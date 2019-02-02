Серебряный. Олег Погудин - читателям "Кругозора"

ГОСТЬ НОМЕРА

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,

И Гете, свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,

Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шёпот

И в бездревесности кружилися листы,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты.

/Осип Мандельштам/

22 декабря исполнилось 50 лет Народному артисту Российской Федерации, обладателю большого числа наград, званий и титулов, члену Совета по культуре и искусству при президенте, долговременному ведущему передачи "Романтика романса", Серебряному голосу России Олегу Евгеньевичу Погудину.

Уже стало доброй многолетней традицией именно в этот день приглашать на сцену Кремлевского дворца блистательного Артиста. Огромный, нарядный зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, является самой престижной площадкой России. На эти концерты неизменно приезжают давние, преданные поклонники Олега Погудина из самых дальних городов не только России, но и из других стран.

На этот раз во Дворце был представлен новый концерт-спектакль под названием "Серебряный век". Коллеги, актеры, певцы, музыканты и танцовщики поздравили известного Певца с его юбилеем и с тридцатилетием его творческого пути. Динара Алиева, Екатерина Гусева, Ирина Долженко, Зара, Елена Коробейникова, Анна Нечаева, Владимир Кошевой, группа "Кватро", Александр Болдачев, Александра Пахмутова, ученики Николая Цискаридзе, Государственный академический русский хор имени Свешникова - стали гостями вечера. В этом феерическом музыкальном спектакле Олег Погудин проявил себя не только как уникальный певец, музыкант, но как сценарист и режиссер .

Это был поэтический музыкальный рассказ о минувшем, галантном веке, ертс тонким пониманием неувядаемой поэзии Гумилева, Блока, Северянина, Пушкина на музыку Чайковского, Сен-Санса, Шопена, Шуберта, Кальмана, Таривердиева, Шварца. Эпоха рубежа 19-20 веков получила название "Серебряного века" в понятии, охватывающем не только видных деятелей культуры и искусства, но также десятки и сотни их современников, создавших среду, необходимую для их появления. Это не только хронологический период и не сумма литературных течений. Понятие "Серебряный век" уместно применять к образу мышления, что соответствует жизненной философии и морали Олега Погудина. Поэты Серебряного века верили в силу слов, для их творчества показательно погружение в стихию слова, важен звук, музыка слова:

На Галерной чернела арка,

В Летнем тонко пела флюгарка

И серебряный месяц ярко

Над серебряным веком стыл.

Это строфа из "Поэмы без Героя" Анны Ахматовой, жены расстрелянного в 1921 году поэта Николая Гумилева.

Об Олеге Погудине написаны пока только три книги, создано несколько кинофильмов, десятки теле- и радиоинтервью, миллионы зрителей внимают его голосу во всем мире и пишут искренние благодарности, личные сочинения в прозе и стихах в Гостевую книгу и на форумах, посвященных артисту.

В ходе каждого концерта Олег традиционно произносит монологи, его речь, как и пение, всегда безупречна, столь литературно выдержанная, яркая, глубокая, всегда идущая от самого сердца. Неподражаемый Олег Погудин - человек-праздник, которого зрители всегда ждут как награду, как солнце в ненастный день, потому что он приносит радость и дарит надежду. Такого обилия цветов, в которых утопает Певец в ходе каждого концерта, кажется, не знает ни один исполнитель.

Стоит только начаться концерту, как зритель оказывается во власти завораживающего обаяния Артиста. Уникальная красота его голоса, непревзойденного серебряно-хрустального тембра, ошеломляет, очаровывает, волнует и безраздельно властвует над людскими сердцами. Он единственный и неповторимый в своем роде, возносящий зрителей до волшебных эмоциональных высот. Олег поет так искренне, целомудренно и пронзительно, что мы заново переживаем все драматические ситуации песенного произведения с непредсказуемыми нюансами и находками, искусно подготовленными вдохновением Артиста, который сумел вызвать в тех, кто "имеет уши и слышит" ответные чувства, разбудить дорогие воспоминания.

Пять лет тому назад, в ноябре 2013 года состоялись первые гастроли Олега Погудина в Америке. А на следующий год он со своим высоко профессиональным музыкальным коллективом порадовал любителей романса как на западном, так и на восточном побережьях США гастролями, имевшими оглушительный успех. Для нас это была незабываемая встреча с элитарным искусством, в котором сконцентрированы талант высокой пробы, безупречное знание классической русской поэзии, обаяние, артистизм, изысканность, вдохновение.

Имя Олега Погудина широко известно не только в каждом уголке России, которую он объездил с севера до юга и с запада до востока не один раз, но и в Белоруссии, Украине, Прибалтике, почти во всех странах Центральной и Западной Европы и в Израиле.

За свою более чем тридцатилетнюю концертную деятельность Олег Погудин создал свыше 20 различных тематических программ, в его активном репертуаре 500 с лишним романсов и песен, многие из которых артист блестяще исполняет на 15 языках мира и несравним ни с одним из современных певцов. Каждый год его колоссальный репертуар обновляется.

На счету Олега Евгеньевича около 25 дисков, последним из которых был новый альбом "Юбилей" из трех компакт - дисков, изданный к знаменательной дате Артиста и включающий пятьдесят песен и романсов в оригинальных аранжировках ансамбля музыкантов-виртуозов.

В репертуаре Артиста - русский классический и городской романс, арии из мюзиклов и оперетт, европейские песни, городская и народная песня, песни великой войны, программа "А. Вертинский", песни Булата Окуджавы, Петра Лещенко, программы на стихи Лермонтова, Пушкина, на музыку Чайковского и Шварца. Ежегодно в старинных усадьбах русских классиков Олег Погудин проводит тематические концерты. В его репертуаре также вокальные произведения зарубежных авторов и многие неназванные программы.

Он один из самых ярких популяризаторов русской камерной музыки, обладающий уникальным тембром голоса, который услышав раз, никогда не забудешь.

Пусть мгла теперь висит вокруг,

Пускай вся жизнь иная ныне,

Пускай моих напевов звук -

Глаз вопиющего в пустыне.

Пускай страстей безумных шквал

Грозит нам всем девятым валом,

Я снова в руки лиру взял

В моем скитаньи запоздалом.

И будет близок голос мой,

Моя печаль, моя тревога,

Всем чутким сердцем и душой,

Не потерявшим в жизни бога.

( Даниил Ратгауз)

Пленительная человеческая сущность, удивительная пластика рук, чувство меры, вкуса, такта - все это создает высокую эмоциональную наполненность песенных шедевров. Искренность исполнения, излучаемая самим обликом этого талантливого певца, проникает в наши сердца, греет души, растапливает давние обиды и уносит горести - потому что все его творчество о великой любви, добре и счастье, которые никогда не иссякнут.

Сила Олега Погудина не только в неподражаемом голосе, но в постоянстве и верности, в самобытности и высокой нравственности. Каждый концерт - это новая звенящая нота, это новый взлет, отработанный до виртуозности и наполненный светлым чувством веры в романтические идеалы справедливости.

Любовь и признание давно пришли к Артисту благодаря его чарующему голосу, незаурядному музыкальному дару, тонкому вкусу, сценическому обаянию и трудолюбию. Нет предела его совершенству, как если бы природа наделила его неиссякаемой энергией творчества. Побывав на концертах Олега Погудина, ощущаешь волшебную силу искусства, потому что зрители становятся добрее, счастливее, мягче, и все это только в силу необыкновенной эстетической взыскательности, абсолютно щедрой отдачи и, безусловно, целебному голосу прекрасного Человека.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганье,

Не забывая, что их голос лжив.

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,

Пусть все, в свой час, считаются с тобой.

(Киплинг)

В заключение предлагаю читателям небольшой диалог с Олегом Евгеньевичем, который, несмотря на непомерную занятость (более ста концертов в год!), любезно согласился ответить на вопросы "Кругозора".

- Олег, в начале года принято подводить итоги ушедшего. 2018 год был для вас юбилейным. Отметили ли вы для себя какой-то рубеж?

Юбилейный год предполагает подведение каких-то итогов, даже если ты не очень расположен это делать. Счастье артиста, что он может делать это творчески, а творческий процесс приносит радость и удовлетворение, что помогает преодолевать печальные размышления, связанные с осознанием возраста, а также избавляет от излишнего пафоса в связи с "круглой датой".

- Творческим итогом к юбилею стал большой (четыре с половиной часа по протяжённости) концерт-спектакль "Серебряный век", в котором сплелись в красивую, яркую, вдохновенную историю прекрасные песни, романсы, дуэты того времени, которое мы называем "Серебряный век". Хотя применительно к этому концерту "Серебряный век", скорее, описание духа, философии, художественного воплощения замыслов и даже формы этого воплощени я, присущих мне как артисту.

Если позволите - и принцип, и манера, и даже основное качество одарённости.

Так получилось, что эпитет "Серебряный" прочно закрепился за моей сценической деятельностью, и уже больше четверти века определяет во многом и мой выбор, и мою манеру исполнения.

Вот и в юбилейном концерте удалось соединить в роскошный и изящный венок разнообразные произведения от Глинки и Шуберта до Азнавура, Кальмана и Пахмутовой, а основой и связующей нитью стал восхитительный Русский романс, который, как мне кажется, способен объять и связать собою весь лирический репертуар русский и европейский.

Особая радость ещё и в том, что мне удалось собрать в этом концерте великолепных мастеров, замечательных артистов разных жанров, оперы, балета, эстрады, театра, кино, блестящих музыкантов-виртуозов, и вместе мы подарили зрителям настоящий праздник, ну и юбиляр тоже получил прекрасный подарок ко дню рождения.

- Молодежь стала чаще обращаться к жанру, которому вы посвящаете множество программ, пытается его осовременить. Каким видите будущее романса?

- Будущее романса - это будущее любого классического жанра. С романсами Глинки, Рахманинова, Чайковского, Свиридова это и так понятно, что же касается романса городского или бытового, то этот жанр тоже стал классическим, у него существует традиция, вполне вероятно, оформятся искусствоведческие критерии, теория, школа, наконец, это дело ближайшего времени, и такие исполнители как ваш покорный слуга, активно принимают в этом участие.

То, что молодые певцы сегодня обращают внимание на этот жанр и всё чаще посвящают ему свои творческие силы и поиски, конечно, радует, вопрос как всегда в ответственном отношении к жанру; и я рад, что среди молодых исполнителей есть очень достойные Артисты с хорошей перспективой.

- Вертинский писал о том, что у каждого великого города свой запах, который запоминается навсегда. А какие города и чем запомнились вам?

- Есть города, в которые я влюблён, есть города, без которых мне было бы трудно представить своё земное существование, но я скорее воспринимаю цвет и рисунок города, и ещё его атмосферу, дух, особый характер, который я очень чувствую. Но с годами всё больше замечаю, что в каждом любимом городе пытаюсь найти Петербург, и если в Париже, Вене или Венеции это сделать совсем не трудно, то, например, в Нью-Йорке сродство великих городов выходит за рамки архитектурной схожести, простираясь в область метафизики.

- Вы были в Америке в 1990 году и потом - пять лет назад. Чем отличаются, по вашему мнению, США 1990-го и 2013-го? И что бы вы хотели пожелать читателям нашего журнала в новом году?

- Я влюбился в страну, в которой я учился в 1989. Конечно, США с того времени достаточно сильно изменились, но изменился и весь мир, и вот, о чём я очень жалею, и чего мне так не хватает из прошлого, - человеческой доброты. Мы все были добрее, а сейчас дошли до того, что по простым, избитым клише назначаем злодеев и героев, как среди отдельных персоналий, так и целыми народами.

Мир становится всё более недобрым и от того всё более несчастным, но я никогда не забуду глаза американцев, светящиеся настоящей радостью просто по той причине, что они могут спокойно поговорить с простыми русскими ребятами студентами, их горячее, простое и потому очень благородное желание помочь в чём угодно, открыть двери своих домов, и подарить сколько возможно радости.

Пусть сейчас другие времена и другие реалии, но я всегда буду благословлять те дни, и тех людей, которых мне подарила судьба в далёком 1989 в Eugene O'Neil Theatre center.

И я от всей души хочу пожелать читателям журнала "Кругозор" как можно больше добрых дней и добрых встреч в новом году!

- Дорогой Олег, большое вам спасибо!