсолютно глухим. Чем хуже Бетховен слышал, тем лучшую музыку он писал. Он боролся с судьбой. Тема судьбы звучит во многих его произведениях. И хотя Бетховен стал глух к земным звукам, ему открылись другие звуки - Вселенские. Бетховен для Михаила Казиника - великий и непостижимый. " Я никогда не смогу понять,- говорит Казиник,- как в одном человеке могло существовать столько великого тайного знания!" Это было сказано о позднем Бетховене.

Ещё одна разгадка тайны. Казиник понял, почему в "Картинках с выставки" Модеста Мусоргского сказочная музыка в картинке "Гном" звучит, как жуткое зло. Оказывается, Гном - это не сказочный персонаж, а несчастный карлик, проклинающий мир. Гном - это сам Мусоргский, страдающий из-за своей беды, тяжёлой формы алкоголизма, обделённый и униженный, для которого мир - зло.

Казиник написал книгу для детей (и не только для детей) "Буравчик в стране света", которая учит открывать тайные смыслы в картинах гениальных художников.

Вместе с петербургским режиссёром Игорем Шадханом Михаил Казиник создал 64 фильма, которые являются яркими иллюстрациями к идеям и мыслям, выраженным в книгах, лекциях, интервью о тайных смыслах в произведениях гениальных композиторов ("Эффект Баха", "Эффект Моцарта", "Космос Рахманинова", "Космос Скрябина" и др.), - писателей ("Три сестры", "Чехов", "Эффект Экзюпери" и др.), - художников ("Микалоюс Чюрлёнис".) Фильмы восхищают высокохудожественным вкусом, прекрасно подобранными картинами природы, интерьеров, а главное - вдохновенными рассказами о героях фильмов, виртуозным исполнением музыкальных фрагментов.

Михаил Казиник использует ещё один способ познания культуры. Это Творческие Академии - путешествия, которые он проводит несколько раз в год в самых вдохновляющих местах земли. Это Флоренция и Таруса, Париж и Абрамцево, Стокгольм и Ливадия, Вена и Витебск. Все они дарили миру гениев. Всё время в этих поездках заполнено беседами о музыке и литературе, философии и риторике; концертами; прогулками по местам, вдохновлявших гениев; посещениями лучших музеев мира. При этом учащиеся общаются с музыкантами, актёрами, искусствоведами, художниками. Творческие Академии рассчитаны и на взрослых, и на детей. Неудивительно, что в окружении красоты, в путешествиях к вершинам человеческого духа учащиеся нередко открывают в себе новые способности: актёрские, поэтические. Творческие Академии - это тоже ключи в мир музыки, литературы, живописи, истории.

Чрезвычайно важным направлением в деятельности Михаила Казиника является работа над созданием Школы Будущего.



Школа во все времена была призвана давать знания. Но сейчас у нее несколько иная задача. Знания легко получить и в интернете. Сегодня главная цель учителя - вызвать у ученика жгучую потребность узнавать и исследовать. Сегодняшняя школа - это школа, формирующая клиповое сознание, где предметы на разных уроках не связаны друг с другом. Казиник разработал оригинальную методику нового типа: "комплексно-волновой" урок. Методика построена на развитии ассоциативного восприятия. "В Школе Будущего, пишет Казиник, - гуманитарные предметы объединяются в единую цепь вокруг одного "якоря" и преподносятся в творческой манере. Таким "якорем" может стать, например, яблоко: это и биология (яблоко как плод), и химия (процессы, протекающие в яблоке) и физика (Ньютон и его законы) и литература (И.Бунин и его "Антоновские яблоки"), история (появление культуры яблони в России, время Киевской Руси) и многое другое".

Школа Будущего создана в качестве эксперимента в г. Выкса Нижегородской области.

Есть Школа Будущего в Тюмени и Челябинске. Одобрена на уровне Министерств образования в Болгарии и Литве. Нет сейчас в мире, утверждает Алексей Ботвинов, более сильного культурологического Проповедника, чем Михаил Казиник. Его уровень знаний, парадоксальности мышления, яркости подачи идей ошеломляет, т.к. просто не имеет аналогов в мире.

Елена Полякова, профессор, доктор искусствоведения, считает М.Казиника пассионарием, т.е.человеком, обладающим избыточной космической энергией, благодаря которой он воздействует на окружающих. "Пассионарность Казиника, - пишет она, - проявляется в каждом его слове, в каждой фразе его книги" ("Тайны гениев").

А вот что пишет профессор медицины из США Томас Матхисен:

"Ваша книга ("Тайны гениев" (А.Д.) всегда со мной - во время работы в больницах разных стран и на отдыхе - даже в кафе…Вы вдохновляете меня вновь заниматься живописью, и, к тому же, я начал сочинять новый квартет. Вы подарили мне сигналы из высшего мира: нечто трудно объяснимое словами, но вполне понятное на эмоциональном уровне.

…Ваша книга должна цитироваться как современное доказательство бытия Бога.

…Ваши рассуждения (о формах музыкальных произведений, о шансе, о тайных знаках культуры), а также Ваши выступления свидетельство того, что Вы - один из ПОСВЯЩЁННЫХ.

Дорогие друзья! Убедительно советую вам читать книги Михаила Семёновича Казиника, слушать его лекции-концерты, смотреть прекрасные фильмы. Это обогатит вас ценными знаниями, доставит много радости и удовольствия и, возможно, откроет скрытые ранее способности.

Документальный фильм "Феномен Казиника"