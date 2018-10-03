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КругозорЭКСПЕРТ
октябрь '18
ЭКСПЕРТ

Украина утратит независимость?..

Юрий Фельштинский - читателю "Кругозора"

В "Кругозор" пришло электронное письмо: "Мой вопрос - к вашему автору историку Фельштинскому. Вы упрекали Украину в том, что она, хоть и воюет с Россией, но связана с ней договором о дружбе. Но вот Порошенко разорвал этот договор. ВС Украины в несколько раз слабее армии РФ и одержать военную победу не сможет. И что же теперь наиболее вероятно? Одни пророчат Украине потерю новых территорий и затем смерть. Другие - наоборот, что Кубань уйдёт от России к Украине, а Россия распадётся. Как Вы считаете - кто прав? Костянтин Лупало, Запорожье".

Юрий Фельштинский, которого "Кругозор" ознакомил с этим письмом, ответил так.

- Я пытался объяснить, что единственный шанс Украины остаться независимым государством - это сопротивляться. И если тебя захватывают, приходиться смириться с тем фактом, что тебе объявлена война, и в ответ нужно объявлять войну. Так сделала Финляндия в 1939-40 гг. и осталась независимой. Так НЕ сделали государства Балтии в 1940 году и были захвачены, и оставались захваченными до 1991 года. Финляндия тоже была слабее СССР, как и Украина - конечно же - слабее России. Готов ли был Путин в 2014 году захватить Украину? Мы уже знаем ответ на этот вопрос: не готов. Потому как если бы он был готов захватывать Украину, то пошел бы на большую войну. А он (это мы тоже знаем теперь) на нее не пошел. Из этого следует, видимо, что Путин преследовал двуединую цель: захватить Крым и создать нестабильную ситуацию на востоке Украины, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, чего он очень боялся; потому что после вступления в НАТО Украина становилась бы неприкосновенной. Эту двуединую задачу Путин решил. А вот на войну с Украиной он не отважился.

В то же время Украина, не войдя в состояние войны с Россией, рисковала и рискует тем, что Путин будет время от времени повторять сценарий 2014 года, т.е. откусывать куски от Украины, не ведя больших военных действий. Я не думаю, что такая "гибридная" война в интересах Украины. Я понимаю, конечно, что никакое украинское правительство, любящее свой народ, не готово воевать с Россией, так как это приведет к серьезным человеческим потерям с украинской стороны. Но я никогда не упрекал Украину, конечно же. Я упрекал украинское правительство. Это всё-таки разные вещи.

И еще. Я думаю, что если бы военное сопротивление аннексии Крыма было оказано ещё в Крыму, то не было бы попытки захвата Россией Восточной Украины, не было бы украинских потерь в 10-20 тыс. человек на Востоке. И не было бы того постоянного кровопускания, которое по сей день продолжается без перспектив его закончить…

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